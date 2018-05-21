هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين :

* أخبار اليوم:

- فاتورة المحروقات ترتفع إلى 25 مليار درهم في 4 أشهر. كشفت بيانات مكتب الصرف لنهاية أبريل الماضي، عن زيادة كبيرة في الفاتورة الطاقية للمملكة بلغت 9.5 بالمئة، مقارنة مع الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2016. وبلغ مجموع ما تم صرفه نظير استيراد المنتجات الطاقية 24.7 مليار درهم مقابل 22.6 مليار درهم. وبلغت حصة فاتورة الغازوال والفيول لوحدها 12.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.24 مليار درهم، عن فاتورة السنة الماضية، التي بلغت بين يناير ويونيو 11.08 مليار درهم، أي ما يمثل زيادة كبيرة تصل إلى 11.2 في المئة.

- أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن قطاع التأمين حقق أرباحا صافية بلغت 4.33 مليار درهم سنة 2017، بزيادة قدرها 25.5 في المئة مقارنة بالسنة السابقة. وأشارت الهيئة، في تقريرها حول وضعية قطاع التأمين برسم سنة 2017، إلى أنه يمكن تفسير هذه النتيجة جزئيا بتحسن النتيجة غير التقنية التي انتقلت من ناقص 548.7 مليون درهم سنة 2016 إلى 4.4 مليون درهم.

* المساء:

- كشفت مصادر موثوقة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري توصلت بتقرير أسود عن الأسباب الرئيسية التي جعلت أثمنة الأسماك تقفز إلى مستويات قياسية بالتزامن مع أول أيام رمضان. وأكدت المصادر ذاتها أن مهنيين ينتمون إلى نقابات مختلفة، منها الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلية، أرسلوا تقريرا يضمنونه معطيات خطيرة عن "أساليب المضاربة خلال الشهر الفضيل". وأوضح التقرير أن ثمن السردين في نقط سوق الجملة في موانئ طنجة وأسفي والجديدة لا يتجاوز عشرة دراهم، لكن ثمنه وصل إلى 30 درهما في معظم الأسواق المغربية، ونحن نخلي مسؤوليتنا من هذا الارتفاع".

- انخفاض حجم المعاملات في قطاع العقار. أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن استقرار أسعار الأصول العقارية، وعن تسجيل حجم المعاملات انخفاضا بنسبة 2,3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2018. وأوضحت مذكرة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول وضعية سوق العقار خلال هذه الفترة، أن أسعار الإقامات السكنية ارتفعت بـ0,2 في المئة وأسعار البقع الأرضية انخفضت بـ1,1 في المئة، فيما استقرت أسعار المحلات التجارية.

* الأحداث المغربية :

- الأدوية والأغذية .. سموم مغربية. أفادت خلاصات التقرير السنوي للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية الصادر أخيرا، بأن الأدوية تشكل السبب الأول للتسمم بالمغرب خلال سنة 2017، مشيرة إلى أن نسبة حالات التسمم الناتجة عن الأدوية بلغت 24 بالمئة من الحالات المقدرة بأزيد من 16 ألف حالة. وتابع المركز أن السبب الثاني للتسمم يتجلى في الأغذية بنسبة 16 بالمئة، ثم المنتجات الغازية بنسبة 15 بالمئة، مشيرا إلى أن معدلات حالات التسمم زادت بنسبة تتجاوز 10 بالمئة مقارنة بسنة 2016.

- 14 طبيبا شرعيا .. فقط. بلغ عدد الأطباء الشرعيين الممارسين بمختلف ربوع المملكة 14 طبيبا، 3 منهم فقط يجمعون بين التدريس والممارسة المهنية، مما يظهر بشكل جلي النقص الحاصل على مستوى أطباء هذا التخصص في المغرب، مقارنة مع عدد من دول مجاورة كالجزائر التي يوجد بها أزيد من 200 طبيب شرعي. كما أن 7 جهات فقط من أصل 12 بالمملكة هي التي تتوفر على أطباء شرعيين، فيما 5 جهات بدون طبيب، مما يضطر إلى نقل الجثث الخاضعة للتشريح إلى أقرب منطقة يوجد فيها طبيب شرعي.

