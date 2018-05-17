عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس :

* أخبار اليوم:

- دراسة: أغلب المقاولات النسائية صغيرة جدا. كشف تقرير جديد أن المقاولات المغربيات تشكل ما بين 10 إلى 12 في المئة من نسبة المقاولين على المستوى الوطني، حيث أوضح أن المرأة المغربية تنخرط في النشاط المقاولاتي في مرحلة مبكرة من حياتها، مقارنة مع غيرها من سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكشفت الدراسة، التي أشرف عليها مكتب العمل الدولي، أن المقاولات النسائية تتكون غالبا من المقاولات الصغيرة جدا، إذ يقل رقم معاملات شركاتهن عن 20 مليون درهم، أو حتى 5 ملايين درهم لنسبة كبيرة منهن.

- بعد التحقيق المثير للجدل الذي نشرته مجلة ألمانية مرفقا بفيديو يرصد تعرض عاملات مغربيات في ضيعات زراعية بجنوب إسبانيا وإيطاليا "للاعتداء الجنسي"، حلت لجنة مغربية إسبانية الأسبوع المنصرم بمدينة هويلفا الإسبانية للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات. اللجنة، التي ضمت مسؤولين عن وزارة التشغيل والإدماج المهني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والسفارة الإسبانية بالمملكة، قامت بزيارة تفقدية للضيعات التي تشتغل بها العاملات المغربية، حيث تم الوقوف على ظروف عمل نحو 11 ألف عاملة. وأكدت مصادر إسبانية على أهمية مثل هذ الزيارات، لاسيما من الجانب المعنوي، إذ تحسس العاملات المغربيات بأن دولتهن الأم تهتم بهن وبأحوالهن، مشددة على أنه لا يمكن محاربة بعض الممارسات العنصرية بمثل هذه الزيارات "البروتوكولية"، وإنما بقرارات عملية، وهو الشيء الذي لم يحدث إلى حدود الساعة.

* المساء:

- أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة حكما في إحدى أغرب قضايا النصب العقاري، والتي راح ضحيتها 118 مواطنا، أوهموا باقتناء قطع أرضية بشكل قانوني، ليكتشفوا فيما بعد أنها تدخل ضمن الملك الغابوي، إذ قضت المحكمة في حق المتهمين بالحبس أربع سنوات نافذة. وترجع تفاصيل القضية إلى سنة 2012، حين اكتشف عشرات المواطنين أن أراضي اقتنوها من شخص يدعى "ب.ب" قد دخلت ضمن الوعاء العقاري لمقبرة منطقة مسنانة النموذجية التي استحدثت بقرار جماعي، مما دفعهم إلى الاحتجاج ضد القرار كون الأرض المستهدفة مملوكة للخواص بموجب عقود عدلية وليست مملوكة للدولة، حسب ظنهم.

- كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن إحداث لجنة خاصة لدراسة أثمنة المنتوجات الأكثر تداولا في السوق، لاقتراح حلول تمكن من تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر. ودعا رئيس الحكومة، الذي كان يتحدث بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، المقاولات المنتجة للمواد مرتفعة الاستهلاك، وكذا مهنيي التوزيع والتجار، إلى إحداث مبادرات من أجل تخفيف كلفة قفة العيش على الأسر ودعم الاستهلاك الداخلي.

* الأحداث المغربية :

- أفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن النسبة العامة لتقدم أشغال مشاريع برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية 2015-2021 بلغت 48 في المئة فيما يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 70 في المئة مع متم السنة الجارية. وأضاف رئيس الحكومة أن الاعتمادات المالية للنموذج التنموي، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته في خطابه من مدينة العيون بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء، بلغت إلى حدود نهاية شهر مارس 2018 حوالي 21 مليار درهم.

