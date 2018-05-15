عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء :

* أخبار اليوم:

- في الوقت الذي سبق لبسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أن أكدت أن إلحاق موظفي وكالة التنمية الاجتماعية بالوظيفة العمومية أمر محسوم، لازال موظفو هذه المؤسسة ينتظرون قرار المسؤولة الحكومية الذي تأخر لأزيد من سنتين، حيث قال الناجي الدرداري، كاتب الاتحاد العام لمستخدمي وموظفي وكالة التنمية الاجتماعية، إن الوزارة في كل مرة تؤجل تنفيذ هذا القرار بحجج مختلفة، مضيفا أنه منذ سنة 2015، وعدت الوزيرة بتسوية وضعية موظفي الوكالة، لكن يبدو أنها تراجعت عن هذا القرار.

- كشفت مصادر في قطاع التكرير أن مصفاة المغرب الوحيدة "سامير" ستجد صعوبة أكبر في العثور على مشتر لها كلما طالت مدة بقائها مغلقة، حيث تتقادم المعدات وتغادر أطقم العمل المؤهلة المصفاة، بعد نحو ثلاثة أعوام على وقف العمليات بسبب ديون ضخمة. وأكد المصدر، حسب ما نقلت وكالة الأنباء "رويترز"، أن الحراس القضائيين لم يتوصلوا إلى اتفاق بخصوص الشروط مع مشترين محتملين للمصفاة، التي يقدر إجمالي ديونها 44 مليار درهم، أو ما يعادل نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد الواقع شمال إفريقيا.

* المساء:

- تطلق وزاة الداخلية ابتداء من اليوم الثلاثاء، رقما أخضرا يخصص لتلقي شكايات المستهلكين والإبلاغ عن ارتفاع الأسعار أو وجود سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية، تزامنا مع ظرفية شهر الصيام وما يميزها من ارتفاع الاستهلاك. وسيصبح بإمكان كل مستهلك يرغب في التبيلغ عن أي مخالفة تتعلق بجودة السلع وأسعارها، القيام بهذه العملية عبر الاتصال بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين.

- كشف تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات عن الموقف الذي تتعامل به الحكومة، سواء الحالية أو السابقة، مع مجلس المنافسة في ما يتعلق بأسعار هذه المواد البترولية، رغم حدة الاحتقان الذي آثاره ارتفاع الأسعار والاتهامات الموجهة للشركات بعدم احترام قواعد المنافسة. وأوضح تقرير اللجنة، بخصوص إذا ما كان هناك اتصال سابق أو حالي بين مجلس المنافسة والحكومة حول موضوع أسعار المحروقات، أن رئيس مجلس المنافسة، عبد العالي بنعمور، أكد لأعضاء اللجنة أن "الحكومة لم يسبق لها القيام بأي اتصال أو طلب أي بحث بهذا الشأن".

* آخر ساعة :

- عبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، عن ارتياحه العميق لما أبان عنه أفراد القوات المسلحة الملكية بمختلف رتبهم ومكوناتهم البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، خلال هذه السنة من روح المسؤولية وتفان في تأدية المهام والواجبات العسكرية والأمنية والاجتماعية المنوطة بهم، بإخلاص وامتثال. وقال جلالة الملك، في "الأمر اليومي"، الذي وجهه للقوات المسلحة الملكية، بمناسبة الذكرى الثانية والستين لتأسيسها، "إن شعوركم بالفخر والشرف بالانتماء لجيشنا الباسل، المتأهب على الدوام لخدمة الوطن والمواطنين، لا يضاهيه سوى تجندكم المستمر للدفاع عن وحدتنا الترابية، والذود عن حدودنا البرية والجوية والبحرية، ومشاركتكم المتميزة في تنفيذ المخططات الأمنية المشتركة، فضلا عن مساهماتكم القيمة في مختلف أشكال العمل التضامني الوطني، وإننا لنغتنم هذه المناسبة لنعبر لكم جميعا، رجالا ونساء، عن تقديرنا الأبوي لما تقدمونه من تضحيات ولما تبذلونه من جهد ومثابرة".

- ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، عصر يوم الأحد بالرباط، حفل تسليم جائزة الحسن الثاني، برسم بطولة المغرب لفنون الفروسية التقليدية (التبوريدة) في دورتها التاسعة عشرة، التي احتضنها المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام من 7 إلى 13 ماي الجاري. وتبلغ قيمة جوائز هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مليون و751 ألف درهم، منها مليون و509 ألف درهم لفئة الكبار و241 ألف و500 درهم لفئة الشبان.

