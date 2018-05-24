عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس :

أخبار اليوم:

- الدين الداخلي يواصل ارتفاعه ليصل إلى 534 مليار درهم. كشفت بيانات صادرة عن مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم أبريل الماضي 533.6 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.7 بالمئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي. وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلية لمبالغ تقدر بنحو 11.6 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 36.7 مليار درهم، وتسديدها لحوالي 25 مليار درهم.

- كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، أن كتابة الدولة باشرت تفعيل البرنامج الوطني للهواء عبر الشروع في تحويل الاعتمادات المالية المرصودة لهذا البرنامج الجديد برسم سنة 2018، والتي تبلغ حوالي 12 مليون درهم، إذ خصصت لمدينة الرباط 5 ملايين درهم، وهي القيمة ذاتها التي رصدت لمدينة أكادير، بينما عادت لمدينة مراكش 1.5 مليون درهم في أفق بلوغ 6 ملايين درهم خلال سنة 2019. وأشارت الوافي إلى أنه تم وضع شبكة وطنية لمراقبة ورصد جودة الهواء التي تتكون من 29 محطة ثابتة، وإنجاز دراسات حول المسح الخرائطي لانبعاث الغازات في عدد من المدن المغربية.

* المساء:

- قرر أطباء القطاع العام خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 23 و24 ماي الجاري، بكافة المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مؤكدين أن مسلسل الاحتجاجات لن يتوقف إلا إذا "استرجعت كرامة طبيب القطاع العام". ودعت نقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، إلى المشاركة المكثفة في هذا الإضراب لتصل أصواتهم الغاضبة إلى كل المسؤولين عن القطاع الصحي. وتطالب النقابة بـ"تخويل الرقم الإستدلالي 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية، بجميع المؤسسات الصحية، لعلاج المواطن".

- أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن قطاع الطاقة الكهربائية حافظ على تطوره الإيجابي في متم شهر مارس 2018، بارتفاع في الإنتاج نسبته 7,1 في المئة بعد ارتفاع قدره 0,1 في المئة قبل عام. وعزت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، هذه الدينامية إلى زيادة إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 18,6 في المئة، مدفوعا بالأداء الجيد للانتاج ذي الأصل الحراري (زائد 24,6 في المئة)، مضيفة أن الإنتاج الخاص تحسن ب2,5 في المئة بعد انخفاض قدره 1 في المئة نهاية مارس 2017.

* الأحداث المغربية :

- بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون زجر الغش في الامتحانات المدرسية، انتقلت الحكومة إلى تفعيل هذا القانون، وذلك بعدما وضعت على جدول اجتماع المجلس الحكومي المرتقب عقده غدا الجمعة، مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق هذا القانون. وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون، الذي صودق عليه في يونيو 2016، في تحديد مفهوم الغش باعتباره شكلا من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية، والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية، مع تحديد حالات الغش، وتحديد مجالات تطبيق هذا القانون في حالات الغش المرتكبة داخل فضاءات مؤسسات التعليم والتكوين العمومي أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذا بمؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي.

- سجلت أسعار السمك ارتفاعا غير مسبوق منذ بداية شهر رمضان، إذ وصلت إلى مستويات قياسية، وذلك منذ اليوم الأول حيث وصل ثمن سمك السردين إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما لا يتعدى ثمنه في نقط الجملة بموانئ الدار البيضاء والجديدة، عشرة دراهم للكيلوغرام، والسمك الأبيض 60 درهما. في وقت ناهز سعر سمك الشطون 50 درهما، السمك الابيض 150 درهما للكيلوغرام، كما ارتفعت أسعار باقي الأنواع من الأسماك إلى معدلات غير مسبوقة. واشتكى المواطنون من استمرار ارتفاع أسعار السمك في رمضان، فيما احتج تجار الأسماك بالتقسيط على ما أسموه "لوبيات البحار"، متهمين الوسطاء الذين يتحكمون في سوق السمك، بكونهم المسؤولين عن ارتفاع أثمان السمك، الذي يصل إلى المستهلك أضعافا مضاعفة.

