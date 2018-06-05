عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء :

* أخبار اليوم:

- كشف مصدر مقرب من الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، حقيقة الرد الحكومي على مذكرة حزب الاستقلال الخاصة بتقديم قانون مالي تعديلي. المصدر أوضح أن الخلفي لم يطلب من حزب الاستقلال تقديم مقترح قانون مالي، وهو ما لا يسمح به القانون التنظيمي للمالية، بل دعاه إلى تقديم مقترحات قوانين تتضمن التعديلات التي يدعو الحزب إلى إدخالها. وأوضح المصدر أن قرارا للمجلس الدستوري صدر سنة 2014، نص على عدم حصر تعديل المقتضيات المالية في قوانين المالية وحدها، "وبالتالي، يمكن تقديم مقترحات قوانين تهم مدونة الضرائب أو الأجور أو أحد الصناديق...".

- سجل عدد المسافرين الذين استعملوا مطار المسيرة ـ أكادير خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم أبريل 2018، ارتفاعا بلغ معدله 07ر29 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2017. وتفيد المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات، أن مجموع المسافرين الذين استعملوا هذه المحطة الجوية الدولية خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الجارية بلغ 474 ألفا و65 مسافرا، مقابل 611 ألفا و876 مسافرا نهاية أبريل من سنة 2017.

* المساء:

- ساعات قليلة على الاجتماع الذي جمع وزير الفلاحة والصيد البحري وهيئة الصيادلة ومدير مكتب السلامة الصحية، من أجل تشديد المراقبة على الأدوية البيطرية لتجنب تكرار سيناريو تعفن الأضاحي، حجزت لجنة مختلطة أدوية بيطرية مهربة داخل سوق أسبوعي بضواحي مدينة بني ملال كانت في طريقها إلى فلاحي المنطقة. وأكدت معطيات حصلت عليها الجريدة أن لجنة مشتركة قامت بناء على شكاية تقدمت بها صيدلية بالمنطقة، تفيد بوجود أدوية بيطرية يتم ترويجها للفلاحين خارج المسالك القانونية، بعملية حجز مجموعة من الأدوية المهربة لدى شخصين داخل السوق الأسبوعي كانا بصدد بيعها للفلاحين.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي شهدت انخفاضا ملموسا، إذ انتقلت من 5,4 نقطة إلى 3,6 نقطة سنة 2017. وأشارت المندوبية، في مذكرة جديدة، أن الطلب الداخلي ارتفع إلى 3,3 في المائة عام 2017، بعد أن سجل 5,1 في المئة عام 2016، نتيجة تباطؤ نفقات استهلاك الأسر، وانخفاض الاستثمار. وعرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة عوض 3,7 في المئة عام 2016، مساهمة بذلك بنقطتين في النمو عوض 2,1 نقطة.

* الأحداث المغربية:

- لم يتأخر حزب الاستقلال في وضع مذكرته التعديلية لقانون المالية الحالي، بين يدي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك بعد أن عرض خطوطها العريضة في ندوة صحفية الأسبوع الماضي. وقال رحال المكاوي، عضو اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال، في تصريحات صحفية، إن "الحزب راسل رئيس الحكومة في الموضوع"، مؤكدا أن "مؤشرات كثيرة أملت على الحزب صياغة هذه المذكرة التعديلية لقانون المالية وإرسالها إلى رئيس الحكومة"، والتي لخصها في "مستجدات تعرفها الساحة الآن وتستدعي تعديل قانون المالية بشكل يضمن التعاطي معها بشكل إيجابي".

- كشفت دراسة أنجزت في الفترة ما بين غشت 2017 ومارس 2018، من طرف الخبيرة الدولية بولين لونديكس، بدعم من الائتلاف العالمي لمحاربة "السيدا" وصندوق "يونيتيد"، وهو صندوق عالمي مخصص لتوسيع الولوج إلى الأدوية، أن 1,2 في المائة من المغاربة، أي ما يناهز 400 ألف شخص، مصابون بالالتهاب الكبدي الفيروسي "س"، وغالبية حاملي الفيروس يجهلون إصابتهم، وذلك بسبب غياب التشخيص والفحص والاستفادة من العلاج في الوقت المناسب. وطالب البروفيسور مصطفى صدقي، الكاتب العام لفرع جمعية محاربة "السيدا" بالدار البيضاء، بضرورة توفير فحص تشخيص الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي "س" مجانا للجميع، مشيرا إلى أن سعره الحالي وكما تبين الدراسة يشكل حاجزا أمام الولوج إلى العلاج.