- تعتزم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض إضراب وطني لثمانية وأربعين ساعة، يومي 23 و24 ماي الجاري، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، واللجوء إلى القضاء على خلفية الاقتطاعات المالية التي مست أجورهم، بسبب الإضرابات العامة التي نفذوها. ويأتي تصعيد النقابة للمطالبة بالإسراع في تسوية مطالب الأطباء، من خلال تحسين ظروف العمل، والزيادة في الأجور عبر تحويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، والزيادة في مناصب التخصص لما يعرفه القطاع من خصاص مهول باعتراف وزارة الصحة.

* العلم:

- كشف المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية أن الأدوية مثلت السبب الأول للتسمم بالمغرب خلال سنة 2017، بنسبة 24 في المئة من الحالات المقدرة بأزيد من 16 ألف حالة، متبوعة بالأغذية بنسبة 16 في المئة، ثم المنتجات الغازية بنسبة 15 في المئة. وأوضح المركز، ضمن تقرير أصدره أخيرا، أن معدلات حالات التسمم زادت بنسبة تتجاوز 10 في المئة مقارنة بسنة 2016، مضيفا أن 98,9 في المئة من حوادث التسمم بالأدوية وقعت في المنازل، و45 في المئة منها كانت عبارة عن محاولات انتحار.

- قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بخصوص التقرير الذي صاغته اللجنة الاستطلاعية بمجلس النواب حول أسعار المحروقات، إن التوصية التي ينتظرها الشعب المغربي لم ترد في التقرير وتتعلق بتخفيض أسعار المحروقات. وأشار مضيان إلى أن المواطن المغربي لا ينتظر التقرير والتوصيات "المحتشمة"، بل يتطلع إلى إجراء ملموس من اللجنة، مشيرا إلى أن سعر الكازوال والبنزين لا يجب أن يتجاوز سبعة وثمانية دراهم تباعا.

* بيان اليوم:

- تحت شعار "جميعا ملتزمون من أجل الصحة"، أعطى وزير الصحة، أناس الدكالي، انطلاقة مجموعات العمل للتشاور حول "مخطط الصحة 2025". وقال السيد الدكالي إن هذا المخطط سيساهم في مواكبة ورش إصلاح القطاع الصحي من أجل وضع مخطط عمل قطاعي يستجيب لكافة متطلبات المنظومة الصحية وتحسين الحالة الصحية العامة. وأضاف أن المخطط يعتمد على رؤية تتوخى ضمان نظام صحي موحد ومنظم من أجل تقديم علاجات ذات جودة لجميع المواطنين بالاعتماد على برامج محددة وحكامة جيدة، فضلا عن تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان التضامن والتكافل في المجال الصحي.

- أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بأن عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على الصعيد الوطني خلال شهر أبريل الماضي، مكنت من حجز وإتلاف 422 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. وذكر بلاغ للمكتب، أن مصالح المراقبة التابعة له، قامت بـ 5.852 زيارة ميدانية على مستوى السوق الوطني، 1.489 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، حيث مكنت هذه التحريات من مراقبة 85.287 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، فيما تم تقديم 125 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها.

* الاتحاد الاشتراكي:

- وجه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، رسالة إلى رئيس الحكومة لعقد اجتماع للأغلبية من أجل تدارس الأوضاع الاجتماعية في ضوء تفاعلات الوضع الوطني الحالي. وكان السيد لشكر قد أكد خلال ترؤسه للمجلس الجهوي للاتحاد الاشتراكي بالعرائش أن الوضع يتطلب الجرأة والوضوح مع الشعب المغربي، من خلال مختلف القضايا المطروحة من توزيع الثروة ودور مجلس المنافسة والمساهمة في معالجة كل الاختلالات، وذلك في إطار مواجهة الأوضاع الاجتماعية والتطورات الحالية.

- أكد خبراء وفاعلون اقتصاديون على أن الاستثمار في تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة يعتبر رهانا أساسيا لتحسين التنافسية ورفع الانتاجية. وأشار المشاركون، في لقاء بطنجة، إلى أهمية رفع الاستثمار في تأهيل المقاولات المغربية، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل أزيد من 95 في المئة من النسيج الاقتصادي الوطني، منوهين بأن هذه الاستثمارات ستمكن من الرقي بإنتاجية المقاولات وتوليد مزيد من القيمة المضافة.

