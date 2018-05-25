عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة :

* أخبار اليوم:

- أسلحة جديدة لمواجهة الغش في البكالوريا. مع اقتراب موعد امتحانات البكالوريا، أفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون الخاص بضبط زجر الغش في الامتحانات المدرسية، وذلك لعرضه على اجتماع مجلس الحكومة المزمع عقده اليوم الجمعة. وينص القانون 02.13 على عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 5000 و100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يهم أفعال الإسهام من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان، سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه، وتسهيل تداولها، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية وإلكترونية وتسهيل تداولها.

- كشفت أرقام جديدة صادرة عن مجلة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عن ارتفاع نسبة النساء اللواتي يلدن أطفالهن عن طريق الولادة القيصرية عوض الولادة الطبيعية، إذ تشكل الولادة القيصرية نسبة 59 بالمئة من نسبة الولادات، وهي النسبة التي ارتفعت خلال العشر سنوات الأخيرة بنسبة 24 بالمئة. وفسر الصندوق هذا الارتفاع بمراجعة تعريفة هذه العملية، التي تم خفضها خلال سنة 2008.

* المساء:

- كشفت شبكة حقوقية أن خزينة الدولة حرمت من ملايين الدراهم بسبب الفساد والصفقات الموجهة في قطاع الصحة، مؤكدة أن مستشفيات وزارة الصحة لا تتسلم الكميات المخصصة لها من الأدوية إلا بعد قرب انتهاء مدة الصلاحية ليكون مصيرها بعد شهرين من تسلمها، الإتلاف في النفايات الطبية. ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة إلى إنشاء مخزونات استراتيجية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وإحداث نظام شفاف لتمويلها وتوزيعها وتدبيرها، ومحاربة الأدوية المغشوشة والمزيفة ومنتهية الصلاحية.

- قال كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، في رده على التساؤلات بشأن قرار تحديد تعريفة التكوينين النظري والتطبيقي لتعليم السياقة، إن المؤسسات التي لا تلتزم بهذه التعريفة، المحددة في 2250 درهما بالنسبة لصنف "ب"، ستكون عرضة للمساءلة القضائية من أجل ضمان احترام القرار. وأكد الوزير أن "عدم احترام هذه التعريفة يعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة"، مضيفا أن "عدم احترام التعريفة له أثر قوي على المنافسة الشريفة بين مؤسسات تعليم السياقة وينتج عنه استفحال ممارسات غير سليمة في القطاع".

* الأحداث المغربية :

- بعد أن خاضت عدة أشكال احتجاجية قبل فاتح ماي، تدشن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مسلسلا تصعيديا جديدا، تستهله بمسيرات ليلية غد السبت بمختلف الجهات والأقاليم، في أفق تنفيذ إضراب عام الشهر المقبل. وأرجع نائب الأمين العام للنقابة، عبد القادر الزاير، هذا المسلسل التصعيدي إلى مآلات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه "لم يكلل باتفاق اجتماعي". وأشار المسؤول النقابي إلى أن "وعد الحكومة استكمال التفاوض بعد عيد العمال لم يتم رغم مرور أسبوعين".

- أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن معدل البطالة عرف انخفاضا بنسبة 0,2 بالمئة، ليستقر في 10,5 بالمئة، خلال الفصل الأول من سنة 2018، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017. وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع قدره 0,6 نقطة بالوسط القروي بنسبة 3,5 بالمئة، و0,1 نقطة بالوسط الحضري بنسبة 15,6 بالمئة، مؤكدة أن عدد العاطلين تراجع بـ24 ألف شخص، وارتفع معدل الساكنة العاملة بنسبة 1,1 بالمئة مقابل ارتفاع الساكنة النشيطة بنسبة 0,8 بالمئة.

* آخر ساعة :

- أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بخصوص "تجميد مكتب الشكايات" بالسجن المحلي الأوداية بمراكش و"عبث السجناء بالشكايات"، و"عدم توصل السجناء بأجوبة على شكاياتهم"، مجرد "ادعاءات باطلة". وأوضحت المندوبية، نقلا عن بلاغ توضيحي لإدارة هذه المؤسسة السجنية يوم الاربعاء، أن مكتب تلقي شكايات وتظلمات السجناء مكتب قائم بهذه المؤسسة، ويعمل على تلقي شكايات وتظلمات السجناء وذويهم عن طريق صناديق مغلقة وضعت لهذا الغرض بجميع مرافق وأحياء المؤسسة، سواء داخل المعقل او بقاعة الزيارة وأيضا بمكان تسجيل الزوار، حيث يتم تجميعها وتصنيفها وإحالتها على الوجهة المعنية دون تأخير.

