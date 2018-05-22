800 أورو للحلقة .. قيمة اقنتاء حقوق"كاميرا شو"

محمود شميعة*

في رد على الاتهامات الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسرقة أفكار "كاميرا خفية فرنسية" وبثها على القناة الثانية في برنامج "كاميرا شو"، قال مسؤول في شركة "فيديوراما"، المنتجة للبرنامج، إنها قامت بشراء أفكار برنامج الكاميرا الخفية قانونيا من المخرج برنارد شو.

وأضاف المسؤول، في تصريح لهسبريس، أن شركة "فيديو راما" قامت بشراء أغلب حلقات برنامج "كاميرا شو" من المخرج "بيرنارد شو كرون"، والذي سبق له أن عمل على إخراج حلقات الكاميرا الخفية في برنامج "Surprise Surprise"، على قناة كندية بمحافظة الكيبيك تدعى PureTV.

من جهته أكد مصدر من الشركة المنتجة للبرنامج، أن الحلقات لم تسرق من الكاميرا الخفية الأصلية، وإنما قامت شركة الإنتاج بشراء حقوق البرنامج من المخرج برنارد شو كرون بثمن "800 أورو للحلقة"، حسب تصريحه.

تجدر الإشارة إلى أن رواد موقع "فيسبوك" قاموا بتناقل شريط يقارن بين النسخة المغربية من الكاميرا الخفية والنسخة الفرنسية التي تعود إلى الثمانينيات، مثيرين بذلك موجة من الانتقادات وسخطا من متصفحي الموقع الذين انتقدوا انعدام القدرة على الإبداع وإنتاج أفكار جديدة في البرامج الرمضانية.

من جهة أخرى سبق أن وجه خبير الماكياج المتخصص في الخدع السينمائية جمال الشعيري اتهامات للعلالي بسرقة القناع الذي تم استخدامه للإيقاع بضحايا الكاميرا الخفية، ما أنكره رشيد العلالي، مؤكدا أن فكرة البرنامج مسجلة ومحفظة.