* الأحداث المغربية :

- تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف أربعة أشخاص موالين لتنظيم "داعش" من بينهم معتقل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب، تتراوح أعمارهم بين 20 و27 سنة، وينشطون بمدن فاس والدار البيضاء والقنيطرة وميدار (إقليم الدريوش)، وذلك في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة لرصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية. وأظهرت التحريات الأولية أن العناصر الموقوفة انخرطوا في أعمال الدعاية والترويج للفكر "الداعشي"، بالإضافة إلى تحريض معارفهم على القيام بعمليات إرهابية بالمملكة على غرار ما يقوم به مقاتلو هذا التنظيم من أعمال همجية في العديد من دول العالم.

- في الوقت الذي بدأت فيه النقابات الاستعداد للدخول في مسلسل تصعيدي جديد، بعد عدم التوصل إلى اتفاق بمناسبة فاتح ماي الجاري، سارعت الحكومة إلى بعث رسائل طمأنة بقرب الشروع في الحوار. وأكد وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن الحكومة ستستأنف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية"، مضيفا في تصريح صحفي، أن "الحكومة ما تزال ملتزمة مع النقابات باستكمال المحاور التي كانت مدرجة، خلال جلسات الحوار لدورة أبريل الماضي لمد جسور التواصل مع الشركاء الاجتماعيين على أمل توقيع اتفاق جماعي".

* العلم:

- صاحب الجلالة الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى رئيس دولة فلسطين على إثر تفعيل قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. واعتبر جلالة الملك أن الإجماع الدولي الرافض لقرار الإدارة الأمريكية، يعد بمثابة رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني، ولقضيته العادلة، وعلى رأسها مدينة القدس الشريف، مجددا رفض جلالته لهذا العمل الأحادي الجانب، الذي يتنافى مع ما دأبت الأسرة الدولية في التأكيد عليه، من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

- فوجئ أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة الذين يريدون تجديد سياراتهم برفض شركات السيارات المتعاقد معها استلام ملفات طلب الحصول على سيارات جديدة، بسبب توقيف الحكومة الدعم الذي خصصته لهذا الغرض، وقيمته 8 ملايين سنتيم لكل سيارة. وكانت الحكومة السابقة قد قامت بدعاية كبيرة لمشروع تجديد أسطول سيارات الأجرة الكبيرة، بسبب قدمها، وخصصت لهذا الغرض دعما ماليا كبيرا، يبدو اليوم في مهب الريح، بعد تجديد نسبة قليلة فقط من حظيرة سيارات الأجرة الكبيرة في مختلف مناطق المملكة.

* بيان اليوم:

- أقرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رسما لمكافحة الإغراق على واردات الدفاتر من تونس، وذلك لمدة أربعة أشهر ابتداء من 11 ماي 2018. وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه "تطبيقا لمقتضيات المرسوم المشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 952-18 لـ6 أبريل 2018 (الجريدة الرسمية رقم 6672 ليوم 10 ماس 2018) فإن واردات الدفاتر من تونس التابعة لموقع 4820.20.00.00 أصبحت خاضعة، إضافة إلى الضرائب والرسوم الجاري بها العمل، إلى رسم مؤقت ضد الإغراق (...) وذلك لمدة 4 أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ".

- أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أمس الإثنين بالرباط، أن تجديد أسس السياسة الحضرية الوطنية وإرساء إطار مرجعي جديد لنظام التخطيط الترابي يشكل رهانا أساسيا لتأهيل وتعزيز التنافسية بالمجالات الترابية. وأضاف الوزير في كلمة، خلال يوم دراسي حول موضوع "إشكالية التعمير.. الواقع والحلول"، نظمه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بشراكة مع فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، أن الوزارة تتطلع إلى إعمال مقاربات متجددة لمعالجة الإشكاليات المجالية، مضيفا أن تحقيق هذا المبتغى رهين على الخصوص بتبني نموذج متجدد للسياسة الوطنية لإعداد التراب عبر اعتماد قانون يعنى بإعداد التراب، ووضع مرجعياته الوطنية والجهوية، وكذا وضع مخطط وطني للشبكة الحضرية وإحداث مرصد وطني للتتبع والتقييم، فضلا عن المصادقة على 600 وثيقة تعميرية وإعداد 30 خريطة للمناطق القابلة للتعمير ووضع استراتيجية وطنية خاصة بالمدن العتيقة والقصبات، وأخرى تعنى بالمشاهد الطبيعية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكد الرئيس السيراليوني الجديد، جوليوس مادا بيو، على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع المغرب وسيراليون، معبرا عن أمله في تعميق هذا التعاون ومواصلته لما فيه خير البلدين والشعبين. وعبر الرئيس السيراليوني، خلال حديثه مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بمناسبة حفل تنصيبه الرسمي، عن شكره وتقديره لرسالة التهنئة التي توصل بها من جلالة الملك محمد السادس مباشرة بعد إعلان فوزه في الانتخابات، ومقدرا عاليا حرص جلالته على مشاركة المغرب في مراسم تبادل السلط.

