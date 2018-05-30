عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء :

* أخبار اليوم:

- بلافريج يدعو إلى مساءلة رؤساء شركات المحروقات. حملت التوصيات التي تقدم بها النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، بعد إنجاز لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لتقريرها حول المحروقات، دعوة للاستماع لرؤساء شركات المحروقات بالمغرب، بخصوص الأرباح الكبيرة التي راكموها، خلال المدة التي تلت تحرير أسعار المحروقات. ويرى بلافريج، الذي جدد هذه الدعوة في ندوة صحافية بالرباط، أن هذا الإجراء مهم للاستماع لوجهة نظر مسؤولي هذه الشركات، التي جنت أرباحا مقدرة بـ117 مليارا بعد تحرير أسعار المحروقات، غير أن ذلك يصطدم بكون هذه الشركات تابعة للقطاع الخاص وليست مؤسسات عمومية.

- أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي شهد تحسنا في مجموع فروع الأنشطة خلال شهر أبريل 2018. وتظهر نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية في المجال الصناعي لشهر أبريل ارتفاعا، من شهر لآخر، في إنتاج ونسبة استخدام الطاقات. وحسب الاستقصاء الذي شمل عينة تتكون من حوالي 400 مقاولة صناعية، فإن تحسن الإنتاج والمبيعات هم مجموع فروع الأنشطة، في حين يعكس نمو الطلبيات التحسن المسجل في "الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية" و"الميكانيك والتعدين". أما الطلبيات الخاصة بقطاعي "النسيج والجلد" و"الصناعات الغذائية" فقد شهدت استقرارا.

* المساء:

- المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعيد رسم خريطة القضاة. فقد أفرج المجلس مؤخرا، عن نتائج عملية إعادة الانتشار والتنقيلات الواسعة وسط القضاة بمختلف المحاكم، خاصة بمحكمة النقض التي انتدب إليها مجموعة من القضاة. وجاء بت المجلس في طلبات الانتقال بعد أن اطلع أعضاؤه على طلبات الانتقال المقدمة من طرف القضاة المعنيين وفقا للقانون التنظيمي والنظام الداخلي الخاص بالمجلس، مع مراعاة لائحة الخصاص بمختلف المحاكم.

- مجانية التعليم العمومي على طاولة المجلس الحكومي من جديد. فبعد أن أثار الكثير من الجدل والخلاف بين مكونات قطاع التربية والتكوين، تعيد حكومة العثماني لأشغال مجلسها المقرر أن ينعقد غدا الخميس، عرض القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وستعيد الحكومة مناقشة نفس الأبواب العشرة التي يتضمنها القانون، وفي مقدمتها إشكالية إنهاء مجانية التعليم في التعليم العالي والثانوي التأهيلي، والتي قد تحرك غضب الأسر والنقابات المهنية، التي ترى أن ضرب مجانية التعليم خط أحمر.

* آخر ساعة:

- حذر نقابيو "سامير" من أنه إن لم تعد الشركة للعمل فإن المغرب سيخسر 20 مليار درهم كمديونية مستحقة على "سامير"، وذلك خلال ندوة نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، حول "المحروقات بالمغرب-أزمة سامير- التقرير البرلماني". وأشار الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى فقدان 3500 منصب شغل لعمال المناولة، واحتمال تسريح 900 من الأجراء الرسميين، وفقدان 20 ألف منصب شغل لدى الشركات المغربية وخاصة الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن واحدا من بين عشرة من سكان المحمدية سيفقدون مصدر رزقهم المباشر.

- أدانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، استمرار الوضع الصحي متأزما باختلالات كبيرة في عمق المنظومة الصحية، بسبب ما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية. وأكدت النقابة ذاتها، في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى 15 لتأسيس النقابة، "دفاعها عـن الملف المطلبي لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنـان بالقطاع العمومي، وعلى رأسه تخويل الرقم الإستدلالي 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة، وهو مطلب أساسي لا تنازل عنه، وإحداث درجتين بعـد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية بجميع المؤسسات الصحية لعلاج المواطن المغربي".

