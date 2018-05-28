عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين :

* أخبار اليوم:

- بعد قرابة عام واحد منذ إطلاق البنوك التشاركية في المغرب، تبدو هذه المنظومة المصرفية الجديدة مستعدة لتلبية الطلبات المتوافدة عليها حاليا، لكن قد لا يكون الأمر هينا عليها مستقبلا، خاصة وأن هذا الصنف من البنوك انتظر ولادته طويلا عدد ليس بالقليل من المواطنين المغاربة. ويرتبط عدم قدرة البنوك التشاركية المغربية، على تلبية الطلبات مستقبلا بشكل أساسي، بالنقص في التمويل الكافي لديها، فرأس مالها اليوم، كاف، إلا أن محدوديته سيضع هذه الأبناك في مأزق لاسيما في ما يتعلق بتمويل شراء العقارات والسيارات التي تستهلك حجما ضخما من السيولة.

- وزارة الثقافة تكشف لوائح الدعم في الكتاب والمسرح. ففي مجال الكتاب، منحت الوزارة الدعم لفائدة 296 مشروعا من أصل 634، ولفائدة 91 مشروعا من أصل 109 مشاريع في مجال نشر المجلات الثقافية، و 75 مشروعا من أصل 100 مشروع في مجال المشاركة في معارض الكتاب الوطنية والدولية، بالإضافة إلى منح الدعم لفائدة 26 مشروعا من أصل 32 مشروعا في مجال إحداث وتحديث وتنشيط مكتبات البيع، ولفائدة 64 مشروعا من أصل 68 في مجال القراءة العمومية والتحسيس بها. أما على مستوى دعم قطاع المسرح، فقد قررت لجنة فحص الملفات دعم 45 مشروعا من بين 165 ترشيحا، أي بنسبة بلغت نحو 40 في المائة، توزعت على 16 مشروعا من أصل 26 في مجال توطين الفرق المسرحية بالفضاءات، و29 مشروعا من أصل 99 في مجال الإنتاج والتوزيع المسرحي. وخصصت الوزارة لكل من القطاعين قيمة مالية تجاوزت 9 ملايين درهم.

* المساء:

- أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الجهاز التنفيذي سيتخذ القرار المناسب في ما يخص أسعار المحروقات، "وذلك لكون قرار التحرير، وإن كان ضروريا، طرح إشكالات"، مؤكدا أن "المشروع أصبح جاهزا". وكشف العثماني بمناسبة ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت، أن هناك لجنة تشتغل على بنية أسعار عدد من المواد الأساسية وإعادة النظر في بعض سلاسل التسويق، وذلك لمحاربة المضاربة التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

- وضع وزير الصحة أنس الدكالي، مشروع مرسوم يتعلق بالطب عن بعد، الهدف منه عرض العلاجات والخدمات الصحية إلى الطب عن بعد، عن طريق استخدام التكنولوجيات الإلكترونية للاتصالات والمعلومات بغرض التشخيص أو العلاج أو متابعة المرضى عن بعد. وقال بدر الدين داسولي رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، إن هذا المشروع له سلبيات كثيرة، كونه يشكل خطرا على صحة المرضى، ويرفع حالات انتشار الأمراض الوبائية والفيروسية على رأسها مرض السل، كما أنه يهدد حياة المرضى وصحتهم، نتيجة رفعه لحالات الخطأ الطبي والتشخيص الخاطئ.

* آخر ساعة:

- فندت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، تقديم أسلحة نارية إسرائيلية خلال الاستعراض السنوي بمناسبة تخليد الذكرى 62 لتأسيس الأمن الوطني. وذكرت المديرية، في بلاغ لها، أن موقعا إخباريا أجنبيا كان قد نشر خبرا زعم فيه أن المغرب اعتاد اقتناء معدات وتجهيزات أمنية من نفس المصدر، مؤكدة أن صفقات اقتناء الأسلحة النارية الجماعية التي أوردها الموقع الإخباري الأجنبي تم إبرامها مع شركة أوروبية متخصصة، وأن هذه الصفقات العمومية خضعت لأحكام ومقتضيات التشريعات الوطنية ذات الصلة.

