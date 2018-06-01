عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة :

* أخبار اليوم:

- رغم مرور أكثر من سنة على كشف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، عن توقيف الحكومة لبرنامج "تيسير" الذي يتضمن دعما ماليا للأسر الفقيرة في العالم القروي، شريطة تمدرس الأطفال، لازال هذا البرنامج متوقفا إلى اليوم لأسباب غامضة. فمنذ سنة 2015، أي قبل الانتخابات التشريعية والبرلمانية السابقة، لم تتوصل الأسر في العالم القروي بالدعم رغم أن الحكومة رددت في أكثر من مناسبة بأنها رفعت مبلغ الدعم ووسعت قاعدة المستفيدين.

- أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تمديد أجل إيداع الإقرار والأداء الإلكتروني للضريبة على الدخل المتعلقة بالأشخاص الذاتيين إلى غاية 2 يوليوز 2018. وأوضحت المديرية أن سبب التمديد يعزى إلى كون تاريخ 30 يونيو 2018، المحدد كآخر أجل لإيداع الإقرار الالكتروني بمجموع الدخل والأداء الإلكتروني على الدخل بالنسبة للأشخاص الذاتيين أصحاب الدخول غير المهنية، يصادف يوم عطلة أسبوعية، لذا سوف يمدد الأجل إلى 2 يوليوز 2018.

* المساء:

- ذكر مصدر مطلع أن فرقا جديدة من القوات المساعدة ستخرج رسميا بشوارع المدن الكبرى للمساهمة في الحد من الجريمة، والتدخل لحماية المواطنين والممتلكات. وخضع رجال القوات المساعدة لتداريب مكثفة، منذ أشهر، عبر أربعة أفواج بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة الموجودة ببنسليمان، على يد ضباط سامين من الإدارة العامة في الرباط، إضافة إلى أطر أجنبية أغلبها من فرنسا. وتدرب هؤلاء الأفراد الجدد في الخدمة على كيفية استعمال السلاح خلال التعامل مع الأحداث المخلة بالأمن، أو أثناء التدخلات لتفريق التجمعات غير القانونية.

- أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنه تم إجراء حركة انتقالية جزئية شملت ثلاث مديريات جهوية وخمس مؤسسات سجنية، إذ جرى تغيير مدير المركب السجني عكاشة بعد أقل من سنة فقط على تعيينه بأكبر سجن على مستوى الساكنة السجنية، والذي عرف اختلالات كبيرة. وتبين أن التغييرات الجديدة تتعلق بمديريات جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة الدار البيضاء سطات، وجهة درعة تافيلالت، فيما تهم المؤسسات السجنية السجون المحلية الأوداية مراكش، وعين السبع (عكاشة)، والعرجات 2، والسجن المركزي مول البركي، والسجن الفلاحي بالرماني.

* الأحداث المغربية:

- قال صلاح الدين مزوار، الرئيس الجديد للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الحاجة باتت ماسة إلى "رجة" سياسية لاحتواء تداعيات "المقاطعة" لمواد استهلاكية، مضيفا أنه بحكم وطبيعة ونوعية هذه التطورات، فإن الحكومة هي المسؤولة إلى جانب البرلمان من أجل أخذ المبادرة واقتراح الحلول. وقال مزوار، في حوار مع الصحيفة، إن المواطن ينتظر، والفاعل الاقتصادي ينتظر، والفاعل الاجتماعي ينتظر، مشيرا إلى أنه إذا استمرت الأشياء بهذا الشكل، فإن السلبي يثير السلبي، لذلك لابد من رجة للخروج من المنطقة السوداء.

- طالبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بوقف بث وصلة إشهارية لشركة عقارية تبرز مشاهد نمطية سلبية تمس كرامة الأساتذة ووضعيتهم الاعتبارية داخل المجتمع. وعللت الوزارة طلبها بكون الوصلة تقدم الأساتذة كفئة من المتهافتين لا يهمهم الدرس أو مصلحة التلاميذ، بقدر ما تهمهم مصالحهم الخاصة. وكانت الوصلة الإشهارية المذكورة، التي تبث على القنوات الرسمية خلال وقت الإفطار، قد أغضبت الكثيرين، خاصة نساء ورجال التعليم، الذين وجدوا أن إشهار مجموعة سكنية، تشارك فيه إحدى الفنانات إهانة لهم.

