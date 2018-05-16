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الرئيسية | السلطة الرابعة | الإعلامية المغربية ماريا لطيفي في ذمة الله

الإعلامية المغربية ماريا لطيفي في ذمة الله

الإعلامية المغربية ماريا لطيفي في ذمة الله
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:17

انتقلت إلى عفو الله، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الإعلامية ماريا لطيفي عن عمر ناهز 66 عاما، بعد صراع مع المرض، وذلك حسبما علم لدى أفراد أسرتها.

وشغلت الراحلة منصب مديرة القناة الثقافية (الرابعة) بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة منذ إطلاقها سنة 2005 وإلى غاية سنة 2017.

وقد بصمت الراحلة على مسار مهني متميز بالتلفزة المغربية من خلال برامج ذات طابع ثقافي وتربوي، خاصة برنامج "التلفزة المدرسية" وكذا برنامج "نماذج" الذي كانت تعده وتقدمه لسنوات على القناة الثانية (دوزيم). وسبق للراحلة أن ترأست لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للصحافة برسم دورة سنة 2016.

وسيوارى جثمان الفقيدة الثرى بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة الشهداء بالرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - هنا الرباط الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:22
انا لله و انا اليه راجعون.....
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2 - rachida الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:23
إن لله وإن إليه راجعون. ..،،،،
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3 - مصطفى الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:23
رحم الله الفقيدة.وأنا لله وأنا إليه راجعون....
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4 - اسفي الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:24
أنا لله وأن إليه راجعون ...
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14
5 - ام اية الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:25
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون البقاء لله رب العالمين
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14
6 - ب ف الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:25
لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون
رحمها الله واسكنها فسيح جنانه والهم اهلها وذويها الصبر والسلوان
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14
7 - زناسني الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:25
انا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها وارزق ذويها الصبر والسلوان
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12
8 - ف ب الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:27
لا اله الا الله رحمها الله واسكنها فسيح جنانه والهم اهلها وذويها الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون
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12
9 - المغربي الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:31
إنا لله وإنا إليه راجعون.اللهم اغفر لنا و لها
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10 - قضى إدريس الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:32
الله يرحمهى برحمته ويرزق أهلهى الصبر
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11 - tornadoguy الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:33
لااله الا الله محمد رسول الله كل نفسٍ ذائقةٌ الموت
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12 - حسن ح الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:39
انا لله وإنا إليه راجعون ؛ تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته .
ونعم المرأة حياة كلها مليئة بالعمل والاجتهاد والتربية ..
تعازينا الحارة لأسرتها وعائلتها القريبة والبعيدة .
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6
13 - شهر المغفرة الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:40
الله ارحمها ووسع عليها ويرزق أهلها الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون
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5
14 - مول جابيل الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:44
" إنا لله وإنا إليه راجعون " "كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور " رحم الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان
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5
15 - سيدي مخلوف الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:47
انا لله وانا اليه راجعون. اللهم ادخلها في رحمتك . اللهم إنا نسألك رضاك والجنة.
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4
16 - مصطفى الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:48
لا اله الا الله محمد رسول الله
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4
17 - أمييينة الأربعاء 16 ماي 2018 - 10:50
رحمَها اللهُ كانت مزدوجةَ اللغةِ،،،لها عربيةٌ فصحى جيدةٌ عند أخذِها الكلمةَ أو التقديمَ،، و عندها فرنسيةٌ أدبيةٌ قيِّمةٌ،،،ثقافةٌ عامةٌ متميزةٌ كانتْ تملكُ،،كنتُ أحبُّ طريقتَها البسيطةَ الوااازنةَ في النقاشِ أيامَ البرامجِ الثقافيةِ أو برامجِ التضامنِ و التكافلِ بالقناةِ الثانيةِ،،،رحمها اللهُ، فهمُ السَّابقونَ و نحنُ اللاحِقونَ لأنَّ البقاءَ للهِ ربِّ العالمينَ.....
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