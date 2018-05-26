عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت :

* أخبار اليوم:

- "الشناقة" وراء اشتعال أسعار الأسماك في الأسواق. في وقت يتواصل فيه صمت الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري، خرجت جامعة غرف الصيد البحري ببلاغ تشير فيه إلى ارتباط موجة الغلاء في أسعار الأسماك، خلال شهر رمضان الجاري، بسلوكات الوسطاء، داعية السلطات العمومية إلى تحريك آليات المراقبة لمحاربة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية. وأكدت الجامعة أن "أرباب مراكب الصيد لا يتحملون أي مسؤولية في هذا الارتفاع، وأن الأسعار داخل أسواق السمك بالجملة بموانئ الصيد لم تعرف أي زيادة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة".

- مقبرة ب400 مليون في الرباط. بعدما أصبحت العاصمة الرباط مهددة بامتلاء جميع مقابرها خلال سنتين، أعلنت بلدية الرباط مشروعا لإنجاز مقبرة كبيرة بشراكة مع ولاية جهة الرباط ووزارة الأوقاف ومجلس عمالة الرباط. وتلقت الجماعة 13 عرضا لتهيئة الشطر الأول من المقبرة على مساحة تقدر بحوالي 9 هكتارات في تراب جماعة اليوسفية، وهي أرض أسهمت بها وزارة الأوقاف، فيما ينتظر إطلاق الشطر الثاني في حوالي 10 هكتارات في ملك خواص ستخضع لنزع الملكية. والصفقة وصلت إلى حوالي 400 مليون سنتيم، وينتظر أن تنتهي أشغال الشطر الأول من المشروع خلال 10 أشهر.

* المساء:

- كشفت معطيات حصلت عليها "المساء" أن المغاربة سيشترون أضاحي العيد لهذه السنة من وحدات معتمدة، بواسطة "بونات" تضم رقم رأس الماشية واسم وعنوان الضيعة التي ينتمي إليها، في محاولة لتفادي واقعة تعفن أضاحي خلال العيد الماضي، وأيضا للحد من الفوضى المرصودة بالسوق خلال هذه المناسبة. ورفعت وزارة الفلاحة سقف التأهب منذ أسابيع لضمان عدم تكرار ما حدث العام الفائت، وسبب استياء أسر طال التعفن لحوم أضاحيها بعد النحر، موقعة اتفاقية شراكة مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء لتصحيح الأوضاع بما تقتضيه من صرامة.

- قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، إن 75 في المئة من زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يؤدون أقل من 100 درهم ولا يتجاوزون الشطرين الأول والثاني. وذكر بلاغ للوزارة، ردا على تشكيك مجموعة من المواقع الإلكترونية في هذه المعطيات، أن الرباح أوضح في معرض رده على سؤال شفوي في مجلس النواب، خلال جلسة الاثنين المنصرم، حول أسعار الكهرباء ونظام الفوترة المعمول به من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن الحكومة اعتمدت سنة 2014 نظاما جديدا للفوترة، حرصت الحكومة الحالية على الحفاظ عليه دعما للقدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

* الأحداث المغربية :

- أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، انخراط المغرب بدينامية وفعالية في مختلف المبادرات الدولية المرتبطة بالتنمية المستدامة، من خلال اعتماد العديد من البرامج التي مكنت المملكة من تعزيز مكتسباتها في هذا المجال. وأضاف الوزير، خلال مشاركته في أشغال الدورة السادسة للاجتماع الدوري رفيع المستوى لمنتدى التعاون من أجل التنمية، أن المغرب تمكن، بفضل الحرص الذي يوليه للتنمية المستدامة، من قطع أشواط مهمة ومتقدمة في هذا المجال من خلال إقرار الحكامة في ترشيد السياسات الوطنية والقطاعية وتوجيهها نحو المجالات ذات الأولوية.

- فتح وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أبواب الإدارة المغربية أمام مؤسسة أرشيف المغرب في أول مبادرة رسمية، لطرح إشكالية حفظ الرصيد الوثائقي الإداري وسبل تدبيره. تم ذلك خلال اجتماع شبكة الكتاب العامين للقطاعات الوزارية، الذي عرف تقديم جامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب، لعرض حول الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي بالإدارات العمومية. ويهدف هذا الدليل إلى إرساء قواعد وأسس متينة لضمان تدبير أمثل وعقلاني للأرشيف العمومي على الصعيد الوطني.

* العلم:

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس بحي التشارك، بمقاطعة سيدي مومن، بالدار البيضاء على تدشين مركز لطب الإدمان، الثاني من نوعه الذي تنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى المدينة. ويعكس هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه استثمارات بقيمة 6,5 ملايين درهم، العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها الشباب، وحرص جلالته على حمايتهم من كل انحراف أو خطر مجتمعي، وخلق المناخ الملائم لتحفيز مشاركتهم الفعالة في الحياة المجتمعية.