* العلم:

- دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى ضرورة تضمين التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول أسعار المحروقات، صيغة لتخفيض أسعار المحروقات، عبر التفاوض المباشر مع الشركات المعنية وجعل المواطن يستفيد بشكل مباشر من سياسة تحرير الأسعار عبر تحسين قدرته الشرائية. وأوصى الفريق، من خلال تفاعله نهاية الأسبوع مع تقرير اللجنة، بالاستفادة من التجارب الدولية في ما يتعلق بوضع سقف لهامش الربح الذي تحققه الشركات المعنية من ممارسة هذا النشاط الحيوي، كما دعا إلى إيجاد حل جدي وسريع لمشكل شركة (سامير)، وإن اقتضى الحال تعويض هذه الشركة بشركة أخرى وطنية متخصصة في تكرير النفط وتوزيعه على الصعيد الوطني، واعتبار صناعة تكرير النفط من الأولويات ضمن السياسة الصناعية للدولة.

- أفضت عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية التي قامت بها اللجن المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى حجز وإتلاف 1210 أطنان من المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل إلى 16 ماي. وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة صدر عقب انعقاد أول اجتماع للجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان أمس الخميس بالرباط، أن المواد المحجوزة والمتلفة شملت 911 طنا من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و253 طنا من الشاي والسكر والقهوة، و11 طنا من اللحوم والأسماك، و10 أطنان من الفواكه والخضر، و25 طنا من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (التمور، والحليب ومشتقاته، ومشروبات وعصائر، وعسل ومربى، وغيرها).

* بيان اليوم:

- شرعت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الثقافة- في تقييد وتسجيل مجموعة متحفية ضمن التراث الثقافي الوطني سعيا إلى التعريف به وإبرازه وتثمينه وإدراجه في المنظور التنموي الشامل. وأبرز بلاغ للوزارة، أن هذه المبادرة تأتي في سياق حرصها على تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية التراث الوطني، وتعزيز الحماية القانونية للرصيد الأثري الوطني الغني. واتخذت الوزارة مجموعة من الاجراءات الإدارية القانونية، والتي تقضي بترتيب 7 مخطوطات بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، و3 مخطوطات بخزانة القرويين بمدينة فاس، و3 أخرى بخزانة ابن يوسف بمراكش، ومخطوط واحد بخزانة الجامع الكبير بمكناس، ومخطوطين بالمكتبة العامة والمحفوظات بتطوان، و149 من القطع المتحفية والمخطوطات بمتحف مؤسسة حديقة ماجوريل بمراكش، و37 قطعة متحفية بمتحف دار السي سعيد بمراكش، وقطعتين متحفيتين بمتحف دار الجامعي بمكناس، وخمس قطع متحفية بمركز التعريف بتراث الاطلس المتوسط بآزرو.

- ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في بلاغ لها، أن المملكة المغربية تدين بقوة الأعمال الاستفزازية الأخيرة التي تقوم بها "البوليساريو" في بلدة تيفاريتي، شرق المنظومة الدفاعية للصحراء المغربية، وتعتبر أن الأمر يتعلق مجددا بخرق سافر لوقف إطلاق النار، وبتحد صارخ لسلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وعبر "المغرب عن الأسف لكون هذا التصعيد يتم بمباركة وتواطؤ من بلد جار، عضو في اتحاد المغرب العربي، ولكن يخرق ميثاقه في مناسبتين: بإغلاق الحدود، وباستقبال حركة مسلحة على أرضه، تهدد الوحدة الترابية لدولة أخرى عضو في الاتحاد. هذا البلد، عوض احترام قيم حسن الجوار وضوابط الاستقرار الإقليمي، يتمادي في دعم مرتزقة (البوليساريو) في عملهم المزعزع للاستقرار في خرق للشرعية الدولية".

