عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة :

* أخبار اليوم:

- إسبانيا تعد المغرب بالدفاع عن مصالحه في أوروبا. أكد وزير الخارجية الاسباني، ألفونسو داستيس، أن المغرب يمكنه الاعتماد على إسبانيا كشريك وصديق داخل الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الخارجية الاسباني، في مؤتمر صحفي، عقب مباحثات أجراها مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، إنه "من الواضح أن المغرب شريك أساسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، و"تدرك المملكة أنها تستطيع الاعتماد على إسبانيا لمساعدتها في ارساء إطار عمل متميز مع الاتحاد الأوروبي". وأشار السيد داستيس إلى أن البلدين قد نجحا في بناء إطار تطبعه الثقة والحوار، واصفا الشراكة والتعاون بين الرباط ومدريد بـ"النموذج" بالنسبة للدول الأخرى.

- كشفت معطيات قدمها والي أمن مراكش، سعيد العلوة، بمناسبة الذكرى ال62 لتأسيس الأمن الوطني، أن شرطة الحدود حجزت خلال سنة واحدة 347 طائرة مزودة بآلات تصوير متحكم فيها عن بعد، تم إدخالها إلى المغرب دون ترخيص. وأضاف أنه في إطار مكافحة الجرائم الحدودية، تمكنت شرطة الحدود بتعاون مع مختلف السلطات العاملة بالمطار، من حجز 645 غراما من مخدر الكوكايين، وأزيد من كيلوغرامين من مخدر الشيرا، كما حجزت عملات أجنبية في إطار تصديها لجرائم تهريب الأموال، وأوقفت 31 شخصا موضوع مذكرات بحث في قضايا قانونية مختلفة.

* المساء:

- في مؤشر جديد على الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة، كشفت مصادر نقابية عن انتهاء صلاحية كمية كبيرة من الأدوية ونفاد مخزونها بالجنوب، بسبب ما وصفته بـ"التسيير العشوائي للصيدليات الإقليمية بالجهة". وأكدت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنها عاينت العديد من الأحداث والوقائع تدين مسؤولا جهويا بمجموعة من الاختلالات وتعريض صحة الفقراء للخطر.

- حجزت المصالح الوطنية بمكناس، كمية كبيرة من الدقيق الفاسد داخل مطحنة معروفة بالمدينة، تقدر بحوالي 8 أطنان كانت معدة للترويج في الأسواق المحلية. وعرضت المصالح المختصة عينة من القمح من مجموع كمية تقدر بحوالي 900 طن، كانت مخزنة بمستودع هذه المطحنة، لعرضها على المختبر، للتأكد من مدى سلامة جودتها وصلاحية استهلاكها، بعدما حامت شكوك عناصر فرقة المراقبة حولها.

* الأحداث المغربية :

- طالب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عقد اجتماع للأغلبية، يكون الهدف منه التداول في القضايا الاجتماعية المطروحة. وأكد لشكر، في اجتماع للمجلس الجهوي للحزب، بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد بالعرائش، أن هناك وسائل عديدة لمواجهة هذه الأوضاع الاجتماعية، لكنها تحتاج إلى الجرأة في طرح هذه الاختلالات في إطارها السليم والحقيقي.

- عبرت المملكة المغربية عن إدانتها القوية لإقدام الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق النار بشكل مباشر على المشاركين في مسيرات سلمية على الشريط الحدودي لقطاع غزة، مما خلف استشهاد العشرات وإصابة المئات من المواطنين الفلسطينيين. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ردا على سؤال حول موقف المغرب من أحداث غزة، إن المملكة المغربية "تستنكر بشدة اللجوء الى استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وتؤكد رفضها المطلق لهذا السلوك الخطير والمنافي للقانون الدولي، وتدعو إلى التهدئة والكف عن هذه الممارسات التصعيدية المرفوضة التي تزيد من تأجيج الوضع".

* العلم:

- قالت مصادر عليمة إن المغاربة تفاجؤوا بالكميات الكبيرة من أنواع الحليب الفرنسي المستوردة في السوق المغربية، وخاصة في المحلات التجارية الكبرى بالرباط والدار البيضاء. وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إنه من ناحية الجودة وسلامة هذه المنتجات والمراقبة فالمسؤولية يتحملها المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، موضحا أن المراقبة على المستويات المذكورة من اختصاص الدولة، أما المنظمات المدنية التي تدافع عن حقوق المستهلك فإنها تقوم بذلك طبقا لقانون 31.08.

- كشف تقرير لمكتب العمل الدولي حول "تقييم تطور روح المقاولة النسوية في المغرب"، أن نساء الأعمال المغربيات يشكلن ما بين 10 إلى 12 في المئة من العدد الإجمالي للمقاولين على المستوى الوطني. وأشار التقرير، إلى أن نساء الأعمال المغربيات "يتركزن بشكل رئيسي في مدينتي الرباط والدار البيضاء، مع رقم معاملات يقل عن 20 مليون درهم، أو حتى 5 ملايين درهم لنسبة كبيرة منهن". وذكر التقرير، أن مستوى تعليم النساء المقاولات يتدرج بين الثانوي والعالي في المناطق الحضرية، في حين أن مستواهن التعليمي أقل أو منعدم في المناطق القروية.

