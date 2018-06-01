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كُتّاب وآراء
الخلفي ينفي توقيف الدعم الاجتماعي للصحافيين
نفى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس، اتخاذ أي قرار بشأن توقيف الدعم الاجتماعي لجمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة.
وفي معرض رده على سؤال حول وقف الدعم لجمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة، أبرز الخلفي أن "الدعم الاجتماعي للصحافيين غير منظم بمرسوم، وإنما مؤطر باتفاقية بين الوزارة الوصية والجمعية".
وأكد الوزير، خلال لقاء صحافي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة "لم يتخذ أي قرار بالمطلق في الموضوع"، مؤكدا أن الأمر نفسه يتعلق بوزارة الثقافة والاتصال.
وكانت وزارة الاتصال قد أبرمت في دجنبر 2015 اتفاقية شراكة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لصحافيي الصحافة المكتوبة، تتعلق بتقديم دعم اجتماعي تكميلي لفائدة الصحافيين المهنيين المشتغلين بقطاع الصحافة المكتوبة، بغلاف مالي قدره 12 مليون درهم على سنتي 2015-2016.
ويرتقب أن تفرج وزارة الاتصال، بعد انتخابات المجلس الوطني للصحافة المقررة يوم 22 يونيو المقبل، على دعم مماثل بعد تأشير رئيس الحكومة عليه.