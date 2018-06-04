24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2605:1312:3116:1119:4021:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البردة المصباحية في مدح خير البرية (5.00)

  2. كتاب مثير .. عندما شكك عميد الأدب العربي في الشعر الجاهلي (5.00)

  3. التحقيق في أطنان دقيق "مشتبه به" بقلعة السراغنة (5.00)

  4. مصادر إعلامية: العاهل الأردني يقرر إقالة الحكومة (5.00)

  5. مصرع شاب وإصابة آخر في حادثة سير بشفشاون (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | الأمن ينفي اقتحام منزل رئيسة تحرير "اليوم 24"‎

الأمن ينفي اقتحام منزل رئيسة تحرير "اليوم 24"‎

الأمن ينفي اقتحام منزل رئيسة تحرير "اليوم 24"‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:30

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الادعاءات التي نشرها الموقع الإخباري "اليوم 24"، والتي مفادها أن "عناصر أمنية اقتحمت المنزل الذي كانت متواجدة به رئيسة تحرير الموقع، وأقدمت على قطع التيار الكهربائي والماء قبل أن تنفذ عملية الاقتحام".

وأوضحت المديرية، في بلاغ صادر عنها، أن فرقة للشرطة القضائية بالرباط، تضم من بين عناصرها ثلاث شرطيات، وتترأسها عميدة شرطة ممتازة، "انتقلت زوال الاثنين إلى شقة بحي أكدال، بغرض تنفيذ أوامر قضائية تقضي باستخدام القوة العمومية لإحضار سيدات للمثول أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء".

وأضاف البلاغ أنه رغم إفصاح عناصر فرقة الشرطة القضائية عن صفاتها الوظيفية وطبيعة الأمر القضائي المنتدبة لتنفيذه، "لم يتم فتح باب الشقة رغم النداءات المتكررة، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح الباب الخارجي بواسطة تقني متخصص دون كسر أو قطع للتيار الكهربائي أو لإمدادات الماء".

وأفاد البلاغ ذاته بأنه تم نقل سيدة من بين المعنيتين بالأمر القضائي إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا للتحقق من وضعها الصحي، "وبعدها أحيلت على مستشفى الرازي بسلا بتوصية من الطبيب المعالج، حيث خضعت لإسعافات طبية قبل أن يتقرر اصطحابها إلى مقر ولاية أمن الرباط، تمهيدا لنقلها بمعية السيدة الثانية إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تنفيذ الأمر القضائي الصادر في الموضوع".

كما شد البلاغ على أن تنفيذ الأوامر القضائية المطلوبة "تم في احترام تام للقانون وتحت إشراف النيابة العامة المختصة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Yoz الاثنين 04 يونيو 2018 - 23:54
اغرب محاكمة فالعالم...صدق من سماها بقضية القرن... ليس لانها تحمل في طياتها الفضائح... و لكن لغرابة اطوارها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - wood الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:04
يتم اقتحام منزل بالقوة و اعتقال سيدة في وضع صحي سيء و مرافقتها للمستشفى و بعد ذلك يتم احتجازها في مركز الامن في انتظار تقديمها امام القضاء لتدلي بشهادتها أو شكايتها أو تصريحها ، انه منتهى العبث !! . هل فعلا المخزن حريص الى هذا الحد لتحقيق العدالة ؟ و متى كان ذلك ؟ الم يدعي الامن ان لديه فيديوهات تدين الصحفي و أنه قام بعرضها ، يبدو ان المخزن اختلطت لديه العرارم و لم يعد يدري من اين يبدأ و اين ينتهي . فمشكلة المخزن ان نسي قاعدة قانونية اساسية ان أي خطأ و لو بسيط سيهدم المتابعة بكاملها و ان هناك فرق شاسع بين دولة لها أمن و قضاء يخضع لمساطر و ضوابط محددة و دولة تسير بمنطق البلطجة و أجهزتها تتصرف بمزاجية و خارح اية ضوابط !!؛
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - الى المدير العام للامن الوطني الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:10
لكن في الدستور المغربي مادة تقول انه لا يحق لكم الحصول على اعتراف المتهم باستعمال القوة فبالاحرى الحصول على تصريح المشتكية، بماذا ترد ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - salah35 الثلاثاء 05 يونيو 2018 - 00:14
نحن أمام مسرحية هزلية
مادام المشتكيات يدعين أنه تم اغتصابهن من طرف بوعشرين, لماذا لايحضرن المحاكمة دون اللجوء إلى القوة لإحضارهن؟ هذا يدل على أن هناك مؤامرة حيكت من أول وهلة
نحن لا نبرئ توفيق بوعشرين قبل صدور الحكم, ومادام هناك دلائل ضده, لكن ما يدعو للشك والريبة عدم حضور هؤلاء النسوة اللائي يزعمن أنهن مغتصبات, مما يحيل إلى أن الأمر كله مجرد تصفية حسابات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.