- خسر قطاع الصناعة تسعة آلاف منصب شغل خلال الثلاثة شهور الأولى من 2018، مقابل إحداث 50 ألف منصب شغل في قطاع الخدمات، و43 ألف منصب في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري، و32 ألف منصب سجلت بقطاع البناء والأشغال العامة. من جهة أخرى، ذكرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن معدل البطالة عرف انخفاضا بنسبة 0,2 بالمئة، ليستقر في 10,5 بالمئة، خلال الفصل الأول من سنة 2018، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017 .

* العلم:

- حذر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في تصريح لـ"فوكس نيوز.كوم"، من نشاط إيران في شمال إفريقيا، حيث "يسعى هذا البلد إلى الحصول على موطئ قدم". وأكد بين إيفانسكي، كاتب المقال، أن "السيد بوريطة سرد سلسلة من الأدلة التي تم الكشف عنها مؤخرا والتي تشير إلى عقد لقاءات بين قادة حزب الله، حليف إيران، وقادة من البوليساريو، بمشاركة مسؤولين داخل حزب الله عن العلاقات الخارجية وعن التكوين العسكري واللوجستي".

- بلغ عدد المستفيدين من مساعدات رمضان بالأقاليم الجنوبية ما يقارب 20 ألف أسرة، استفادت من توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، لفائدة الأسر المعوزة خصوصا الأرامل والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. واستفاد حوالي 9 آلاف و200 أسرة بإقليم العيون، و10 آلاف أسرة بجهة الداخلة وادي الذهب. وتندرج هذه العملية، ذات الدلالات الاجتماعية القوية في هذا الشهر الفضيل، والتي بلغت هذه السنة نسختها الـ19، في إطار تكريس ثقافة التضامن والتآزر التي أرسى أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

* رسالة الأمة :

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء، بجماعة مرس الخير (عمالة الصخيرات -تمارة)، على وضع الحجر الأساس لبناء مركز للقرب خاص بالمرأة والطفل، ستنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي يبلغ 6 ملايين درهم. ويجسد هذا المشروع، ذي الحمولة الاجتماعية القوية، الأولوية التي يوليها جلالة الملك لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للنساء، لاسيما المنحدرات من الوسط القروي، وحرص جلالته على توفير وسائل تحقيق ذواتهن واستقلاليتهن لتمكينهن من تعزيز موقعهن كفاعل أساسي في تنمية المجتمع.

- مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تفوز بجائزة (أفريكان بانكر) لسنة 2018 الخاصة ب"الإدماج المالي"، في صنف البنك الذي يضمن أفضل إدماج مالي بإفريقيا. وأفادت المجموعة، في بلاغ لها، بأن الجائزة التي فازت بها في صنف الإدماج المالي بإفريقيا، تأتي اعترافا بالتزام المجموعة بمصاحبة صغار الفلاحين، والعالم القروي، وكذا بمجهوداتها المتواصلة لتحسين مداخيل وشروط حياة الساكنة المغربية. وأضافت أن هذه الجائزة تتوج أيضا النموذج المبتكر والفريد من نوعه الذي أبدعته المجموعة لضمان ولوج مجموع فئات الساكنة المغربية للتمويل.

* الاتحاد الاشتراكي:

- ناقش المشاركون في اجتماع شبكة الكتاب العامين للقطاعات الوزارية، المنعقد يوم الاربعاء بالرباط، مخطط العمل الذي تم إعداده لتفعيل توصيات الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي انعقد بقصر المؤتمرات بالصخيرات يوم 27 فبراير 2018. ويروم هذا المخطط، الذي يمتد على مدى أربع سنوات، إلى الرفع من أداء شاغلي الوظيفة العمومية العليا من خلال مجموعة من الإجراءات ترتكز على ثلاث محاور رئيسية، تتمثل في الولوج إلى المناصب العليا، ومهننة الوظيفة العمومية العليا، والتعاقد والتقييم. وقد خلص المشاركون، خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى ضرورة وضع جدولة زمنية لتنزيل هذا القانون بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين.