* الأحداث المغربية:

- حث برلماني حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، الحكومة على رفع الدعم عن غاز البوتان. وجاءت دعوة بوانو للحكومة، على هامش كلمة له باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في إطار الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. ودعا بوانو، الحكومة إلى الصرامة وعدم انتظار المدة الزمنية التي حددتها، وذلك بوضع سيناريوهات لاستهداف الطبقات التي لن تشملها عملية الإقصاء من الاستفادة من دعم صندوق المقاصة.

- أجمعت المركزيات النقابية على رفضها اعتزام الحكومة التفعيل الأحادي الجانب لمضامين مشروع الاتفاق، الذي كان موضوع مفاوضات قبل فتح ماي الأخير، معتبرة أن أي حوار يقفز على مشروع الاتفاق المذكور "لامعنى له". وحسب مصادر من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، فإنه "لا يمكن للحكومة أن تفعل إجراءات بدون أن تكون موضوع اتفاق مع النقابات"، مضيفة أنه "في حال أقدمت على ذلك، فإنه لا داعي لمواصلة التفاوض والحوار".

* العلم:

- انتقد الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، في معرض رده على أجوبة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، "الظروف المتردية التي يعيشها المغاربة، بسبب ضعف القدرة الشرائية واستقالة الحكومة من المجال الاجتماعي بصفة شبه كاملة". وأوضح النائب البرلماني عن الحزب علال العمراوي، أن هذه الوضعية "جعلت الأسر المغربية وجها لوجه أمام المضاربين وكارتيلات السلع الاستهلاكية، ما يزيد من تعميق الهوة داخل المجتمع كمظهر من مظاهر فشل العدالة الاجتماعية".

- نوهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي بقطاع غزة بالأراضي الفلسطينية. وأكدت اللجنة، في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، على أهمية ورش إعادة الاعتبار لتراث الحزب ولرواده الأوائل وتقوية عمل الحزب حاليا ومستقبلا.

* بيان اليوم:

- قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الحكومة متشبثة بالاستمرار في الحوار الاجتماعي مع كافة الفرقاء، وأن "بابها لا يزال مفتوحا، بحكم أن هناك بعض النقاط ما زالت تحتاج إلى نقاش ". وأكد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "نتائج الحوار الاجتماعي" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، على أن الحوار الاجتماعي يعد آلية أساسية لتطوير التعاون بينها وبين شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ووسيلة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، وتحقيق السلم الاجتماعي من خلال تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للطبقة الشغيلة وضمان استقرار الشغل وتعزيز الحرية النقابية.

- أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أيكنوومي أديسينا، أن المغرب يضطلع بدور استراتيجي في قطاع الطاقة ويساهم في توسيع استخدام الطاقات المتجددة في القارة الإفريقية. وقال أديسينا في تصريح صحفي، عقب اختتام الاجتماعات السنوية 2018 للبنك الإفريقي للتنمية إن "المغرب يعد من البلدان الرائدة في مجال الطاقة الشمسية بإفريقيا والعالم". وبعد أن أبرز جودة العلاقات بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، أعرب أديسينا عن أمله في رؤية المملكة تضع الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن) في خدمة تنمية الطاقة الشمسية بالبلدان الإفريقية الأخرى.

* الاتحاد الاشتراكي:

- قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن التوقعات الأولية بخصوص الموسم الفلاحي الحالي تشير إلى تسجيل محصول استثنائي من الحبوب قدره 98,2 مليون قنطار، بزيادة نسبتها 3 في المائة مقارنة مع الموسم المنصرم. وأبرز العثماني، في معرض جوابه على سؤال حول "تسويق المواد والمنتجات الفلاحية" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن الفضل في هذا الإنجاز يعود إلى معدل المردودية القياسي المسجل، والذي بلغ 21,8 قنطار في الهكتار بارتفاع نسبته 23 في المائة مقارنة مع الموسم السابق، رغم انخفاض المساحة المزروعة.

- أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الخزينة تعتزم، اليوم الثلاثاء، إصدار سندات للخزينة عن طريق المناقصة على المدى القصير والمتوسط والطويل. وأوضحت المديرية، في بلاغ نشر على موقع بنك المغرب، أن الأمر يتعلق بسندات صادرة تمتد ل 26 أسبوعا، وسنتين، و10 سنوات و 20 سنة مع تسوية مرتقبة لها بتاريخ 4 يونيو 2018.

