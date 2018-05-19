عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت :

* أخبار اليوم:

- مشروع قانون يمنع إعطاء تعليمات للشرطة القضائية. تتضمن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي عدلها وزير العدل، محمد أوجار، مقتضيات جديدة تنص على "منع إعطاء أي تعليمات لضباط الشرطة القضائية، في ما يخص مهامهم القضائية، من غير رؤسائهم القضائيين"، والأخذ بوجهة نظر الوكيل العام للملك في ما يتعلق بترقية ونقل وتأديب ضباط الشرطة القضائية العاملين في دائرته.

- أكد محمد أوبركي، النائب الأول لرئيس جهة كلميم واد نون، في حديث للصحيفة، أن قرار توقيف المجلس يعد حلا وسطا وفيه توازن، رغم أنه معروف من كان يعرقل عمل المجلس ويصوت ضد الاتفاقيات التي تبرمها الجهة، مشيرا إلى أن "قرار التوقيف مقبول، وعلينا كمنتخبين أن نرقى إلى مستوى اللحظة وأن نجعل مصالح الجهة فوق كل اعتبار وتجاوز الحسابات الشخصية".

* المساء:

- أمرت النيابة العامة بوضع ثلاثة فلاحين ينتمون إلى عائلة واحدة رهن الحراسة النظرية، بعد أن حجزت لجنة تفتيش مختلطة داخل ضيعاتهم أزيد من 17 طنا من فضلات الدجاج كانت مخصصة لتسمين قطيع الأغنام الذي يمتلكونه في أفق تجهيزها لعيد الأضحى المقبل. وأوضحت مصادر مطلعة أن وضع المشتبه فيهم الثلاثة رهن الحراسة النظرية جاء بعد أن أقروا أمام رجال الدرك، أنهم يستعملون فضلات الدجاج كعلف لأغنامهم.

- كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الجهاز التنفيذي سيتخذ قريبا قرارات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لمعالجة بعض الاختلالات، التي رصدها تقرير اللجنة الاستطلاعية، لاسيما بعد تحرير قطاع المحروقات. وقال العثماني، في اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس، إن "الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وأنها عازمة على بلورة حلول عملية قريبا، بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية".

* الأحداث المغربية :

- أفادت رئاسة النيابة العامة بأن عدد المكالمات التي توصلت بها بعد مرور أسبوع على إطلاق الخط المباشر الذي وضعته رهن اشارة المواطنين للتبليغ عن الفساد والرشوة بلغ 599 مكالمة. وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ، أنه تم يوم الخميس، ضبط عون سلطة متلبسا بتلقي مبلغ 2000 درهم كرشوة، كما تم بعد 48 ساعة من إطلاق الخط المباشر ضبط ثلاثة أشخاص متلبسين بتسلم رشوة (وسطاء وموظفون) ليكون مجموع من تم ضبطهم متلبسين بالرشوة حتى الآن بفضل التبليغ عبر الخط المباشر 4 متهمين تم اعتقالهم وتقديمهم للعدالة.

- اعتبر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لشركة "سامير"، التابعة للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أن تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات "جاء متأخرا ومبتورا، ولم تحكمه الشجاعة المطلوبة لقول كل الحقيقة". وأكد المجلس أن "ضمان الحاجيات البترولية الوطنية بالجودة والأسعار المطلوبة، يتطلب الاستئناف الآني لمصفاة المحمدية لإنتاجها وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة من أجل الضبط والتقنين والمراقبة، وإذكاء المنافسة بين الإنتاج المحلي والاستيراد، ومراجعة القرارات المتعلقة برفع الدعم وتحرير الأسعار والإسناد بالإجراءات اللازمة لحماية المستهلكين والقدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي".

* آخر ساعة :

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء بمقاطعة حصين (عمالة سلا)، على تدشين المستشفى الإقليمي"الأمير مولاي عبد الله"، بطاقة استقبال تبلغ 250 سريرا، والذي كلف إنجازه استثمارات تبلغ 312 مليون درهم. ويترجم هذا المشروع، ذو الحمولة الاجتماعية الكبيرة، الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك، لقطاع الصحة، لاسيما عبر تطوير البنيات التحتية الاستشفائية، وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين.

- احتفت أسرة الأمن الوطني، مساء يوم الأربعاء بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، بالذكرى ال62 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهو ما يشكل مناسبة لاستحضار منجزات وتضحيات أبناء هذه المؤسسة الأمنية قصد ضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم. وتميز هذا الحفل باستعراض لمختلف الوحدات الأمنية والوسائل والتجهيزات اللوجستيكية، التي تتوفر عليها عناصر المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني من أجل القيام بمهامهم في أفضل الظروف.

* العلم:

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس بحي الانبعاث بسلا، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية للدعم الغذائي "رمضان 1439"، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك. وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن النسبة العامة لتقدم أشغال مشاريع برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية 2015-2021 بلغت 48 في المئة فيما يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 70 في المئة مع متم السنة الجارية. وأضاف رئيس الحكومة في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته في خطابه التاريخي من مدينة العيون بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة يشكل آلية مثلى لتسريع ورش الجهوية المتقدمة بجهات الصحراء، وتحقيق التنمية المنشودة بهذه المناطق من تراب المملكة.

* بيان اليوم:

- قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وأنها عازمة على بلورة حلول عملية قريبا، بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية. وأكد السيد العثماني، في كلمة له خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن الحكومة تتابع عن كثب عمل اللجنة الاستطلاعية حول تحرير المحروقات، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة بمجرد التوصل رسميا بالتقرير النهائي.

