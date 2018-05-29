عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء :

* أخبار اليوم:

- عبر برلماني العدالة والتنمية عبد الله بوانو، عن مخاوفه من صعود صلاح الدين مزوار لرئاسة "الباطرونا". وقال بوانو، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في مجلس النواب أمس، خصصت للحوار الاجتماعي، "نخشى أن تتحول الباطرونا إلى هيئة سياسية بأجندة سياسية"، مضيفا "لا يكفي تقديم استقالته من حزبه، بل عليه أن يشتغل في الاتحاد العام للمقاولات، كما كان يفعل رؤساء سابقون للباطرونا".

- يخوض الأساتذة من حاملي الشواهد اعتصاما لمدة يومين متتالين أمام البرلمان ورئاسة الحكومة، ابتداء من أمس الاثنين، حيث هدد المحتجون بمقاطعة حراسة وتصحيح الامتحانات الإشهادية. وفي هذا الصدد، قال فؤاد عقيل، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، في تصريح للصحيفة، إن" اعتصامهم جاء بعد إغلاق الوزارة في وجههم أبواب الحوار"، موضحا أنهم محرومون من الترقية بالشهادة وتغيير الإطار بعد التوقف عن العمل بالمرسوم المنظم للترقية بالشواهد في سنة 2015.

* المساء:

- بعد رصده ارتفاع حالات تحايل المقاولات في التصريح باقتطاعات المساهمة الاجتماعية لأجرائها، وتحويلها لفائدته، قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العمل على تشديد العقوبات على المتهربين والمحتالين عليه، حيث بات أرباب المقاولات، الذين يحتالون على الصندوق في هذا المجال، مهددين بالحبس ما بين 6 أشهر و3 سنوات. ويتعلق الأمر خصوصا بمقاولات تشتغل في الصناعة والبستنة والنظافة.

- أعلنت المديرية العامة للضرائب، أن صافي المداخيل الضريبية بلغت 128,565 مليار درهم في سنة 2017، مسجلة زيادة نسبتها 6,32 في المائة. وأبرزت المديرية، في التقرير المرحلي لسنة 2017، أن مداخيل الضريبة على الشركات بلغت 50,573 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14 في المائة عن العام الماضي، مدعومة بالزيادة الكبيرة التي بلغت 6,65 مليار درهم من المبلغ الإجمالي المدفوع.

* آخر ساعة:

- الأساتذة حاملو الشهادات يضربون عن العمل ويقاطعون الامتحانات. شرع الأساتذة حاملو الشهادات، ابتداء من مساء أمس الاثنين، في تنفيذ برنامج نضالي يتضمن الإضراب عن العمل والاعتصام لمدة ثلاثة أيام، مع عدم تسليم نقط الأسدس الثاني، ومقاطعة الامتحانات الجهوية، حراسة وتصحيحا. وأوضحت رجاء الشيخي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، في تصريح للجريدة، أن "هذه الخطوة التصعيدية تأتي للمطالبة بالترقية وتغيير الإطار دون قيد أو شرط وبأثر رجعي، مطالبة الوزارة الوصية بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي التنسيقية.

- يستعد بنك المغرب لإطلاق منصة ذكية، سيتم من خلالها رصد الشيكات بدون رصيد أو تلك المزورة أو حتى المسروقة. ووفق مصدر الصحيفة، فإن مسؤولي البنك المركزي يضعون حاليا اللمسات الأخيرة للنظم المعلوماتية واللوجستيكية، بهدف إخراج الخدمة إلى حيز الوجود. وأعلن المصدر ذاته أن مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة ستوضع رهن إشارة الشركات والتجار، وستقدم عددا من الخدمات تهم الشيكات ومتابعتها، علاوة على تنقيط المتعاملين بها وتمكينهم من الولوج إلى المعلومة البنكية حول أصحابها والتحقق من رصد قيمة الشيك في حينه قبل وصوله إلى البنك لاستخلاص ما يعادله.

* الأحداث المغربية:

- أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الصحة أعدت مشروع مرسوم يهدف إلى إنزال تقنية التطبيب عن بعد "تيلي ميدسين" وإدخالها حيز التنفيذ والاستفادة من خدماتها على أكبر نطاق ممكن، وذلك في أفق توظيف التقدم الحاصل في آليات وتقنيات التواصل لتوفير الخدمات الصحية. ويفسر لجوء الوزارة إلى هذه التقنية لكونها ستوفر خدمات صحية متخصصة في المناطق شبه الحضرية والقروية والجبلية والنائية، وسيخفف من العبء المادي والجسدي للمرضى والمصابين في إطار دعم الولوج للخدمات الطبية المتخصصة في المناطق النائية.

- أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، الإثنين، أن الحكومة جعلت من أولوياتها رفع المجهود الدبلوماسي للدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة خصوم وحدته الوطنية والترابية، وإبطال مؤامراتهم من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية. وخلال إجابته عن السؤال المحوري للجلسة حول ملف الصحراء المغربية، قال العثماني إن القضية الوطنية شهدت تطورات مهمة عززت مكتسبات المملكة المغربية بمساهمة من الدبلوماسية الرسمية وكل القوى الوطنية الحية، بما في ذلك الدبلوماسية الموازية البرلمانية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، وذلك في إطار التصدي المستمر واليقظ لما يقوم به خصوم الوحدة الترابية من مناورات واستفزازات للمس بالوضع القانوني والتاريخي شرق جدار المنظومة الأمنية والوضع القائم في المنطقة العازلة، في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار.

* العلم:

- أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية بغزة، بالأراضي الفلسطينية. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن هذه الالتفاتة المولوية السامية تهدف إلى تقديم العلاجات الضرورية للجرحى والضحايا المدنيين في الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.

- قال مدافعون عن حقوق المستهلك، إن عملية مراقبة الأسعار المعلن عنها عقب المجلس الحكومي، والتي سجلت بعض التجاوزات فيما يتعلق بالفارق بين أسعار الجملة وأسعار البيع بالتقسيط، "ذر للرماد في عيون المواطنين فقط". وفي هذا الإطار، صرح بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، "أن سياسية هذه الحكومة هي خلق صراع بين المورد والمستهلك"، مشيرا إلى أنه من واجب الأطراف المعنية بالأسعار وبالسوق المغربية، أن تربط الأسعار بالقدرة الشرائية".

* بيان اليوم:

- أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات البكالوريا يونيو 2018 بلغ حوالي 440 ألف مترشحة ومترشح بنسبة زيادة 9,68 في المائة مقارنة مع السنة الماضية التي بلغ عدد المترشحين فيها 401 ألف و32، وتمثل نسبة ترشح الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين. وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن عدد المترشحين الأحرار بلغ 100 ألف و534 مترشحة ومترشح بنسبة 23 في المائة من مجموع المترشحين، فيما بلغت نسبة الترشيح بالتعليم العمومي 70 في المائة مقابل 7 في المائة بالتعليم الخصوصي.

- من المنتظر أن يتم إطلاق رحلات جوية بين مطار الناظور ومطاري الدار البيضاء وطنجة، في 22 يونيو المقبل بمعدل رحلتين في الأسبوع. وحسب مصادر مطلعة، فإنه من المتوقع أن يصادق مجلس جهة الشرق، في غضون الأيام القليلة المقبلة، على اتفاقية شراكة بينه و شركة العربية للطيران، تروم إطلاق ربط جوي داخلي بين مطار الناظور العروي ومطاري الدار البيضاء وطنجة. وأضافت نفس المصادر أن مشروع الاتفاقية حدد ثمن بيع التذاكر في 300 درهم لرحلة الذهاب وذلك لـ80 مقعدا الأولى، فيما ستخضع المقاعد المتبقية لأثمنة توافق العرض والطلب.

* الاتحاد الاشتراكي:

- صادق مجلس الحكومة الأخير على مشروع مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية. وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى تحديد نماذج المحاضر الخاصة بضبط حالات الغش سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحانات، والتنصيص على كيفية تعيين اللجان التأديبية وتركيبتها وسير أشغالها وتحرير محاضر مداولاتها الخاصة بالامتحانات المدرسية المنظمة سواء بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني الخصوصي.

- تم مؤخرا، بمدينة طنجة، إطلاق مشروع أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، والتي تسعى لأن تشكل إطار عمل مشترك لتنسيق وتجويد الجهود المبذولة لحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وتهدف أرضية التنسيق، التي وقع على اتفاقية إحداثها ممثلو الشبكات والتنظيمات العاملة في هذا المجال من مختلف جهات المملكة، إلى دعم عمل وجهود الشبكات والتنظيمات العاملة في مجال الإعاقة، وتشجيع تبادل الخبرات، وخلق صيغ جديدة للتعاضد والتنسيق، وتعزيز ودعم الحكامة الداخلية، وإبراز ودعم وترصيد التجارب الناجحة، وإنتاج المعرفة حول الإعاقة، وتكوين قيادات شبابية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

* رسالة الأمة :

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأحد بتيط مليل بإقليم مديونة (جهة الدار البيضاء -سطات)، على تدشين مركز للطب النفسي -الاجتماعي، المشروع التضامني الذي يستهدف التكفل النفسي -الاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية مستقرة. وينبع هذا المركز، الذي أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 8 ملايين درهم، من القناعة العميقة لجلالة الملك لجعل الحق في الولوج للخدمات الصحية، أحد الركائز الأساسية لتدعيم أسس المواطنة وتحقيق تنمية بشرية مستدامة، وشاملة ومندمجة.