* آخر ساعة:

- عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين عن استنكاره لموجة الغلاء والارتفاع غير المبرر لمجموعة من المواد الأساسية الاستهلاكية بالمغرب. وطالب المكتب التنفيذي للنقابة، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي بالمقر المركزي للنقابة بالرباط، المصالح المختصة بالتدخل "لمنع الاحتكار والقطع مع المضاربين والوسطاء، الذين يتحكمون في الأسعار وتقلباتها، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وللحد من الفوارق الاجتماعية التي تهدد السلم والأمن الاجتماعي".

* العلم:

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الأحد، بإقليم بنسليمان (جهة الدار البيضاء-سطات)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مركز لطب الإدمان، المشروع التضامني الذي يجسد العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها الشباب، وحرص جلالته على حمايتهم من كل انحراف أو خطر مجتمعي. ويشكل هذا المركز الجديد، الذي تشرف على إنجازه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الإقليم، جزءا من البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان الذي تسهر المؤسسة على تفعيله منذ سنة 2010، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك بشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية.

- ستكون مستشفيات المملكة على موعد جديد مع توقف الخدمات التمريضية، بعد أن أعلن الممرضون خوضهم إضرابا وطنيا يومي 5 و6 يونيو، مصحوبا باعتصام أمام مقر وزارة الصحة، للتنديد بما أسموه "استمرار الوزارة في تعنتها في الاستجابة لمطالب الممرضين، وضد غياب هيئة وطنية للمرضين تؤطر عملهم وتحميهم من المخاطر المحدقة بهم". وأوضحت حركة ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب، أنها تعتزم الاعتصام اليوم الثلاثاء، من التاسعة صباحا إلى الرابعة زوالا، أمام وزارة الصحة بالعاصمة الرباط، في خطوة تصعيدية، بعد تنفيذها سلسلة إضرابات سابقة، توجت بمسيرة وطنية في 12 ماي الماضي.

* بيان اليوم:

- تقدمت المجموعة النياببية لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يتعلق ب"تنظيم الإيقاف الطبي للحمل" وذلك بإفراد نص قانوني له، ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية للمواطنات والمواطنين التي يحكمها قانون الصحة، وإخراجه من مجموعة القانون الجنائي. ومقترح القانون، حسب عضو المجموعة النيابية لحزب "الكتاب"، ثريا الصقلي، التي تحدثت للصحيفة في اتصال هاتفي، يستند في خلفياته إلى ما أقرته الوثيقة الدستورية لسنة 2011 كمنظومة متكاملة من الحقوق والحريات، فضلا عن قناعة المجموعة في "أهمية المواكبة التشريعية للتحولات المجتمعية". ويهدف المقترح، وفق الصقلي، إلى "الحد بالدرجة الأولى من ظاهرة الإجهاض السري".

- سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.1 في المائة خلال السنة الماضية، مقابل 1.1 في المائة خلال سنة 2016. وكشفت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2017، التي نشرتها المندوبية السمية للتخطيط، أن هذا النمو تعزز بفضل الانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي. وشكل الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي قاطرة لهذا النمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

* الاتحاد الاشتراكي:

- قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إرجاء العمل إلى غاية 2 يوليوز المقبل بالمذكرة الإخبارية التي تقضي بالاستغناء عن نشرة الأدوية من لائحة الوثائق المكونة لملف طلب التعويض وفوترة الأدوية بالنسبة للخدمات التي تمت ابتداء من 15 يناير 2018. وأوضح الصندوق، في مذكرة له، أن قرار إرجاء العمل بالمذكرة الإخبارية رقم 1 / 2018 يأتي لتجاوز الصعوبات التي اعترضت بعض المؤمنين عند إيداع ملفات مرضهم والمتعلقة بالإدلاء بالثمن العمومي للبيع أو الرمز التسلسلي للأدوية أو بالرمز الاستدلالي الوطني لطبيبهم المعالج.