- أعلنت إدارة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية عن فتح تحقيق داخلي معمق، بتعليمات من وزير الثقافة والاتصال، بشأن ملابسات الترخيص بتصوير شريط سينمائي أجنبي داخل فضائها، وذلك لتحديد مسؤولية كل طرف إداري والوقوف على مدى احترام الإجراءات والاحتياطات التي يتطلبها تسليم تراخيص من هذا النوع والقيام تبعا لذلك بكل ما يلزم. وحول ما تردد في أحد المواقع الإلكترونية وبعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تصوير لقطات "مخلة بالحياء" في شريط سينمائي ألماني بفضاء المكتبة الوطنية، كشف إدريس خروز، المدير السابق للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أن المركز السينمائي الوطني هو المسؤول عن محتوى الشريط السينمائي ومتابعة عمليات التصوير، وليس المكتبة الوطنية.

* رسالة الأمة :

- أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد محمد عبد النباوي، انطلاقة خدمة الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، الذي يعتبر من أولويات السياسة الجنائية الرامية إلى إحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد. وفي كلمة بالمناسبة، قال عبد النباوي، إن الأمر يتعلق بـ"خدمة جديدة" للتبليغ عن حالات الفساد أو الابتزاز التي قد يتعرض لها المواطنون في الإدارات العمومية أو في مرافق الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة يعول عليها من أجل "الردع وحث المواطنين على التبليغ".

- يحل وزير الشؤون الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، بالمغرب، غدا الأربعاء، في إطار زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، من أجل معالجة قضايا مشتركة بين البلدين في مجالات السياسة والاقتصاد والهجرة ومكافحة الإرهاب. وتندرج هذه الزيارة في إطار "المشاورات المنتظمة" بين البلدين الجارين. وتولي إسبانيا للتجارة مع المغرب أهمية كبيرة، حيث أن 35 في المئة من صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوروبي تتجه إلى إسبانيا.

* ليبيراسيون:

- لن تكون هناك سنة بيضاء بالنسبة لطلبة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء. فقد تم تحديد موعد إجراء امتحانات الأسدس الثاني من السنة الحالية في 18 ماي الجاري. وقد تمكن كل من وزيري الصحة، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من امتصاص غضب أساتذة الطب والصيدلة بالدار البيضاء، بعد التزام الوزارتين المذكورتين، بفتح 85 منصبا للأساتذة المساعدين، بغرض سد الخصاص الحاصل في عدد الأساتذة.

- حظيت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء بتنويه ودعم كبيرين خلال الندوة الإقليمية للجنة 24 التابعة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت مابين 9 و11 ماي الجاري بغرينادا. وأشاد ممثلو كوت ديفوار، دومينيكا، غرينادا، سانت كيتس ونيفيس، أنتيغوا وبربودا، وسانت لوسيا، بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا ذا مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشيرين إلى دعم مجلس الأمن لهذه المبادرة في قراراته المتتالية الصادرة منذ سنة 2007.

* البيان:

- قال المسؤول بمركز النهوض بالاستثمارات في كوت ديفوار، ثييري بادو، إن المغرب يتموقع ضمن الثلاث الأوائل في قائمة المستثمرين الخواص في كوت ديفوار بقيمة 313 مليون أورو (حوالي 205 مليار فرنك إفريقي) تمت تعبئتها في مختلف القطاعات خلال خمس سنوات. واعتبر المركز، وهو الشباك الوحيد للاستثمارات، أنه "على مدى خمس سنوات، تم ضخ حوالي 313 مليون أورو (314ر205 مليار فرنك إفريقي)، وهو ما يموقع المغرب ضمن المستثمرين الخواص الثلاث الأوائل في كوت ديفوار".