* الاتحاد الاشتراكي:

- أبرز بلاغ للمديرية العامة للضرائب أنه تم استرداد مبلغ 4,8 مليار درهم من مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، منذ إبرام اتفاقية تصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة. وتمكن الاتفاقية، المبرمة في 24 يناير 2018 بين وزارة الاقتصاد والمالية والقطاع البنكي، الأبناك الموقعة من تمويل مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة. وبلغ عدد الطلبات التي توصلت بها المديرية العامة للضرائب إلى غاية 27 أبريل 2018، ما مجموعه 548 طلبا بمبلغ إجمالي يعادل 7,684 مليار درهم، وإلى غاية نفس التاريخ، قامت المديرية العامة للضرائب بمعالجة 338 طلبا بقيمة إجمالية تصل إلى 4,8 مليار درهم.

- وقعت المؤسسة الوطنية للمتاحف اتفاقية شراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك من أجل الحفاظ على التراث الثقافي الوطني. وتروم هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار الالتزام المشترك بين المؤسسة الوطنية للمتاحف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لصالح العمل الثقافي بالمغرب، حماية وتثمين الموروث الثقافي الوطني والمساهمة في تنمية وتعزيز الدينامية التي يشهدها النشاط المتحفي بالمملكة.

* رسالة الأمة :

- أعربت الأمم المتحدة، في بيان لها، عن الشكر والامتنان للمغرب لمساهمته في عمليات حفظ السلام الأممية، وكذا لجنود حفظ السلام المغاربة وعائلاتهم، للخدمات والتضحيات الجليلة التي قدموها ويقدمونها في خدمة الأمن والسلم الدوليين. وأصدرت الأمم المتحدة بالمناسبة مجموعة من الصور والوثائق، التي تنوه بجهود حفظة السلام المغاربة، تحت عنوان "شكرا المغرب على خدمتكم وتضحيتكم".

- أشادت القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي التأمت يوم الجمعة بمدينة اسطنبول التركية، بجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف. وأثنت الدورة الاستثنائية السابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت لمواكبة التطورات الخطيرة التي يعرفها الوضع في فلسطين، على جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، للدفاع عن المدينة المقدسة ومؤازرة فلسطين ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

* ليبيراسيون :

- تمت مساءلة الحكومة الجهوية لجزر الكناري حول موضوع الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جبهة البوليساريو في حق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. وقدم رئيس "جمعية المفقودين في البوليساريو" لرئيس الحكومة الجهوية لجزر الكناري ملفا مفصلا وشاملا حول حالات التعذيب والاختفاء القسري، التي ارتكبها جلادو جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف.

- سجلت حركة النقل الجوي بمختلف مطارات المملكة ارتفاعا بنسبة 9,53 بالمئة خلال شهر أبريل المنصرم مقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2017. وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ له، أن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، استقبل أزيد من 40 بالمئة من العدد الإجمالي للمسافرين، أي ما يعادل 869 ألفا و63 مسافرا خلال الشهر الماضي، مقابل 839 ألفا و924 مسافرا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية (زائد 47ر3 بالمائة).

* لوماتان :

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم السبت بحي الخير بمقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، على تدشين مركز للتكوين في المهن التربوية والاجتماعية، المشروع التضامني الذي يحفز الاندماج السوسيو -مهني للشباب وتمدرس الأطفال.

- استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، السيد أحمد أبو بكر رفاعي، مبعوثا خاصا من رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية فخامة السيد محمد بوخاري، حاملا رسالة خطية إلى جلالة الملك.

