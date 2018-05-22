عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء :

* أخبار اليوم :

- للمرة الثالثة على التوالي، يتقدم الفريق الاشتراكي بنفس مقترح القانون المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية، في الوقت الذي سبق لغرفتي البرلمان المصادقة على مقترح شبيه، دون أن يجد طريقه للنشر في الجريدة الرسمية منذ سنوات. مقترح الفريق الاشتراكي، الذي سيناقش غدا بمجلس المستشارين، يتضمن بنودا لمنع التدخين في مختلف الأماكن والفضاءات العامة، بالإضافة إلى منع الإشهار الخاص بماركات السجائر. والأمانة العامة للحكومة تجمد مقترحا شبيها منذ أزيد من 9 سنوات.

- تحذير للطلبة .. عرقلة الامتحانات تؤدي إلى السجن. في وقت تكثر فيه اجتجاجات الطلبة داخل الجامعات، وما تؤدي إليه من عرقلة إجراء الامتحانات، تضمن مشروع القانون الجنائي الذي تستعد الحكومة المصادقة عليه مقتضيات جديدة تعاقب كل من يعرقل الامتحانات والمباريات. ونص المشروع على عقاب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 200 إلى 5000 درهم، لكل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات والمباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي إدارة من الإدارات.

* المساء:

- تقرير المحروقات يربك حسابات الحكومة ويؤجل وقف الدعم عن الغاز. كشفت مصادر مطلعة أن حكومة سعد الدين العثماني غير متحمسة لاتخاذ قرار رفع الدعم الموجه إلى الغاز في المرحلة الحالية، بالنظر إلى مجموعة من التحديات المرتبطة، من جهة، بعدم وجود سيناريو واضح حول الجهات التي ستستيفد من الدعم المباشر، ومن جهة أخرى لوجود مخاوف من تكرار تجربة ما وقع في قطاع المحروقات بعد صدور خلاصات تقرير اللجنة الاستطلاعية، الذي كشف تحقيق الشركات العاملة في القطاع أرباحا كبيرة منذ قرار التحرير. والحكومة تبحث عن آليات لضبط القطاع قبل قرار وقف الدعم.

- المجلس الأعلى للحسابات يفتح ملف سوق الجملة للخضر والفواكه ببركان. علمت "المساء" أن لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات حلت، قبل أيام، ببلدية مدينة بركان، حيث قام أعضاؤها بتجميع كل المعطيات المتعلقة بسوق الجملة للخضر والفواكه خلال الولايتين الجماعيتين الممتدتين من 1992 إلى 2003. ويأتي إخضاع سوق بركان للافتحاص المالي والإداري بالنظر إلى المشاكل التي تراكمت بكل جوانب السوق، والتي مازالت تثير أسئلة كثيرة من قبل الرأي العام المحلي، لاسيما ما يتعلق منها بمداخيل أكبر مرفق تجاري بالجهة، والذي من المفروض أن يساهم بمداخيل هامة في ميزانية الجماعة.

* الأحداث المغربية :

- تبنى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، مؤخرا، مقترح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتباره رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، بخصوص إحداث مرصد إفريقي للهجرة. وأوضح مجلس السلم والأمن، في بلاغ له، أن المرصد، الذي سيرتكز عمله على ثلاثة محاور تهم الفهم، والاستباق، والفعل، سيضطلع بمهمة جمع الأخبار والمعلومات وتطوير تبادلها وكذا التنسيق بين البلدان الافريقية. كما تتحدد مهمة المرصد، يضيف المصدر ذاته، في خلق التناغم بين المبادرات الافريقية المتعلقة بموضوع الهجرة من خلال تبادل الأخبار والمعلومات في أفق التصدي للتحديات المرتبطة بتدفقات الهجرة في إفريقيا.

