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"الهاكا" تحدث مرصدا لقياس التنوع الثقافي

"الهاكا" تحدث مرصدا لقياس التنوع الثقافي
هسبريس من الرباط
الخميس 24 ماي 2018 - 02:35

أعلن جمال الدين الناجي، المدير العام للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، إحداث مرصد التنوع الثقافي في وسائل الإعلام السمعي البصري بالمغرب.

وكشفت "الهاكا" أن المرصد سيشكل جهازا إداريا يضم أطرا من الهيئة العليا تعمل في مجال التنوع الثقافي بمختلف أبعاده.

وأكد الناجي خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمها مركز الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بمقره اليوم، حول موضوع "التنوع الثقافي في المسارات الشخصية"، أن فكرة إحداث مرصد خاص بتتبع التنوع الثقافي في وسائل الاتصال السمعي البصري بالمغرب كانت وليدة ضرورة دستورية أفرزتها المادة الخامسة من دستور 2011، كما جاءت بعد استقراء تجارب دولية.

وسيكون مرصد التنوع الثقافي في وسائل الاتصال السمعي البصري "أداة مرجعية واستثنائية في إفريقيا والشرق الأوسط لقياس مدى حضور التنوع المجتمعي في الإعلام السمعي البصري"، حسب المدير العام لـ"الهاكا".

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