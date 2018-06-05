خلاف مصرحة ومشتكية حول "أفلام بوعشرين"

هسبريس - عبد الإله شبل

عادت "عفاف. ب"، المصرحة في ملف توفيق بوعشرين التي جرى إحضارها باستعمال القوة العمومية إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة الاثنين، لتؤكد ما سبق لها التصريح به بكونها لا تربطها أية علاقة جنسية بالمتهم.

وأكدت "عفاف. ب"، التي تتابعها النيابة العامة بعد تقديمها طعنا في محاضر الفرقة الوطنية، في الجلسة التي استمرت حتى الرابعة من صباح يومه الثلاثاء، أن المحاضر التي وقعت عليها لا تحمل تصريحاتها الحقيقية.

وغادرت المصرحة قاعة المحكمة، وسط عناق حار بينها وبين أفراد أسرتها، مؤكدة أنها غير متأثرة بالأحداث التي سبقت إحضارها بالقوة العمومية.

وأنكرت المصرحة، خلال مثولها لساعات طوال، علاقتها سواء من قريب أم بعيد بالملف الذي يتابع فيه ناشر ''أخبار اليوم" بتهم أبرزها الاتجار في البشر وممارسة الجنس على عاملات لديه.

وقالت "عفاف. ب"، وفق ما نقله عدد من الذين حضروا أطوار هذه الجلسة السرية، "لا علاقة لي بالفيديوهات، وإن رغبتم في عرضها لا مانع لدي"، مضيفة: "كيف لا تستطيع الفرقة الوطنية إحضار فيديو متعلق بي رغم تزوير محضر الاستماع إليّ؟"، وفق تعبيرها.

ودخلت المصرحة في خلاف، أمام القاضي بوشعيب فارح، مع المطالبة بالحق المدني "أسماء. ح" حين عرضت المحكمة فيديوهات على الأولى، حيث تدخلت المشتكية: "هي لي كاتبان في الفيديو ولست أنا!"، إلا أن المصرحة نفت ذلك: "لست من يظهر بالفيديو وهل يمكنك معرفتي أكثر من نفسي؟".

وفي الوقت الذي تضاربت فيه التصريحات بين المشتكية والمصرحة، فإن المتهم توفيق بوعشرين حاول التأكيد على كون هذا الأمر لا يمكن معه جعل الفيديوهات المعروضة أدلة إثبات في النازلة.

وذهب ناشر ''أخبار اليوم" إلى أن الأطراف الثلاثة في القضية، بوعشرين المتهم و"أسماء. ح" المشتكية ثم "عفاف. ب" المصرحة، وباختلاف مواقعهم القانونية ينفون علاقتهم الفيديوهات المعروضة.

وعرفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تزامنا مع إحضار بعض المصرحات، غليانا كبيرا، خاصة بعد إحضار مصرحتين عن طريق استعمال القوة العمومية رفضتا الحضور سابقا.

وأقدمت العناصر الأمنية على إحضار المصرحة "حنان. ب"، التي تشتغل رئيسة تحرير لموقع إلكتروني بمجموعة توفيق بوعشرين الإعلامية، عن طريق استعمال القوة العمومية بتعليمات قضائية، إلا أنها قدمت شهادة طبية أعفتها من الاستماع إليها من لدن المحكمة خلال هذه الجلسة السرية.

وأصيبت المصرحة المذكورة بوعكة صحية، نقلت على إثرها إلى المستشفى بالرباط، على إثر توصل العناصر الأمنية إلى مكانها من أجل اقتيادها لحضور الجلسة بناء على تعليمات رئيس الجلسة المشرف على الملف، قبل أن تنقل مجددا إلى أحد مستشفيات الدار البيضاء حيث لا تزال ترقد فيه تحت الحراسة.