- تقدم المغرب ثلاث مراتب في مؤشر "جوازات السفر العالمي لسنة 2018"، الذي تصدره مؤسسة، "هينلي آند بارتنرز"، المتخصصة في مجال الإقامة والمواطنة، حيث احتل المرتبة الثامنة عربيا و75 عالميا في قائمة أقوى جوازات السفر من حيث حرية السفر من دون تأشيرة أو قيود، بالمقارنة مع سنة 2017، التي كان يحتل فيها المرتبة 78 عالميا. ويمكن للمغاربة السفر إلى 61 دولة من دون تأشيرة، بالمقابل فإن المغاربة مطالبين بالحصول على "الفيزا" من أجل السفر إلى 165 دولة عبر العالم.

* لوماتان :

- أكد رئيس المجلس الأعلى لمسلمي كينيا، يوسف عبد الرحمان نزيبو، أن الدروس الحسنية التي يترأسها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أضحت سنة سنوية لمناقشة المسائل الدينية، ودعوة للمساهمة في إشاعة إسلام معتدل وبث التعاليم الصحيحة للدين الحنيف. وأشاد السيد نزيبو، بمناسبة مشاركته كأحد ضيوف سلسلة الدروس الحسنية المنظمة خلال الشهر الأبرك، بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في النهوض بإسلام وسطي بإفريقيا، عبر تنظيم هذه الدروس سنويا، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تشكل مناسبة للتعبئة ضد خطاب الجماعات المتطرفة.

* ليبيراسيون :

- أفاد تقرير حول نشاط المديرية العامة للضرائب لعام 2017 بأن عدد عمليات الأداء الإلكتروني بلغ السنة الماضية مليون و554 ألف و422 عملية أي بزيادة نسبتها 513 في المائة مقارنة مع سنة 2016. ويعزى هذا الارتفاع، حسب التقرير، إلى تحسن التسهيلات الإجرائية غير المادية في الأداء التي ساهمت من بين أمور أخرى في ارتفاع الأداءات التلقائية للمنخرطين بنسبة 139,1 مليار درهم، مشيرة إلى أنه في سنة 2017 ارتفعت المداخيل المتأتية عبر الأداء الإلكتروني لتصل إلى 106,99 مليار درهم (زائد 29,6 في المائة) مقارنة مع السنة الماضية.

* البيان:

- أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أيكنوومي أديسينا، أن المغرب يضطلع بدور استراتيجي في قطاع الطاقة ويساهم في توسيع استخدام الطاقات المتجددة في القارة الإفريقية. وقال أديسينا في تصريح صحفي، عقب اختتام الاجتماعات السنوية 2018 للبنك الإفريقي للتنمية إن "المغرب يعد من البلدان الرائدة في مجال الطاقة الشمسية بإفريقيا والعالم"، معربا عن أمله في رؤية المملكة تضع الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن) في خدمة تنمية الطاقة الشمسية بالبلدان الإفريقية الأخرى.

* أوجوردوي لوماروك:

- إحداث 9 آلاف و160 مقاولة خلال الفصل الأول من سنة 2018. كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في إطار مؤشره الشهري الذي يتتبع إحداث المقاولات، أن هذا الرقم يندرج في منحى تصاعدي مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنصرمة التي شهدت إحداث 8 آلاف و548 مقاولة، أي بزيادة تقدر بـ612 وحدة جديدة إضافية.

* ليكونوميست :

- أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح 4 آلاف قسم جديد بالنسبة للدخول الدراسي المقبل. وفي نفس المنحى، رأى أول مركز للتكوين في المهن التربوية والاجتماعية النور بالرباط. أما المؤسسة النموذجية فتوجد في مقاطعة يعقوب المنصور والتي ستستقبل 160 متدربا في التكوين بمهن المدرسين والمدرسات في التعليم الأولي. كما ستتكفل بتدريس ما يقارب 175 طفلا تتراوح أعمارهم بين ثلاث وخمس سنوات.

* لوبينيون :

- سيكون سبعة جنود مغاربة، من بين حفظة السلام الذين قضوا أثناء أداء مهامهم خلال سنة 2017، من بين القبعات الزرق الذين سيتم تكريمهم، الجمعة المقبل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بميدالية داغ همرشولد، وذلك خلال حفل سيترأسه الأمين العام للمنظمة الأممية، أنطونيو غوتيريس، بمناسبة اليوم العالمي لقوات حفظ السلام التابعة للمنظمة. وسيقوم غوتيريس، خلال هذا الحفل، بوضع إكليل من الزهور تكريما للجنود الذين قضوا في خدمة السلام، كما سيترأس مراسم منح ميدالية داغ هامرشولد لـ129 فردا من العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين الذين قضوا في عمليات حفظ السلام خلال السنة الماضية.