الإعلامية المغربية ماريا لطيفي في ذمة الله

هسبريس - و.م.ع

انتقلت إلى عفو الله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الإعلامية ماريا لطيفي عن عمر ناهز 66 عاما، بعد صراع مع المرض، وذلك حسبما علم لدى أفراد أسرتها.

وشغلت الراحلة منصب مديرة القناة الثقافية (الرابعة) بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة منذ إطلاقها سنة 2005 وإلى غاية سنة 2017.

وقد بصمت الراحلة على مسار مهني متميز بالتلفزة المغربية من خلال برامج ذات طابع ثقافي وتربوي، خاصة برنامج "التلفزة المدرسية" وكذا برنامج "نماذج" الذي كانت تعده وتقدمه لسنوات على القناة الثانية (دوزيم). وسبق للراحلة أن ترأست لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للصحافة برسم دورة سنة 2016.

وسيوارى جثمان الفقيدة الثرى بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة الشهداء بالرباط.