- وافق المجلس الإداري لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية على قرض بقيمة 200 مليون أورو لفائدة المغرب من أجل تمويل برنامج دعم التنمية الشاملة والمستدامة للسلاسل الفلاحية. وأعلن البنك الإفريقي للتنمية، في بلاغ له، أن هذه العملية تهدف إلى دعم خلق فرص الشغل في المناطق القروية من خلال التنمية الشاملة لسلاسل القيمة الفلاحية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم في إطار مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، للفترة الممتدة من 15 ماي 2015 إلى غاية 14 ماي 2018، إحالة مليون و636 ألفا و824 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة على النيابات العامة، موضحة أن نسبة الزجر المسجلة، وهي نسبة استجلاء حقيقة الجرائم، بلغت ما يناهز 92 بالمئة.

- أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت ارتفاعا في عجز الميزان التجاري بنسبة 12 في المئة ليفوق 66.1 مليار درهم نهاية أبريل 2018، مقابل 59 مليار درهم قبل سنة. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2018، أن الواردات بلغت 158,8 مليار درهم خلال هذه الفترة، بارتفاع قدره 9,2 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 7,2 في المئة لتبلغ 92,7 مليار درهم.

* رسالة الأمة :

- أشاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل حماية مدينة القدس الشريف. وثمن وزراء الخارجية العرب في قرار صادر في ختام اجتماع طارئ عقدوه، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 14 ماي 2018 إثر تفعيل قرار الادارة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها إليها.

- أفادت المديرية العامة للضرائب بأنه تم استرداد مبلغ 4,8 مليار درهم من مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، منذ إبرام اتفاقية تصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة. وتمكن الاتفاقية، المبرمة في 24 يناير 2018 بين وزارة الاقتصاد والمالية والقطاع البنكي، الأبناك الموقعة من تمويل مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة.

* لوماتان :

- ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، الدرس الافتتاحي من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. وألقى هذا الدرس، بين يدي أمير المؤمنين، السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع "حقوق النفس في الإسلام وأبعادها الاقتصادية".

- أشرف أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الجمعة بحي السلام بسلا، على تدشين مسجد تفضل جلالته فأطلق عليه إسم "مسجد صاحبة السمو الأميرة للا لطيفة"، قبل أن يؤدي به جلالته صلاة الجمعة. ويعكس تدشين أمير المؤمنين لهذا الصرح الديني، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته للشؤون الدينية وعزمه الموصول على تمكين المملكة من مساجد تزاوج بين عنصري الوظيفية والجمالية، حتى يكون بوسع المؤمنين تأدية شعائرهم في أفضل الظروف.

* لوبينيون :

- قدمت جمعية مستوردي السيارات في المغرب حصيلة مرضية للغاية بخصوص معرض إكسبو للسيارات 2018، الذي استقطب أكثر من 210 آلاف زائر (مقابل 150 ألفا سنة 2014 و195 ألفا سنة 2016)، 87.5 بالمئة منهم من الدار البيضاء والمدن القريبة، مثل الرباط والمحمدية والجديدة. ونوه رئيس الجمعية بالتغطية الممتازة التي حظي بها المعرض من خلال حوالي 200 صحفي يوميا.

- قال مدير قطب الموارد البشرية واللوجيستيكية بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، محمد العشاب، أن العملية الوطنية للدعم الغذائي "رمضان 1439"، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الخميس، سيستفيد منها 2,5 مليون شخص، أي ما يعادل 500 ألف أسرة من مختلف جهات المملكة. وأوضح السيد العشاب، في تصريح للصحافة على هامش إطلاق هذه العملية، أن عملية "رمضان 1439" التي تكرس قيم التضامن والتآزر التي تميز المجتمع المغربي، تعرف إلى جانب زيادة عدد المستفيدين، تعزيز محتوى القفة الغذائية الممنوحة، عبر إضافة مواد جديدة.

* البيان:

- قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وأنها عازمة على بلورة حلول عملية قريبا، بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية. وأكد العثماني، في كلمة له خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الذي انعقد الخميس بالرباط، أن الحكومة تتابع عن كثب عمل اللجنة الاستطلاعية حول تحرير المحروقات وإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة بمجرد التوصل رسميا بالتقرير النهائي.

- من الآن فصاعدا، لن يكون بمقدور حفنة من مؤيدي البوليساريو الذين كانوا يجوبون، باستعلاء، أروقة البرلمان الأوروبي، رفع رؤوسهم من جديد. فقد وجه ممثل القسم الأوروبي للعمل الخارجي لهؤلاء، وكذا لزمرة من النواب الأوروبيين المناصرين لهم، ضربة موجعة عندما نزع عنهم أية صفة أو رغبة في أن ينصبوا أنفسهم ممثلين عن ساكنة الصحراء. فخلال لقاء انعقد الخميس بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي ببروكسل لتبادل وجهات النظر حول تقدم المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق باتفاقيات الشراكة والصيد البحري، أقمع ممثل القسم الأوروبي للعمل الخارجي بشدة مؤيدي الأطروحة الانفصالية عندما أكد لهم أن البوليساريو ليست لها أية صفة لتمثيل مصالح الساكنة المحلية.

* ليبيراسيون:

- أكد وزير الصحة، أناس الدكالي، أن "مخطط الصحة 2025" سيساهم في مواكبة ورش إصلاح القطاع الصحي من أجل وضع مخطط عمل قطاعي يستجيب لكافة متطلبات المنظومة الصحية وتحسين الحالة الصحية العامة. وأوضح الوزير أن "مخطط الصحة 2025" يعتمد على رؤية تتوخى ضمان نظام صحي موحد ومنظم من أجل تقديم علاجات ذات جودة لجميع المواطنات والمواطنين بالاعتماد على برامج محددة وحكامة جيدة، فضلا عن تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان التضامن والتكافل في المجال الصحي.

- أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف. وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ، أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.