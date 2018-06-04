عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين :

* أخبار اليوم:

- فوضى بيع الأدوية تفسد الأضاحي. أكد المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أن المواد الصيدلية المحفزة للبناء العضلي وكذا مواد منع الحمل والمواد المشابهة لها، كانت من بين الأسباب التي أدت إلى تعفن أضاحي العيد في السنة الماضية. كما أقرت وزارة الفلاحة بـ"الاستخدام الاحتيالي" وغير المرخص للمواد الصيدلانية في عملية التسمين من طرف مربيي الماشية. وقد دعا مجلس الصيادلة، في بلاغ له، على إثر اجتماع مع وزير الفلاحة، عزيز أخنوش في فاتح يونيو، الصيادلة إلى الانخراط في حملة حماية صحة وسلامة المواطنين، وتعزيز مراقبة وتسويق الأدوية بمناسبة عيد الأضحى، خاصة وأن الأبحاث أظهرت "الاستعمال السيء" لهذه الأدوية.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع "الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول" سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0,2 بالمائة خلال شهر أبريل 2018 مقارنة مع شهر مارس قبله. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر أبريل 2018، أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع الأسعار في قطاع "الصناعة الغذائية" بنسبة 0,3 في المئة، وفي "التعدين" ب1,2 في المئة، وفي "صنع منتجات أخرى غير معدنية" ب0,6 في المئة، وفي "صناعة الملابس" ب0,5 في المئة، وفي "صنع الورق والورق المقوى" ب0,8 في المئة.

* المساء:

- واصل لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، خرجاته الإعلامية بخصوص تعاطي الحكومة مع حملة المقاطعة. وقلل الداودي، خلال برنامج بث على قناة "ميدي 1 تي في" من أهمية آثار المقاطعة على قطاع المحروقات والماء. هذا وقد اختار عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري عقد لقاء مع مهنيي قطاع الحليب، من أجل مناقشة تداعيات الحملة التي دفعت شركة "سانطرال دانون" إلى تخفيض حجم الحليب المجمع بـ30 في المئة وتسريح 900 عامل.

- كشف النقاش الذي دار في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب عن معطيات جديدة تتعلق بالاستغلال غير القانوني لمقالع الرمال رغم إصدار الحكومة لقانون ينظم هذا القطاع. وأكد حسن الحارس، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن "الرمال المنهوبة التي تزود السوق الوطنية تمثل حوالي 55 في المائة"، موضحا أن الرمال التي أصلها من الوديان المطروحة في السوق الوطنية تمثل تقريبا 16 في المائة، ورمال التفتيت 7,25 في المائة، وبالنسبة لرمال الكثبان المرخصة تصل إلى 14,49 في المائة، أما الكثبان غير المرخصة، والتي تزود السوق الوطنية بطريقة غير مشروعة فتمثل 55,07 في المائة.

* آخر ساعة:

- ألزمت وزارة الفلاحة الهيئة الوطنية للصيادلة بعدم تسليم الأدوية البيطرية للكسابة، خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى، والتي يتهافت فيها هؤلاء على اقتناء أدوية التسليم. وحسب مصدر الجريدة، فإن هذا المنع جاء لوضع حد أمام الكسابة الذين يستعملون هذه الطريقة من أجل الاحتيال على المستهلك، ويستخدمون هذه المواد الصيدلانية بطريقة غير قانونية، بهدف تسمين القطيع في فترة وجيزة، مشيرا إلى أن الصيادلة باتوا ملزمين بعدم تسليم أي نوع آخر من الأدوية البيطرية كمضادات الالتهاب، إلا بالإدلاء بالوصفة البيطرية.

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 11,5 مليار درهم عند متم أبريل 2018، مقابل 8,9 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر أبريل 2018، أن المداخيل العادية ارتفعت بـ 0,5 في المائة إلى 76,4 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي، في حين أن نفقات الميزانية العامة بلغت 108,1 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بـ 5,8 في المائة.

* الأحداث المغربية:

- نفى لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، رفع الدعم عن غاز البوتان. وقال الوزير، الذي حل ضيفا على برنامج "ساعة للإقناع" بث على قناة "ميدي 1 تي في"، "لقد سبقت وأن قلت للمغاربة أن رفع الدعم عن غاز البوتان لن يتم قبل سنة 2022"، مضيفا أنه "عندما ستتخذ الحكومة هذا القرار ستتم مناقشته باستفاضة مع البرلمان". وتأتي تصريحات الداودي، ردا على زميله في الحزب رئيس فريق حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، الذي دعا خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة إلى الرفع الفوري للدعم عن غاز البوتان.

