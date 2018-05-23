عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء :

* أخبار اليوم :

- بنك المغرب: سوق العقار يسجل ركودا بداية السنة. عرف مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الربع الأول من السنة الجارية حالة ركود نسبية، حيث شهد زيادة خجولة بنسبة 0.2 في المئة في العقارات المعدة للسكن، فيما توقف ارتفاعه في العقارات المعدة للاستعمال المهني في حدود نسبة 0.1 في المئة، كما انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 1.1 في المئة، حسب ما جاء في بيان مشترك بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والسمح العقاري الخرائطية ومؤسسة بنك المغرب.

- المغرب ثالث سوق للصادرات الفرنسية بعد أمريكا والصين. أكد مقياس إكسبور 2018 الخاص بشركة أويلر هرمس، الرائدة في قطاع التأمينات، أن المغرب يأتي ثالثا في ترتيب الدول التي يريد المصدرون الفرنسيون توجيه سلعهم إليها، وعبرت 84 بالمئة من الشركات التي طالها استطلاع خاص عن رغبتها في رفع حجم معاملاتها من التصدير، مقابل نسبة بلغت 79 في المئة قبل عامين تقريبا. ويأتي اختيار أصحاب المقاولات ورجال الأعمال الفرنسيين للمغرب ثالثا بالنظر إلى موقعه الجغرافي القريب من الجمهورية، إضافة إلى الاستقرار الذي يعرفه نمو المملكة.

* المساء:

- صندوق الإيداع والتدبير يقاضي موثقين بسبب اختلالات بالمليارات. علمت "المساء" من مصدر جيد الإطلاع أن صندوق الإيداع والتدبير راسل الوكيل العام للملك بالدار البيضاء قصد مقاضاة موثقين متهمين باختلاس واستغلال أموال كان من المفترض أن تحول لصندوق الإيداع والتدبير. ورفعت شكايات باسم صندوق الإيداع والتدبير إلى القضاء ضد موثقين تبين أنهم استغلوا أموال زبناء ضد ترويجها في حساباتهم الشخصية بدل إيداعها في حسابات صندوق الإيداع والتدبير.

- أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت ارتفاعا في عجز الميزان التجاري بنسبة 12 في المئة ليفوق 66.1 مليار درهم نهاية أبريل 2018، مقابل 59 مليار درهم قبل سنة. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2018، أن الواردات بلغت 158,8 مليار درهم خلال هذه الفترة، بارتفاع قدره 9,2 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 7,2 في المائة لتبلغ 92,7 مليار درهم.

* الأحداث المغربية :

- إضراب في المستشفيات. للمرة الثالثة، يخوض الأطباء اليوم وغدا الخميس، إضرابا بكافة المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وأدى إضراب يوم أمس إلى استياء العديد من المرضى الذين ألغيت مواعيدهم بمستشفى ابن رشد بالبيضاء، لاسيما من مدن بعيدة. والإضراب الذي دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، سيأخذ، حسب النقابة، أشكالا غير مسبوقة من أجل إسماع صوت الطبيب المغربي، ولن يتوقف إلا بإعادة الاعتبار لحاملي الوزرة البيضاء وللقطاع الصحي.

- مذكرة للحليمي تزكي ارتفاع الأسعار. أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة لها حول وضعية السوق وكذا أثمنة المنتجات، أن مجموعة من المواد الاستهلاكية عرفت، خلال شهر أبريل الماضي، ارتفاعات مهمة في السوق الوطنية. وأبرزت المندوبية أن أهم الارتفاعات التي تم تسجيلها همت على الخصوص أثمان الفواكه، التي ارتفعت بنسبة 4.4 بالمئة، وأثمان الخضر التي ارتفعت بدورها بنسبة 2.1 بالمئة، ثم اللحوم التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.1 بالمئة، بالإضافة إلى قطاع المحروقات الذي شهدت أثمانه ارتفاعا ملحوظا بلغ نسبة 2.8 بالمئة.

* العلم:

- قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، إن عدد الوفيات الناتج عن تدهور جودة الهواء الخارجي يقدر ما بين 2200 و6000 وفاة، وما يقرب 1350 وفاة ناتجة عن تدهور جودة الهواء الداخلي. وأشارت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أنه تم تقييم كلفة تدهور جودة الهواء، الناتج أساسا عن المقذوفات الغازية للمنشآت الثابتة الصناعية وعن وسائل النقل، حسب نتائج الدراسة التي أنجزت بدعم من البنك الدولي، ب9.7 مليارات درهم في السنة، بنسبة 1.05 بالمئة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014.

