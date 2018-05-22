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الرئيسية | السلطة الرابعة | 800 أورو للحلقة .. قيمة اقنتاء حقوق"كاميرا شو"

800 أورو للحلقة .. قيمة اقنتاء حقوق"كاميرا شو"

800 أورو للحلقة .. قيمة اقنتاء حقوق"كاميرا شو"
محمود شميعة*
الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:05

في رد على الاتهامات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسرقة أفكار "كاميرا خفية فرنسية" وبثها على القناة الثانية في برنامج "كاميرا شو"، قال مسؤول في شركة "فيديوراما"، المنتجة للبرنامج، إنها قامت بشراء أفكار برنامج الكاميرا الخفية قانونيا من المخرج برنارد شو.

وأضاف المسؤول، في تصريح لهسبريس، أن شركة "فيديو راما" قامت بشراء أغلب حلقات برنامج "كاميرا شو" من المخرج "بيرنارد شو كرون"، والذي سبق له أن عمل على إخراج حلقات الكاميرا الخفية في برنامج "Surprise Surprise"، على قناة كندية بمحافظة الكيبيك تدعى PureTV.

من جهته أكد مصدر من الشركة المنتجة للبرنامج، أن الحلقات لم تسرق من الكاميرا الخفية الأصلية، وإنما قامت شركة الإنتاج بشراء حقوق البرنامج من المخرج برنارد شو كرون بثمن "800 أورو للحلقة"، حسب تصريحه.

تجدر الإشارة إلى أن رواد موقع "فيسبوك" قاموا بتناقل شريط يقارن بين النسخة المغربية من الكاميرا الخفية والنسخة الفرنسية التي تعود إلى الثمانينيات، مثيرين بذلك موجة من الانتقادات وسخطا من متصفحي الموقع الذين انتقدوا انعدام القدرة على الإبداع وإنتاج أفكار جديدة في البرامج الرمضانية.

