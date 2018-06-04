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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: المقاطعة الشعبية تؤجج الاحتقان داخل "حزب الإخوان"

رصيف الصحافة: المقاطعة الشعبية تؤجج الاحتقان داخل "حزب الإخوان"

رصيف الصحافة: المقاطعة الشعبية تؤجج الاحتقان داخل "حزب الإخوان"
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:00

نستهل جولة رصيف صحافة الثلاثاء من "المساء" التي أفادت بأنه في وقت يعيش حزب العدالة والتنمية غليانا وانتقادات لخرجات بعض وزراء "المصباح" الذين تكلفوا بمواجهة المقاطعين، اختارت الأمانة العامة موقفا انتصرت فيه للجهاز التنفيذي بالتأكيد على ضرورة الموازنة بين التفاعل مع المطالب الشعبية والحرص على استقرار الاقتصاد الوطني.

ووفق المنبر ذاته فإن البرلمانية أمينة ماء العينين استغربت كون وزراء العدالة والتنمية أخذوا على عاتقهم الخروج للتحدث في الموضوع بطريقة لم تكن في أغلبها موفقة ولا مدروسة، مضيفة أن الجميع ملتزم بالصمت ومتوار إلى الخلف.

المنبر الإخباري ذاته نشر أن الحرس المدني داهم ضيعات لملاك كبار لحقول الفراولة بإسبانيا بسبب الاستغلال الجنسي للمغربيات، إذ اعتقل أصحابها لإخضاعهم للتحقيق والمساءلة بسبب الشكايات المتكررة للعاملات المغربيات في حقول الفراولة.

ووفق "المساء" كذلك فإن عناصر الدرك والجمارك كشفت مافيا متخصصة في تهريب الأجهزة الإلكترونية وإدخالها عبر معابر حدودية مختلفة بينها سبتة وميناء طنجة ومعبر بالناظور.

وأضاف الخبر أن أفراد الشبكة يستعملون سيارات كبيرة (سطافيط)، إذ بلغت شحنة واحدة حجزتها عناصر الجمارك من الأجهزة الإلكترونية مليونا و11 ألف درهم.

وإلى "أخبار اليوم"، التي أفادت بأن وزارة الأوقاف المغربية نفت وضع برنامج لزيارة عدنان ابراهيم، إذ أكد مصدر من داخل الوزارة للجريدة أن عدنان ليس له أي برنامج خاص في المغرب داخل المساجد، ولن يلقي أي درس من الدروس الحسنية أمام الملك، مشيرا إلى أن الوزارة هي التي دعته، لكن للحضور زائرا وضيفا ضمن الضيوف الذين يحضرون الدروس الحسنية.

وقال الفقيه المقاصدي والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح أحمد الريسوني، في حوار مع "أخبار اليوم"، إن عملية 16 ماي 2003 الإرهابية ليست طبيعية وليست واضحة حتى الآن، وما قدم غير كاف ولا يفسرها، والذين اعتقلوا أو قتلوا لا يمكن أن يفعلوا كل هذا وحدهم، والدولة لم تقدم أي تفسير مقنع نهائيا.

أما "الأحداث المغربية" فنشرت أن وزارة الخزانة الأمريكية شرعت بتنسيق مع كتابة الدولة في الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف، بي، أي"، في تتبع حركات أموال مجموعة من المواطنين، مغاربة ومن جنسيات أخرى، متهمين باستثمار مبالغ مالية كبيرة في مشاريع لغسل الأموال ناتجة عن أنشطة تدخل في خانة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما تم وضعهم في لائحة يتم بموجبها منعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.

ونقرأ في المنبر الإخباري نفسه أن صاحب ضيعة للفراولة بمنطقة هويلفا الإسبانية أقدم على إنهاء عقود عشرات المغربيات العاملات لديه، ومحاولة ترحيلهن إلى المغرب بعد انفجار فضيحة التحرشات والاعتداءات الجنسية التي طالت عددا منهن. وبوشر تحقيق رسمي في الموضوع.

من جهتها أوردت "الاتحاد الاشتراكي" أن الرباط تستبعد وجود مغاربة ضمن ضحايا غرق مركب صيد في سواحل صفاقس، جنوب شرق تونس العاصمة، والذي أدى إلى وفاة 46 شخصا وإنقاذ 68 شخصا من بينهم 8 أجانب.

ووفق المنبر ذاته فقد تم إحداث خليتي أزمة على مستوى السفارة والقنصلية العامة للمملكة في تونس، من أجل تتبع الوضع عن قرب والبقاء على اتصال من السلطات التونسية المختصة.

وجاء في العدد ذاته أن الحشرة القرمزية تهدد نبات الصبار بسوس، إذ أبدى عدد من منتجي الصبار بإقليم اشتوكة أيت باها ومناطق إدواتنان بسوس تخوفهم من خبر تسرب الحشرة المذكورة إلى ضيعات نبات الصبار المنتشرة بهذه المناطق.

وإلى "العلم" التي ذكرت أن المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة فرع أولاد جرار بتزنيت حذرت من تفاقم داء الليشمانيا، داعية إلى الاستنفار الصحي، وذلك بعد ظهور عدد من حالات داء الليشمانيا الجلدي بالمنطقة.