* العلم:

- أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن المعارضة التي قررها الحزب لن تستهدف الأشخاص ولا الأحزاب، بل ستركز على السياسات العمومية والاختيارات الحكومية، مضيفا أن هذه المعارضة ستعتمد خطابا يقوم على "الاحترام" و"الواقعية". وأوضح بركة، في لقاء مفتوح مع مناضلات ومناضلي الحزب بالرباط، أن سبب الإقدام على هذا الخيار مرده إلى هدر زمن الإصلاح، حيث "تتلكأ الحكومة لحد الآن في الإقدام على الإصلاحات التي تمثل انتظارات رئيسية بالنسبة للشعب المغربي".

- أفاد بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، بأن برلمان مجموعة دول الأنديز عبرت عن "دعمها بالإجماع لمقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل للنزاع في الصحراء المغربية". ويمثل هذا الموقف الواضح لأحد أهم المؤسسات التشريعية الإقليمية بأمريكا اللاتينية ضربة قوية لخصوم الوحدة الترابية وانتكاسة جديدة لمساعيهم الخبيثة. كما يمثل انتصارا جديدا للحقوق المغربية المشروعة.

* آخر ساعة :

- منح المغرب، يوم الثلاثاء، ترخيصا للشركة البريطانية "ألتوس ستراتيجيس" المتخصصة في التنقيب عن المعادن والثروات الثمينة، من أجل البحث والاستشكاف عن الزنك والنحاس، إضافة إلى معادن أخرى بنواحي مراكش. وأعلنت الشركة المذكورة عبر موقعها الإلكتروني أنها حصلت على ترخيص لمباشرة أبحاثها الاستكشافية للتنقيب عن معدني الزنك والنحاس، بمنطقة عماس، التي تبعد بحوالي 30 كلم جنوب مدينة مراكش، مشيرة إلى أنه سيتم التنقيب على المعادن على فترات، وستستغرق الفترة الأولى مدة ثلاث سنوات، سيتم تجديدها لمدة أربع سنوت أخرى، في مناطق أخرى.

- حذر خبراء في الصحة من توسع رقعة المصابين بمرض التهاب الكبد الفيروسي إلى ما يفوق 400 ألف الموجودين حاليا، أمام استمرار تأخر الحكومة في تنزيل ودعم المخطط الوطني لمحاربة مرض التهاب الكبد الفيروسي "س" (2017 – 2021)، الذي قالوا إنه بقي حبرا على ورق، بينما تسبب احتكار شركة فرنسية لبراءات اختراع التكنولوجيا الحيوية في ارتفاع كلفة التحليلات الخاصة بتشخيص وتتبع حالات الإصابة.

* الاتحاد الاشتراكي:

- نوهت ييشي تامرات، سفيرة الجمهورية الفيدرالية الديمقراطية لإثيوبيا بالمغرب، خلال استقبالها يوم الأربعاء بالرباط من طرف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة على الخصوص إلى إشراف جلالته على إطلاق مشروع إنجاز منصة مندمجة لإنتاج الأسمدة بإثيوبيا، ولمختلف الاتفاقيات التي أبرمت بين القطاعين الخاصين بالبلدين. كما ثمنت الدبلوماسية الإيثيوبية، حسب بلاغ لمجلس النواب، مستوى التعاون بين المغرب وإثيوبيا في مختلف المجالات، قائلة إن هناك متابعة جيدة من الجانبين لمختلف المشاريع الثنائية التي تم الاتفاق على إنجازها.