* العلم:

- أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مباحثات هاتفية مع فخامة السيد محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين. خلال هذه المباحثات، استفسر جلالة الملك عن الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني، عقب العملية الجراحية التي خضع لها، وعبر له جلالته عن متمنياته بالشفاء العاجل. وشكلت هذه المباحثات أيضا، فرصة بالنسبة لجلالة الملك، بصفته رئيس لجنة القدس، لكي يجدد جلالته التزامه التام ودعمه القوي للقضية النبيلة وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

- أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تأييدها لمغربية الصحراء ونددت بالأنشطة الإرهابية لكل من "حزب الله و"البوليساريو". وشددت في المحضر الختامي لأشغال اللجنة المغربية- الإماراتية المشتركة في دورتها الخامسة التي التأمت بأبوظبي برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة ونظيره الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على "مغربية الصحراء وعلى أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية".

* رسالة الأمة :

- قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن العلاقات بين المغرب والإمارات "متميزة واستثنائية" تستمد صلابتها ومناعتها من أسس الأخوة الصادقة والتضامن الدائم والتعاون المثمر التي أرساها المغفور لهما الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وأكد بوريطة، خلال ترؤسه أشغال الدورة الخامسة للجنة المغربية الإماراتية المشتركة إلى جانب نظيره الإماراتي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بأبوظبي، أن هذا النهج "سار عليه وطوره وأعطاه مضمونا ملموسا صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحرص شديد ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

- كشف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، عن الإجراءات المتخذة لفرض احترام الحد الأدنى القانوني للأجر، والمتمثلة أساسا في "تكثيف زيارات المراقبة والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر كدفتر الأداء وورقة الأداء"، وكذا إصدار دورية موجهة إلى جميع أعوان التفتيش لحثهم على السهر على تطبيق المرسوم المتعلق بتحديد الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة. وكشفت المعطيات الرقمية، التي قدمها الوزير في جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن أعوان تفتيش الشغل قاموا خلال سنة 2016، في إطار المهام الرقابية المخولة لهم قانونا بـ"إنجاز 33 ألف و261 زيارة تفتيش، وجهوا خلالها ما مجموعه 967 ألف و688 ملاحظة، منها 34 ألف و288 ملاحظة تهم احترام الحد الأدنى القانوني للأجر، و13 ألف و281 ملاحظة تخص ورقة الأداء، و143 ألف و318 ملاحظة تتعلق ببطاقة الأداء، إلى جانب قيامهم ب"تحرير ما مجموعه 214 محضر مخالفات تضمنت 6320 مخالفة منها 1490 تهم بطاقة الشغل على اعتبار أنها تتضمن مبلغ الأجر و1608 مخالفة تهم ورقة الأداء و307 مخالفة تتعلق باحترام الحد الأدنى القانوني للأجر".

* الاتحاد الاشتراكي:

- قالت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، إن نسبة ملء السدود وصلت إلى حوالي 70 في المئة على الصعيد الوطني. وأبرزت السيدة أفيلال، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "توفير الماء الصالح للشرب بالمناطق الجافة" تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن جل الآبار والعيون والفرشات المائية عرفت انتعاشا كبيرا لذلك لن يكون هناك "اضطراب" في التزود بالماء الصالح للشرب في فصل الصيف.

- أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت عرفت تراجعا قدره 5,7 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى، بعدما سجلت في نهاية مارس انخفاضا بنسبة 6,9 في المئة. وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن مبيعات الاسمنت سجلت خلال شهر أبريل انخفاضا بـ (ناقص 2,3 بالمئة)، بعد أن شهدت تراجعا خلال شهر مارس 2018 بنسبة 15,1 بالمئة، وذلك تحت تأثير التساقطات المطرية المسجلة خلال هذا الشهر.