* ليكونوميست :

- إعفاء السانديك المكلف بتصفية شركة (سامير) من مهامه لا ينبغي أن يغطي على قضية كبرى. وجاء هذا القرار القضائي بعد نحو 20 يوما عن تفعيل النظام الجديد للمقاولات التي توجد في وضعية صعبة. فإلى جانب أن الأمر يتعلق بأكبر عملية تصفية إلى حدود اليوم، فإنها أول قضية ستطبق فيها مقتضيات مدونة التجارة. كما أن السانديك سيتوفر، لأول مرة، على وضع قانوني خاص به.

- لأول مرة، ستتم دراسة مشروع قانون توطين المقاولات، اليوم الاثنين، من قبل لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب. وقد تم إعداد مشاريع قوانين، لكنها لم تتجاوز قبة البرلمان.

* لوبينيون :

- أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، يوم الجمعة بالمحمدية، أن الشباب في حاجة إلى وسائل الدعم والمساندة الضرورية لكي يضطلعوا بدورهم على أكمل وجه. وأوضح السيد بركة، في كلمة له خلال اللقاء المنظم من طرف وزارة الداخلية- التنسيقية الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار "الشباب، محرك التنمية البشرية"، أن الشباب الذين يشكلون 34 في المئة من مجموع السكان، والذين يشكلون ثروة وطنية حقيقية ورأسمالا بشريا وعنصرا فاعلا في دينامية التنمية ورافعة لخلق الثروة، في حاجة لتمكينهم من وسائل الدعم والمساندة الضرورية لكي يضطلعوا بدورهم على أكمل وجه.

- أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم في إطار مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، للفترة الممتدة من 15 ماي 2015 إلى غاية 14 ماي 2018، إحالة مليون و636 ألفا و824 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة على النيابات العامة، موضحة أن نسبة الزجر المسجلة، وهي نسبة استجلاء حقيقة الجرائم، بلغت ما يناهز 92 بالمائة. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، حظي بأهمية بالغة في إستراتيجية العمل التي اعتمدتها خلال هذه الفترة، وذلك تدعيما للإحساس بالأمن لدى المواطنين والأجانب السياح والمقيمين من جهة، وزجر مختلف أنواع الجرائم وضبط مرتكبيها من جهة ثانية.

* البيان :

- حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مساء السبت، من أي إجراء "من شأنه تغيير الوضع الراهن" بخصوص قضية الصحراء. وقال السيد غوتيريس، حسب بيان للمتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إنه "يتابع عن كثب تطورات الوضع في الصحراء". وأضاف البيان أن "الأمين العام، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2414 المعتمد في 27 أبريل 2018، ومن أجل الحفاظ على مناخ ملائم لاستئناف الحوار تحت رعاية مبعوثه الشخصي، هورست كوهلر، يدعو إلى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس".

- أكد عضو مجلس الشيوخ بجمهورية نيجيريا الفدرالية، محمد أدامو ألييرو، يوم الأربعاء بالرباط، أن زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى بلاده شكلت فرصة تاريخية للارتقاء بالعلاقات النيجيرية المغربية إلى مستوى أكبر، يشمل مختلف المجالات ويستجيب لتطلعات وانتظارات الشعبين والبلدين الصديقين. وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، أبرز السيناتور النيجيري، خلال مباحثات أجراها مع السيد أحمد التويزي عضو مكتب مجلس المستشارين، أهمية ومضامين الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في تعزيز شراكة اقتصادية تدعم استراتيجية التعاون جنوب- جنوب، مسجلا أهمية عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي اعتبارا لدوره الريادي كفاعل استراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي.

* أوجوردوي لوماروك:

- وقعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الجمعة بالدار البيضاء، اتفاقية من أجل تسهيل الاندماج الاقتصادي للاجئين بالمغرب. وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها مدير شؤون الهجرة بالوزارة، أحمد سكيم، ونائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين القدميري، والممثلة المساعدة بالمفوضية، بتينا غامبيرت، في إطار السياسة الوطنية التي تعتمدها المملكة في مجال الهجرة واللجوء، وتروم إدماج اللاجئين والمهاجرين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.