* رسالة الأمة :

- كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن برنامج "تيسير" مكن من تقليص نسبة الهدر المدرسي بحوالي 60 في المئة خاصة بالنسبة للفتيات وبالمدارس الفرعية، وكذا في إعادة تمدرس حوالي 37 في المئة من التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وتحسين نسبة التحصيل المدرسي لدى التلاميذ المستفيدين. وأوضح أمزازي، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بـ"صندوق دعم التماسك الاجتماعي"، أن المؤشرات المذكورة تتحسن في حالة استفادة الأم من التحويلات المالية المشروطة، فضلا عن "تحسين نسبة التحصيل المدرسي لدى التلاميذ المستفيدين"، وذلك استنادا لنتائج دراسة تقييمية.

- شددت الفرق والمجموعة النيابية، المنتمية للأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، على ضرورة بلورة إجراء لتحديد سقف لأسعار المحروقات، وكذا العمل على تقييم مدى نجاعة سياسة تحرير قطاع المحروقات بعد مرور سنتين على البدء في تنفيذه. وأكد البرلمانيون، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول "كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار"، على الضرورة الملحة لتفعيل قانون حماية المستهلك ومجلس المنافسة.

* لوماتان:

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الأربعاء بمقاطعة حصين (عمالة سلا)، على تدشين المستشفى الإقليمي "الأمير مولاي عبد الله"، بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا، والذي كلف إنجازه استثمارات تبلغ 312 مليون درهم.

* ليبيراسيون :

- بلغت ديون المؤسسات والمقاولات العمومية 245.8 مليار درهم سنة 2015، أي 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلة ارتفاعا متدرجا منذ سنة 2000. ويأتي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المرتبة الأولى بديون تصل إلى 56.825 مليار درهم، يليه المكتب الشريف للفوسفاط (54.738 مليار درهم، ثم شركة الطرق السيارة بالمغرب (39.930 مليار درهم). وجاء صندوق الإيداع والتدبير في المرتبة الرابعة ب24.757 مليار درهم، يليها المكتب الوطني للسكك الحديدية ب23.995 مليار درهم، ثم الخطوط الجوية الملكية ب5.452 مليار درهم، وفقا لأحدث تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.

- وافق المجلس الإداري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على قرض بقيمة 200 مليون أورو لفائدة المغرب من أجل تمويل برنامج دعم التنمية الشاملة والمستدامة للسلاسل الفلاحية. وأعلن البنك الإفريقي للتنمية، في بلاغ له، أن هذه العملية تهدف إلى دعم خلق فرص الشغل في المناطق القروية من خلال التنمية الشاملة لسلاسل القيمة الفلاحية.

* ليكونوميست :

-كما جرت العادة كل شهر رمضان، تتخذ السلطات إجراءات صارمة في حق التجار الذين لا يشهرون الأسعار، تماشيا للقوانين السارية. ويتعلق الأمر بالمنتجات الغذائية الأساسية. والرسالة نفسها موجهة إلى التجار المضاربين.

- المرشحون لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب يشحذون أسلحتهم عشية الانتخابات. وقام حكيم المراكشي بجولة قادته إلى كل من فاس ووجدة وطنجة والرباط ومراكش وأكادير... حيث عقد لقاءات تبادل خلالها الأفكار والآراء بشأن القضايا المحلية. وشدد السيد المراكشي على ضرورة "وضع الجهات في صلب عمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب". ومن جهتها، دافعت شريكته آسية بنحيدة عن فكرة إقامة اتحاد عام لمقاولات المغرب يحترم تكافؤ الفرص، ويعتمد الرقمنة وتنظيما جديدا. أما بالنسبة لمزوار، فأبرز أولوياته تتمثل في وضع آلية تسمح للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا، بالولوج إلى التمويل دون الحاجة إلى رهن الأملاك الشخصية لرؤسائها ومدرائها.

