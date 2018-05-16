عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء :

* أخبار اليوم:

- تأجيل زيارة رئيس الشيلي. كشفت المعطيات الآتية من الشيلي أن رئيسها، سيباستيان بينيرا، أجل زيارة رسمية للرباط، كانت مدرجة في إطار جولة، ما بين 23 و29 من الشهر الجاري، كانت ستقوده إلى مدريد وباريس. التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، وأحداث نقل سفارة أمريكا إلى القدس، دفعت رئيس الشيلي إلى إلغاء زيارته للمملكة.

- الأمانة العامة للحكومة في مرمى البرلمانيين. تجدد الجدل، أمس، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بين البرلمانيين حول جدوى مناقشة تعديلات القانون الجنائي المحالة على اللجنة منذ الحكومة السابقة، دون الاطلاع على توجهات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية في صيغتها الجديدة. وتمسك عبد اللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، بضرورة أن تحيل الحكومة قانون المسطرة الجنائية على البرلمان لعلاقته بتعديلات القانون الجنائي، مؤكدا أنه سينسحب من اللجنة إذا أصرت الأغلبية على الشروع في تعديلات القانون الجنائي.

* المساء:

- لا زالت حالات نفاد مخزون الأدوية بالمغرب مستمرة رغم الانتقادات التي وجهت لوزارة الصحة حول إدارتها للسياسة الدوائية بالمغرب. فقد سجل المخزون الاحتياطي للقاح ضد الحمى الشوكية نفادا على الصعيد الوطني، الأمر الذي يهدد الحالة الصحية للحجاج والمعتمرين المغاربة والمسافرين إلى دول إفريقيا. ويأتي هذا بعد أن كان معهد باستور قد اقتنى في إطار عقد صفقة لقاحا ضد الحمى الشوكية تنتهي صلاحيته خلال 11 يوما فقط.

- أبرزت ندوة دولية نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرا بالرباط، أهمية إرساء حوار اجتماعي متجدد من أجل رفع تحديات سوق الشغل. وقال رئيس المجلس، نزار بركة، في افتتاح الندوة التي نظمت تحت عنوان: "من أجل تجديد الحوار الاجتماعي: أي دور للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها" إن هناك اليوم تحديات جديدة ومطردة، حيث يشهد عالم الشغل تغيرات بنيوية وعميقة في ظل انعكاسات التحولات الديمغرافية وتداعيات العولمة والثورة التكنولوجية والتغيرات المناخية؛ مما يفرض العمل على بلورة واعتماد تدبير متجدد للحوار الاجتماعي.

* آخر ساعة :

- تم انتخاب المغرب في شخص مريم أوحساتا، مقررا للجنة العدل وحقوق الإنسان في البرلمان الإفريقي، الذي يعقد حاليا دورته السادسة في مقره في ميدراند بالقرب من جوهانسبورغ. وجاء انتخاب السيدة أوحساتا، عضوة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بفارق كبير من الأصوات في هذه اللجنة الهامة التابعة للجمعية الاستشارية للاتحاد الإفريقي، إذ حصلت على 11 صوتا مقابل 5 أصوات لمنافسها. ويمثل هذا الانتخاب حدثا هاما، لا سيما وأنه يأتي بعد أيام فقط من عودة المغرب إلى المؤسسة التشريعية الإفريقية، وهي العودة التي اكتسبت طابعا رسميا في بداية أشغال هذه الدورة السادسة.

- قال المسؤول بمركز النهوض بالاستثمارات في كوت ديفوار، ثييري بادو، إن المغرب يتموقع ضمن الثلاث الأوائل في قائمة المستثمرين الخواص في كوت ديفوار بقيمة 313 مليون أورو (حوالي 205 مليار فرنك إفريقي) تمت تعبئتها في مختلف القطاعات خلال خمس سنوات. واعتبر المركز، وهو الشباك الوحيد للاستثمارات، أنه "على مدى خمس سنوات، تم ضخ حوالي 313 مليون أورو (314ر205 مليار فرنك إفريقي)، وهو ما يموقع المغرب ضمن المستثمرين الخواص الثلاث الأوائل في كوت ديفوار".