* بيان اليوم:

- توقع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسة الوطنية للمتاحف، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة تروم الحفاظ على التراث الثقافي الوطني. وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في بلاغ لها، أن هذه الاتفاقية، التي تأتي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، تروم الحفاظ وتثمين التراث الثقافي الوطني، والمساهمة في النهوض بالنشاط المتحفي في المغرب. كما تنص الاتفاقية على قيام الطرفين بمجموعة من الإجراءات العملية والمشتركة من بينها مكافحة الاتجار غير المشروع في القطع ذات القيمة الفنية والثقافية والتاريخية والتراثية، وذلك من خلال تبادل المعلومات حول مسارات الاتجار غير المشروع، وإرساء مساطر مناسبة لاسترجاع القطع الفنية والتراثية المسروقة من الخارج، والتعرف، بفضل خبرة المؤسسة الوطنية للمتاحف، على القطع الثقافية المقدمة للتخليص الجمركي.

- كتبت صحيفة (فارو دي فيغو) الإسبانية أن المغرب أضحى "مرجعا إفريقيا" في صناعة السيارات بعد أن ضاعف إنتاجه بمرتين خلال الأربع سنوات الأخيرة. وأضافت الصحيفة الإسبانية، التي تصدر بغاليسيا (شمال غرب إسبانيا) في مقال نشرته على موقعها الإلكتروني، أن المغرب أنهى سنة 2017 بإنتاج ما مجموعه 345 ألف سيارة ليتجاوز بذلك إنتاج جنوب إفريقيا في هذا الميدان ويصبح بالتالي أول منتج للسيارات على صعيد القارة الإفريقية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف. وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف. وعبر البلاغ عن الامل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.

- أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بأن عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على الصعيد الوطني خلال شهر أبريل الماضي، مكنت من حجز وإتلاف 422 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. وذكر بلاغ للمكتب، أن مصالح المراقبة التابعة له، قامت بـ5.852 زيارة ميدانية على مستوى السوق الوطني، 1.489 منها كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة، حيث مكنت هذه التحريات من مراقبة 85.287 طنا من مختلف المنتجات الغذائية، فيما تم تقديم 125 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها.

* رسالة الأمة :

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء بمقاطعة حصين (عمالة سلا)، على تدشين المستشفى الإقليمي "الأمير مولاي عبد الله"، بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا، والذي كلف إنجازه استثمارات تبلغ 312 مليون درهم. ويترجم هذا المشروع، ذو الحمولة الاجتماعية الكبيرة، الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك، لقطاع الصحة، لاسيما عبر تطوير البنيات التحتية الاستشفائية، وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين.

- كشفت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات أن المغرب عزز مكانته باعتباره المزود الرئيسي لدول الاتحاد الأوروبي من الطماطم. وقالت الفيدرالية الإسبانية، استنادا إلى إحصاءات وبيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي المعروف باسم "يوروستات"، إن حجم صادرات الطماطم المغربية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال السنة الماضية 404 آلاف و983 طنا، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 3 في المئة عما كانت عليه خلال سنة 2016.

* لوماتان :

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس بحي تابريكت بسلا، على إعطاء انطلاقة أشغال بناء مركب للتنشيط الثقافي والفني، والذي يشكل تجسيدا جديدا للعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لقطاع الفنون والثقافة.

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس بحي الانبعاث بسلا، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية للدعم الغذائي "رمضان 1439"، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك.

* ليبيراسيون:

- أكدت الفرق والمجموعات البرلمانية في مجلس النواب، من الأغلبية والمعارضة، على ضرورة تنفيذ قانون حماية المستهلك، وتفعيل مجلس المنافسة. وأشار الفريق الاشتراكي، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الذي خصص لتقديم ودراسة نتائج تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول "أسعار المحروقات"، إلى "انعدام التوازن" الذي تم تسجيله منذ بداية عملية تحرير القطاع، والذي برتبط ب"ضعف التواصل بين الحكومة ومؤسسة هامة هي مجلس المنافسة"، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز آليات دعم القدرة الشرائية.

- لحسن الدوادي يرغب في اعتماد النموذج البلجيكي لمراقبة أسعار المحروقات. وكان السيد الداودي قد أعلن مؤخرا أن وزارة الشؤون العامة والحكامة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمشروع اعتماد هذا النظام، الذي سيتم الكشف عنه الأسبوع المقبل. ففي بلجيكا، يتم تحديد السعر الأقصى لكل منتج نفطي ويمنع بيعه بأكثر من السعر المسموح به. ويتم تحديد السعر الأقصى وفقا لمقتضيات عقد برنامج بين الدولة البلجيكية والاتحاد البلجيكي للبترول، والذي يهدف إلى ضمان تزويد بلجيكا بالمنتجات البترولية، وتقليص تقلبات أسعار الاستهلاك.

