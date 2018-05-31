عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس :

* أخبار اليوم:

- حزب الاستقلال يدعو إلى تعديل قانون المالية. بعد المواقف التي عبر عنها الحزب في الآونة الأخيرة منذ إعلان خروجه إلى المعارضة، على لسان أمينه العام، نزار بركة، والداعمة "للمقاطعة" والمدافعة عن الطبقات الاجتماعية الهشة، رفع حزب الاستقلال في البرلمان مذكرة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للمطالبة بتعديل قانون المالية لسنة 2018 لتحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن "الحزب لا يمكنه أبدا السكوت والتجاهل وعدم إيجاد أجوبة للمشاكل التي يعرفها المجتمع".

- صندوق التماسك الاجتماعي يتجه نحو لإفلاس. في الوقت الذي يعول فيه الرأي العام الوطني على الحكومة لتوسيع تدخل صندوق التماسك الاجتماعي ليشمل عددا من الفئات الهشة والفقيرة، كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أمام لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، عن معطيات رقمية جديدة تشير إلى أن الوضعية المالية للصندوق المذكور تتجه نحو الأسوأ. وأشار الوزير، في معرض رده على ملاحظات أوردها تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، من أبرزها تحقيق الصندوق لتراكم في المداخيل وصلت إلى 15 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2012 و2016، لم تنفق منها الوزارة المالية سوى 6.6 مليار درهم مع وجود عجز في تمويل برامج الدعم الاجتماعي (راميد، الأرامل، تيسير ..)، إلى أن التراكم في موارد الصندوق تحققت بسبب التأخر في تفعيله، وليس بسبب الموارد والمداخيل المخصصة له.

* المساء:

- بعد يوم واحد على الطلب الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل عقد اجتماع للجنة بحضور محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، إلى جانب مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد أوجار وزير العدل، أكد هشام بلاوي، مدير ديوان رئيس النيابة العامة، أن المحكمة الدستورية حسمت الأمر من خلال رأيها بأن رئيس النيابة العامة غير ملزم بالحضور إلى البرلمان. وأضاف بلاوي، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها النيابة العامة بتعاون مع جمعية "إعلاميي عدالة" بمدينة الدار البيضاء، أن النيابة العامة تخضع للرقابة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسها يخضع للمحاسبة.

- كشفت مصادر موثوقة أن شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، عبرت عن غضبها الشديد من "مضايقات" الوزير عبد القادر اعمارة. وحسب مصادر الجريدة، فإن الوزير أصبح يرفض التوقيع على عدد من الملفات التي تبعثها أفيلال، مما تسبب في تأخير عدد من المشاريع والنصوص القانونية؛ أبرزها مراسيم القانون المتعلق بالماء، مضيفة أنه سبق لأفيلال أن احتجت بقوة على إصدار مرسوم اختصاصاتها دون استشارتها.

* الأحداث المغربية:

- سجل تقرير أولي للمجلس الأعلى للحسابات حول مراقبة تدبير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما بين ماي ودجنبر من سنة 2017، جملة من الاختلالات في التدبير والمراقبة، وغياب سياسية للسلامة في السلسلة الغذائية وصعوبات في تأمين المسار الكلي والشامل للمنتجات الغذائية، وكذا غياب تقويم علمي للمخاطر الصحية. ووقف التقرير في مجال مراقبة السوق الداخلية على اختلالات في عمليات المراقبة الصحية للمؤسسات في المجال الغذائي، ومراقبة مطابقة المنتجات، وكذا مراقبة التصدير والاستهلاك.

- "البام" يطالب بتشكيل لجنة نيابية استطلاعية حول دعم الدقيق. توجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بطلب لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قصد تشكيل لجنة نيابية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الأنظمة الحالية للدعم الموجه للدقيق اللين، وذلك طبقا لمقتصيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولاسيما المادة 107 منه. وتوجه الفريق بالعديد من الأسئلة والإشكاليات التي يتعين على اللجنة الاستطلاعية التدقيق فيها، من أبرزها مدى استهداف أنظمة دعم الدقيق اللين للفئات الاجتماعية المعنية به، وشفافية معايير تحديد المستفيدين.

* العلم:

- الحوار الاجتماعي بين اليوم والأمس. في عهد حكومة عباس الفاسي تمت زيادة 500 درهم لجميع الموظفين، وحذف السلالم من 1 إلى 4 وترسيم المعنيين في السلم الخامس، وكذا الرفع من التعويضات العائلية وتخفيض الضريبة على الدخل مرتين، وترسيم العاملين في التعاون الوطني، وتوسيع سلة العلاجات، بالإضافة إلى الرفع من الدعم المالي للنقابات، وتوسيع التأمين الصحي الاجباري على الطبقات المعوزة، ودعم مالي للأسر الفقيرة لتشجيع تدريس الأبناء، ودعم ضخم لأسعار كثيرة من المواد الاستهلاكية الأساسية. أما حكومة سعد الدين العثماني، فوعدت بزيادة 100 درهم في الشهر على ثلاث سنوات، وزيادة في التعويضات العائلية بـ50 درهما شهريا لكل طفل، ودعم مالي للمقاولات الوطنية.