* الأحداث المغربية :

- أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي ببروكسيل، أن المغرب يعرف ثلاث ديناميات اجتماعية مهمة. ولخص اليزمي، في مداخلته خلال جلسة استماع احتضنها البرلمان الأوروبي، هذه الديناميات الثلاث في اشتداد النقاش المهم الذي يعرفه المجتمع المغربي، والتظاهرات الاجتماعية، وأدوار المجتمع المدني المغربي والنقاشات التي بات يتناولها.

- أكد وزير الصحة، أناس الدكالي، أن "مخطط الصحة 2025" سيساهم في مواكبة ورش إصلاح القطاع الصحي من أجل وضع مخطط عمل قطاعي يستجيب لكافة متطلبات المنظومة الصحية وتحسين الحالة الصحية العامة. وأوضح وزير الصحة، خلال إعطاء انطلاقة مجموعات العمل للتشاور حول "مخطط الصحة 2025" تحت شعار "جميعا ملتزمون من أجل الصحة"، أن هذا الملتقى يتميز بكونه يعتمد على مقاربة تشاركية للمساهمة في مواكبة ورش إصلاح قطاع الصحة وتأهيله.

* العلم:

- تفاجأ مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة الراغبون في تجديد سياراتهم، برفض شركات السيارات المتعاقد معها استلام ملفات طلب الحصول على سيارات جديدة، بسبب توقيف الحكومة الدعم الذي خصصته لهذا الغرض بمبلغ 8 ملايين سنتيم لكل سيارة. وكانت الحكومة السابقة قد قامت بدعاية كبيرة لمشروع تجديد أسطول سيارات الأجرة الكبيرة، المتهالكة بسبب تقادمها، وخصصت لهذا الغرض دعما ماليا كبيرا، يبدو اليوم في مهب الريح، بعد تجديد نسبة قليلة فقط من حظيرة سيارات الأجرة الكبيرة في مختلف مناطق المملكة.

- أكدت مصادر عليمة أن التعاونية الفلاحية لقطاع الحبوب بإقليم أكادير تعيش أيامها الأخيرة، موضحة أن هذه التعاونية، التي أنشئت لتأمين وضمان الأمن الغذائي على مستوى جهة أكادير، تعرف أزمة خانقة. وأوضحت أن سبب أزمة هذه التعاونية يرجع للاختلالات في التسيير والخروج عن منطق دفتر التحملات، ما جعل وضعيتها تدعو إلى القلق. وقالت المصادر ذاتها إن مديونية هذه التعاونية تفوق 26 مليار سنتيم.

* بيان اليوم:

- أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها اتخذت جميع الإجراءات الأمنية والتنظيمية لحسن سير المباريات المهنية لولوج مختلف أسلاك الشرطة، كما اعتمدت تدابير مراقبة دقيقة لمكافحة كل أنواع الغش وضمان النزاهة والشفافية في هذه المباريات من جهة، وتكافؤ الفرص بين كافة المرشحين والمرشحات من جهة ثانية. وذكرت المديرية ، في بلاغ لها، أن هذه التدابير، التي تم اتخاذها بمناسبة تنظيم المباريات المهنية لولوج أسلاك الشرطة، يوم الأحد الماضي، أسفرت عن رصد 169 حالة غش، من بينها 94 حالة في امتحانات حراس الأمن و39 حالة في مباراة مفتشي الشرطة، و32 حالة في مباراة ضباط الشرطة و4 حالات في مباراة عمداء الشرطة، وهي الحالات التي تم إقصاؤها تلقائيا من اجتياز المباريات.

- أعلن وزير الصحة، أناس الدكالي، أن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة سجل انخفاضا بـ27 في المئة ما بين 2011 و2018، إذ انتقل من 30,5 إلى 22,16 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي. وأوضح السيد الدكالي، خلال مداخلته بمناسبة تقديم النتائج الأولية للمسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2017-2018، أن معدل وفيات الأطفال انتقل من 28,8 إلى 18,0 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي، أي بانخفاض نسبته 38 في المئة، مضيفا أن معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة بلغ معدل 13,56 لكل 1000 مولود حي.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، خلال مباحثات أجراها مع وزيرة خارجية الهندوراس، ماريا دولوريس أغيرو، أن المغرب والهندوراس يتقاسمان ذات التوجه في الاندماج الاقتصادي وتقوية التعاون جنوب-جنوب الذي يعتبره المغرب خيارا استراتيجيا، مسجلا أن "عودة المغرب للاتحاد الإفريقي تدخل في هذا الإطار، وتهدف إلى التسريع في اندماج القارة الإفريقية". وثمن السيد المالكي موقف الهندوراس الداعم للوحدة الترابية للمملكة، مشيرا إلى أن الحركات الانفصالية في مختلف دول العالم تشكل خطرا على دولة الحق والقانون، وأن المغرب حريص على وحدة الشعوب.