- كشفت إحصائيات الحسابات الوطنية لسنة 2017 أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت تباطؤا نسبيا بعدما بلغت العام الماضي 610 ملايير درهم عوض 585 مليار درهم المسجلة سنة 2016 أي بنمو معدله 3.5 في المائة عوض 3.7 في المائة سنة 2016، مساهمة بذلك بنقطتين في النمو عوض 2.1 نقطة. في المقابل، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية إلى أزيد من 201 مليار درهم عوض 195 مليار درهم من قبل محافظة على وتيرة نموها.

* رسالة الأمة :

- يجتاز حوالي 440 ألف مترشحة ومترشح، اليوم الثلاثاء وعلى مدى ثلاثة أيام، الدورة العادية لامتحانات البكالوريا. وتمثل نسبة ترشح الإناث 48 في المئة من مجموع المترشحين، فيما يبلغ عدد المترشحين الأحرار 100 ألف و534 مترشحة ومترشحا بنسبة 23 في المائة من مجموع المترشحين. وتبلغ نسبة الترشيح بالتعليم العمومي 70 في المائة مقابل 7 في المئة بالتعليم الخصوصي. وعلى مستوى التدابير المتخذة لمحاربة وزجر الغش، عملت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على إحداث لجن اليقظة والتتبع على الصعيد الاقليمي والجهوي والوطني لتتبع كل ما يتعلق بإجراء امتحانات البكالوريا، وبنشر المعطيات المتعلقة بمواضيعها للتمكن من التدخل الآني خلال إجراء الاختبارات.

- عبر وزير الاستثمار البريطاني، غراهام ستيوارت، عن أمله في تعزيز المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة، في سياق يميزه خروج مرتقب للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وشدد ستيوارت، خلال ندوة صحافية، عقدت في إطار زيارة عمل يقوم بها للمغرب، على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية الثنائية التي "تبقى دون المستوى الذي يتطلع له الطرفان"؛ مذكرا بأن المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة ارتفعت ب 36 في المائة خلال 2016 مقارنة مع 2015 بحجم إجمالي بلغ 3.5 مليار دولار.

* لوماتان :

- ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. وألقى الدرس، بين يدي أمير المؤمنين، الأستاذ أحمد آيت إعزة، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعات ابن مسيك بالدار البيضاء، متناولا بالدرس والتحليل موضوع "تعليم الدين في مدارس المملكة المغربية ومقاصده الكونية".

- سيختار المجلس الجهوي سوس ماسة درعة في 19 يونيو الجاري مكتبا للدراسات من أجل إنجاز الدراسات التقنية ومتابعة أشغال تهيئة مدينة الابتكار بأكادير. وسيمتد هذا المشروع، الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك في يناير الماضي، على مساحة قدرها 4900 متر مربع، ويضم مركزا للابداع، ومكاتب للشركات الناشئة، ومكاتب للمقاولات الصغرى والمتوسطة. وتصل كلفة الاستثمار إلى 45 مليون درهم.

* ليكونوميست :

- النقاش بشأن أسعار المحروقات يأخذ منعطفا جديدا. قدم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين مقترح قانون بشأن اعتماد نظام المقايسة في أسعار خدمات النقل. وتأتي هذه المبادرة بعد سؤال الذي وجه إلى وزير التجهيز بالغرفة الثانية للبرلمان من قبل الفريق حول تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على المردودية والقدرة التنافسية لشركات النقل. ويتعلق الأمر بأول مرة يشكل فيها تأثير أسعار المحروقات موضوع مقترح قانون. وقد تعهد وزير التجهيز بدعم هذا المقترح قانون.

* أوجوردوي لوماروك:

- أعلنت الوكالة الحضرية للدار البيضاء عن إطلاق دراسة لبلورة مخطط لحماية وتثمين التراث المعماري والحضري والتاريخي للعاصمة الاقتصادية للمملكة، وخاصة على مستوى مقاطعة سيدي بليوط. وتهدف هذه الخطوة إلى جرد المآثر التراثية، ووضع مخطط للحفاظ عليها، وتحديد الأولويات والوسائل الضرورية لتفعيل هذا المخطط، وذلك من أجل الحفاظ على تراث المدينة وضمان استدامته، وأيضا تثمين صورة الدار البيضاء وتعزيز موقعها ضمن الحواضر العالمية الكبرى.