- تم مؤخرا، التوقيع على تجديد الاتفاقية الإطار المتعلقة بتعزيز الثقافة المقاولاتية بالمؤسسات التعليمية، بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجمعية إنجاز المغرب. وتهدف الاتفاقية إلى تجسير صلات المؤسسة التعليمية بعالم الاقتصاد وسوق الشغل، وتمكين التلميذات والتلاميذ من تملك الثقافة المقاولاتية، وتوفير الفرص لأطر المقاولة لوضع تجربتهم وخبراتهم رهن إشارة التلميذات والتلاميذ، لمعرفة حاجياتهم وتطوير مهاراتهم بغية ضمان النجاح في حياتهم المهنية.

* لوبينيون :

- خلد حزب الاستقلال، في 13 ماي 2018 بالرباط، الذكرى ال44 لوفاة الزعيم علال الفاسي، في تجمع كبير حضره أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، برئاسة الأمين العام نزار بركة، ورئيس المجلس الوطني، وأفراد أسرة الزعيم الراحل، ومئات الآلاف من المناضلين والمناضلات، والمثقفين والعديد من الشخصيات من مختلف الآفاق. ومكن هذا اللقاء من التذكير بدور الزعيم علال الفاسي إلى جانب العديد من المناضلين الوطنيين، وتعبئتهم وراء الملكين الراحلين، المغفور لهما، صاحب الجلالة الملك محمد الخامس، وصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراهما.

- أعلنت بورصة الدار البيضاء عن إطلاق النسخة الخامسة لبرنامج نخبة المغرب، بهدف دعم تمويل المقاولات المغربية. ويتعلق الأمر بمبادرة رائدة لبورصة الدار البيضاء من أجل تقديم الدعم الضروري للشركات الوطنية في مجال التمويل من أجل التنمية. ويندرج هذا البرنامج في إطار الشراكة القائمة بين بورصة الدار البيضاء و"لندن ستوك إكستشاينج غروب"، حسب المدير العام لبورصة الدار البيضاء، كريم حجي.

* ليكونوميست :

- أعاد البنك المركزي الشعبي طرح الدعوى التي تجمعه بالسانديك المكلف بتصفية شركة التكرير "سامير". وكانت المحكمة قد ألغت ضمانتين للبنك بقيمة 1.25 مليار درهم. ومن المقرر عقد الجلسة الأولى من هذه القضية اليوم الثلاثاء 15 ماي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتتزامن هذه المحاولة الجديدة للبنك من أجل استرداد ضماناته مع إعفاء السانديك المكلف بعملية التصفية.

- من أجل ولوج مرحلة جديدة من تطوره تسمح له بمواكبة البلدان الناشئة وتحقيق النمو الشامل، ينبغي على المغرب اعتماد برنامج طموح للإصلاحات. تلك هي الرسالة الرئيسية التي خلصت إليها الدراسة متعددة الأبعاد للتنمية بالمغرب، التي أعدها مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بتنسيق وطيد مع رئاسة الحكومة المغربية. وعملت الدراسة على تحليل الإكراهات الرئيسية، كما قدمت عدة توصيات بشأن أربعة موضوعات تهم تنمية البلاد: تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير مستوى التكوين، وملاءمة التكوين مع سوق الشغل، وانسجام السياسات العمومية.

* أوجوردوي لوماروك:

- أعدت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إصدارا يضم جميع عروض الدعم الخاصة بتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وأوضح بلاغ للمديرية أن هذا المشروع، الذي تمت بلورته بتعاون مع ألمانيا في إطار الإجراءات المتخذة لتعزيز الإدماج المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة وأصحاب المشاريع الذاتية وأصحاب المشاريع الصغيرة جدا، يهدف إلى تعريف حاملي المشاريع والمنعشين بالمنتجات الموجهة لتمويل أصحاب المشاريع الذاتية والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة وتحسين عملية التعرف على مختلف الأطراف المتدخلة من القطاعين العام والخاص.

- أكد الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، وديع مديح، أن الهاجس لا يتمثل في وضع رقم هاتفي لتلقي الشكايات، وإنما في طريقة معالجة هذه الشكايات، مشيرا إلى أن هذا ما نتوصل به من قبل المستهلكين الذين يؤكدون أنهم يواجهون عراقيل على مستوى متابعة شكاياتهم. وأثبتت التجربة هذا الأمر، لاسيما على مستوى البوابة المخصصة للمستهلكين.