* رسالة الأمة :

- وعد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، ممثلي نقابة التعليم العالي والبحث العلمي، في لقاء جمعهما، بمقر الوزارة بالرباط، بمعالجة ملفهم المطلبي. وتتمثل مطالب النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في الرفع من أجور الأساتذة الباحثين، وتفعيل الاتفاقات السابقة بين الوزارة والنقابة باعتبارها المدخل الآمن للتقدم في مناقشة قضايا الملف المطلبي الوطني بشمولية.

- كشفت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات أن المغرب عزز مكانته كأول مزود لإسبانيا من الخضر والفواكه خلال الربع الأول من السنة الجارية. وقالت الفيدرالية الإسبانية، التي تعد من أكبر تجمعات مصدري الخضر والفواكه بالجارة الشمالية، أن قيمة الصادرات المغربية من الخضر والفواكه نحو إسبانيا ارتفعت بنسبة 11 في المائة، خلال الفترة ما بين يناير إلى نهاية مارس 2018، حيث بلغت واردات إسبانيا من المنتجات الفلاحية المغربية في الفترة المذكورة نحو 253 مليون أورو.

* لوماتان :

- ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، وأشرف شخصيا وأعطى، أمس الثلاثاء، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، انطلاقة عملية إرسال المساعدة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني الشقيق. وتشمل هذه العملية إقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية، وتقديم أغطية وكمية من الأدوية الضرورية، وكذا منح مساعدة غدائية من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

* ليبيراسيون :

- أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أن قضية الصحراء المغربية ما فتئت تسجل عددا من النقاط الإيجابية على مستوى مختلف المحافل الدولية، بفضل الدينامية المستمرة التي تطبع عمل الدبلوماسية المغربية في هذا الملف بتوجيهات سامية وانخراط شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وسجل العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "مستجدات القضية الوطنية " خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، باعتزاز التعبئة الشاملة والانخراط التام لكافة القوى الحية للأمة للدفاع عن الثوابت الوطنية للمملكة وفي مقدمتها القضية الوطنية العادلة، والتصدي لكافة مناورات أعداء وخصوم الوحدة الترابية للمغرب ودحض أطروحة الانفصال.

* البيان:

- أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، ضرورة تعزيز الترابط مع إسبانيا للاستفادة من الكهرباء في أحسن الظروف وتأمين تزويد السوق الوطني في هذا المجال. وقال الرباح، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الطاقة والسياحة والأجندة الرقمية الإسباني، ألفارو نادال بيلدا، إن التعاون الطاقي "المثمر" بين المغرب وإسبانيا يندرج في إطار رؤية للاندماج الإقليمي تجعل من المغرب صلة وصل بين أوروبا وإفريقيا، لاسيما في مجال الترابط والانفتاح على الأسواق، مشيرا إلى أن المغرب يشتغل على خط كهرباء ثالث، بالنظر إلى الطلب المتزايد على مستوى البلدين.

* ليكونوميست :

- كشف المدير العام للإدارة العامة للجمارك نبيل لخضر، عن التحضير لمشروع قانون ينظم مهنة الوكيل في الجمرك، بهدف مهننة هذا النشاط. وأوضح لخضر أن "الإدارة تريد مهنيين يرشدون المقاولة"، مبرزا أنه "أصبح من الواجب إعادة تنظيم مهنة المعشر في الجمرك قصد الإستجابة للتحديات والرهانات المرتبطة بديناميكية التجارة الخارجية". وتعد المهمة الأساسية للوكيل في الجمرك هي القيام لفائدة الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل للبضائع.

* لوبينيون :

- تم تتويج تجمع المعلنين بالمغرب مؤخرا، بالعاصمة اليابانية طوكيو على هامش الأسبوع العالمي للتسويق، بإحدى الجوائز السبعة التي تمنحها الفيدرالية العالمية للمعلنين، وذلك اعترافا لها بمبادرة "القمة الرقمية الإفريقية". وحسب بلاغ للتجمع، فإن هذا التتويج يشكل "تكريسا لمبادرة طموحة انطلقت منذ أربعة سنوات وحصلت اليوم على اعتراف دولي، وكذلك لكل الشركاء الذين وثقوا فينا، وفي قدرة القمة الرقمية الإفريقية على توحيد مختلف الفاعلين بالقطاع في المغرب وإفريقيا".