* أوجوردوي لوماروك:

- أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن قطاع التأمين حقق أرباحا صافية بلغت 4.33 مليار درهم سنة 2017، بزيادة قدرها 25.5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وأشارت الهيئة، في تقريرها حول وضعية قطاع التأمين برسم سنة 2017، إلى أنه يمكن تفسير هذه النتيجة جزئيا بتحسن النتيجة غير التقنية التي انتقلت من ناقص 548.7 مليون درهم سنة 2016 إلى 4.4 مليون درهم.

- أعلنت المديرية العامة للضرائب أنه تم استرداد مبلغ 4,8 مليار درهم من مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، منذ إبرام اتفاقية تصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة. وبهذا، تكون الدولة في منتصف الطريق نحو استرداد كافة ديونها المستحقة لدى المقاولات، بما أن قيمة المستحقات الضريبية على القيمة المضافة الخاصة بالقطاع الخاص تصل إلى 10 مليارات درهم.

* ليكونوميست:

- يخلد العالم، اليوم الجمعة، اليوم العالمي للمتاحف. وتعد هذه المناسبة فرصة للوقوف عند التطور المذهل للمؤسسات المتحفية بالمغرب منذ إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف في 2011. ففي ظرف يقل عن 10 سنوات، استطاعت المؤسسة أن تجعل من البنايات المتحفية فضاءات استقبال حديثة وأكثر جاذبية بالاعتماد على مقاربة تدبيرية جديدة وشجاعة في مجال الثقافة الحديثة.

- البورصة: خسارة 13 مليار درهم في 45 يوما. بعد مرور شهر ونصف على نهاية المنشورات السنوية، لم يستسغ المستثمرون نتائج قطاع العقار. فقد تراجع القطاع بنسبة 17 في المئة إلى 11 مليار درهم مع نتيجة استغلال بـ23 في المئة. وبلغت الأرباح 13 في المئة إلى 1,3 مليار درهم. وعند الإغلاق يوم الأربعاء الماضي، سجل المؤشر القطاعي أداء سلبيا سنويا بـ30 في المئة مقابل 9 في المئة متم مارس.

* لوبينيون:

- دعا تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول "كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار" إلى إحداث مرصد لتتبع ونشر المعطيات الخاصة بأسعار المحروقات المطبقة في جميع محطات توزيع المحروقات، مع إتاحة الاطلاع العمومي على محتواها والعمل على تحيينها. كما طالب التقرير، الذي ناقشته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماع الثلاثاء، بحضور وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، ووزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، باعتماد نظام للمراقبة في شأن مصادر التموين وجودة المنتوج، والتحقق من مدى جدية الجودة في المنتوجات المصنفة "ممتازة" في محطات الوقود.

- ترتكز الدراسة متعددة الأبعاد للتنمية بالمغرب، التي أعدها مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على تحليل معمق للإكراهات الرئيسية المحددة وتتناول ثلاثة محاور تتعلق بالتنافسية الصناعية لإعطاء دفعة للتحول الهيكلي، والتكوين والملاءمة مع حاجيات الاقتصاد، وتناغم الاستراتيجيات القطاعية. وفي ما يتعلق بالتشغيل، أشار التقرير إلى وجود هوة عميقة بين الكفاءات وطلب التشغيل بالمغرب، مسجلا أن معدل التشغيل بالمغرب من بين الأدنى في العالم (42 في المئة سنة 2016)، وهو معدل قريب من دول أخرى بالمنطقة.

* البيان:

- انعقدت النسخة 12 من منتدى الكفاءات المغربية بالعالم يوم السبت بباريس، بمشاركة عدد مهم من الأطر والمهنيين المنبثقين عن كبريات المدارس الفرنسية والألمانية والبلجيكية والإنجليزية. وأبدت هاته الكفاءات رغبتها في العمل بالمغرب. ويتعلق الأمر بكفاءات في مجال المعلوميات والخدمات والطاقة والمواصلات والأبناك والمالية والصناعة وميادين أخرى.

- أكد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون، أن النموذج الاقتصادي الجديد لصندوق الإيداع والتدبير ينسجم كليا مع الرهانات الاقتصادية للمملكة. وقال زغنون، خلال "الملتقى الدبلوماسي"، المنظم بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية لفائدة الهيئة الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، "قمنا بملاءمة نموذجنا الاقتصادي حتى ينسجم مع الرهانات الاقتصادية للمملكة، ويتعلق الأمر بإرساء الجهوية الموسعة، وتحسين نمو وإنتاجية العوامل من خلال الاستثمار في قطاعات النشاط التي يمكن أن تحدث قيمة مضافة والانتقال الطاقي".