اهتمامات الصحف الاقتصادية الأسبوعية في المملكة

هسبريس - و.م.ع

شكلت الانتخابات الرئاسية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت فوز صلاح الدين مزوار، أهم موضوع استأثر باهتمام الصحف الاقتصادية الأسبوعية.

وهكذا، كتبت أسبوعية (لافي إكو) تحت عنوان "رئيس جديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والآن ماذا؟ " أن الفائز بالانتخابات اجتاز المرحلة السهلة، والآن يجب عليه أن يحترم تعهداته وأن يقوم بعمل أحسن مما قام به سلفه، لأنه يدري أن أمامه ملفات كثيرة ذات طابع ملح. وأضافت الأسبوعية أن المراقبين يعتبرون بأن إلمامه بالمقاولة ومشاكلها، وماضيه كوزير في قطاعات ذات طابع اقتصادي، سيمكنانه من تأدية مهامه على أحسن وجه خلال ولايته الممتدة إلى غاية 2021.

وأشارت الأسبوعية إلى السيد مزوار، باعتباره وزيرا سابقا للشؤون الخارجية، يجب عليه أن ينخرط بقوة في الديبلوماسية الاقتصادية، مسجلة في هذا الصدد، أن الرئيس الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب يدرك تماما آليات عمل الشبكات وخفايا التعاون الدولي، ويفترض عليه أن يستثمر هذه الميزة وإلمامه بالميدان لصالح الاتحاد.

نفس المعطى تتقاسمه أسبوعية (لا نوفيل تريبون)، حيث كتبت أنه على عكس ما يمكن اعتقاده، فإن الأصعب ليس وراء صلاح الدين مزوار، بل أمامه، لأن للسيد مزوار الكثير لإثباته وبرهنته والقيام به، حتى يتمكن من الحصول على الشرعية التامة كرئيس حقيقي للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأضافت الأسبوعية "يجب عليه أن يثبت نفسه كرئيس للاتحاد بمبادرات قوية وتفعيلها على الفور في مجال الدفاع الثابت والدائم عن مصالح المقاولة المغربية"، مؤكدة على أولية وأهمية هذه المهمة، في الوقت الذي يمكن لأي شخص إلا أن يعاين أن القطاع الخاص الوطني لا يوجد في أفضل حالاته".

علاوة عن ذلك، أشارت (لا نوفيل تريبون) إلى أن الاتحاد لا يؤدي المهام المنوطة إليه فيما يتعلق بالاستثمارات، والمساهمة في النمو الاقتصادي وإحداث فرص شغل، ويظهر غالبا كرفيق ثانوي للسياسة الحكومية، بحيث أنه يفتقر لأي سلطة ضغط على الدولة وإداراتها.

وفي نفس السياق، اعتبرت أسبوعية (شلانج إيبدو) أن الأشهر المقبلة لن تكون بالسهلة على صلاح الدين مزوار، الذي يعتزم إدماج، اعتبارا من قانون المالية 2019، إجراءات تمكن من إرساء صندوق ضمان لحاجيات المقاولات من رؤوس الأموال المتداولة، وكذا من إعفاء معدات التجهيز من الضريبة على القيمة المضافة، ومراقبة الواردات العشوائية.

وأضافت الأسبوعية أن للرئيس الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب الكثير من العمل للقيام به، بحيث أنه يعتزم كذلك التفاوض مع الحكومة على ميثاق للنمو والعمل، حيث ستتعهد كل الأطراف بتحقيق إجراءات فورية وعاجلة لتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

وبنفس الموضوع، كتبت أسبوعية (فينانس نيوز) أنه يجب على السيد مزوار رفع تحديين على الفور، التأثير على قانون المالية المقبل وتوحيد كل الطوائف التي تكون الاتحاد".

وبمقال تحت عنوان "لا توجد مهلة لمزوار" أبرزت الأسبوعية أن أول مهمة للسيد مزوار هي الاتصال بالحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بغية تحديد عقد اجتماعي جديد وقوي وشامل، مشيرة إلى أن على الرئيس الجديد للاتحاد إتمام هذا الورش الذي بدأ في عهد الرئاسة السابقة.

وأضافت الأسبوعية أنه سيتم الاستعانة بالثنائي مزوار-مكوار في القريب لصياغة مشروع قانون المالية 2019، والتي ستبدأ مشاوراته على مستوى القطاعات الوزارية المختلفة عما قريب، مشيرة في هذا الصدد الى أن رئيس أرباب العمل الجديد يجب عليه أن يبرهن على قدرته لانتزاع إجراءات قوية لصالح المقاولات من الحكومة. واعتبرت الأسبوعية "أن هذا الأمر يشكل الاختبار الأول الحقيقي للرئاسة الجديدة لمنظمة أرباب العمل، والذي سيحدد بقية الولاية ويخبرنا بقدرته على إعادة الثقة للقطاع الخاص والوفاء بوعوده".

من جهة أخرى، اهتمت الأسبوعية بتقرير اللجنة البرلمانية حول قطاع المحروقات، والذي سلط الضوء على الممارسات التجارية للمهنيين والزيادة الكبيرة لهامش ربح الموزعين على حساب المستهلكين، مبرزة أنه في سياق يتسم بارتفاع سعر برميل النفط، الذي يقرب حاليا من 80 دولار، ستستمر الأسعار في محطات الوقود بالارتفاع وستؤثر سلبا على القدرة الشرائية للأسر.

وخلصت الأسبوعية إلى أن تحرير هذا القطاع لم يحقق جميع النتائج المنتظرة، لا سيما في عجز الاستثمارات المنجزة من طرف المهنيين، مشيرة إلى أنه تم الشروع في تفكير معمق لإعادة تحديد قوانين اللعبة في قطاع المحروقات ووضع بعض الإجراءات التنظيمية من طرف الحكومة.