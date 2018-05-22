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كُتّاب وآراء
800 أورو للحلقة .. قيمة اقنتاء حقوق"كاميرا شو"
في رد على الاتهامات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسرقة أفكار "كاميرا خفية فرنسية" وبثها على القناة الثانية في برنامج "كاميرا شو"، قال مسؤول في شركة "فيديوراما"، المنتجة للبرنامج، إنها قامت بشراء أفكار برنامج الكاميرا الخفية قانونيا من المخرج برنارد شو.
وأضاف المسؤول، في تصريح لهسبريس، أن شركة "فيديو راما" قامت بشراء أغلب حلقات برنامج "كاميرا شو" من المخرج "بيرنارد شو كرون"، والذي سبق له أن عمل على إخراج حلقات الكاميرا الخفية في برنامج "Surprise Surprise"، على قناة كندية بمحافظة الكيبيك تدعى PureTV.
من جهته أكد مصدر من الشركة المنتجة للبرنامج، أن الحلقات لم تسرق من الكاميرا الخفية الأصلية، وإنما قامت شركة الإنتاج بشراء حقوق البرنامج من المخرج برنارد شو كرون بثمن "800 أورو للحلقة"، حسب تصريحه.
تجدر الإشارة إلى أن رواد موقع "فيسبوك" قاموا بتناقل شريط يقارن بين النسخة المغربية من الكاميرا الخفية والنسخة الفرنسية التي تعود إلى الثمانينيات، مثيرين بذلك موجة من الانتقادات وسخطا من متصفحي الموقع الذين انتقدوا انعدام القدرة على الإبداع وإنتاج أفكار جديدة في البرامج الرمضانية.
من جهة أخرى سبق أن وجه خبير الماكياج المتخصص في الخدع السينمائية جمال الشعيري اتهامات للعلالي بسرقة القناع الذي تم استخدامه للإيقاع بضحايا الكاميرا الخفية، ما أنكره رشيد العلالي، مؤكدا أن فكرة البرنامج مسجلة ومحفظة.
*صحافي متدرب
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
من الاحسن نتفرجو في الاصل، التقليد ديما تيكون دون المستوى.
انتهى.
على قلة الأفكار...
وسير لجامع الفنا وخذ ليك شي فكرة وزوق وبيع وما ترى باس..
أما في الحقيقة آش خصكم آ المداويخ الكاميرا الخفية.....
تحماريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت والسلام
القناة الثانية الإبن البار لفرنسا
800×30= 24000 $
شايفين علينا
اللهم لا حسد
كما تقولون لكن هذا الكائن راه سيطر
على تلفزيون المغربي
و على ميزانية التي تعتبر مال عام
امثال هذا الشخص سبب عدم بروز مواهب في المغرب
يسيطرون على جميع البرامج و الاشهار و يبقى
باقي مستهلك لا غير
وحتى المواهب ماتاتخليوها تبان، احتكار المناصب وباك صاحبي ما يقدر عليكوم حد
كنطالب من المسؤلين الكبار يتدخلو ويشفو هاد المهزلة في الاداعات المغربية
ويحيدو هاداك الحامض ديال رشيد شو.او الكاميرا شو.راه باسل في الثمتيل ديالو
كننصحكم تشوفوا الكاميرا الخفية التونسية ...رااائعة