- أطلقت وزارة العدل وهيئة المحامين بالدار البيضاء، يوم الأربعاء بالرباط، منصة للتبادل الإلكتروني تروم تيسير التبادل الإلكتروني للملفات بين المحامين والمحاكم، وتأكيد وثوقيتها عبر توقيع إلكتروني. وتهدف المنصة التي أطلقها وزير العدل، محمد أوجار، ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيرواين، إلى الأرشفة الإلكترونية لملفات المحامين، عبر تمكينهم من الولوج إليها في أي وقت.

* بيان اليوم:

- وقعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يوم الأربعاء، اتفاقية مع شركاء عموميين وخواص، تتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط في المدينة العتيقة بالرباط، بغلاف مالي إجمالي قدره 130 مليون درهم. وتستمد الاتفاقية، التي وقعت من طرف الوزارة الوصية، وولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، ومجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، ومجلس مدينة الرباط، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وشركة الرباط الجهة للتهيئة، أسسها من التعليمات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتعبر عن الأهمية والعناية التي يوليهما جلالته للتدخل بالمدن العتيقة للمملكة من أجل صيانة مساكنها وفضاءاتها وتحسين ظروف عيش ساكنتها.

- أعلن محمد أوجار، وزير العدل، أن الآجال لحصول المالك على تعويضات عن نزع ملكيته لفائدة المصلحة العامة، ستتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر، وهي المدة التي يتضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية الذي انتهت الوزارة من إعداده، والذي سيقدم قريبا للمصادقة التشريعية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن وزارة العدل قامت بتعبئة شاملة لدى القطاعات المعنية لتنفيذ الأحكام التي صدرت في حقها، حيث وصلت هذه السنة مجموع المبالغ المنفذة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية 3 ملايير درهم، نصفها لقضايا نزع الملكية.

* لوماتان :

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الخميس بحي التشارك، بمقاطعة سيدي مومن، بالدار البيضاء على تدشين مركز لطب الإدمان، الثاني من نوعه الذي تنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى المدينة. ويعكس هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه استثمارات بقيمة 6,5 ملايين درهم، العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها الشباب، وحرص جلالته على حمايتهم من كل انحراف أو خطر مجتمعي، وخلق المناخ الملائم لتحفيز مشاركتهم الفعالة في الحياة المجتمعية.

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الخميس بمقاطعة عين الشق، بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركز للعلاجات الصحية الأساسية، الذي ستنجزه مؤسسة محمد الخامس بتكلفة مالية إجمالية قدرها 6 ملايين درهم. وينسجم إنجاز هذا المركز، الذي يشكل جزءا من البرنامج السوسيو -طبي للقرب بجهة الدار الببضاء -سطات 2016-2020، تمام الانسجام، مع الجهود التي يبذلها جلالة الملك، والرامية إلى تحفيز ولوج الأشخاص المعوزين لعلاجات طبية للقرب ذات جودة، وتسريع التدخلات في الحالات المستعجلة، ومكافحة عدم انتظام المراقبة الطبية الدورية التي قد تتسبب في تفاقم حالة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

* ليبيراسيون :

- النشاط الاقتصادي الوطني يؤكد ديناميته، وفقا لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر ماي الجاري (رقم 255). وحسب توقعات هذه المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن الأداء الإيجابي للقطاع الفلاحي ينبغي أن يؤثر بشكل إيجابي على بقية الاقتصاد. وقد تأكد الأداء الجيد لهذا القطاع الهام بالمغرب، الذي يعتبر أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، من خلال النتائج الأولى للموسم الفلاحي لسنة 2017/2018، الذي يبدو جيدا على عدة مستويات. وتسجيل نتائج جدة في محاصيل الحبوب، التي قدر إنتاجها الوطني بـ 98.2 مليون قنطار.

- يشارك المغرب لأول مرة في معرض "فيفا تكنولوجيا"، أكبر معرض للابتكار في أوروبا، والذي سينعقد من 24 إلى 26 ماي الجاري بباريس. وتهدف هذه المشاركة، التي تنظم بشراكة بين وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووكالة التنمية الرقمية والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، لعرض المنظومة التكنولوجية المغربية، ووضعها على الرقعة الدولية للإبداع التكنولوجي، ولدى المستثمرين وكبار صناع القرار العالميين.