- أعدت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إصدارا يضم جميع عروض الدعم الخاصة بتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة. وأوضح بلاغ للمديرية أن هذا المشروع، الذي تمت بلورته بتعاون مع ألمانيا في إطار الإجراءات المتخذة لتعزيز الإدماج المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة وأصحاب المشاريع الذاتية وأصحاب المشاريع الصغيرة جدا، يهدف إلى تعريف حاملي المشاريع والمنعشين بالمنتجات الموجهة لتمويل أصحاب المشاريع الذاتية والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة وتحسين عملية التعرف على مختلف الأطراف المتدخلة من القطاعين العام والخاص.

* رسالة الأمة :

- قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إنه سيتم تخصيص غلاف مالي يناهز 1.4 مليار درهم لتنفيذ برامج تثمين المدينتين العتيقتين للرباط ومراكش والبرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لمدينة فاس. وأوضح لفتيت، في كلمة بين يدي جلالة الملك بمناسبة تقديم البرامج المذكورة، أن هذه البرامج ترمي إلى استثمار المؤهلات الاقتصادية لهذه المجالات الحضرية الحيوية لتصبح أقطابا تساهم في إنعاش الأنشطة الاقتصادية خاصة المرتبطة بقطاعات السياحة والصناعة التقليدية، وكذا إحداث المزيد من فرص الشغل.

- أكد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، أن برامج تثمين المدن العتيقة لمراكش وفاس والرباط ستساهم في تعزيز الدينامية التنموية التي تعرفها هذه المدن وفي تدعيم جاذبيتها السياحية والثقافية. وأوضح ساجد، في كلمة ألقاها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة تقديم هذه البرامج، أن هذه الأخيرة التي ستمكن من خلق قيمة مضافة، تهدف إلى تعزيز التراث الحضاري والإنساني للمدن القديمة وتحسين مدخول الحرفيين وتنمية الاقتصاد الاجتماعي.

* البيان:

- بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد محمد نبيل بنعبد الله بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن متمنيات جلالته ب"كامل التوفيق، في مواصلة النهوض بمهامك الحزبية، لتحقيق تطلعات عضوات وأعضاء هيأتك السياسية لتبويئها المكانة اللائقة بها في المشهد السياسي الوطني".

- تعمل مجموعات العمل الـ 12 التي تم تشكيلها لتفعيل خطة "الصحة 2025" على دراسة جدوى الإجراءات المقررة في الاستراتيجية الجديدة، وتحديد الميزانية المتوقعة، وتصميم إطار تعاقدي. وستسفر المشاورات، التي أطلقها وزير الصحة أمس في الصخيرات، عن اتخاذ تدابير ملموسة ترتبط بمؤشرات رقمية.

* لوبينيون :

- تفاقم العجز التجاري، حيث بلغ مع متم مارس 2018 نحو 11.2 بالمئة. وتصل نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 75,9 في المائة، خلال الفترة ذاتها، مقابل 76,5 في المئة سنة 2017، مسجلة انخفاضا طفيفا يقدر ب0.6 نقطة. ووفقا لمكتب الصرف، فإن هذا الأداء يعود إلى واردات السلع والخدمات، التي سجلت ارتفاعا (زائد 9845 مليون درهم) أكثر من الصادرات (زائد 6773 مليون درهم).

- تم بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة (0537718888)، الذي يعتبر من أولويات السياسة الجنائية الرامية إلى إحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد. ويأتي إحداث آلية الخط المباشر في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والتي تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمان التقائية ونجاعة تدخلات القطاعات الحكومية ذات الصلة بميدان محاربة الفساد، كما يتسق مع مبادئ الحكامة الجيدة التي تجد سندها في دستور المملكة وقوانينها.

