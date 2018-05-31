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الرئيسية | السلطة الرابعة | نقابة الصحافة تحذر من مقصلة القانون الجنائي

نقابة الصحافة تحذر من مقصلة القانون الجنائي

نقابة الصحافة تحذر من مقصلة القانون الجنائي
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الخميس 31 ماي 2018 - 09:10

جدّدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تأكيدها على موقفها بخصوص شأن اقتطاع فصول من قانون الصحافة والنشر ونقلها إلى القانون الجنائي، معتبرة أن ذلك "يفرغ قانون الصحافة والنشر من محتواه ويفقده مشروعية الوجود".

كما اعتبرت النقابة، في بلاغ صادر عنها، أن مشروع قانون رقم 71.17 المعروض على أنظار البرلمان "يشكل تراجعا عن قانون الصحافة والنشر نفسه وخروجا عن روح دستور 2011، وتضييقا جديدا على حرية الصحافة والنشر في بلادنا، وترهيبا للصحافيين والصحافيات باستخدام مقصلة القانون الجنائي"، داعية الفرق النيابية في البرلمان إلى رفض التعديلات.

ولم يفت الهيئة النقابية التذكير بأنه سبق لها أن وجهت مذكرة تفصيلية في شأن هذه التعديلات إلى الحكومة أثناء مناقشتها في اجتماعات المجلس الحكومي، وسجلت فيها معارضتها الشديدة لنقل فصول إلى القانون الجنائي معبرة عن قلقها الشديد من استمرار نقل هذه الفصول بما يوسع من دائرة المنع والتضييق.

كما كانت النقابة، وفق البلاغ ذاته، قد عارضت بشدة تعديل الفصلين 64 و72؛ "وهو التعديل الذي يحصن مسيري الشأن العام من أية مراقبة أو مساءلة، وطالبت في مذكرتها بالعدول عن هذا السلوك، كما أنها لم تر مانعا في المذكرة نفسها من "تعديل فصول أخرى ذات صبغة تنظيمية صرفة"، مسجلة بقلق كبير "عدم أخذ اقتراحاتها بعين الاعتبار قبل إحالة مشاريع التعديلات على البرلمان".

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