- وجه وزير الصحة، أناس الدكالي، مشروع مرسوم يتعلق بنظام الوقت الكامل المعدل، إلى رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، قصد إبداء الرأي في مضامينه، التي تسعى إلى الارتقاء بالمقتضيات الواردة في المقرر المشترك بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وهيئة الأطباء والنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي يحمل رقم 14876، والمؤرخ في 7 شتنبر 2015. ونبهت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر إلى خطورة الخطوة التي يسعى وزير الصحة للإقدام عليها، والمتمثلة في إخراج مرسوم إلى حيز الوجود يشرعن الممارسة غير القانونية للطب، والذي يقر السماح للأساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومية، الأمر الذي يتعارض مع القوانين المنظمة للمهنة.

* بيان اليوم:

- ثمن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في أول اجتماع له بعد المؤتمر الوطني العاشر للحزب، المبادرة الملكية السامية بإقامة مستشفى ميداني طبي بغزة بالأراضي الفلسطينية، لتقديم الدعم والمساعدة الطبية لجرحى وضحايا الأحداث الأخيرة التي وقعت بقطاع غزة. وفي الشق الاجتماعي، دعا المكتب السياسي للحزب إلى اتخاذ تدابير تتجاوب مع الانتظارات المشروعة للمواطنين والمواطنات وخاصة الفئات الهشة، كما شدد على ضرورة الشروع في بلورة نموذج تنموي جديد وتدقيق مضامينه ومحاوره وأساسياته وأولوياته إلى جانب شركاء الحزب.

- كشف مهنيون أن الدعم المخصص لتجديد أسطول النقل الخاص بمنحة تجديد ومنحة تكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي والجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي وعبر الطرق، ومركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، ومركبات الإغاثة المعدة لقطر المركبات المعطلة أو المصابة بحادثة، ومنحة تجديد المركبات من صنف "ج" وصنف "هـ ج" المخصصة لتعليم السياقة، عرف تعثرا خلال السنة الجارية، وذلك بسبب تأخر خروج المراسيم التنظيمية. وكشفت المصادر ذاتها أن عددا من الإكراهات تشوب القطاع، الذي يعيش على وقع الفوضى، لم تتمكن الجهات المسؤولة من ضبطها قبل إقرار الدعم.

* لوماتان :

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الخميس بعمالة مقاطعات ابن مسيك بالدار البيضاء، على تدشين مركز للدعم التربوي والثقافي لتنمية قدرات الشباب، المشروع الذي أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي يناهز 14 مليون درهم. وينبع إنجاز هذا المركز، الذي يجسد العناية الملكية السامية إزاء الشباب، من الإرادة الراسخة لجلالة الملك في ضمان الازدهار الاجتماعي والثقافي لهذه الفئة من المجتمع، وتعزيز مشاركتها في دينامية التنمية المحلية، وضمان إدماج مهني واقتصادي أفضل لها.

- أفاد بنك المغرب، اليوم الأربعاء، بأن وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية تباطأت خلال شهر أبريل الماضي لتستقر في 2,6 في المائة بعد أن بلغت 3,1 في المائة خلال الشهر السابق. أما قروض التجهيز، فقد سجلت وتيرتها شبه استقرار من شهر إلى آخر في 12,7 في المائة. ويعكس هذا التباطؤ في نمو القروض البنكية على الخصوص تفاقم تراجع تسهيلات الخزينة إلى 4,5 في المائة في شهر أبريل بعد أن سجلت 0,7 في المائة في مارس، مضيفا أن القروض العقارية ارتفعت بـ 3,5 في المائة مقابل 3,1 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 5,4 في المائة مقابل 4,7 في المائة خلال نفس الفترة.

* ليكونوميست :

- مجلس المنافسة يثير انتظارات كبيرة. فإصلاح المجلس يبدو ضرورة قصوى من أجل تعزيز الشفافية والمساواة في العلاقات التجارية. ويعد المجلس هيئة تنظيمية بامتياز، يعهد إليها تعزيز السلم الاجتماعي ومصداقية النظام إزاء المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال. لكن إصلاح هذا المجلس يبقى مشروطا بإرادة سياسية صادقة ودائمة من أجل دعم وضعيته التنظيمية. - امتحانات البكالوريا تدخل مراحلها الأخيرة. الامتحانات ستنطلق يوم 5 يونيو المقبل. ومع اقتراب موعد الامتحانات التوتر يزداد حول مكافحة الغش. فقد وعدت وزارة التربية الوطنية بتشديد تدابير المراقبة. فحسب مسؤولي الوزارة، ستمكن الإجراءات "من تعزيز مصداقية نتائج البكالوريا والآليات الضامنة لتكافؤ الفرص بين المرشحين".