- أشهر أساتذة تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، ورقة مقاطعة الامتحانات حراسة وتصحيحا، وعدم تسليم نقط الأسدس الثاني، في وجه أمزازي إذا استمر في تجاهل مطالبهم وإغلاق باب الحوار معهم. وصعدت التنسيقية من وتيرة احتجاجها للضغط على الوزارة للاستجابة لمطالبها في الترقية وتغيير الإطار بشكل مباشر وبأثر رجعي، كما حدث مع زملاء في القطاع وفي قطاعات أخرى.

* رسالة الأمة :

- أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن مشاركة المغرب في معرض (فيفا –تيك) الذي يعد ملتقى هاما للابتكار في المجال الرقمي، سيتيح للمقاولات المغربية الناشئة في القطاع الرقمي، تبني أفكارا جديدة من أجل التموقع بشكل جيد. وأضاف السيد العلمي، في تصريح صحفي، أن هذا المعرض يعد ملتقى للتكنولوجيا والمستثمرين، ولتقاسم الأفكار، مشيرا إلى أنه يعرف مشاركة شباب مبتكر من مستوى عال.

- 9 ملايين درهم لدعم قطاع النشر والكتاب. أفادت وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الثقافة، بأن 552 مشروعا استفاد من الدعم المقدم في قطاع النشر والكتاب برسم سنة 2018 بغلاف مالي إجمالي بلغ 9 ملايين درهم. وأوضح بلاغ للوزارة أنه ضمن استراتيجيتها الرامية إلى النهوض بصناعة الكتاب وتطوير قطاع النشر، وفق النصوص القانونية الخاصة بدعم المشاريع الثقافية والفنية، اجتمعت ما بين 2 و23 ماي 2018، لجنة خاصة عينها الوزير من أجل فحص ودراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع الكتاب برسم سنة 2018. وأضاف أنه على إثر دراسة الملفات المعروضة البالغ مجموعها 943 ملفا التي توفرت فيها شروط دفتر التحملات، وبعد الاحتكام إلى معايير الدعم المعتمدة، خلصت اللجنة إلى منح الدعم لفائدة 552 مشروعا.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس بمقاطعة عين الشق، بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركز للعلاجات الصحية الأساسية، الذي ستنجزه مؤسسة محمد الخامس بتكلفة مالية إجمالية قدرها 6 ملايين درهم. كما أشرف جلالته في نفس اليوم، بحي التشارك، بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، على تدشين مركز لطب الإدمان، الثاني من نوعه الذي تنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى المدينة.

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 7,6 مليار درهم في الفصل الأول من 2018، مقابل 8 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر ماي 2018، أن هذا الانخفاض المسجل على مستوى العجز يعزى، أساسا، إلى انخفاض نفقات الميزانية العامة أكثر من انخفاض المداخيل الضريبية.

* بيان اليوم:

- قال الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، السيد محسن الجزولي، إن المغرب أرسى نموذجا فعليا ومبتكرا في مجال التعاون جنوب-جنوب يرتكز على التبادل المستمر الذي يشمل كافة مناطق القارة. وأضاف الجزولي، خلال لقاء نظمه مجلس النواب حول موضوع "آفاق القارة الإفريقية"، تخليدا ليوم إفريقيا العالمي الذي يصادف 25 ماي، أن هذا النموذج مكن من إرساء شراكة مندمجة ومتعددة الأبعاد تقوم على مبادلات مستمرة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

- اطلعت المقاولات الكورية الجنوبية، يوم الخميس، على فرص الأعمال والمزايا التي يقترحها القطب المالي للدار البيضاء الذي يعد بوابة الولوج لسوق إفريقية واعدة. وعرضت هذه المنصة المالية المغربية، في ندوة عقدت على هامش أشغال الاجتماعات السنوية 2018 للبنك الإفريقي للتنمية تحت شعار "القطب المالي للدار البيضاء، نقطة انطلاق نحو فرص الأعمال بإفريقيا : كيف يمكن لمقاولات كوريا الجنوبية الاستفادة من إمكانيات المقاولات الإفريقية؟"، مختلف أنشطتها والمزايا التي يتيحها وضع المركز المالي للدار البيضاء الذي يفسح المجال أمام مقترح قيم يتمحور حول ثلاثة جوانب.