- فندت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وقوع أي تسريبات في اليوم الأول من الامتحان الجهوي للبكالوريا، مؤكدة أن الاختبارات مرت في ظروف جيدة، بفضل التنظيم المحكم لهذا الامتحان من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ولم تخل اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للبكالوريا، كما جرت العادة كل موسم دراسي، من بعض حالات الغش، التي شهدتها العديد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، رغم التدابير الصارمة لمحاربة هذه الظاهرة، التي اتخذتها الوزارة الوصية.

* العلم:

- قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن قدرات الحزب تجعل منه قويا في المعارضة وفي الحكومة على حد سواء، داعيا الحكومة إلى اعتماد تدابير لاسترجاع الاطمئنان والثقة لجميع المواطنات والمواطنين. وأشار بركة، في عرض سياسي قدمه خلال لقاء مفتوح مع أعضاء الحزب بالرباط، إلى أن "أشهرا مرت والحكومة لم تفتح بعد ورش النموذج التنموي الجديد والسياسة العمومية المندمجة للشباب، في الوقت الذي بلغ فيه حجم الطبقات المتوسطة في المغرب حوالي 15 في المائة وهي تتعرض للضغط والتقهقر منذ سنة 2012". وتناول العرض السياسي للأمين العام مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني بصفة عامة وأعضاء الحزب بصفة خاصة، حيث لامس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظرفية السياسية التي تمر منها البلاد.

- سجلت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة، انخفاضا في أسعار السمك خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، حيث انخفض سعر السردين في العديد من المناطق إلى 13 درهما للكيلوغرام الواحد وسعر الصول إلى 60 درهما. وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث بمقر وزارة الشؤون العامة والحكامة، تدارست خلاله وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الأكثر استهلاكا، وتطور أسعارها ونتائج عمليات المراقبة الميدانية خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك. وسجلت اللجنة، في ما يخص التموين وحسب التقارير المتوصل بها من جميع عمالات وأقاليم المملكة، بارتياح وفرة العرض أمام الطلب بالنسبة لجميع المواد الأساسية بدون استثناء.

* بيان اليوم:

- استأنفت الرباط وبروكسيل مفاوضاتهما بخصوص تجديد اتفاق الصيد البحري، وفقا لبلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. ويتعلق الأمر بثاني لقاء، والذي افتتحه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بحضور ممثلين عن القطاعات المغربية المعنية. ومن جانبه، كان الاتحاد الأوروبي ممثلا في هذا الاجتماع بوفد رفيع المستوى برئاسة السيد جواو أغيار ماتشادو، المدير العام للشؤون البحرية والثروة السمكية بالمفوضية الأوروبية وضم ممثلي الأقسام الرئيسية في المفوضية الأوروبية. وأوضح البلاغ أن الاجتماع، الذي جرى في جو هادئ من الشراكة والالتزام البناء، مكن من إحراز تقدم كبير في استكمال المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متوازن ومستدام ومتبادل المنفعة، كفيل بتحقيق قيمة مضافة نوعية للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

- تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة غدا الثلاثاء بالرباط، مائدة مستديرة حول فرز وتثمين النفايات المنزلية والنفايات المماثلة. وستشكل هذه المائدة المستديرة فرصة لتقديم تجارب وطنية والتبادل حول النجاحات والاخفاقات المسجلة في مجال فرز النفايات على مستوى الأحياء. كما ستمثل مناسبة لمواصلة المشاورات الجارية مع مختلف الفاعلين المعنيين للوصول إلى تفاهمات متقاسمة حول الرهانات الرئيسية المرتبطة بقطاع فرز النفايات وتدويرها وتثمينها من أجل تمثل أفضل للإصلاحات المرتقبة في إطار البرنامج الوطني لتثمين النفايات.

* الاتحاد الاشتراكي:

- الحكومة تستعد لتحديد هوامش الربح المسموح بها لشركات المحروقات. علم لدى مصادر مهنية، أن لقاء جمع بين وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي وتجمع النفطيين بالمغرب يوم الجمعة للتشاور حول مشروع تعده الحكومة يحدد أسقفا معينة لأسعار المحروقات بشكل يضمن نوعا من التوازن بين حرية الأسعار والقدرة التنافسية، حيث من المتوقع أن تعلن الحكومة قريبا عن أسقف تحدد هوامش الربح المسموح بها لشركات التوزيع.

- صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.306 بتحديد نسبة رأس المال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص. وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى تحديد نسبة رأس المال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص، وذلك في نسبة 10 بالمئة.

* رسالة الأمة :

- تم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، منح سبعة جنود مغاربة، قضوا أثناء أداء مهامهم النبيلة لحفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، ميدالية داغ همرشولد، والتي تكرم القبعات الزرق الذين قضوا خلال سنة 2017. ويتعلق الأمر بكل من الملازم هشام العوزي، والعريف أول محمد العزابي، والمساعد أول مبارك عزيز، والعريف أول عبد الجليل الزيتوني، والعريف أول هشام أمحريط، والعريف أول زيد كابوز، والرقيب أول محمد آيت سعيد، والذين قضوا أثناء أداء مهامهم ضمن بعثة "مينوسكا" خلال السنة الماضية.

- من المرتقب أن تصادق لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي أودعته الحكومة بمكتب المجلس خلال يوليوز من السنة الماضية. ويمنح مشروع هذا القانون توسيع مهام البنك المركزي لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية، وتعزيز الاستقرار المالي، وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة. كما يهدف إلى الرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة.

* لوماتان:

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم السبت بتيط مليل (إقليم مديونة)، على تدشين مركز لتكوين وإدماج النساء والشباب، الذي أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي بلغ 9 ملايين درهم. وسيفتح هذا المشروع المهيكل، الذي يشكل أرضية حقيقية للإدماج السوسيو -اقتصادي للشباب، لاسيما المنحدرين من أوساط معوزة، آفاقا مستقبلية جديدة أمام الأشخاص المستفيدين، الذين سيكون بوسعهم، بفضل تكوينات مؤهلة، ولوج سوق الشغل وتحسين ظروفهم وظروف أسرهم المعيشية.

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الأحد، بإقليم بنسليمان (جهة الدار البيضاء-سطات)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركز لطب الإدمان، المشروع التضامني الذي يجسد العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها الشباب، وحرص جلالته على حمايتهم من كل انحراف أو خطر مجتمعي. ويشكل هذا المركز الجديد، الذي تشرف على إنجازه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الإقليم، جزءا من البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان الذي تسهر المؤسسة على تفعيله منذ سنة 2010، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك بشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية.

* ليكونوميست:

- الحكومة تحاول من جديد فرض احترام روح نظام "الوقت الكامل المعدل"، الذي يقر السماح للأساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومية. وينص هذا الاتفاق على السماح لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بمزاولة العمل في المصحات الخاصة نصفي يومين بعد الزوال في الأسبوع، ما لم تتعارض هذه الممارسة مع استمرارية الخدمات الصحية والتكوينية. بالمقابل، يخشى منتقدو القانون من شرعنة ممارسة الطب بشكل كلي خارج المؤسسات العمومية.

- المعدلات المنخفضة في سوق السندات تدفع المستثمرين إلى التوجه نحو أصول أكثر مخاطرة من أجل تحسين مردودية حافظة المشاريع. وكان بنك المغرب يأمل، خلال السنوات الخمس الأخيرة، من وراء تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى الوصول إلى هذه النتيجة ليس لتنفير المستثمرين بسوق السندات، ولكن لتقليص المعدلات طويلة الأمد وتحسين شروط تمويل المقاولات والأسر.

* أوجوردوي وماروك :

- المغرب من بين البلدان التي تمثل استثناء، ويمكن للعديد من البلدان الاستفادة من تجربته" في مجال الهجرة، بهذه العبارات وصف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية سياسة المغرب في مجال الهجرة. وبالنسبة لأحمد سكيم، مدير شؤون الهجرة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فإن الهجرة الإفريقية ستصبح أكثر فأكثر هجرة بين البلدان الإفريقية، نتيجة للقيود المفروضة على الهجرة نحو أوروبا، وكذا بالنظر إلى الإقلاع الذي حققته إفريقيا، والفرص الاقتصادية الجديدة المتاحة اليوم على صعيد القارة.