- عقد الفريق الاستقلالي بمجلسي النواب والمستشارين، ندوة صحفية حول تقديم مذكرة إلى رئيس الحكومة قصد مراجعة قانون مالية 2018. وقال رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، إن "جميع المؤشرات تبقى مقلقة فهناك تجميد الأجور منذ الحكومة التي قادها عباس الفاسي، مقابل إقدام الحكومة الحالية على اتخاذ العديد الإجراءات التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وإثقال كاهل الأسر المغربية بمزيد من التحملات والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين". وتتضمن المذكرة جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي، التي يعتبرها الحزب إجراءات ضرورية واستعجالية لا تحتمل الإرجاء، وذلك بهدف مواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب.

* بيان اليوم:

- أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أنه تمت تعبئة حوالي ثمانية آلاف و845 هكتارا من العقار العمومي لدعم السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق وإحداث مدن وأقطاب حضرية جديدة وفتح مناطق جديدة للتعمير. وأوضح الفاسي الفهري، في كلمة خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب حول "تقييم سياسة تدبير العمران للعقار العمومي وحصيلة عمل الشركة في مجال السكن الاجتماعي"، أن الدولة عمدت إلى نهج مقاربات متجددة في التعامل مع العقار لتوظيفه في خدمة الأهداف المسطرة لهذا القطاع بدء من تعبئة العقارات العمومية، التي تعتبر من إحدى مرتكزات السياسة الحكومية، التي تهدف إلى تحقيق بعض التوازن بين العرض والطلب.

- قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إنه تم إحصاء حوالي 124 ألف مستفيد في إطار مراحل تنفيذ مشروع تأهيل الباعة المتجولين. وأبرز السيد بوطيب، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "تنظيم الباعة المتجولين" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن 58 ألفا و279 من هؤلاء المستفيدين منظمون في إطار أسواق الأزقة والبيع بالتجوال، و65 ألفا و78 منهم منظمون في إطار الأسواق الدورية والقارة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- عقدت أحزاب الأغلبية الحكومية لقاء يوم الثلاثاء بمقر إقامة رئيس الحكومة، وصفه الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، بأنه مر في "جو من الصراحة والوضوح والشفافية". وأوضح لشكر، في تصريح للصحيفة، أن "الأغلبية اتفقت على ضرورة تفعيل ميثاقها وعقد اجتماعات الأغلبية مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة، مع التأكيد على احترام الدورية والانتظام"، مضيفا أن الأغلبية تدارست، بهذه المناسبة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وآثار مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية، وأكدت التزامها بحماية القدرة الشرائية للمواطن.

- أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خلال جسلة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن إحداث فروع المؤسسات العمومية لا يندرج ضمن اختصاص الوزارة، كما أنها تخضع لوصاية القطاعات الوزارية المعنية التي تبقى لها الصلاحية في إعطاء التوجيهات العامة في مجال التدبير والتنظيم الإداريين لإحداث التمثيليات الترابية بأقاليم وعمالات المملكة، مؤكدا على راهنية وأهمية إحداث المصالح الإدارية بكافة الجهات لمواكبة التحولات التي يعرفها المغرب.

* رسالة الأمة :

- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بباريس، مجددا تشبث المغرب بحل سياسي توافقي ودائم، يتيح لليبيا استعادة استقرارها في إطار وحدتها غير القابلة للتجزيء، وسيادتها التامة، ووحدتها الترابية الكاملة. وشدد بوريطة، في كلمة خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي نظم بالايليزي، تحت إشراف الأمم المتحدة، على التزام المغرب الدائم الى جانب ليبيا وشعبها، وانشغاله المستمر برؤية هذا البلد الشقيق، يأخذ طريقه نحو السلم والاستقرار والتنمية.

- صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلقان بنظام الضمان الاجتماعي. ويهدف النص الأول إلى تهدف إلى إقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، سيتم تحديدهم بنص تنظيمي وأساسا عبر بوابة "ضمانكم". أما النص الثاني فيروم تحسين الآجال المحددة لتمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري من 12 إلى 36 شهرا الموالية للتاريخ، الذي تنتهي فيه حقوق المؤمن له في التأمين الإجباري.

* لوماتان :

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أمس الأربعاء بحي الهراويين بإقليم مديونة (جهة الدار البيضاء -سطات)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركز اجتماعي لاستقبال الأشخاص المسنين، الذي ستنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي يبلغ 10 ملايين درهم.

- أكد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد أحمد محمد حسين، أن المساعدة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني الشقيق، التي ترأس وأشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، شخصيا على إعطاء انطلاقتها أمس الثلاثاء بمطار الدار البيضاء، تعتبر "يدا كريمة بيضاء تمتد إلى أبناء الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الحساس". وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، في تصريح له على هامش مشاركته في لقاء مفتوح ببيت الصحافة بطنجة، نحن "نثمن عاليا هذه المبادرة الطيبة لجلالة الملك، هذه اليد الكريمة البيضاء التي تمتد إلى أبناء الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الحساس، ولذلك نحن نتوجه بالشكر لجلالة الملك وللحكومة المغربية وللشعب المغربي الشقيق، على هذه المكرمة".