وطالبت المنظمة بضرورة الإسراع في إغلاق المطرح العشوائي الجماعي القريب من الساكنة، وكذا معالجة النقط السوداء المنتشرة، وطمر الأزبال والمخلفات المنزلية العشوائية، وإصلاح "مطمورات" المجازر الجماعية ومعالجة مخلفاتها العشوائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - hier الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:13
الآن كل خرجة لا تحمل مطالب الشعب على محمل الجد لتأجج المقاطعة أكثر. انتصروا لمطالبنا أو انسحبوا. #مقاطعون
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41
2 - joker الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:14
ما فيها لا "تؤجج"ولا هاجوج ولا ماجوج قدمو اسنقالتكم صافي هدشي لكاين.مغدي تعطيو حتى نتيجة.
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23
3 - هشام الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:15
نحن نقاطع علامة تجارية ولا نقاطع الحليب
عيب وعار ان تتخندق الحكومة في صف شركة واحدة ضد كل المغاربة
الخزي والعار

نحن نزيد اصرار على استمرار المقاطعة
ولا علاقة للاقتصاد الوطني بالموضوع

ولو كنت كانت الحكومة هي فقط من تعرف مصلحة الوطن وهي وحدها فقط تعرف وتفهم في الاقتصاد

فلما كنا اصلا وصلنا لهاد الحال
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26
4 - ياسين الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:16
يجب إقالة الناطق الرسمي بإسم اللوبي الفرنسي، لحسن الداودي هو من أجج الوضع
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28
5 - ادم الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:16
للأسف الشديد المقاطعة تأجلت بحلول شهر رمضان لان العرض اقل من الطلب. اتكلم هنا عن عدم وجود بديل لحليب سنطرال في جل المتاجر و المحلات. مما اضطر العديد من المواطنين الى شراءه و تأجيل المقاطعة لما بعد شهر رمضان
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-19
6 - يونس الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:16
نحن الشعب المغربي لا نطالب سوى بتخفيض الأسعار سواء المواد المقاطعة حاليا الحليب والماء والمازوت أو باقي المواد التي ثمنها مرتفع بدون سبب سوى لجشع التجار والسماسرة إيقاف المقاطعة رهين بتخفيض الأسعار شوفو كيفاش ديرو سوقكم هداك تقولولي الضريبة ولا لحبس ماشي سوقي أنا لمهم لقاو لحل بيناتكم وغانوقفو المقاطعة أما باش تبقاو تخرجو تبكيو علينا باسم الفلاح والبقر والشجر فهذا لن يؤثر فينا ولو توالت خرجاتكم إلى يوم القيامة...
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17
7 - Fook الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:17
الشعب اتحد ضد تصلب النظام وحكومة الدمية له وهو المنتصر حاضرا ومستقبلا ان شاء الله . . .
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17
8 - مغربي. الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:18
حكومة انتهت صلاحيتها عند الشعب لا بد من رحيلها فورا،ازمت الوضع مسببة باحتقان وغليان للشعب، على الملك التدخل واقالتها وحل البرلمان، وتحقيق المطالب الشعبية.
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17
9 - رأي الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:22
أعتقد أن أسلوب الحوار عند وزراء حزب الإخوان يفتقد لأبسط شروط اللباقة كونهم ليس لهم تكوين في أسلوب الحوار . سبق لهم عندما كانوا في المعارضة أن استمالوا المواطنين بمسرحياتهم داخل قبة البرلمان " بتخراج العينين " ، وما أن تسلموا مناصب داخل الحكومة حتى كشروا عن أنيابهم. لكن هيهات. المغاربة شعب طيب لكنهم اسود عندما يشعرون بالحكرة.
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16
10 - ميمون الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:23
نرجو من صاحب الجلالة التدخل وإنهاء هذا الكابوس الذي يعيشه الشعب المغربي ويقرر التراجع عن كل القرارات التي قامت بها حكومتا الذل
ابتداءا من صندوق المقاصة الى التقاعد الى كل الزيادات الضريبية...
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7
11 - exRIGO الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:24
كانوا إخوان امنحناهم ثقتنا فخانونا فأصبحوا بموجبه أعدائنا
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12
12 - عبدو الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:25
أفينك ألوزير اللي ماشي مواطن؟ باقي كتقول أنه ماكاين لا تحرش لا والو؟ باز أسيدي لتخراج العينين! باز لسنطيحة!
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6
13 - Mek'Naci الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:27
كولهوم غير لمرايقية، خايفين يستقلوا وتمشي لهوم الشهرية والمكتسبات اللي معاها. كون كانوا رجال يستقلوا جماعة وينضموا للشعب وللمقاطعة.
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4
14 - Mek'Naci الاثنين 04 يونيو 2018 - 22:27
كولهوم غير لمرايقية، خايفين يستقلوا وتمشي لهوم الشهرية والمكتسبات اللي معاها. كون كانوا رجال يستقلوا جماعة وينضموا للشعب وللمقاطعة.
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2
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