- التقاعد يهدد الجامعات. ستحرم الجامعات المغربية من خبرات أكثر من 4200 أستاذ باحث خلال الأربع سنوات المقبلة، وفقا لما كشفته معطيات رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص عدد موظفي التعليم العالي والبحث العلمي، الذين سيحالون على التقاعد خلال الفترة ما بين سنتي 2018 و2022، والتي توقعت أن يصل هذا الرقم إلى 4232 موظفا، موزعين بين هيئة الأساتذة الباحثين، الذين سيحال منهم 1942، وبين هيئات تمثل الأطر الإدارية والتقنية، والتي ستفقد 2291 موظفا.

* العلم:

- أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا للبرميل وتداعيات مرتقبة على المغرب. سجلت أسعار النفط في السوق العالمية ارتفاعا مهولا غير مسبوق طيلة الأربع سنوات الماضية، وهو ما يضع المستهلك المغربي، بعد قرار تحرير القطاع، في مواجهة مباشرة مع تقلبات أسعار السوق العالمية ومع جشع الوسطاء من كثير من الشركات التي انتهزت فرصة التحرير لمراكمة الأرباح. والحكومة مطالبة بالتدخل ولا بديل عن تحديد سقف الربح وتقليص الضرائب.

* رسالة الأمة :

- أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن استقرار أسعار الأصول العقارية، وعن تسجيل حجم المعاملات انخفاضا بنسبة 2,3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2018. وأوضحت مذكرة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول وضعية سوق العقار خلال هذه الفترة، أن أسعار الإقامات السكنية ارتفعت بـ0,2 في المئة وأسعار البقع الأرضية انخفضت بـ 1,1 في المئة، فيما استقرت أسعار المحلات التجارية.

- سجلت حركة النقل الجوي بمختلف مطارات المملكة ارتفاعا بنسبة 9,53 بالمئة خلال شهر أبريل المنصرم مقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2017. وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ له ، أن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، استقبل أزيد من 40 بالمئة من العدد الإجمالي للمسافرين، أي ما يعادل 869 ألفا و63 مسافرا خلال الشهر الماضي، مقابل 839 ألفا و924 مسافرا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية (زائد 47ر3 بالمائة).

* الاتحاد الاشتراكي:

- تراجعت محاصيل الضريبة على الشركات بنسبة عالية خلال الثلث الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمتها 16.1 مليار درهم نهاية أبريل الماضي مقابل 18.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 14.6 في المئة. ويرجع هذا الانخفاض إلى كون إدارة الضرائب جنت خلال السنة الماضية محاصيل استثنائية بسبب المراجعات الضريبية الممنهجة التي أنجزتها، والتي شملت كل مكونات القطاع المهيكل، إلى جانب دخول تعميم نظام التصريح والتحصيل الإلكتروني على جميع الملزمين حيز التنفيذ خلال تلك الفترة.

- شرعت وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الثقافة- في تقييد وتسجيل مجموعة متحفية ضمن التراث الثقافي الوطني سعيا إلى التعريف به وإبرازه وتثمينه وإدراجه في المنظور التنموي الشامل. واتخذت الوزارة، حسب بلاغ لها، مجموعة من الاجراءات الإدارية القانونية، والتي تقضي بترتيب 7 مخطوطات بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، و3 مخطوطات بخزانة القرويين بمدينة فاس، و3 أخرى بخزانة ابن يوسف بمراكش، ومخطوط واحد بخزانة الجامع الكبير بمكناس، ومخطوطين بالمكتبة العامة والمحفوظات بتطوان، و149 من القطع المتحفية والمخطوطات بمتحف مؤسسة حديقة ماجوريل بمراكش، و37 قطعة متحفية بمتحف دار السي سعيد بمراكش، وقطعتين متحفيتين بمتحف دار الجامعي بمكناس، وخمس قطع متحفية بمركز التعريف بتراث الاطلس المتوسط بآزرو.

* بيان اليوم :

- أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت ارتفاعا في عجز الميزان التجاري بنسبة 12 في المئة ليفوق 66.1 مليار درهم نهاية أبريل 2018، مقابل 59 مليار درهم قبل سنة. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2018، أن الواردات بلغت 158,8 مليار درهم خلال هذه الفترة، بارتفاع قدره 9,2 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 7,2 في المئة لتبلغ 92,7 مليار درهم.

- وقعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتفاقية بالدار البيضاء، من أجل تسهيل الاندماج الاقتصادي للاجئين بالمغرب. وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها مدير شؤون الهجرة بالوزارة، أحمد سكيم، ونائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين القدميري، والممثلة المساعدة بالمفوضية، بتينا غامبيرت، في إطار السياسة الوطنية التي تعتمدها المملكة في مجال الهجرة واللجوء، وتروم إدماج اللاجئين والمهاجرين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.

* لوماتان :

- تعززت البنيات التحتية الاجتماعية بإقليم القنيطرة، بفضل المشاريع التضامنية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أمس الاثنين، والرامية إلى تحسين الظروف السوسيو -اقتصادية للنساء والشباب المنحدرين من أوساط معوزة. وهكذا، أشرف جلالة الملك على إعطاء انطلاقة أشغال بناء دار عائلات البحارة الصيادين بجماعة مهدية، ومركز للتكوين المهني والإدماج في الشغل بجماعة سيدي الطيبي، ومركز للتكوين المهني في مهن اللوجيستيك الفلاحي بجماعة سوق الأربعاء.

- دينامية جديدة في أنشطة الشحن في مطاري الدار البيضاء وطنجة. ينكب المكتب الوطني للمطارات حاليا على برنامج تقني مفصل لتطوير البنية التحتية للشحن بهذين المطارين. ومع هذه الخطة، سيصبح بمقدور مطار الدار البيضاء التعامل مع 80 ألف طن بحلول سنة 2020، و150 ألف طن سنة 2030. أما بطنجة، فسيتم العمل على استهداف 4000 طن بحلول سنة 2020، و16 ألفا بحلول سنة 2030.

* ليبيراسيون :

- لا يختلف اثنان في أن النشاط السياحي بجهة كلميم واد نون يمثل دعامة أساسية لاقتصاد هذه المنطقة. فالإمكانيات البشرية والطبيعية للمنطقة وجاذبيتها على مستوى الاستثمار السياحي تساعدانها على تحقيق إقلاع سياحي حقيقي. ويتطلب تحليل عناصر التطور السياحي في هذه المنطقة تحديد مسؤوليات كل الفاعلين: الفاعل السياسي في المقام الأول، ثم مهنيو القطاع، إضافة إلى الفاعل الجمعوي كقوة اقتراحية.

- أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن قطاع التأمين حقق أرباحا صافية بلغت 4.33 مليار درهم سنة 2017، بزيادة قدرها 25.5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وأشارت الهيئة، في تقريرها حول وضعية قطاع التأمين برسم سنة 2017، إلى أنه يمكن تفسير هذه النتيجة جزئيا بتحسن النتيجة غير التقنية التي انتقلت من ناقص 548.7 مليون درهم سنة 2016 إلى 4.4 مليون درهم.

* ليكونوميست :

- انتخابات الاتحاد العام لمقاولات المغرب. بعد حملة اتسمت بمواجهة ساخنة بين صلاح الدين مزوار وحكيم المراكشي، ينتخب الاتحاد اليوم رئيسه الجديد. وسيستمر التشويق حتى آخر لحظة. وتأتي هذه الانتخابات في سياق يتسم بمقاطعة شركات كبرى، والحاجة الملحة إلى إعادة تصميم نموذج اقتصادي. والرئيس الجديد مدعو إلى إعادة الثقة بين المستهلك والمقاولة، والتفاعل بشكل جيد مع الحكومة.

- لا أحد في منأى عن تلوث الهواء بالدار البيضاء. فعلى الرغم من أن بعض الأحياء معرضة أكثر من غيرها للنفايات الصناعية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (مثل عين السبع، والبرنوصي، والصخور السوداء، والمحمدية...)، فإن الانبعاثات السامة تصل في نهاية المطاف إلى الطرف الآخر من المدينة.