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كُتّاب وآراء
الإعلامية المغربية ماريا لطيفي في ذمة الله
انتقلت إلى عفو الله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الإعلامية ماريا لطيفي عن عمر ناهز 66 عاما، بعد صراع مع المرض، وذلك حسبما علم لدى أفراد أسرتها.
وشغلت الراحلة منصب مديرة القناة الثقافية (الرابعة) بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة منذ إطلاقها سنة 2005 وإلى غاية سنة 2017.
وقد بصمت الراحلة على مسار مهني متميز بالتلفزة المغربية من خلال برامج ذات طابع ثقافي وتربوي، خاصة برنامج "التلفزة المدرسية" وكذا برنامج "نماذج" الذي كانت تعده وتقدمه لسنوات على القناة الثانية (دوزيم). وسبق للراحلة أن ترأست لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للصحافة برسم دورة سنة 2016.
وسيوارى جثمان الفقيدة الثرى بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة الشهداء بالرباط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
رحمها الله واسكنها فسيح جنانه والهم اهلها وذويها الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون
ونعم المرأة حياة كلها مليئة بالعمل والاجتهاد والتربية ..
تعازينا الحارة لأسرتها وعائلتها القريبة والبعيدة .