من جهة أخرى سبق أن وجه خبير الماكياج المتخصص في الخدع السينمائية جمال الشعيري اتهامات للعلالي بسرقة القناع الذي تم استخدامه للإيقاع بضحايا الكاميرا الخفية، ما أنكره رشيد العلالي، مؤكدا أن فكرة البرنامج مسجلة ومحفظة.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - abd الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:11
الإذاعات المغربية كلها كتنقل اولا كتعاود هادشي ماشي غريب
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69
2 - haamid الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:12
المشكلة هي أنك نتا مرفوض و منبوذ من طرف الشعب. بكونك مرايقي. ..يعني حتى أعمالك مرفوضة بغض النظر على الجودة. .....
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145
3 - ساري الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:13
على الرغم من انني لا اشاهد هذه البرامج و لا القنوات المغربية برمتها الا ان ما اثارني هو المبلغ المدفوع لفكرة الحلقة و اذا ما ضربنا 800 اورو في 30 حلقة فسيحون المجموع هو 24000 اورو... لا حول ولا قوة إلا بالله... اموال المغاربة تصرف في التفاهات للاسف
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86
4 - محمد جلال الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:13
واش هذا الناس لي في القناة الثانية ما بقاش عندهوم العقل باش يبدعو شي كاميرا خفية في المستوى.مقابلين غير النقيل من سيادهم.
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72
5 - والو الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:13
كاميرا خفية اضحكت الفرنسيين في القرن 20 و هو يريد أن يضحكنا بها في القرن 21. لا أفكار لا إبداع .
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94
6 - المغرب المغضور الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:13
هو بيني وبينكم شراه ولا كراه حامض حامض شوية ديال التغيير رآه المغاربة عايقين و فايقين (لمبيلونص) نقل الأموات احسن وشكرا
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45
7 - مقاطع و متضامن مع أستاذ خريبكة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:15
رشيد علالي أصبح من أحمض الشخصيات التلفزيونية عند الأغلبية الساحقة من المغاربة
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66
8 - محمد تغزوت الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:16
واااا عباد الله عتقونا من هذا المتسلط - كفى من الضحك على المشاهدين - أوقفوا هذه المهزلة وسرحوا صاحبها اتركوه يأكل فى هناء الثروة التي راكمها و اريحوا المشاهدين من " خيالو" لقد كرهنا التلفاز بسببه جزاكم الله خيرا
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54
9 - OMAR الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:16
والله لو سالتم ابنتي الصغيرة التي تبلغ اليوم خمس سنوات عن قناة اسمها التانية لما حصلتم على الجواب وهدا هو الاهم
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43
10 - Khalid الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:16
اقسم بالله العظيم ما تفرجت فيه (الحموضة)
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30
11 - أبو زياد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:17
لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى الأفكار ديال الكاميرا الخفية غادي نشروها، زعما ما كينش لي يفكر و يبدع ولا كاين شي حاجه تحت الطبله،
من الاحسن نتفرجو في الاصل، التقليد ديما تيكون دون المستوى.
انتهى.
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22
12 - fattah rif الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:17
رشيد شو سرق من برنارد شو ليضعو جيوب المغاربة في (الكاشو) غريب أمر هاته القناة التي تستدين بالملايين وتدعي على أنها على حافة الإفلاس .
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29
13 - مغربي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:17
التفاهات وفلوس الشعب فين كتضيع....
على قلة الأفكار...
وسير لجامع الفنا وخذ ليك شي فكرة وزوق وبيع وما ترى باس..
أما في الحقيقة آش خصكم آ المداويخ الكاميرا الخفية.....
تحماريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت والسلام
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20
14 - حماق الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:20
السؤال كم تكلفة إنتاج الحلقة الواحدة بين الشركة و القناة الثانية؟؟ ؟ أما 800€ لشراء الفكرة من صاحبها و كأننا لا نستطيع التفكير فقط ماما فرنسا تستطيع.
القناة الثانية الإبن البار لفرنسا
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22
15 - غبد الله الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:23
ألم أقل لكم؟ لأجل هذا وغيره كثير أنا أقاطع 2M
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24
16 - حسن الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:26
واش حنا ماعندنا لا أفكار لا والو
800×30= 24000 $
شايفين علينا
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10
17 - رشيد هيرني الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:26
ومما زاد الطين بلا مخلصين عليها ؛ الخلاصة معندناش إبداع
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5
18 - abderrahmane الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:28
حلقات من جامع الفنا احسن ....
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8
19 - محمد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:31
الحلقة توبعت من طرف تسع ملايين من المغاربة مما يدل على انه محبوب وله كثير من الحساد يوهمون انفسهم بان رشيد منبود
اللهم لا حسد
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-19
20 - Motherafrica الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:32
ممكن انه مرفوض و منبود و مرايقي
كما تقولون لكن هذا الكائن راه سيطر
على تلفزيون المغربي
و على ميزانية التي تعتبر مال عام
امثال هذا الشخص سبب عدم بروز مواهب في المغرب
يسيطرون على جميع البرامج و الاشهار و يبقى
باقي مستهلك لا غير
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12
21 - المنيعي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:35
النقل والكوبي-كولي هادشي ما كاتعرفو ديرو أما الإبتكار والو، نيكس
وحتى المواهب ماتاتخليوها تبان، احتكار المناصب وباك صاحبي ما يقدر عليكوم حد
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4
22 - xxxx الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:37
أشنوغادي نقول ليكم.سبحان الله حتى حاجا مابقات كتحلى مع هاد الاداعات دياولنا.كل شي عندهم باسل.قلت زعما في أول رمضان نتفرج فى الاداعات دياولنا.ساعة كلشي عندهم حامض وباسل.فلوس الشعب كتفرق بيناتهم بطريقة دكية.
كنطالب من المسؤلين الكبار يتدخلو ويشفو هاد المهزلة في الاداعات المغربية
ويحيدو هاداك الحامض ديال رشيد شو.او الكاميرا شو.راه باسل في الثمتيل ديالو
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6
23 - معتوهة الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:37
ماكنتفرجش فدوزيم بصفة نهائية....
كننصحكم تشوفوا الكاميرا الخفية التونسية ...رااائعة
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10
24 - vive le Maroc الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:45
العذر أقبح من الزلة............
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7
25 - محمد الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:47
اش داكم حتى تشريوا الحلقة ب800اورو بلاش احنا مسامحينكم مبغيناش نتفرجوا غير حيدوا دوززيم والاولى باركين غير عل الدعم والشريان واصلا اشمن مستوى كون تشوفوا الاذاعلت والبرامج يضركم رايكم راكم غير معمرين الوقت
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7
26 - المهدي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:56
اللهم اقتباس كاميرا خفية من انتاج فرنسي بايت ومنتهي الصلاحية ولا كاميرا خفية منتوج مغربي خالص تنتهي بكوارث .. تذكروا مول الدلاحة الله يرحمو عندما أرسل الى المستعجلات صاحب الكاميرا الخفية الباسل والذي أنهى الحلقة محمولا في سيارة الإسعاف والدماء تنزف من أنفه ...
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1
27 - عدنان ش الثلاثاء 22 ماي 2018 - 12:59
حقا هم مبدعون مبدعون في إخراج الناس من النور إلى الظلمات سنة بكاملها تمر ليأتي هذا الشهر لزيارتنا أياما معدودات وإذا بنا نحد من يريد جاهدا صرفنا عن خيرات هذا الشهر الميارك ويدفعون الاموال الطائلة لينجح لهم المشروع ولقد نجحو
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2
28 - سضهي الثلاثاء 22 ماي 2018 - 13:02
سبحان الله الافكار ديهل شي ناس ديالنا ف 2018 يلاه وصلوا لافكار ديال فرنسا فالثمانينات فرق ديال 38 سنة المكلخين سراق اموال الشعب
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3
29 - عباس الثلاثاء 22 ماي 2018 - 13:04
لا حول ولا قوة الا بالله .نستغرب من قناة التفاهة و باك صاحبي بامتياز و وضوح .التفاهةوتبدير أموال الشعب . ولا من يوقف هذا النزيف للمال العام و بدون أية فاءىدة . لا ثقافية ولا ترفيهية و لا ا بدأع في المستوى الا الرتابة المملة .
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3
30 - مواطن حتى النخاع الثلاثاء 22 ماي 2018 - 13:05
ريحة الحامض عطات، واش هاد القناة ما عندها غير هاد الحامض، محتكر جميع البرامج: رشيد الشا ، جزيرة الكنز الشا، الكاميرا الخفيه الشا ، السيد ساكن في القناة. قاليك شرا فكرة كاميرا الشا de bonne occasion ، ديال القرن العشرين. هاد الحموضة طلعت المغاربة في الراس ،لا بد من الإبداع الوطني و الأخذ بعين الاعتبار رغبات الشعب المغربي و فتح آفاق جديدة للشباب الواعي و للمثقف و ليس لكراكيز طالعة غير بالنقيل.
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2
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