رصيف الصحافة: القزابري يعود إلى صلاة التراويح بعد وعكة صحية

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل جولة رصيف صحافة الثلاثاء من "أخبار اليوم" التي نشرت نسبة إلى مصادر قريبة من عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن وعكة صحية مفاجئة كانت وراء غيابه عن صلاة التراويح منذ اليوم الأول لرمضان، نافية خبر إعفائه من لدن وزارة الأوقاف. ووفق الخبر ذاته فإن القزابري سيعود إلى مسجد الحسن الثاني ابتداء من مساء اليوم الخامس من رمضان وإلى غاية ليلة ختم القرآن، وبعدها سيسافر إلى الديار السعودية لأداء مناسك العمرة.

ونقرأ في الجريدة ذاتها أن المغرب مقبل على الاستفادة من الخبرة الهندية في مجال المعلوميات، بهدف تقديم خدمات عمومية إلكترونية فعالة وآمنة. ووفق المنبر ذاته فإن الهند سيستقبل وفودا من الخبراء المغاربة قصد تكوينهم، قبل أن يشكل هؤلاء نواة مركز مغربي متخصص في هذا المجال، بهدف تمكين الحكومة المغربية من تقديم خدمات إلكترونية آمنة ولا تسمح بممارسة الفساد.

ووفق الجريدة ذاتها فإن الفريق الاشتراكي يتقدم، للمرة الثالثة على التوالي، بمقترح القانون نفسه والمتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية، في حين أنه سبق لغرفتي البرلمان المصادقة على مقترح شبيه دون أن يجد طريقه إلى النشر في الجريدة الرسمية منذ سنوات. وأضافت "أخبار اليوم" أن المقترح ينص على منع بيع السجائر للقاصرين أقل من 18 سنة، بالإضافة إلى شرط ابتعاد محلات بيع التبغ والمواد المتعلقة بها عن المؤسسات التعليمية بـ500 متر على الأقل، كما يتضمن المقترح غرامة مالية قيمتها 100 مليون سنتيم لكل مخالف لأحكام إشهار السجائر، أو لمن يبيعها للقاصرين.

وإلى "المساء" التي ورد بها أن تقرير المحروقات أربك حسابات الحكومة ويؤجل وقف الدعم عن الغاز، وأن الحكومة تبحث عن آليات لضبط القطاع قبل اتخاذ قرار وقف الدعم. ووفق المنبر ذاته فإن حكومة سعد الدين العثماني غير متحمسة لاتخاذ رفع الدعم الموجه إلى الغاز في المرحلة الحالية، بسبب مجموعة من التحديات المرتبطة، من جهة، بعدم وجود سيناريو واضح حول الجهات التي ستستفيد من الدعم المباشر، ومن جهة أخرى لوجود مخاوف من تكرار تجربة ما وقع في قطاع المحروقات بعد صدور خلاصات تقرير اللجنة الاستطلاعية، الذي كشف تحقيق الشركات العاملة في القطاع أرباحا منذ قرار التحرير.

ووفق المنبر الورقي ذاته فإن القضاء بالناظور وزع 40 سنة سجنا على أفراد شبكة متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات، تنشط في مناطق مختلفة من إقليمي الناظور والدريوش، وحاولت تهريب كميات كبيرة من الحشيش تبلغ قيمتها 10 مليارات.

ونقرأ في "المساء"، كذلك، أن التحقيقات الأولية، التي تباشرها مصالح الدرك الملكي بجماعة سعادة نواحي مدينة مراكش، كشفت تورط مستشارين جماعيين في قضية تزوير وثائق إدارية، بعد محاولة تصحيح شهادة للسكنى ثبت أنها مزورة، وجرى حجز "سكانير" وطوابع يستعملها منتخبون ومستخدمون في عملية التزوير.

ومع الإصدار ذاته الذي ورد به أن مرشحين لسلك الأمن أدلوا بشهادة باكالوريا مزورة؛ وهو ما دفع عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى تكليف لجنة خاصة تضم مسؤولين أمنيين للتحقق من الشهادات والدبلومات المقدمة من لدن المرشحين لاجتياز مباريات الولوج إلى سلك الأمن الوطني.

وإلى "الأحداث المغربية" التي ورد بها أن السلطات المغربية أفرجت عن اللاجئ السوري عبد الرحمان الحاج علي، بعد أربع سنوات قضاها في سجن سلا 1، بعد الحكم الذي صدر في حقه على إثر دعوى قضائية من كفيله السعودي في عملية تجارية جمعت بينهما في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء في الصحيفة ذاتها أن أبا بكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش"، ما زال على قيد الحياة، ويعمل على الإعداد لعملية إرهابية كبيرة. وأضافت "الأحداث المغربية" أن البغدادي يعمل على استراتيجية طويلة الأمد سوف تتيح لـ"داعش" الاستمرار، بالرغم من الضربات التي تلقاها سواء في سوريا أو العراق.

ووفق "الأحداث المغربية" كذلك، فإن الجامعات المغربية تفقد 4 آلاف أستاذا خلال الأربع سنوات المقبلة، وفق ما كشفته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والذين سيحالون على التقاعد خلال الفترة ما بين سنتي 2018 و2022.

من جهتها أفادت "العلم" بأن أسعار النفط في السوق العالمية سجلت ارتفاعا غير مسبوق طيلة الأربع سنوات الماضية، بعد أن تجاوز سقف الثمانين دولارا للبرميل الواحد، وأرجع خبراء متخصصون هذا الارتفاع إلى مخاوف من تراجع الصادرات الإيرانية بسبب الأزمة المستجدة في العلاقات الإيرانية الأمريكية.

وأوردت "العلم"، أيضا، أنه جرى إطلاق عملية تسجيل وحدات تربية الأغنام والماعز المعدة للذبح خلال عيد الأضحى بجماعة سيدي علال التازي، بهدف المساهمة في إحصاء وحدات تربية المواشي وتقديم خدمات مجانية بيطرية لفائدة مربي الماشية وترقيم القطيع بحلقة العيد، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات عن الحيوانات المعدة للذبح أثناء عيد الأضحى.