- الاستغلال غير القانوني للرمال محور اجتماع بالبرلمان بحضور الوزير الوصي على القطاع. والإحصائيات المتعلقة بكميات الرمال المستغلة بطريقة غير قانونية مقلقة، حيث كشفت أن ما لا يقل عن 55.07 بالمائة من الرمال التي تباع في السوق الوطنية تأتي بطرق غير شرعية، أي أكثر من نصفها يستخدم على وجه الخصوص في مجال البناء. وهذا الأمر يشكل، حسب مصادر برلمانية، مخاطر جسيمة على عدة مستويات.

* لوبينيون :

- المبادلات التجارية بين المغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) في تطور تصاعدي. وذكرت دراسة حديثة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن استغلال الفرص المتاحة بين المغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من شأنه أن يعود بالنفع على الطرفين وذلك من خلال إلغاء الرسوم الجمركية الساري بها العمل. - أطلقت المديرية العامة للضرائب، يوم الجمعة، خمسة شهادات ضريبية جديدة على الأنترنت، وذلك في إطار ورش تبسيط المساطر الذي تقوده المديرية بغية تسهيل الإجراءات الضريبية على الملزمين. وأوضح بلاغ للمديرية أنه تم تزويد باقة الخدمات الإلكترونية (SIMPL) بخمس شهادات إلكترونية، مشيرا إلى أن هذا العرض يهم كل من شهادة الدخل وشهادة استحقاق المشتري(ة) من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باقتنـاء السكن الاجتماعي وشهادة الخضوع لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وشهادة رقم الأعمال المنجز عند التصدير وشهادة القيمة الإيجارية.

* ليبيراسيون:

- حصل ملف ترشيح المغرب على تنقيط فوق المتوسط 2.7 / 5 مقابل حصول الملف الثلاثي (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك)، الذي ينافس المغرب على تنظيم أكبر عرس كروي بالعالم، على تنقيط عال بلغ 4 / 5. وعلى الرغم من الفرق على مستوى النقط، فقد تم تأهيل كلا الملفين إلى مرحلة التصويت، والتي يرتقب أن تجرى يوم 13 يونيو الجاري، يوما واحدا قبل موعد الانطلاق الرسمي لكأس العالم روسيا 2018.

- أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بارتفاع الدرهم بنسبة 0,22 في المائة مقابل الأورو، وانخفاضه بـ0,38 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و30 ماي 2018. وأبرز البنك المركزي أنه خلال هذه الفترة بلغ صافي الاحتياطات الدولية 229,2 مليار درهم، حيث ظلت على حالها تقريبا من أسبوع لآخر، غير أنها عرفت انخفاضا بـ 1 في المائة على أساس سنوي، مشيرا إلى أنه خلال نفس الفترة لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات.

* البيان:

- قال وزير الاستثمار البريطاني، غراهام ستيوارت، خلال ندوة صحافية، عقدت في إطار زيارة عمل يقوم بها للمغرب، أن هذه الزيارة الأولى للمغرب شكلت مناسبة لاستشكاف سبل تنمية الشراكة المغربية-البريطانية، خصوصا في مجالات التعليم والطاقة والبنيات التحتية. وتابع ستيوات أنه خلال هذا اللقاء مع وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، تطرق الطرفان إلى سبل تقوية التعاون المالي بين بورصتي لندن والدار البيضاء، بهدف النهوض بالاستثمارات بين البلدين.

- حطت صباح أمس الإثنين، بقاعدة شرق القاهرة الجوية، طائرتان عسكريتان مغربيتان، محملتان بالشحنة الأولى من المساعدة الانسانية المغربية الموجهة للشعب الفلسطيني، والتي ستنقل برا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي. وتشمل هذه العملية الانسانية، إقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية بقطاع غزة، وتقديم أغطية وكمية من الأدوية الضرورية، وكذا منح مساعدة غدائية من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن لفائدة ساكنة القطاع. وسيوفر المستشفى، خدمات استشفائية للفلسطينيين ضحايا الأحداث الأخيرة، وكذا لمجموع ساكنة المنطقة.