* البيان:

- قدم مؤخرا بمجلس النواب تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات. ويشير التقرير إلى ارتفاع هامش الربح لدى الموزعين منذ تحرير القطاع في 2015. وحسب عبد الله بوانو رئيس اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، فإن الفارق بين السعر المحدد من طرف الحكومة وسعر البيع يتحدد في درهم للتر الواحد. وبالنظر إلى الطلب الذي يقدر بـ6,5 ملايين طن، فإن الموزعين يجنون أرباحا إضافية تقدر بـ7 ملايير درهم.

- كشفت نتائج استطلاع أنجزه مكتب الدراسات "كانتار تي إن إس"، لحساب خدمة زبناء السنة بالمغرب، أن المستهلكين المغاربة عاشوا على الأقل مرة واحدة في حياتهم تجربة مريرة مع خدمة الزبناء. وشدد الاستطلاع على أن معظم المغاربة يفضلون، في لجوئهم إلى خدمة للزبناء، إلى المقابلة المباشرة "وجها لوجه"، لكون هذه القناة لم تنجح في كسب رضى الزبناء.

* لوبينيون:

- كشف تقرير لمكتب العمل الدولي حول "تقييم تطور روح المقاولة النسوية في المغرب"، أن نساء الأعمال المغربيات يشكلن ما بين 10 إلى 12 في المائة من العدد الإجمالي للمقاولين على المستوى الوطني. وأشارت الدراسة، التي أنجزت بين سنتي 2014 و 2015، في إطار مشروع "الشباب في العمل" الذي نفذه مكتب العمل الدولي بشراكة مع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وبدعم مالي من الشؤون العالمية - كندا، إلى أن نساء الأعمال المغربيات "يتركزن بشكل رئيسي في مدينتي الرباط والدار البيضاء، مع رقم معاملات يقل عن 20 مليون درهم، أو حتى 5 ملايين درهم لنسبة كبيرة منهن".

- أكدت المديرة بالنيابة لمديرية الجودة والشؤون التقنية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، سريا خليل، أن قطاع البناء السكني يمثل 33 بالمئة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة بالمغرب. وأشارت خليل بمناسبة اطلاق خلال أول ورشة من ورشات مواضيعية حول النجاعة الطاقية ، والتي تمحورت حول "النجاعة الطاقية في البناء -العزل الحراري " إلى النمو الكبير المسجل في استهلاك الطاقة في قطاع البناء والذي يقدر بنحو 5 بالمائة كل سنة.

* أوجوردوي لوماروك:

- كشف وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، عن تصاعد عدد المواقع الإخبارية المصرح بها لدى وزارة الثقافة الاتصال-قطاع الاتصال، حيث تم إيداع 656 تصريحا حتى متم سنة 2017. وذكر بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، أن السيد الأعرج أوضح أثناء مناقشة مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم قانون الصحافة والنشر، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذه التصاريح تهم 325 موقعا باللغة العربية، و27 موقعا باللغة الفرنسية، و168 موقعا باللغتين العربية والفرنسية، و15 موقعا باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية، بينما العدد المتبقى فهو لمواقع متعددة اللغات.

- علم لدى رئاسة النيابة العامة أن تفعيل الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة أدى إلى توقيف موظفين أو وسطاء في حالة تلبس من طرف مصالح الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابات العامة المختصة، وتم وضعهم رهن الحراسة النظرية على ذمة البحث في هذه القضايا. وأوضح المصدر ذاته أن نتائج الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة بدأت تظهر، إذ أنه خلال يومين من اشتغاله، استطاع الخط المباشر أن يسقط عدة أشخاص في ثلاث حالات تلبس بالرشوة في كل من فاس وسيدي بنور وإنزكان. واستقبل الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة خلال ثلاثة أيام الأولى من اشتغاله حوالي 355 مكالمة.