- تعززت البنيات التحتية الاجتماعية بإقليم القنيطرة، بفضل المشاريع التضامنية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الاثنين، والرامية إلى تحسين الظروف السوسيو -اقتصادية للنساء والشباب المنحدرين من أوساط معوزة. وهكذا، أشرف جلالة الملك على إعطاء انطلاقة أشغال بناء دار عائلات البحارة الصيادين بجماعة مهدية، ومركز للتكوين المهني والإدماج في الشغل بجماعة سيدي الطيبي، ومركز للتكوين المهني في مهن اللوجيستيك الفلاحي بجماعة سوق الأربعاء.

* رسالة الأمة:

كشف مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت ما يناهز 1000 هكتار لتشييد مناطق صناعية في مختلف جهات المملكة، كما وفرت أراضي ومعامل للكراء بالنظر إلى أن الاتجاه العالمي الآن يسير نحو الاستثمار في الآليات والتجهيزات عوض الاستثمار في الأراضي والمعامل.

- نفى كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أن تكون للحكومة أي نية ترمي إلى سحب مأذونيات النقل من أصحابها، مؤكدا أن كل ما يروج حول هذا الموضوع هو مجرد "إشاعات لا أساس لها من الصحة". وأكد بوليف، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء "لن تسحب الكريمات من أصحابها، وإنما ستقوم بمنع توزيعها".

* الاتحاد الاشتراكي:

- المغرب يتطلع للاستفادة من التجربة البرتغالية في مجال عصرنة الإدارة. شكل دور التكنولوجيات الحديثة في عصرنة الإدارة محور مباحثات أجراها يوم الاثنين الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر مع نظيرته البرتغالية ماريا مانويل ليتاو ماركس. وعقب هذه المباحثات، التي حضرها على الخصوص مساعدة كاتبة الدولة المكلفة بعصرنة الإدارة، غراسا فرونسيكا، وسفير المغرب في البرتغال، عثمان باحنيني، أبرزت السيدة ماركس، أن البرتغال والمغرب يتقاسمان نفس الطموح المتمثل في استعمال التكنولوجيا من أجل تحسين جودة الخدمات العمومية، كما ينتمي البلدان لنفس التنظيم الإدراي.

- أبرزت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة، أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم أبريل الماضي 533.6 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.7 بالمئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي. وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلية لمبالغ تقدر بنحو 11.6 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 36.7 مليار درهم، وتسديدها لحوالي 25 مليار درهم.

* آخر ساعة :

- الرباح يدعي أن المغاربة يؤدون أقل من 100 درهم شهريا للكهرباء. قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، إن "75 في المئة من المغاربة يؤدون أقل من 100 درهم شهريا في الفاتورة المتعلقة بالكهرباء". وحذر فريقا الأصالة والمعاصرة والاستقلالي من خطورة الغلاء المرتفع لفاتورة الماء والكهرباء، مطالبين بالتوقف عن أجوبة تشعر المغاربة أن وزراء الحكومة يتكلمون عن مغرب آخر غير الذي يتخبطون فيه وسط مشاكل اجتماعية واقتصادية.

- أصدرت هيئة قضائية بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، حكما قطعيا يقضي بتأييد قرار المحكمة الإدارية بأكادير، الذي كان قضى برفض طلب تجريد رحال الجيلالي وإلهام السعيدي، عضوي مجلس كلميم واد نون الموقوف، عن التجمع الوطني للأحرار، من عضويتهما داخل المجلس. وكان عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون الموقوف، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، تقدم بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير، في مواجهة العضوين رحال الجيلالي، وإلهام السعيدي، من الحزب نفسه، يطالب بتجريدهما من عضويتهما داخل مجلس الجهة، بمبرر عدم امتثالهما لتوجيهات الحزب وقراراته، بعد انضمامهما لفريق المعارضة الذي يتزعمه الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، والتصويت خلال عدد من دورات المجلس ضد حزب التجمع الوطني للأحرار.

* لوماتان:

- ترأس أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، الذي ألقاه بين يدي صاحب الجلالة، البروفيسور روحان أمبي أستاذ كرسي بجامعة "أنتا ديوب" بدكار، ورئيس "مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة - فرع السنغال"، متناولا بالدرس والتحليل موضوع: "الثوابت الدينية المشتركة، عامل وحدة بين المغرب والدول الإفريقية".

- فازت مجموعة إندرا الفرنسية المتخصصة في إعادة تصنيع السيارات، بشراكة مع شركة ديلويت، بمناقصة تنافسية لوضع مجال جديد لتدبير السيارات التي لم تعد صالحة للاستعمال بالمغرب. ويتكفل الفرع المشترك ل"رونو" و"سويز" بإعداد تشخيص للوضع الحالي، ووضع مخطط مديري لتنظيم وتطوير عملية إعادة التدوير وتثمين العربات التي لم تعد صالحة للاستعمال في المغرب.

