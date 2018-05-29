لهذا الأسباب تزعج سلسلة "سوحليفة" العديد من الآباء المغاربة

د.جواد مبروكي*

سلسلة سيتكوم (Sitcom) "سوحليفة" التي تعرض على القناة المغربية الأولى تختزن درساً عميقاً في الواقع اليومي لواقع التربية المغربية وغياب احترام مكانة الطفل في الفضاء العائلي، وهو بلا شك مِرآة لسلوك الكبار تجاه الطفل. في الواقع، هذا السيتكوم هو العلاج النفساني ذاته الذي أقدمه للآباء مع أبناهم بتقنية "بْسيكودْرامْ" (Psychodrame) التي تعتمد تبادل الأدوار؛ إذ نطلب من الأبناء أن يلعبوا دور الآباء ونطلب من الآباء لعب دور الطفل ونحدد موضوع لعبة الأدوار "بسيكودرام" حسب نوعية الإشكال الواقع بينهم، حيث يدرك كلا الطرفين طبيعة سلوكهم غير المنطقي وصعوبة الحوار الإيجابي في هذه الظروف بعد تحليل التمثيلية.

تحليل الحلقة رقم 1 لسيتكوم "سوحليفة"

1. غياب الآباء: نرى أن الأم تترك إسراء وتهجر إلى فرنسا، كما نلاحظ الأب غائبا تماما ولا وجود له. وفي مثل هذا الواقع اليومي يعيش الطفل المغربي دائما في رعب، لأن الآباء دائما غائبون بالنسبة إليه، لأنهم لا يخصصون له وقتا كافيا ولا يهتمون به وكأنه يعيش مع أشباح نظرا لغيابهم العاطفي والتربوي، وبمعنى آخر "الآباء موجودون جسديا لكنهم غائبون معنويا وعاطفيا".

2. غياب استعداد الآباء لدورهم الهام قبل الإنجاب: يجد الخال "يسار" نفسه أمام إسراء مسؤولا فجأة عليها وعلى تربيتها والاعتناء بها بدون أي تجربة ولا استعداد، ونرى الصعوبات التي يواجهها في هذا الدور المفاجئ له. يسار يُجسد كيف يبدأ الآباء دورهم التربوي بدون أي إلمام للقيام به، وإسراء تجسد صعوبة تربية الأطفال.

3. التربية المغربية حالة حرب بين الآباء والأطفال: الصوت الذي يقدم الحلقة رقم1 من السيتكوم، يعلن عن الحرب بين يسار وإسراء، ومع الأسف هذا ما نراه في المنازل حيث الآباء يتهجمون على الأطفال بالأوامر والتحذير والعنف، بينما الأطفال يشعرون بالتهديد والشعور بالرعب تحت ديكتاتورية الآباء.

4. إسراء مرآة لسلوك الآباء: وهنا نرى عدة نقاط يجب التركيز عليها:

أ-طريقة خطاب إسراء: صوت الطفلة حاد وقاس جدا، ونرى يسار صامتاً خائفاً. إسراء تلعب في الواقع دور الأب المتجبر، بينما يسار يلعب دور الطفل الخائف. إسراء تُظهر للآباء طريقة خطابهم القاسي مع أبنائهم وغياب الخطاب التربوي الهادئ والعاطفي.

ب-السلوك الديكتاتوري: لما تشترط إسراء قهوة الصباح لكي تفتح عينيها، فهي تُقلد خطاب الأب الذي يرفض الحديث مع الأطفال قبل تناول قهوة الصباح. وبالنسبة للطفل، هذا الشرط المسبق لا معنى له وما هو إلا شرط تسلطي عليه.

ت-المنزل بمثابة ثكنة عسكرية: تعرض إسراء لِـيسار القوانين الداخلية للمنزل مثل إنجاز احتياجاتها الصباحية وإغلاق باب المنزل على الثامنة ليلا وحظر التجول. في الواقع، نرى الطفلة إسراء وهي تقلد الآباء في خطابهم وتعاملهم السلطوي مع أبنائهم، في حين إن المفروض أن يكون المنزل فضاءً يعم فيه الأمان والسكينة والراحة وتسوده المحبة.

5. تغييب حقوق الطفل وتجاهل وجوده: تتحدث إسراء بغضب لكي تبعث رسالة إلى الآباء ملخصها أن الطفل المغربي مرغم على الحوار العنيف (الصراخ، البكاء،...) من أجل تحصيل حقوقه، ولإثارة الانتباه لوجوده.

لماذا ينزعج المغاربة من هذا السيتكوم؟

لعدة أسباب أهمها:

1-أمام المِرآة: نرى أن الطفلة إسراء وضعت الآباء أمام المِرآة وهي تلعب دورهم وتُظهر سلوكهم المتغطرس، العنيف وغير المنطقي. وبما أن المغاربة يفتقرون إلى ثقافة الفكر النقدي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بـنقد الذات، فنراهم يرفضون الاعتراف بواقع سلبيات سلوكهم التربوي، وبدل ذلك صبوا غضبهم وانزعاجهم من على هذا "السيتكوم" فأشبعوه وأمطروه بالتعليقات والانتقادات الحادة.

2-حرية الطفل في التعبير: المربون المغاربة يمارسون الديكتاتورية ويرفضون ديمقراطية الحوار مع أبنائهم، كما يرفضون أن يخاطبهم أبناؤهم أسلوبهم ومنطقهم ذاته. ونرى أن إسراء تخاطب "يسار" مثلما يفعل الآباء مع أبنائهم، ويتجلى رفض الآباء لحرية الطفل في التعبير في هذه العبارة الشائعة في كل بيوت ومدارس وجامعات المغرب: "قْلّْتْ لْحْيا وْ حْشوما تْرْدْ الهْضْرَة على لْكْبار".

أجد عبر ما تسنى لي مشاهدته من هذا السيتكوم أنه أداة تربوية نقدية تستحق الاهتمام، ووسيلة فنية لتنبيه الآباء والمدرسين لأنهم من خلاله يكتشفون ويرونَ بأعينهم ويسمعون بآذانهم حقيقة سلوكهم التربوي السلبي ونوعية علاقاتهم الديكتاتورية مع الأطفال. بل أجد هذا السيتكوم فرصة تربوية وأنصح كل الآباء بـمشاهدته من زاوية إيجابية، وممارسة مشاورة التقييم بين الآباء والأطفال، وعلى ضوئها إعادة النظر في مناهجهم التربوية بحيث يتمكن كل فرد داخل الأسرة (صغيرا كان أم كبيرا) من التعبير عن رأيه بكل حرية حول كل حلقة، ثم يتساءلون جميعا هل هم كذلك على نسق "سبار" أو مثل "إسراء"؟