* البيان :

- ثمن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عاليا المـبادرة الملكية السامية النبيلة لفائدة ساكنة غزة، مجددا إدانته القوية للجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها يوميا إسرائيل. كما دعا الحكومة إلى إيلاء الأوضاع الاجتماعية وظروف العيش اهتماما بالغا، مشددا على ضرورة التعجيل بتفعيل الأدوار الدستورية لمجلس المنافسة.

- حطت، ظهر أمس الخميس، بمطار (ماركة) العسكري، شرق العاصمة الأردنية (عمان) ثلاث طائرات عسكرية مغربية محملة بالدفعة الأولى من المساعدات الانسانية لفائدة الشعب الفلسطيني. وستتولى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية نقل هذه المساعدات الإنسانية، التي تتضمن مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، إلى الضفة الغربية. وأكد سفير المغرب بالأردن، محمد ستري، أن هذه المبادرة النبيلة تعكس التضامن الإنساني التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزام جلالته الراسخ بدعم القضية الفلسطينية.

* ليبيراسيون :

- عقدت أحزاب الأغلبية الحكومية لقاء يوم الثلاثاء بمقر إقامة رئيس الحكومة، خصص لتدارس الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد. وأكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن زعماء الأغلبية اتفقوا على ضرورة تفعيل الميثاق وعقد اجتماعات الأغلبية مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة، مع التأكيد على احترام الدورية والانتظام". مضيفا أن الأغلبية أكدت أيضا التزامها بحماية القدرة الشرائية للمواطن.

* أوجوردوي لوماروك :

- نشرت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية حول الخصم عن المركبات الخاضعة للتخليص الجمركي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والتي تتجاوز أعمارهم 60 سنة فما فوق. ومن الآن فصاعدا، فإن الأشخاص الذين استفادوا من معدل خصم بنسبة 90 في المائة عن استيراد مركباتهم يمكنهم بيعها. - نشر المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا، القرارات في مجال استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات. وتتضمن القرارات الصادرة عن المجلس استئناف أحكام المجالس الجهوية في مجال البت في الحسابات، وكذا القرارات الصادرة عن المجلس في ما يتعلق باستئناف أحكام المجالس الجهوية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

* لوبينيون :

- المغرب في وضعية جديدة: علاقة غير مسبوقة مع إفريقيا وحضور في تنام متواصل. هذا ما خلص إليه تقرير نشره مؤخرا مركز الابحاث والدراسات التابع للمكتب الشريف للفسفاط، حول الشراكة الإفريقية الأوروبية. ويرجع السبب، حسب نفس المصدر، إلى تجديد سياسة المغرب بإفريقيا، التي تروم تنفيذ استراتيجية جديدة بهدفين: المشاركة في التنمية الإفريقية كطرف فاعل، واقتراح مقاربة للمصالح المشتركة بمنطق رابح-رابح.

- أعلنت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، عن انطلاق عملية الترشح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية برسم الدورة الثانية من سنة 2018 في مجالات الإنتاج الموسيقي والغنائي، وترويج المنتوج الموسيقي والغنائي، والفنون الاستعراضية والكوريغرافية. وأوضح بلاغ للوزارة أن دفتر التحملات لسنة 2018 (الدورة الثانية) الخاص بطلبات عروض المشاريع في قطاع الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية والمنشور بالموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، يحدد الأهداف والمستفيدين ونوعية المشاريع وشروط الترشح ومكونات ملف طلب الدعم والمبالغ المخصصة وطرق صرفها والأسقف وآجال إيداع الملفات.