* لوماتان :

- أشرف أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الجمعة بعمالة مقاطعات ابن مسيك (جهة الدار البيضاء -سطات)، على تدشين مسجد تفضل جلالته فأطلق عليه إسم "مسجد فلسطين"، قبل أن يؤدي به صلاة الجمعة. ويعكس تدشين أمير المؤمنين لهذا الصرح الديني، في شهر رمضان المبارك، الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالته للشؤون الدينية وعزمه الموصول على تمكين المملكة من مساجد تزاوج بين عنصري الوظيفية والجمالية، حتى يكون بوسع المؤمنين تأدية شعائرهم في أفضل الظروف.

- ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، أمس الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. وألقى درس اليوم بين يدي صاحب الجلالة الأستاذ محمد أرشد بن أحمد القاسمي، أستاذ الحديث الشريف بالجامعة القاسمية- غجرات بالهند، متناولا بالدرس والتحليل موضوع: "جهود مسلمي الهند في خدمة الحديث الشريف".

* ليبيراسيون :

- وقعت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الثقافة والاتصال، اتفاقية شراكة، لدعم تمويل مشروع "البرنامج المعلوماتي لتسيير دعم الجمعيات ومنظمي التظاهرات والمهرجانات الثقافية". وتهدف هذه الاتفاقية، الموقعة على هامش الاجتماع التنسيقي لشبكة الكتاب العامين للقطاعات الوزارية، إلى ضبط الدعم العمومي الموجه للجمعيات الثقافية والتظاهرات الثقافية والفنية والتراثية في إطار من الشفافية والعقلنة والفعالية.

- أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية السيد أكينوومي أديسينا، أن المغرب أضحى قطبا لصناعة الطائرات بفضل تسجيله لإنتاج صناعي في نمو مضطرد. وأوضح أكينوومي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية 2018 ببوسان بكوريا الجنوبية، أن" القيمة المضافة للصناعة بإفريقيا تراجعت من 702 مليار دولار إلى 630 مليار بين سنتي 2012 و2018، إلا أن الإنتاج الصناعي للمغرب سجل تحسنا بنحو 16 في المائة خلال نفس الفترة".

* البيان :

- أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الإصدارات التي أنجزت، خلال الفصل الأول من سنة 2018، في سوق المناقصات، الذي يعتبر المصدر الرئيسي للتمويل الداخلي للخزينة، بلغت 29,9 مليار درهم مقابل 9,8 مليار درهم عند متم مارس 2017، مسجلة انخفاضا نسبته 23,4 في المئة . وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر ماي 2018، أن هذا الانخفاض يواكبه تدفق سلبي للتمويل الخارجي المسجل، لاسيما بالنسبة للديون الخارجية للخزينة بنسبة (ناقص 2,4 مليار درهم)، المسجلة في الفصل الأول من سنة 2018، مقابل (ناقص 1,4 مليار درهم) قبل سنة، مشيرة إلى أن الرصيد الإجمالي للدين يتشكل من 79 في المائة من الدين المحلي و21 في المائة من الدين الخارجي.

- أبرزت لمياء بوطالب، كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، الإمكانيات السياحية الواعدة والمتنوعة التي تتوفر عليها المملكة، وكذا الأدوار التي يلعبها هذا القطاع في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالية إلى جانب مساهمته الكبيرة في ضبط التوازنات الماكرواقتصادية . واستعرضت لمياء بوطالب خلال تدخلها في أشغال الدورة 108 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة، مختلف الجهود التي يبذلها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إقامة شراكات مثمرة وفاعلة في القطاع السياحي مع العديد من البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة وذلك في إطار علاقات جنوب ـ جنوب .

*لوبينيون :

- بضعة أيام تفصلنا عن موعد امتحانات البكالوريا، التي ستجرى أيام خامس وسادس وسابع يونيو 2018، والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، كما كان الحال عليه العام الماضي، الذي مر دون تسجيل أي حادث سلبي بشأن الامتحانات أو النتائج، وفقا للمصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية. ولضمان حسن سير امتحانات البكالوريا، فإن مسألة تأمين الامتحانات تمثل محور انشغالات وزارة التربية الوطنية.

- رصد غلاف مالي بقيمة 500 مليون درهم لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بمدينة فاس، خلال الفترة 2018-2022 ، من أجل تحسين جمالية المدينة، وتلبية تطلعات الساكنة في مجال تعزيز البنيات الأساسية. ويندرج مشروع تأهيل المدينة، موضوع اتفاقية شراكة صادق عليها المجلس الجماعي مؤخرا، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بسياسة المدينة، الهادفة إلى تحقيق التناغم والتناسق المجالي، وتنمية جمالية المدن والمراكز الحضرية. كما يهدف هذا المشروع الى تعويض النقص في بعض الأحياء، خاصة في التجهيزات والبنيات الأساسية وتحسين النسيج الحضري ومستوى عيش ساكنة المدينة.