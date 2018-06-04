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الرئيسية | السلطة الرابعة | لجنة الدفاع عن بوعشرين تطرق باب النيابة العامة

لجنة الدفاع عن بوعشرين تطرق باب النيابة العامة

لجنة الدفاع عن بوعشرين تطرق باب النيابة العامة
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:10

في سابقة من نوعها، وجهت "لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين"، المتابع على خلفية تهم أبرزها الاتجار بالبشر، التي جرى تأسيسها نهاية الأسبوع الماضي بالرباط لمواكبة محاكمته، (وجهت) دعوة إلى رئاسة النيابة العامة قصد الحضور والمشاركة في ندوة فكرية تعتزم تنظيمها السبت المقبل بالرباط.

اللجنة المكونة من بعض الفعاليات الحقوقية والإعلامية والأكاديمية قررت، بحسب ما أكده بعض أعضائها، توجيه دعوة إلى رئاسة النيابة العامة قصد المشاركة في الندوة إلى جانب محامين وحقوقيين، والإدلاء برأيها في هذا الملف باعتبارها طرفا فيه.

وعرفت اللجنة، التي وقفت خلال اجتماعها على ما أسمته "العديد من الانتهاكات القانونية والمسطرية التي واكبت هذه القضية منذ البداية"، إعلان مجموعة من الحقوقيين والنشطاء انضمامهم إلى سكرتاريتها التي يرأسها أشرف الطريبق، على رأسهم عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، ومحمد السلمي، رئيس الدائرة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، وخالد الجامعي.

وكان نشطاء حقوقيون وصحافيون ومثقفون قد اجتمعوا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، وتداولوا في مستجدات قضية اعتقال ومحاكمة الصحافي توفيق بوعشرين والمسار الذي اتخذته القضية منذ الاعتقال إلى حين اتخاذ المحكمة قرارا بجعل الجلسات سرية ومنع الملاحظين المغاربة والأجانب من حضورها، وما تلا ذلك من تضارب في التصريحات الصادرة عن مختلف الأطراف.

وبحسب بلاغ صادر عن السكرتارية، فقد تم الوقوف على "العديد من الانتهاكات القانونية والمسطرية التي واكبت هذه القضية منذ البداية، هذه الانتهاكات سبق أن صرح بها للصحافة حقوقيون بارزون وأوضحتها بيانات بعض الخبراء المتتبعين للقضية، وفصل فيها دفاع المتهم، كما وثقتها الشكاية التي بعثت بها زوجة الصحافي المعتقل للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تشمل أيضا وضعيته في السجن وظروف الاعتقال".

وأكد مؤسسوها أن اللجنة ستقوم بمراقبة "مدى توفر شروط المحاكمة العادلة في ملف بوعشرين وجميع أطراف القضية، والمطالبة باحترام قرينة البراءة ووضع حد لكل ما نتج عن خرقها من قرارات تعسفية تمس بالحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان والضمانات المنصوص عليها في الدستور وفي باقي القوانين".

وستعمل اللجنة أيضا على "رصد حملات التشهير والقذف والمس بالكرامة وانتهاك خصوصيات المعنيين بهذه القضية، واحترام كرامة جميع الأطراف، ورفع كل أشكال الضغط والتهديد التي تتعرض لها المستنطقات الرافضات لإقحامهن في هذه القضية (ع. ب)، (ح. ب)، (أ. هـ)، وتسييد أجواء مهنية خلال جلسات المحاكمة وبعدها، وتمكين الصحافي توفيق بوعشرين من حقوقه كاملة في السجن صونا لكرامته، وعلى رأسها وقف اعتقاله التحكمي واللاقانوني".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - اولاد الحاج اولاد عزوز خریبکه الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:24
امام القانون نحن متساوین العدل اساس الدیمقراطیه
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2 - المختار الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:41
صونا لكرامته...هل كرامته صانها هو اولا قبل ان يصونها له غيره.سبحان الله عندما يريد الله ان يفضح يجعلها مدوية مزلزلة.ربنا استرنا فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض.
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-3
3 - خطيب مسجد الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:42
لا يستطيع القاضي ان يحكم بين الناس بالعدل وان يؤدي رسالة القضاء السامية الا اذا تجرد حين يجلس على منصة القضاء من ادران البغض والتحامل والهوى والتبعية للجهات العليا التي تتحكم في القضاء غير المستقل ولم يسلم من انتهاكات القضاء المغربي وظلمه لا بوعشرين ولا بوربعين ولا بوخمسين والقضاء مهنة سماوية سامية لن يوصف بالعدل الا اذا استمد قوانينه واسسه من القران الكريم اي انه يناسب القانون الشرعي وليس الوضعي .
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5
4 - ابن حطان الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:44
العدالة من واجبها ان تبقي بمناى عن الجمعيات والمحاضرات وتخضع للقوانين والفصول القانونية وتحكيم الحق والابتعاد عن كل الشبهات .
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5
5 - معطلاوي الاثنين 04 يونيو 2018 - 20:55
خوتنا الصحفيين والمحامون يهمهم بوعشرين بالدرجة الاولى حتى وان لم يكن مدنبا هادى لا يهم المهم اخراجه من المشكل ضالما كان او مضلوما فمتا تكون لكم التفاتات للمواطن الضعيف والمغلوب عن امره ام هادى سر اسرار الدمقراطية او تطبقون المقولة انصر اخاك ضالما او مضلوما او محاولة التستر عن مشاكل ربما انتم مقترفوها ويقول المتل انا وانت والزمن طويل لان العدالة لا يخفى عليها شيء وتضرب في الوقت المناسب ولا عدالة او دمقراطية توجد سوى محكمة السماء العليا والتي تحكم بدون محام .
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6 - White Raven الاثنين 04 يونيو 2018 - 21:00
مادامت القضية امام القضاء، فمن الواجب تجنب كل ما من شأنه التشويش على مجرى القضاء.
هذا مبدأ معروف لدى المهتمين بالشأن القضاءي.
المحكمة تنشد الى الوصول الى الحقيقة، فلا داعي الى خلق بلبلة للتأثير على الرأي العام.
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7 - wood الاثنين 04 يونيو 2018 - 21:05
القضاء في المغرب ينطبق عليه مقولة : كذب المنجمون و لو صدقوا . فالمصداقية هي اساس كل شيء ، و من ليست له مصداقية لن يثق فيه أحد ،و القضاء في المغرب يعرفه الخاص و العام و لا يحتاج الى تعريف . بالإضافة ان متابعة بوعشرين عرفت عدة خروقات بدأت بالاقتحام الاستعراضي لعدد كبير من قوات الأمن بشكل اثار اسغراب الكل ، تم تلتها تناسل الشكايات التي توالت ضد الصحفي . مع ان أصل القضية عادية امراة و اكثر تقدم شكاية ضد اي شخص كان من المفروض ان تتبع المساطر العادية ، فكأن المخزن يريد ان يقول صراحة انا صاحب الشكاية و أنا الذي اقتحمت مقر الجريدة و انا الذي اتهم بوعشرين و ان الامور ستسير كما اريد ، لاني انا الامن و انا القضاء !!!
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8 - hicham الاثنين 04 يونيو 2018 - 21:06
ليس الصور وحدها يتم تغييرها ب photoshop.
حسب علمي الفيديوهات نفسها ليست حجة لأنه الآن يمكن استعمال برامج الكمبيوتر مثل adobe after effect التي تخلق بها سيناريوهات غير حقيقية
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