- حل وفد روسي يضم عددا من وكالات الأسفار والفاعلين في قطاع السياحة، نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة طنجة لاستطلاع فرص الاعمال بالوجهة السياحية لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة. وأكد بلاغ للمجلس الجهوي للسياحة بطنجة تطوان الحسيمة، أن الوفد، الذي يضم حوالي 30 وكيلا، زار أهم المناطق السياحية بكل من شفشاون وأصيلة وطنجة، كما اطلع على خصائص ومزايا المطبخ المغربي، في أفق تطوير شراكات مع الفاعلين الروس لإدراج وجهة المغرب ضمن موسم 2018 – 2019.

* الأحداث المغربية:

- أعلنت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن عمليات مراقبة جودة المواد الغذائية التي قامت بها اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، أفضت إلى حجز وإتلاف 50 طنا من المواد الغذائية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان. وذكر بلاغ للوزارة أن المواد التي تم إتلافها، تتضمن 16 طنا من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و14 طنا من التمور الفاسدة، و5 أطنان من اللحوم والأسماك، وطنين من الفواكه والخضر، وطنين من الحلويات المعدة للاستهلاك، و11 طنا من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (حليب ومشتقاته، مشروبات وعصائر، عسل ومربى…). وهمت تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة 10.385 نقطة بيع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.

- أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يونيو 2018 بلغ حوالي 440 ألف مترشحة ومترشح بنسبة زيادة 9,68 في المائة مقارنة مع السنة الماضية التي بلغ عدد المترشحين فيها 401 ألف و32، وتمثل نسبة ترشح الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين. وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن عدد المترشحين الأحرار بلغ 100 ألف و534 مترشحة ومترشح بنسبة 23 في المائة من مجموع المترشحين، فيما بلغت نسبة الترشيح بالتعليم العمومي 70 في المائة مقابل 7 في المائة بالتعليم الخصوصي.

* العلم:

- أظهرت بيانات مديرية الخزينة العامة أن الدين الداخلي وصل مع نهاية أبريل المنصرم إلى 533.6 مليار درهم، بارتفاع بـ 2.7 في المائة مقارنة مع مستواه في نهاية دجنبر الماضي. وعزت الوزارة ارتفاع منسوب هذا الدين إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 11.6 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 36.7 مليار درهم وتسديدها لقرابة 25 مليار درهم.

- احتل المغرب الرتبة العاشرة عربيا في تملك احتياطي الذهب بتوفره على 22 طنا من الذهب. وأظهرت الأرقام التي كشف عنها مجلس الذهب العالمي أن السعودية تتصدر الدول العربية باحتياطي يقدر بـ 323 طنا، في الوقت الذي لا تزال أمريكا تحتل المركز الأول على مستوى العالم في احتياطي الذهب بـ8133 طنا.

* بيان اليوم:

- أصدرت وزارة الصحة مشروع مرسوم لتغيير وتتميم المرسوم رقم 198.12.2 والمتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، لينص على الالتزام التنظيمي بإثبات التكافؤ الحيوي بين الأدوية الجنيسة والأدوية المرجعية الخاصة بها قبل منح الإذن بعرض الأدوية في السوق، وتحديد الشروط الواجب توفرها لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي، والمعايير العلمية التي تبرر الإعفاء من هذه الدراسات. ويأتي هذا المشروع لتغيير وتتميم المرسوم رقم 198.12.2 والمتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، نتيجة صعوبات في تنفيذه منذ 12 دجنبر 2012 وكذا ضرورة الامتثال لآخر توصيات منظمة الصحة العالمية وكذا المعايير الدولية الجديدة في مجال التكافؤ الحيوي.