* بيان اليوم:

- استعرض برلمانيون مغاربة خلال اجتماع للجنة "الشؤون السياسية والديمقراطية" للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي انعقدت بمقر البرلمان اليوناني بأثينا يومي الإثنين والثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تهدف الى تحقيق اندماج ناجح للمهاجرين واللاجئين ومكنت من تسوية أوضاع آلاف المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية. وأوضح محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وعضو الوفد المغربي في هذا الاجتماع، أنه "تمت الإشادة بهذا النموذج المغربي الانساني والمتبصر، ووجه العديد من المتدخلين نداء للدول المستقبلة للمهاجرين أن تحذو حذو المغرب وتقوم بتسوية أوضاع المهاجرين فوق ترابها".

- صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون رقم 67.17 بنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73 الصادر في 12 أبريل 1976 المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 4 أبريل 1973 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة. ولدى تقديمه لمشروع القانون، قال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، إن هذا الظهير الشريف يعتبر إطارا تشريعيا جديدا تتم بمقتضاه إعادة تنظيم القوات المساعدة ومراجعة النظام الأساسي لأفرادها تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما يرمي إلى تحديث إطار عملهم والرفع من قدراتهم المهنية.

* لوماتان :

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء، بجماعة مرس الخير (عمالة الصخيرات -تمارة)، على وضع الحجر الأساس لبناء مركز للقرب خاص بالمرأة والطفل، ستنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي يبلغ 6 ملايين درهم. ويجسد هذا المشروع، ذو الحمولة الاجتماعية القوية، الأولوية التي يوليها جلالة الملك لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنساء، لاسيما المنحدرات من الوسط القروي، وحرص جلالته على توفير وسائل تحقيق ذواتهن واستقلاليتهن لتمكينهن من تعزيز موقعهن كفاعل أساسي في تنمية المجتمع.

- بلغت متأخرات صندوق المقاصة نحو 3.3 مليار درهم مع متم أبريل 2018 ، 2.920 مليار لغاز البوتان. وأكد الصندوق، من ناحية أخرى، أنه دفع 2.365 مليار درهم كديون مستحقة لشركات غاز البوتان، والسكر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

* ليبيراسيون :

- اتفق المغرب وكوريا الجنوبية على تعميق الحوار، واعتماد آليات للشراكة وإرساء مشاورات سياسية منتظمة، وأبرزا طموحهما في بناء اقتصادين، مغربي وكوري، تنافسيين ومبدعين، ينخرطان في علاقات متوازنة، ويتعاونان بشكل طموح تجاه إفريقيا. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الجانبين، اتفقا كذلك في أعقاب زيارة رسمية قام بها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني لهذا البلد يومي 21 و 22 ماي الجاري، الأولى من نوعها لرئيس حكومة بالمغرب، على مواصلة التنسيق على مستوى هيأة الأمم المتحدة وعلى صعيد مختلف المحافل الدولية الأخرى.

- سجلت بورصة الدار البيضاء انخفاضا خلال الفترة من 14 إلى 18 ماي 2018 ، حيث حقق مؤشراها الرئيسيان، "مازي" و"ماديكس" تراجعا على التوالي بنسبة 1.90 بالمئة و1.85 بالمئة، وفقا لمحللي (سوجي كابيتال).

* لوبينيون :

- أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأييدها لمغربية الصحراء. وشددت في المحضر الختامي لأشغال اللجنة المغربية- الإماراتية المشتركة في دورتها الخامسة التي التأمت بأبوظبي برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ونظيره الإماراتي، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على "مغربية الصحراء وعلى أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية". وجددت دولة الإمارات العربية المتحدة، من هذا المنطلق، تنديدها بـ "الأنشطة الإرهابية التي تجمع (حزب الله) بـ (البوليساريو)"، وسعيهما للمس بأمن واستقرار المملكة ووحدتها الترابية".

- المغرب يراهن على أن تصل نسبة التغطية الصحية 90 بالمئة بحلول سنة 2021، مقابل 63 بالمئة حاليا، حسب وزير الصحة، أناس الدكالي، الذي كان يتحدث أمام الدورة ال71 للجمعية العالمية للصحة. وأكد السيد الدكالي أن المملكة ملتزمة بتعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة من خلال حلول مبتكرة مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين.