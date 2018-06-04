لجنة الدفاع عن بوعشرين تطرق باب النيابة العامة

هسبريس من الدار البيضاء

في سابقة من نوعها، وجهت "لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين"، المتابع على خلفية تهم أبرزها الاتجار بالبشر، التي جرى تأسيسها نهاية الأسبوع الماضي بالرباط لمواكبة محاكمته، (وجهت) دعوة إلى رئاسة النيابة العامة قصد الحضور والمشاركة في ندوة فكرية تعتزم تنظيمها السبت المقبل بالرباط.

اللجنة المكونة من بعض الفعاليات الحقوقية والإعلامية والأكاديمية قررت، بحسب ما أكده بعض أعضائها، توجيه دعوة إلى رئاسة النيابة العامة قصد المشاركة في الندوة إلى جانب محامين وحقوقيين، والإدلاء برأيها في هذا الملف باعتبارها طرفا فيه.

وعرفت اللجنة، التي وقفت خلال اجتماعها على ما أسمته "العديد من الانتهاكات القانونية والمسطرية التي واكبت هذه القضية منذ البداية"، إعلان مجموعة من الحقوقيين والنشطاء انضمامهم إلى سكرتاريتها التي يرأسها أشرف الطريبق، على رأسهم عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، ومحمد السلمي، رئيس الدائرة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، وخالد الجامعي.

وكان نشطاء حقوقيون وصحافيون ومثقفون قد اجتمعوا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، وتداولوا في مستجدات قضية اعتقال ومحاكمة الصحافي توفيق بوعشرين والمسار الذي اتخذته القضية منذ الاعتقال إلى حين اتخاذ المحكمة قرارا بجعل الجلسات سرية ومنع الملاحظين المغاربة والأجانب من حضورها، وما تلا ذلك من تضارب في التصريحات الصادرة عن مختلف الأطراف.

وبحسب بلاغ صادر عن السكرتارية، فقد تم الوقوف على "العديد من الانتهاكات القانونية والمسطرية التي واكبت هذه القضية منذ البداية، هذه الانتهاكات سبق أن صرح بها للصحافة حقوقيون بارزون وأوضحتها بيانات بعض الخبراء المتتبعين للقضية، وفصل فيها دفاع المتهم، كما وثقتها الشكاية التي بعثت بها زوجة الصحافي المعتقل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تشمل أيضا وضعيته في السجن وظروف الاعتقال".

وأكد مؤسسوها أن اللجنة ستقوم بمراقبة "مدى توفر شروط المحاكمة العادلة في ملف بوعشرين وجميع أطراف القضية، والمطالبة باحترام قرينة البراءة ووضع حد لكل ما نتج عن خرقها من قرارات تعسفية تمس بالحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان والضمانات المنصوص عليها في الدستور وفي باقي القوانين".

وستعمل اللجنة أيضا على "رصد حملات التشهير والقذف والمس بالكرامة وانتهاك خصوصيات المعنيين بهذه القضية، واحترام كرامة جميع الأطراف، ورفع كل أشكال الضغط والتهديد التي تتعرض لها المستنطقات الرافضات لإقحامهن في هذه القضية (ع. ب)، (ح. ب)، (أ. هـ)، وتسييد أجواء مهنية خلال جلسات المحاكمة وبعدها، وتمكين الصحافي توفيق بوعشرين من حقوقه كاملة في السجن صونا لكرامته، وعلى رأسها وقف اعتقاله التحكمي واللاقانوني".