- تخصص لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، لدراسة مشروع قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة. وستتولى هذه الوكالة تنفيذ المشاريع التي كانت تتولاها الدولة، وتشمل المهام على هذا المستوى مختلف الجوانب الخاصة بها، انطلاقا من الصفقات مرورا بالدراسات والأشغال، والقيام أيضا بتدبير وصيانة التجهيزات العامة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إطلاق طلب للترشيحات لفائدة الصحافيين بالمغرب والمهتمين بقضايا حقوق الأجانب، بهدف إجراء دراسة حول فعلية الحق في الصحة بالنسبة للأجانب، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء. وأوضح بلاغ للمجلس أن المرشح يجب أن يكون صحافيا يشتغل بالمغرب أو طالبا في الصحافة (مستوى الماستر)، أو مهتما بقضايا حقوق المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، أو الحق في الصحة، مضيفا أنه يتعين تضمين ملف الترشيح لمحة مختصرة عن المقترح، تدمج جدولا زمنيا توقعيا لمراحل البحث، ونسخة من نهج السيرة الخاصة بالمترشح ولائحة المنشورات المتعلقة بحقوق الأجانب أو قضايا الحق في الصحة.

- أعلنت المديرية العامة للضرائب، أن صافي المداخيل الضريبية بلغت 128,565 مليار درهم في سنة 2017، مسجلة زيادة نسبتها 6,32 في المائة. وأبرزت المديرية، في التقرير المرحلي لسنة 2017، أن مداخيل الضريبة على الشركات بلغت 50,573 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14 في المائة عن العام الماضي، مدعومة بالزيادة الكبيرة التي بلغت 6,65 مليار درهم من المبلغ الإجمالي المدفوع.

* رسالة الأمة :

- أكد وزير الصناعة والاستثمارات والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بباريس، أن المغرب يعتبر من بين البلدان الافريقية العشرة الأوائل في مجال تطوير القطاع الرقمي. وأضاف العلمي، في تدخل له خلال افتتاح لقاء نظمه الوفد المغربي، في إطار معرض (فيفا –تيك) الذي يعد حدثا هاما في مجال الابتكار الرقمي في العالم، أن المملكة تتوفر على استراتيجية حقيقية في القطاع الرقمي، مبرزا البعد الإفريقي لهذه الاستراتيجية والمؤهلات العديدة للمغرب كبوابة للابتكار في القطاع الرقمي بإفريقيا.

- قال نائب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، إيف جيغو، إن المغرب يعتبر حقلا هائلا لتطوير التجارب في مجال الرقمنة، مشيدا بالإرادة السياسية للنهوض بهذا القطاع بالمملكة. وأضاف المسؤول الفرنسي، في تصريح صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، على هامش معرض (فيفا-تيك) الذي يعد ملتقى هاما للابتكار في المجال الرقمي، والذي افتتح بباريس، أن هناك طموحا حقيقيا لتطوير القطاع الرقمي بالمغرب.

* أوجوردوي لوماروك:

- انتخب حكيم بن شماش ليلية السبت الأحد، أمينا عاما جديدا لحزب الأصالة والمعاصرة، خلفا لإلياس العماري، وذلك في أعقاب أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب. وحصل حكيم بن شماش على 439 صوتا، متقدما عن أقرب منافسيه محمد صلوح الذي حصل على 39 صوتا.

* ليكونوميست :

- يستعد مجلس المستشارين غدا الثلاثاء، للتصويت على مشروعي قانون يتعلقان بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويتعلق مشروع القانون الأول بإقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء. أما الثاني، فهو يهدف إلى تحسين الآجال المحددة لتمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري. وتثير بعض المقتضيات الورادة في مشروعي القانون تحفظات الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي تقدم فريقه بالمجلس بمقترحات تعديلات رفضتها لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

* لوبينيون :

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن زيارة الوفد الحكومي الذي قاده مؤخرا، إلى كوريا الجنوبية كانت ناجحة وفتحت الباب أمام جلب المزيد من الاستثمارات الكورية بالمغرب. وأبرز رئيس الحكومة، أثناء افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن الزيارة شكلت مناسبة لعرض إمكانيات الاستثمار في المغرب، وجلب مزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن "اتفاقية ستوقع في القريب سيفتح بموجبها صندوق الاستثمار الكوري اعتمادا بمبلغ 500 مليون دولار للاستثمار في المغرب لصالح مستثمرين كوريين ومغاربة، بتسهيلات كبيرة".