* أوجوردوي لوماروك:

- شكل إحداث فرع لجامعة محمد الخامس بدولة قطر، وإنشاء جامعة مغربية قطرية بالمغرب، محور المباحثات التي أجراها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وخالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، مع محمد بن عبد الواحد المحمادي وزير التعليم العالي القطري. وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن المباحثات همت أيضا إمكانية التعاقد مع أساتذة مغاربة للتدريس بدولة قطر، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا أيضا على إحداث لجنة لإعداد مشروع اتفاقية تعاون بين البلدين من أجل توقيعها خلال زيارة العمل المتوقع أن يقوم بها وفد مغربي إلى دولة قطر من أجل تبادل الخبرات والاطلاع على الأنظمة التربوية بالبلدين.

- أشاد هوارد بامسي، المدير التنفيذي للصندوق الأخضر للمناخ، في مباحثات أجراها مع المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، مهدي العريفي، بمستوى أداء الوكالة بشأن جودة المشاريع المقترحة للصندوق، مؤكدا أن الوكالة تعتبر نموذجا معتمدا ينبغي اتباعه، والذي يطرحه الصندوق في مختلف اللقاءات التي ينظمها.

* ليكونوميست:

- في معرض تطرقه لتطور العلاجات بواسطة الراميد، قال وزير الصحة، أناس الدكالي، إن أنشطة المستشفيات العمومية ارتفعت بنسبة 282 في المئة ابتداء من 2013، مسجلا أن "المستشفيات تضم أزيد من 80 في المئة من مستعمليها من بين المستفيدين من نظام راميد". وأضاف الوزير، في حوار مع الصحيفة، أنه سيتم إيلاء أهمية خاصة للنظام المعلوماتي القائم، فضلا عن إعادة صياغة الإطار القانوني بهدف إدماج القطاع الخاص بين مقدمي الخدمات العلاجية بهذا النظام.

- الدار البيضاء بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية في مجال نسبة المساحات الخضراء مقارنة مع عدد السكان. ويبلغ المتوسط أقل من متر مربع للفرد الواحد، فيما توصي المعايير الدولية بـ10 إلى 12 متر مربع للفرد الواحد كحد أدنى. وتتحدث الأرقام عن 0,35 متر مربع بالحي المحمدي مقابل 6 أو 7 متر مربع في مناطق مثل كاليفورنيا أو آنفا. وتصل النسبة في باريس إلى 18 متر مربع للفرد الواحد.

* ليبيراسيون:

- أقيم يوم الاثنين بالرباط حفل تعيين أول فوج من المسؤولين القضائيين بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويتكون من 19 مسؤولا من بينهم رؤساء محاكم استئنافية وابتدائية ووكلاء عامون ووكلاء الملك. ويأتي هذا اللقاء الذي نظمته محكمة النقض في إطار التأسيس لمرحلة جديدة من مراحل تدبير الشأن القضائي والترسيخ لاستقلال السلطة القضائية بما يقتضيه تفعيل دستور 2011.

- أطلق بإقليم زاكورة مؤخرا، برنامج مواكبة هيآت المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. ويهدف برنامج المواكبة هذا والذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، إلى تمكين الهيئات من آليات العمل والترافع عبر برامج التكوين وتقوية القدرات بالجماعات الترابية بالإقليم. ويندرج هذا البرنامج في إطار مشروع "استقلالية النساء من أجل أدوار ريادية بجهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بتمويل من الحكومة الكندية.

* لوماتان:

- أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه "يتابع باهتمام موضوع مقاطعة منتوجات بعض العلامات التجارية التي تفاعل معها العديد من المواطنات والمواطنين". وذكر العثماني، الذي كان يتحدث بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، بأن "الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين كما يروج لذلك البعض، فالحكومة نابعة من الإرادة الشعبية، ولكن نتكلم اليوم من موقع المسؤولية وبالوعي بمصلحة جميع المواطنين بجميع فئاتهم، وأيضا مصلحة الاقتصاد الوطني، بكل صراحة وشفافية".

- تشرع الحكومة ابتداء من نونبر المقبل، في عملية إحصاء فقراء المغرب، وإحداث السجل الوطني للسكان الذي سيكون عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة، سيتم الاعتماد عليها للاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدمات الادارية.