* ليبيراسيون :

- أبرمت الخطوط الملكية المغربية اتفاقا مع شركة الطيران الإيطالية "أليتاليا" لتبادل الرموز بغية تقديم المزيد من الخيارات وتحسين الربط بين إيطاليا والمغرب. وسيساهم هذا الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من ماي الجاري، في إنعاش التدفقات بين البلدين. وسيتيح للسياح ورجال الأعمال والطلبة المزيد من الخيارات وجدول مواقيت أفضل. وستنتقل شبكة الربط بين البلدين من 7 إلى 29 رحلة جوية. وستقدم الخطوط الملكية المغربية لزبنائها 17 وجهة إيطالية عوض 6 رحلات مباشرة، وهي روما وميلانو وبولونيا وتورينو والبندقية ونابولي.

- شكل تعزيز التعاون الثنائي محور محادثات أجراها وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، مع سفير أندونيسيا المعتمد بالمملكة المغربية، سياريف سيامسوري. وأوضح بلاغ للوزارة أن ساجد أشاد خلال هذا اللقاء بعلاقات البلدين، مبرزا مختلف أوجه التعاون بين المغرب وأندونيسيا، خاصة في مجال النقل الجوي والسياحة والصناعة التقليدية.

* ليكونوميست :

- أبرم المغرب الاتفاق الذي يلزمه بتنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا)، وهو القانون الذي صادق عليه الكونغرس الأمريكي بعد الأزمة المالية لسنة 2008 لمكافحة التهرب الضريبي. وبالنسبة للزبناء الذين يعتبرون من دافعي الضرائب في أمريكا ويعيشون في المغرب، فإن أبناكهم وتأميناتهم ومدبري أصولهم مدعوين إلى تقديم معلومات مفصلة عن مالية الزبناء، عبر المديرية العامة للضرائب.

- التاريخ سيذكر 29 أكتوبر 2014، تاريخ التوقيع بطنجة على النظم الإيكولوجية الأولى في قطاع السيارات. وقد مكنت هذه النظم من تطوير فروع صناعية أخرى، مثل الطيران والنسيج. كما أن صادرات قطاع السيارات تضاعفت ثلاث مرات منذ سنة 2012 لتصل إلى 70 مليار سنة 2017، متجاوزة بكثير إيرادات صادرات الفوسفاط.

* أوجوردوي لوماروك:

- قدمت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، حصيلة إنجازاتها المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي خلال السنوات الثلاث الأولى من تفعيل المخطط العشري 2015-2024. وتتزامن سنة 2018 مع مرور 25 عاما على دخول اتفاقية التنوع البيولوجي حيز التنفيذ، والتي سمحت برسم مبادئ توجيهية علمية للمحافظة على التنوع البيولوجي وتدبيره بشكل مستدام عن طريق تنفيذ استراتيجيات ومخططات عمل وطنية.

- اتفق المغرب وكوريا الجنوبية على تعميق الحوار، واعتماد آليات للشراكة وإرساء مشاورات سياسية منتظمة، وأبرزا طموحهما في بناء اقتصادين، مغربي وكوري، تنافسيين ومبدعين، ينخرطان في علاقات متوازنة، ويتعاونان بشكل طموح تجاه إفريقيا. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين، اتفقا كذلك في أعقاب زيارة رسمية قام بها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني لهذا البلد يومي 21 و 22 ماي الجاري، الأولى من نوعها لرئيس حكومة بالمغرب، على مواصلة التنسيق على مستوى هيأة الأمم المتحدة وعلى صعيد مختلف المحافل الدولية الأخرى.

* لوبينيون :

- ميلاد الجمعية المغربية لمنهدسي الطب الحيوي. وتضم هذه الجمعية مجموع المهندسين الطبيين المغاربة الذين يمارسون في المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، حسب رئيسها منير نوار، المهندس في الطب الحيوي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، الذي أكد أن "المريض المغربي أصبح اليوم يطلب علاجا جيدا، بأفضل التقنيات وأقصى درجات الأمن وبأقل تكلفة". ويتزايد اليوم في المؤسسات الصحية اللجوء لتكنولوجيات طبية جديدة، التي أصبحت تحتل مكانة مهمة في التشخيص والعلاج، مما ساهم في ظهور مهنة مهندس الطب الحيوي.

- قالت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة لكحيل، إن 277 ألفا و583 أسرة استفادت من البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" منذ انطلاقته. وأضافت السيدة لكحيل، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن أكثر من 60 ألف أسرة تنتظر الترحيل، مشيرة إلى أن برنامج "مدن بدون صفيح" كان من بين أهدافه القضاء على السكن الصفيحي في 85 مدينة.

* البيان:

- أعلنت لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، عن تمديد أجل إيداع الترشحيات إلى غاية يوم الخميس 24 ماي الجاري على الساعة الثانية بعد الزوال. وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن هذا التمديد يأتي بالنظر لعدم استيفاء النصاب في الترشيحات بما يتحقق معه تكوين المجلس الوطني للصحافة، وكذا لعدم استكمال ملفات العديد من المرشحين من حيث الوثائق المطلوبة









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