* البيان:

- يعيش أعداء المغرب بالبرلمان الأوروبي حالة من الأرق لن يغمض لهم معها جفن. فبعد مرور أقل من أسبوع على الهزيمة التي تجرعوها أمام مفوضية التجارة الدولية عندما رفع ممثل قسم العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عن البوليساريو أية صفة أو ادعاء بتمثيل ساكنة الصحراء، تلقى هؤلاء النواب أنفسهم صفعة جديدة بعد رفض، يوم الأربعاء ببروكسيل، نص معادي للمغرب حاولوا تمريره. فقد تم وضع مقترح قرار وصف بـ" العاجل" حول منطقة الريف، والذي يفتقر للجدية والموضوعية، على الفور في الأدراج المنسية للبرلمان الأوروبي بسبب تضمنه لادعاءات فاضحة ولا أساس لها لنواب يحنون لعهد بائد، بعضهم ممن يروجون لأطروحة الجزائر.

- وقعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم الأربعاء، اتفاقية مع شركاء عموميين وخواص، تتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط في المدينة العتيقة بالرباط، بغلاف مالي إجمالي قدره 130 مليون درهم. وتروم هذه الاتفاقية إعادة بناء ومعالجة 100 بناية آيلة للسقوط بمنطقة أبي رقراق، و200 بناية أخرى بمنطقة الرباط-أكدال، على مدى سنتين.

* أوجوردوي لوماروك:

- أكد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، مهدي قطبي، يوم الأربعاء بمراكش، أن نسبة تقدم أشغال إنجاز المتحف الوطني للزرابي بالمدينة الحمراء، الذي يرتقب أن يفتح أبوابه خلال الأيام القليلة المقبلة، وصلت إلى 90 في المئة. وأضاف قطبي، في تصريح صحفي خلال زيارته للمتحف رفقة والي جهة مراكش آسفي، محمد صبري، للاطلاع على مستوى تقدم الأشغال بهذه المعلمة، أن مدينة مراكش ستتوفر على متحف إضافي، سيكون من بين أجمل المتاحف بالمغرب، والذي سيساهم في إغناء الحقل الثقافي بالمدينة.

- تعديل مدونة الصحافة والنشر يدخل حالة من الانتظارية. والسبب أن أعضاء اللجنة البرلمانية الدائمة المكلفة بالتعليم والاتصال على مستوى مجلس النواب قرروا تأجيل النظر في مشروع القانون إلى أجل غير مسمى. وأكدت مصادر من داخل اللجنة المذكورة أن النظر في المقتضيات الجديدة لن يتم إلا بعد تنظيم يوم دراسي بالبرلمان حول مراجعة المدونة لاسيما الشق المتعلق بالتعديلات التي أدخلت على النسخة المصادق عليها سابقا من طرف البرلمان.

* ليكونوميست :

- 31 ماي الجاري آخر أجل لأداء الضريبة على السكن والخدمات الجماعية. وسيتعرض المتأخرون عن الأداء لغرامة تقدر ب15 في المئة ابتداء من 1 يونيو. وتطبق هذه الضريبة على جميع المباني التي تشغل كليا أو جزئيا من ملاكها سواء كانت مساكن رئيسية أو ثانوية.

* لوبينيون :

- أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يوم الأربعاء، عن الاحتفال بيوم إفريقيا تحت شعار "المغرب/الوحدة الإفريقية.. شراكة أكيدة من أجل إفريقيا متضامنة ومزدهرة"، وذلك اليوم الجمعة بالرباط. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الاحتفال، الذي ينظم بشراكة مع وزارة الثقافة والاتصال ومجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بالمغرب والمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، يشمل تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية، تعكس "تاريخ العلاقات المغربية الإفريقية، بالإضافة إلى عرض شريط وثائقي يسلط الضوء على البعد الإفريقي للمغرب وتنظيم لقاء دراسي حول الموضوع المذكور.

- أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على أهمية الجهود المبذولة من قبل الحكومتين المغربية والإماراتية، لتهيئة البنية القانونية والبيئة الداعمة لانسياب الاستثمار بين البلدين، وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات الاقتصادية وتوفير الحلول العملية لمحددات وتحديات الاستثمار المتبادل. وقال الشيخ عبد الله بن زايد، في كلمة خلال ترؤسه إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أشغال الدورة الخامسة للجنة المغربية - الإماراتية المشتركة، مساء الثلاثاء بأبوظبي، "إن العلاقات المتميزة التي تربط البلدين هي اليوم في أجمل صورها"، مؤكدا ضرورة "استمرار هذه الجهود المبذولة في تحقيق الإنجازات على كافة الأصعدة، والمضي قدما نحو آفاق جديدة من التميز والازدهار في العلاقات الثنائية بما يلبي تطلعات القيادة العليا وشعبي البلدين".