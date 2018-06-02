عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت :

* أخبار اليوم:

- كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن ما يقارب 84 ألف شخص غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية. الوزير الذي كان يتحدث في المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، قدم نتائج الحملة التي انطلقت السنة الماضية، والتي لعبت فيها المساجد دورا بارزا. وأكد الرميد أن الحملة كشفت وجود 83 ألفا و682 شخصا غير مسجلين في الحالة المدنية، جرى تسجيل 23 ألفا و151 منهم، ويوجد 19 ألفا و481 ملفا قيد المعالجة أمام القضاء، كما بلغ عدد الأحكام التصريحية في هذا الموضوع 16 ألفا و808.

- الحكومة بالمرصاد للغشاشين. صدر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية المرسوم الخاص بتفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية. المرسوم، الذي يفعل إجراءات ومساطر ضبط وزجر الغش في الامتحانات، صدر عشية انطلاق الامتحانات الخاصة بنيل شهادة البكالوريا، والتي ستنطلق بداية الأسبوع المقبل.

* المساء:

- أمزازي يستعين بالأمن والدرك لحماية امتحانات الباكلوريا. بعد تفشي عمليات تسريب الامتحانات التي عرفتها المواسم الدراسية السابقة، وفي خطوة استباقية، قامت وزارة التربية الوطنية، بتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، بتشديد المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "الفايسبوك"، من أجل وقف نزيف تسريب الامتحانات الجهوية التي انطلقت أمس الجمعة. ورفعت المصالح الأمنية وخاصة فرق الجريمة المعلوماتية من درجة يقظتها بهدف التصدي للصفحات والحسابات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتولى نشر الاختبارات دقائق قليلة على انطلاقها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

- تستعد وزارة الداخلية لرفع "الفيتو" الذي أشهرته في وجه مباريات التوظيف بالجماعات المحلية، بعد أن عممت في وقت سابق مذكرة تحث رؤساء الجماعات الترابية على تجميد كل مباريات التوظيف في مختلف الدرجات، وهو ما أفضى إلى وقف كل المباريات، التي كانت في طور التنظيم أو تلك المعلن عن إجرائها، إلى تاريخ لاحق. وكشف نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسات المدينة، أن الحكومة حسمت الأمر مع الأمانة العامة للحكومة للشروع في عملية توظيف ستسفيد منها الجماعات المحلية، وستتم بموجب التعاقد، على أن تشمل الأطر التي تحتاجها الجماعات من أطباء ومهندسين كمرحلة أولى، موضحا أن الإشكال الذي كان موجودا في المرسوم تم تجاوزه.

* الأحداث المغربية:

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس بعمالة مقاطعات ابن مسيك بالدار البيضاء، على تدشين مركز للدعم التربوي والثقافي لتنمية قدرات الشباب، المشروع الذي أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي يناهز 14 مليون درهم. وينبع إنجاز هذا المركز، الذي يجسد العناية الملكية السامية إزاء الشباب، من الإرادة الراسخة لجلالة الملك في ضمان الازدهار الاجتماعي والثقافي لهذه الفئة من المجتمع، وتعزيز مشاركتها في دينامية التنمية المحلية، وضمان إدماج مهني واقتصادي أفضل لها.

- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن عملية إجراء القرعة لتحديد القوائم النهائية لهذا الموسم ستجرى يوم الاثنين 18 يونيو المقبل إلى غاية الجمعة 29 من نفس الشهر، بالنسبة للمواطنين ممن تقدموا بطلب تسجيلهم لأداء مناسك الحج لعام 1440 هـ. وأوضح بلاغ للوزارة، أن إجراء القرعة سيتم على مستوى القيادات والمقاطعات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وعلى مستوى العمالات بالنسبة لحجاج وكالات الأسفار السياحية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

* العلم:

- فوجئ المواطنون الذي توجهوا صباح أمس، إلى محطات الوقود بزيادة جديدة في أسعار مادة البنزين، والتي تجاوزت عشرين سنتيما في اللتر الواحد. هذه الزيادة اعتبرها عدد من المواطنين "تعمدا" جديدا من طرف شركات توزيع المحروقات في وجه الحكومة والبرلمان والرأي العام، إذ في الوقت الذي وقع فيه إجماع على ارتفاع أسعار المحروقات وأن هامش الربح لدى شركات التوزيع جد مرتفع، أقدمت هذه الشركات على هذه الزيادة الجديدة.

- قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، إن ما عرضته الحكومة وأرباب العمل، في إطار الحوار الاجتماعي، لم يرقى إلى تطلعات الطبقة العاملة، سواء تعلق الأمر بتحسين دخل الأجراء، أو بجوانب التشريع والحماية الاجتماعية. وأكد ميارة، في مداخلة له باسم الوفد العمالي أمام الدورة السابعة بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف، أن أيادي النقابات تبقى ممدودة إيمانا منها أنه لا يمكن التقدم دون حوار اجتماعي كما لا يمكن التفريط أو التراجع عن المكتسبات الحقوقية والديمقراطية للشعب المغربي التي بناها بكفاحه ونضاله.

* الاتحاد الاشتراكي:

- جدد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، التأكيد على الدعم المطلق للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كافة أراضيه. وأبرز الحبيب المالكي، لدى استقباله سفير دولة فلسطين بالرباط السيد جمال الشوبكي، أن مبادرات جلالة الملك، وإشرافه الشخصي مؤخرا على عملية إرسال المساعدة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني وإعطاء جلالته تعليماته لإقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية، تؤكد المواقف الواضحة للمملكة المغربية ودعمها الميداني والعملي للشعب الفلسطيني الشقيق.

- أكدت مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالمغرب، غولدا الخوري، أن "اليونسكو" مستعدة لبلورة وتنفيذ العديد من المشاريع الرامية إلى تعزيز الحق في الحصول على المعلومة بالمغرب، وذلك بتعاون مع كافة الأطراف الفاعلة والمجتمع المدني. وذكرت المسؤولة الأممية، عقب مباحثات مع الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، بأنه تم التوقيع السنة الماضية على اتفاقية تعاون بين الجانبين في هذا المجال، وذلك في إطار دعم جهود المغرب لتنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومة، من خلال إعداد برامج التوعية والتحسيس وتنظيم دورات تكوينية.

* بيان اليوم:

- دعت الحكومة، المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما، وذلك على خلفية تطورات مقاطعة مادة الحليب. وذكر بلاغ للحكومة، أن هذه الأخيرة تتابع باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب والتي تميزت أساسا بقرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30 بالمئة، مع ما لذلك من تأثير على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين، ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف.

- ذكرت وزارة الثقافة والاتصال أن حصيلة عمل لجنة الترتيب والتقييد، خلال سنتي 2017-2018، تفيد بترتيب وتقييد ما مجموعه 297 من المباني والتاريخية والمواقع والقطع الأثرية. وأوضحت وزارة الثقافة والاتصال، في بلاغ لها، أن هذه الحصيلة تأتي في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى رد الاعتبار للتراث الوطني المادي واللامادي، من خلال المحافظة عليه وتثمينه كي يلعب دوره القوي في مخططات التنمية المستدامة التي تعرفها بلادنا، وتطبيقا للمواد القانونية ذات الصلة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات.

* رسالة الأمة:

- أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أمس الجمعة، بمسجد الإخلاص بعمالة مقاطعات ابن مسيك بالدار البيضاء، أن أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تفضل، بمناسبة شهر رمضان المبارك، فأذن بأن يفتح 30 مسجدا تم بناؤها أو أعيد بناؤها، أو تم ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقال التوفيق، في كلمة ألقاها بين يدي جلالة الملك، بعد أداء صلاة الجمعة، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رصدت غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم، لبناء 11 مسجدا جديدا، وإعادة بناء 17 آخرا، وترميم مسجدين أثريين، بقدرة استقبال إجمالية تقدر 20 ألفا من المصلين.

- أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بأن عدد الشكايات المقدمة عبر البوابة الوطنية للشكايات، تجاوز 28 ألف شكاية وذلك منذ إطلاق هذه البوابة في شهر يناير الماضي. وأوضح الخلفي، في معرض رده على سؤال بخصوص معالجة شكايات المرتفقين، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، أنه تمت معالجة 19 ألف شكاية من مجموع هذه الشكايات المقدمة عبر البوابة الوطنية للشكايات، إلى جانب إعادة فتح 2200 شكاية من أجل المعالجة.

* لوماتان :

- ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، أمس الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. وألقت الدرس، بين يدي صاحب الجلالة، الأستاذة صفية عبد الرحيم الطيب محمد، وزيرة سابقة وأستاذة بجامعة أم درمان وعضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بالسودان، متناولة بالدرس والتحليل موضوع "ثوابت الهوية الإسلامية في إفريقيا وتحديات المحافظة عليها". - حل المغرب في المرتبة 29 من بين 34 بلدا شملهم مؤشر الاستدامة الغذائية لسنة 2017. وصنف المغرب في مراتب متأخرة بمجموع 53,9 نقطة ضمن هذا المؤشر الذي أعدته وحدة الاقتصاد الذكي بشراكة مع مؤسسة "باريلا" للغذاء والتغذية. وجاء المغرب في سلم الترتيب في المرتبة الـ29 من مجموع 34 بلدا اعتمادا على معايير تدبيرها لاستدامتها للنظام الغذائي، واستدامة الفلاحة، والهدر الغذائي.

* لوبينيون :

- حزب الاستقلال يقدم مشروعه حول النموذج التنموي الجديد. وترتكز استراتيجية حزب الميزان على ستة محاور تشمل، تبني حكامة ناجعة وقوية للديمقراطية، وضرورة وضع التشغيل في صلب السياسات العمومية والاقتصادية، وتحسين جاذبية وتنافسية الاقتصاد، والنهوض بوضعية الطبقة المتوسطة ومكافحة الفقر، والالتزام الإرادي في الثورات التكنولوجية وتعزيز المرتكزات الأساسية للتنمية البشرية وهي التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين وحماية البيئة. - نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن يكون اللقاء الذي أجراه الوزير، سعيد أمزازي مع نظيره الكوري الجنوبي في إطار الزيارة الرسمية للوفد الذي ترأسه رئيس الحكومة إلى كوريا الجنوبية يومي 21 و 22 ماي، بهدف "استيراد" المغرب للنموذج التعليمي الكوري. وأوضحت الوزارة في بلاغ توضيحي، صدر على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص، أن اللقاء الذي أجراه السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع نظيره بكوريا الجنوبية، تمحور بالأساس حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي.

* ليبيراسيون :

- قال رئيس البرلمان الفلاماني ببلجيكا، جان بونمانس، إن المقاربة المغربية في مجال محاربة التطرف والإرهاب "مثيرة للاهتمام"، مبرزا أهمية الاطلاع عليها عبر تنظيم لقاءات تواصلية ببلاده في الموضوع. ونوه رئيس البرلمان الفلاماني، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بالطفرة الاقتصادية للمملكة المغربية في السنوات الأخيرة، وبتوجه المملكة نحو الطاقات المتجددة، وخاصة عبر استغلال الطاقة الشمسية، مشيدا أيضا بانفتاح الاقتصاد المغربي واندماجه في اقتصاد القارة الإفريقية.

- أعلن مجلس النواب البرازيلي عن بطلان وإلغاء مناورة داعمة للبوليساريو حاكتها أوساط معادية للمغرب كانت تسعى إلى تشكيل "جبهة برلمانية" لدعم البوليساريو. ففي الوقت الذي لاقت فيه مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب بشأن أقاليمه الجنوبية دعما واضحا وقويا بالكونغرس البرازيلي، إثر توقيع أغلبية النواب على ملتمس دعم للجهود التي باشرتها المملكة، حاكت هذه الأوساط المعادية للوحدة الترابية للمملكة ردا مشبوها وزائفا قوبل بالرفض.

* البيان :

- أكد رئيس البرلمان الفلاماني، جان بونمانس، على ضرورة أن يحظى المغرب، بوصفه بلد عبور مهم للمهاجرين، بدعم قوي من أوروبا. وأوضح بونمانس، في تصريح صحفي عقب المباحثات التي أجرها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن المغرب يستحق، بصفته بلدا شريكا لأوروبا، المزيد من التضامن من كل دول القارة لمواجهة المشاكل المرتبطة بالهجرة. وشكلت المباحثات بين الطرفين كذلك فرصة لتدارس السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون في كل المجالات بين المغرب وبلجيكا، واستعراض القضايا ذات الأولوية بالنسبة للأجندة الديبلوماسية للبلدين.

- أكد رئيس قسم التدبير المستدام للموارد المائية بوكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، بوطيب محمد، أن محطتي معالجة المياه العادمة بسجني العرجات 1 و2 اللتين تم توسيعهما تتوفران على تقنيات معالجة متطورة مطابقة للمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا. وأوضح السيد بوطيب، على هامش زيارة نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى محطتي معالجة المياه العادمة الخاصة بسجني العرجات 1 و2، بهدف إطلاع الرأي العام على الجهود التي بذلت لحل الإشكال الذي طرح سابقا حول المياه الصادرة عن المؤسستين السجنيتين، أن هذه التقنيات المتطورة (إم.ب.ب.إر) و(إم.ب.إر) أعطت نتائج جد مهمة على مستوى جودة المياه ، مشيرا إلى أن التحاليل كشفت أن المياه التي تمت معالجتها جيدة وتستجيب لمعاير الجودة.