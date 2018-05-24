24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:34
|05:17
|12:29
|16:09
|19:32
|21:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الملك يدشن مركزا للمرأة والطفل في مرس الخير
- أوجار "يُرقْمِن" المحاكم المغربية ويفتح للمحامين مكاتب إلكترونية
- نقابات تطلب عرض "أستاذ خريبكة" على خبرة طبية
- "الهاكا" تحدث مرصدا لقياس التنوع الثقافي
- خبير تربوي: "الأصالة والمعاصرة" تعيق إصلاح التعليم في المغرب
أوجار "يُرقْمِن" المحاكم المغربية ويفتح للمحامين مكاتب إلكترونية (5.00)
نزاع الصحراء.. البوليساريو والجزائر تمران إلى السرعة النهائية (5.00)
- تضامنا مع "أستاذ خريبكة" .. أطر تدريس تهدد بمقاطعة الامتحانات - (232)
- أولماس .. القصة الكاملة لـ"حقيقة اختفاء" عين سيدي علي - (166)
- أسعار ملتهبة تزيح "السردين" من موائد فقراء المغرب في رمضان - (105)
- الجزائر تتهم المغرب بتأزيم العلاقة بين أطراف النزاع في ليبيا - (75)
- مرسوم حكومي يُعاقب غشاشي امتحانات الباكالوريا بالسجن والغرامة - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"الهاكا" تحدث مرصدا لقياس التنوع الثقافي
أعلن جمال الدين الناجي، المدير العام للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، إحداث مرصد التنوع الثقافي في وسائل الإعلام السمعي البصري بالمغرب.
وكشفت "الهاكا" أن المرصد سيشكل جهازا إداريا يضم أطرا من الهيئة العليا تعمل في مجال التنوع الثقافي بمختلف أبعاده.
وأكد الناجي خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمها مركز الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بمقره اليوم، حول موضوع "التنوع الثقافي في المسارات الشخصية"، أن فكرة إحداث مرصد خاص بتتبع التنوع الثقافي في وسائل الاتصال السمعي البصري بالمغرب كانت وليدة ضرورة دستورية أفرزتها المادة الخامسة من دستور 2011، كما جاءت بعد استقراء تجارب دولية.
وسيكون مرصد التنوع الثقافي في وسائل الاتصال السمعي البصري "أداة مرجعية واستثنائية في إفريقيا والشرق الأوسط لقياس مدى حضور التنوع المجتمعي في الإعلام السمعي البصري"، حسب المدير العام لـ"الهاكا".