رصيف الصحافة: استنفار أمني بعد اعتراض موكب الملك محمد السادس

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل جولة رصيف صحافة الجمعة من "المساء" التي نشرت أن المنطقة الأمنية مولاي رشيد، في الدار البيضاء، عرفت حالة استنفار أمني بعد اعتراض الموكب الملكي من طرف أحد المواطنين خلال مرور الموكب بـ"شارع 10 مارس"، التابع لعمالة مقاطعات سيدي عثمان مولاي رشيد.

وأوضحت الجريدة أن الشاب، البالغ من العمر 25 سنة، تمكن من اختراق الإجراءات الأمنية خلال مرور الموكب الملكي، ليتم توقيفه بعد أن تعرض لإصابة في الرجل عقب اصطدامه بإحدى سيارات الموكب الملكي.

ووفق الخبر ذاته فإن الشاب أكد أن الأسباب التي دفعته إلى اعتراض موكب الملك محمد السادس اجتماعية محضة، بعد أن وجد نفسه وعائلته وسط ظروف صعبة بعد أن صدر في حقهم حكم قضائي.

وأفادت الصحيفة ذاتها بأن فرقة الجرائم المالية تحقق في شبهات لاحقت صفقات كراء محلات تجارية بمطار محمد الخامس، بناء على تعليمات صدرت عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد شكاية رسمية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام.

ونقرأ في "المساء" كذلك أن فرقا جديدة من القوات المساعدة انتشرت بالمدن الكبرى بزي جديد وهراوات "طونفا" للمساهمة في الحد من الجريمة، والتدخل لحماية المواطنين والممتلكات.

وأضافت الجريدة أن هذه العناصر الأمنية خضعت لتداريب مكثفة، منذ أشهر، عبر أربعة أفواج بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة الموجودة ببنسليمان، على يد ضباط سامين من الإدارة العامة في الرباط، إضافة إلى أطر أجنبية أغلبها من فرنسا.

وكشفت "المساء" أن هؤلاء الأفراد الجدد في الخدمة تدربوا على كيفية استعمال السلاح خلال التعامل مع الأحداث المخلة بالأمن، أو أثناء التدخلات لتفريق التجمعات غير القانونية.

من جهتها، نشرت "أخبار اليوم" أن الناشط الحقوقي أحمد عصيد دعا إلى تعديل الدستور من أجل إقرار حرية المعتقد، معتبرا أن الدستور الذي لا يقر حرية المعتقد ليس دستورا ديمقراطيا. وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية بالرباط.

المنبر الورقي ذاته كتب أيضا أن وزارة الوظيفة العمومية أطلقت دراسة تتعلق بفهم وتحليل ظاهرة التغيب عن العمل، سواء بكيفية متقطعة أو دائمة، لفهم ظاهرة "الموظفين الأشباح". ووفق "أخبار اليوم"، فإن الوزير بنعبد القادر يسعى إلى استيعاب متغيرات هذه الظاهرة من حيث توزيعها القطاعي والجغرافي والنوعي، ومن حيث كلفتها المالية، وتحليل سياقاتها وبواعثها المتعلقة بتنظيم العمل في الوظيفة العمومية، والتوقيت الإداري، ومحفزات الإنجاز، وقواعد تنظيم الموارد البشرية.

وإلى "الأحداث المغربية" التي أفادت بأن القائد الإقليمي للوقاية المدنية بالرباط تم تنقيله، إلى مركز تابع لهذا القطاع بمدينة تمارة، بسبب خطأ مهني لم يتم الإفصاح عنه.

ووفق العدد ذاته، فإن صندوق التماسك الاجتماعي يواجه عددا من التحديات، لخصها وزير الاقتصاد والمالية في إشكالية ديمومة الموارد المالية مقابل ارتفاع نفقاته وتعدد البرامج المستفيدة والفئات المستهدفة، التي يبلغ تعدادها حوالي 16 مليون مغربي.

وكشف الوزير أن ميزانية هذ الصندوق التضامني تناقصت إلى حدود مليار و78 مليون درهم، بعد ما كانت في أول عهده تقارب مليارين ونصف المليار من الدراهم، موردا أن سنة 2015 عرفت أوج الصندوق بميزانية وصلت إلى 5.13 مليار درهم.

أما "الاتحاد الاشتراكي" فذكرت، نسبة إلى مصدر دبلوماسي، أنه لا وجود لأي ضحية من أصل مغربي في الحادث الإرهابي في لييج البلجيكية. واستعبد المصدر ذاته أن تكون هناك قتيلة شرطية بلجيكية من أصل مغربي، موضحا أن المعلومات المتوفرة إلى حدود الآن تشير إلى أن الأمر يتعلق بشرطية بلجيكية من أصل جزائري.

ونقرأ في الجريدة ذاتها أن عدد المترشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا بجهة العيون الساقية الحمراء، برسم دورة يونيو 2018، بلغ ما مجموعه 12 ألفا و300 مترشح ومترشحة.

الختم من "العلم" التي ورد بها أن وزارة الداخلية أصدرت، في شهر نونبر المنصرم، دورية تمنع بموجبها على رجال وأعوان السلطة المحلية منح الشواهد الإدارية في الجماعات السلالية والكيشية التي تخول لطالبيها الحصول على شواهد السكن، والربط بالماء والكهرباء، وبيع وشراء المنازل أو البقع الأرضية في هذه الجماعات.

المنبر الورقي نفسه كتب أن وفدا برلمانيا نيجيريا زار مدينة العيون، في إطار زيارة استكشافية يروم منها الوقوف عن قرب على الوضعية الاقتصادية والتنموية للأقاليم الجنوبية للمملكة.