- كشفت أرقام رسمية بالمغرب أن 83 ألفا 682 شخصا غير مسجلين في الحالة المدينة. وأكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض تقديمه لحصيلة الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، والتي تم إطلاقها في 15 يناير الماضي، أن هذه الحملة مكنت من تسجيل 23 ألفا و151 شخصا، أي 28 بالمائة من مجموع الرقم المذكور.

* لوبينيون :

- طبقا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وبمناسبة شهر رمضان الكريم لسنة 1439 هجرية، ستقوم وحدة الحرس الملكي كالمعتاد بتحضير وتوزيع حوالي 225 ألف وجبات الإفطار لفائدة الأشخاص المعوزين بعدة مدن مغربية من خلال 13 نقطة توزيع. وأوضح بلاغ للحرس الملكي أن نقط التوزيع تشمل ستة مراكز بمدينة الرباط وهي دار السلام وحي السويسي ومستشفى سيدي محمد بن عبد الله للأنكولوجيا، ومستشفى الأطفال ابن سينا، ومستعجلات مستشفى ابن سينا، وتوراكة وثلاثة مراكز بمدينة سلا وهي معمورة وقرية أولاد موسى وحي السلام.

- أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعاون الوثيق بين المملكتين المغربية والسعودية، في الميادين الأمنية يتأسس على الوعي التام بحجم التحديات الأمنية المشتركة وينبني على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة. وذكرت مصادر من وزارة الداخلية أن السيد لفتيت، الذي قام يوم الخميس بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب عن كامل استعداده للارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين إلى مستويات أكثر تقدما، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الأمني، وذلك بالنظر إلى الإكراهات الأمنية التي يتقاسمها البلدان والأهداف المشتركة الساعية إلى توفير بيئة أمنية قوية ومحاصرة التهديدات الإرهابية والتطرف والجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

* ليبيراسيون:

- أكد وزير العدل، محمد أوجار، يوم الجمعة بالرباط، على ضرورة استمرار التعبئة الشاملة لتسريع تنفيذ كافة التدابير المتخذة على المستوى التشريعي والتنظيمي، للتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، لاسيما مع تزايد عدد تظلمات الضحايا، وإيجاد حل لمشكل تأخر البت في الملفات القضائية، بما لا يمس استقلال السلطة القضائية. وأشار أوجار، في كلمة خلال اجتماع خصص لمواصلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة المكلفة بتتبع موضوع "أفعال الاستيلاء على عقارات الغير"، إلى مجموع التدابير والإجراءات التشريعية والتنظيمية والعملية التي اتخذتها اللجنة، والكفيلة بالتصدي للممارسات الماسة بالملكية العقارية، والتي تم إنجاز وتنفيذ العديد منها، والشروع في تنفيذ الباقي وفق مقاربة تشاركية من طرف كافة المتدخلين في المنظومة العقارية بالحرص والاهتمام اللازمين تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة في هذا الاطار.

- أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن عدد الشكايات المقدمة عبر البوابة الوطنية للشكايات، تجاوز 28 ألف شكاية وذلك منذ إطلاق هذه البواية في شهر يناير الماضي. وأوضح الخلفي في معرض رده على سؤال بخصوص معالجة شكايات المرتفقين، أنه تمت معالجة 19 ألف شكاية من مجموع هذه الشكايات المقدمة عبر البوابة الوطنية للشكايات، إلى جانب إعادة فتح 2200 شكاية من أجل المعالجة.

* البيان:

- إلى حد الآن، لم تتكشف أية معلومات بخصوص تاريخ اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بالنسبة للأساتذة المتعاقدين فوج 2016. ويعد هذا الامتحان شرطا أساسيا لتجديد العقدة التي تجمع الأساتذة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وقال عبد الله تفريستان، أستاذ متعاقد، إن "هناك معلومات تتحدث عن إجراء الامتحان المذكور في 2019 بالنسبة لمجموع أفواج الاساتذة المتعاقدين. لكن أحدا لم ينف هذه المعلومات أو يؤكدها".

- أكد سفير المغرب بفرنسا، شكيب بنموسى، أن المغرب تبنى نموذجا متوازنا للتنمية يأخذ بنظر الاعتبار، أهداف التنمية المستدامة. وأضاف السفير، الذي كان يتحدث خلال اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن المملكة عبأت منظومتها المؤسساتية، من أجل تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي عميق ضمن أفق للنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والاستدامة، مشيرا إلى أن هذا النموذج يتوخى ضمان نمو اقتصادي أقوى يستجيب لإشكالية تشغيل الشباب.