* ليكونوميست :

- ارتفاع تسعيرات الشحن البحري. يستعد العاملون في مجال التجارة الخارجية لرسوم إضافية في مجال الشحن البحري. وقد قررت جميع شركات القطاع الرفع من أسعارها ابتداء من فاتح يونيو المقبل بسبب ارتفاع أسعار النفط.

* ليبيراسيون :

- يشكل المستشفى الميداني الطبي الجراحي للقوات المسلحة الملكية الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعليماته السامية بإقامته في غزة بالأراضي الفلسطينية، بادرة تضامنية فريدة تعكس الالتزام الراسخ للمملكة المغربية، ملكا وشعبا، إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتؤكد مرة أخرى الدعم الفعلي واللامشروط الذي ما فتئ المغاربة يقدمونه لأشقائهم الفلسطينيين في معاناتهم اليومية مع الاحتلال.

* البيان :

- تم أمس الثلاثاء بجماعة عين عتيق التابعة للمجال الترابي لعمالة الصخيرات تمارة، وبأمر من النيابة العامة، حجز وإتلاف 795 كلغ من لحم الديك الرومي والعظام مخزنة بمحل للذبح السري في ظروف لا تحترم أدنى شروط الصحة والسلامة وغير صالحة للاستهلاك. وأوضح بلاغ للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة الرباط سلا القنيطرة، أنه في إطار المراقبة المكثفة التي تقوم بها مصالح عمالة الصخيرات تمارة بتنسيق محكم مع مصالح المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تمت مداهمة محل للذبح السري للديك الرومي بجماعة عين عتيق لا يتوفر على ترخيص من المصالح المختصة لمزاولة هذا النشاط حيث عثر على كمية مهمة من لحم الديك الرومي والعظام مخزنة في ظروف جد سيئة، ولا تحترم أدنى شروط الصحة والسلامة وغير صالحة للاستهلاك.

- أكد صندوق المقاصة أن إدارته تتوفر على اشتراك في كبريات الخدمات المتعلقة بأسعار النفط في الأسواق الدولية وتتوصل بالمعطيات والأرقام والإحصائيات بشكل فوري ومستمر، حيث تتم معالجتها ومقارنتها بأسعار الدولار كما هي معتمدة لدى بنك المغرب، وتتم مقارنة كل هذه المعطيات مع الفواتير والوثائق التي تدلي بها الشركات للتأكد من مدى صحتها ومطابقتها.

* أوجوردوي لوماروك :

- الحكامة: توصيات المالية. التركيز على الجودة المؤسساتية والأداء الاقتصادي. ويتعلق الأمر بهدف أساسي لدراسة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية. وتناولت الدراسة نموذج 94 بلدا من ضمنها المغرب. ويقول معدو الدراسة إن "الإصلاحات متعددة الأبعاد التي باشرتها المملكة خلال العشريتين الأخيرتين، والمدعومة بالإصلاحات الدستورية لسنة 2011، مكنتها من تسجيل تقدم ملموس في المجال، والارتقاء بها إلى نموذج بالمنطقة"، مبرزين أن "هذا التقدم المشجع لا ينبغي أن يثني المغرب عن التحديات المهمة المرتبطة بالتعبئة الكاملة لمؤهلاته في مجال التنمية المؤسساتية".

- الصندوق المهني المغربي للتقاعد ينكب على المهن الحرة. فبعد أخصائيي العلاج الطبيعي، جاء الدور على المهندسين المعماريين والأطباء البياطرة للاستفادة من نظام تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد. وفي هذا الإطار، وقع الصندوق والهئية الجهوية للمهندسين المعماريين لجهة الرباط سلا القنيطرة على اتفاقية شراكة من أجل اقتراح منتوج لتغطية التقاعد يتلاءم مع انتظارات هذه الفئة. كما وقع الصندوق اتفاقية شراكة مع الأطباء البياطرة.

* لوبينيون :

- في مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة، اقترح حزب الاستقلال مشروع تعديل لقانون المالية 2018. والمشروع يسعى إلى تحسين القدرة الشرائية ودعم التشغيل. كما يقترح رفع سقف الدخل المعفى من الضرائب، وخصما ضريبيا على الرسوم الدراسية في التعليم الخاص، واعتماد نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك، وتعميم الإعفاءات الضريبية على المقاولات، إضافة إلى تسقيف أسعار المحروقات.

- دينامية غير مسبوقة تشهدها اليوم قضية المسؤولية الاجتماعية والبيئية والتنمية المستدامة. ويكشف هذا الملف، الذي أضحى من القضايا الساخنة سواء على الصعيد الدولي أو الوطني، حجم التحديات التي تواجه بلادنا والرهانات التي يعتزم رفعها للتغلب على الصعوبات التي قد تترتب عن عدم الوفاء بالالتزامات في هذا المجال. وقد أعلن بنك المغرب مؤخرا عن إصدار ميثاقه حول المسؤولية الاجتماعية، في إطار التزامه بتحقيق التنمية المستدامة.