عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء :

* أخبار اليوم:

- رصد سريع لتسريبات امتحان البكالوريا عبر الفايسبوك. كشف وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، صباح يوم أمس، رصد ثلاث حالات غش عند الساعة الثامنة ودقيقة واحدة، بعد نشر موضوع اللغة العربية على موقع "فيسبوك"، موضحا أنه بعد 15 دقيقة من ذلك، ضبطت الحالة وقدم التلميذ للمصالح الأمنية لإجراء المساطر اللازمة.

- قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إن "المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل يدعم أطر بوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للوزارة، في تمردهم على قرار الإدارة". وقالت في جوابها على سؤال لفريق الاتحاد المغربي للشغل، أمس الثلاثاء، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الوزارة مع العمل النقابي، "لكن لا نسمح بتجاوز القانون"، إذ سجلت أن عدد الأطر الحاصلين على الحماية النقابية، يرفضون أوامر الإدارة، معتبرة أن من حق هذه الأخيرة اتخاذ الإجراءات في حقهم حتى وإن كانت صارمة.

* المساء:

- 5 مليارات لإنقاذ الرباط وتمارة من كارثة بيئية. شرعت شركة خاصة في اختبار بكتيريا مطورة في مختبر فرنسي من أجل إنقاذ الرباط وتمارة من قنبلة بيئية، من خلال معالجة آلاف الأطنان من السوائل السامة، التي تكدست في أحواض عملاقة بعمق خمسة أمتار بمطرح "أم عزة" الممتد على مسافة أزيد من 100 هكتار. وبادرت ولاية الرباط إلى تخصيص دعم بقيمة 5 ملايين درهم من أجل معالجة رائحة مادة "الليكسيفيا" مع اختبار تقنية جديدة لتبخيرها، بعد أن أدى تراكم أزيد من 230 ألف متر مكعب من هذه المادة السامة إلى محيط فيلات وإقامات خاصة بأسماء من العيار الثقيل.

- صعد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، من لهجته تجاه منتقدي الخروج الإعلامي لعدد من وزراء حكومة العثماني لتوضيح نتائج حملة المقاطعة التي تستهدف في جزء منها منتوج شركة لإنتاج الحليب. وقال الوزير، في تصريح صحفي، "لو أن الحكومة سكتت ولم تتجاوب مع هذه الحملة بتقديم المعلومات الرسمية والأرقام الصحيحة التي توضح التداعيات السلبية لتلك المقاطعة على فئات واسعة من الفلاحين، لكان عليها أن تقدم استقالتها".

* الأحداث المغربية:

- المعارضة تمتحن تماسك الحكومة. انتقلت المعارضة إلى رفع سقف التصادم مع الحكومة في الجلسات البرلمانية، التي استعادت إيقاع التراشق والمواجهات الكلامية داخل قبة البرلمان، حيث تعيش الجلسات البرلمانية، منذ انطلاق حملة المقاطعة، على وقع مداخلات قوية لنواب المعارضة، كان آخرها جلسة الاثنين بمجلس النواب. - نفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ما روجت له بعض المنابر الإعلامية مؤخرا بشأن "عدد من مشاريع المراسيم تكون قد أعدتها خلسة وتقدمت بها الوزارة بغاية المصادقة عليها في مجلس حكومي". وشددت الوزارة، في بلاغ، على أنه "لا وجود على الإطلاق لمشاريع مراسيم تخص تعويضات الوزراء والكتاب العامين وإلغاء مباراة التعيين في المناصب العليا، سواء على مكتب الوزير أو لدى رئاسة الحكومة أو الأمانة العامة للحكومة".

* آخر ساعة:

- "مرحبا 2018" .. تعبئة كبيرة لاستقبال مغاربة العالم. أعلن بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن أن عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج "مرحبا 2018" انطلقت أمس الثلاثاء 5 يونيو وستتواصل إلى غاية السبت 15 شتنبر 2018، وذلك تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وأوضحت المؤسسة، التي تساهم في تنفيذ وتنظيم هذه العملية الإنسانية المتفردة، أنها قامت بإعادة تهيئة فضاءاتها ال20 للاستقبال بالمغرب وبالخارج بهدف مواكبة الحركة المكثفة للنقل البحري والجوي المسجلة عادة خلال الفترة الصيفية.

- دعا فريق الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى تقديم الاستقالة، وحل مجلسي البرلمان وإعلان فشلها في مواجهة حالة الاحتقان وردود أفعال الشارع الغاضب من ارتفاع الأسعار جراء قراراتها اللاشعبية. وندد هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب (البام)، في مداخلته يوم الاثنين بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، باستفادة الوزراء والسياسيين من تعويضات بالملايين، بينما يكتوي المغاربة بغلاء المعيشة.

* العلم:

- قرر أطباء القطاع العام الإقدام على تنظيم أسبوعي "غضب الطبيب المغربي"، من 11 إلى 17 يونيو ومن 2 إلى 8 يوليوز 2018، من خلال توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص والامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوعي الإضراب. ويطالب هؤلاء الأطباء بـ"تخويل الرقم الإستدلالي 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية، بجميع المؤسسات الصحية، لعلاج المواطن".

- 440 ألف مترشح ومترشحة يجتازون امتحانات البكالوريا. انطلقت صباح أمس الثلاثاء، امتحانات السنة الثانية بكالوريا بمختلف الثانويات التأهيلية بالمملكة في أجواء خاصة بفعل تزامنها مع شهر رمضان الفضيل، وتعميم الاجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل جميع المترشحات والمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن أهم مستجدات هذا الاستحقاق الوطني لهذه السنة، مواصلة إرساء المسالك الجديدة للبكالوريا المغربية، حيث ستجرى امتحانات هذه الدورة في ثمانية مسالك دولية للبكالوريا المغربية، و14 مسلكا مهنيا جديدا تنضاف الى 4 مسالك للبكالوريا المهنية، التي تم إرساؤها في دورة 2017.

* بيان اليوم:

- أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري سجل ارتفاعا بنسبة 15,8 في المئة ليصل إلى حوالي 41,3 مليار درهم نهاية شهر أبريل 2018، مقابل 35,7 مليار درهم قبل سنة. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2018، أن الواردات بلغت 172,1 مليار درهم خلال هذه الفترة، بارتفاع قدره 9,9 في المئة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 8,2 في المئة لتبلغ 130,8 مليار درهم.

- أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أنه سيتم تسخير جميع الوسائل مستقبلا لوضع نظام خاص لمواكبة العاملات الموسميات المغربيات فور وصولهن لإسبانيا، يكون من شأنه تتبع أوضاعهن وتيسير اندماجهن في الوسطين الاجتماعي والمهني ويضمن لهن الحماية والدعم اللازم في حالة تعرضهن لممارسات غير صحيحة. وقال السيد يتيم، في معرض رده على إحاطة بمجلس النواب حول موضوع "قضية العاملات المغربيات ضحايا الاستغلال الجنسي بحقول وضيعات التوت الأرضي بإسبانيا"، إنه في إطار التحري حول صحة ما يروج من أخبار بخصوص تعرض العاملات المغربيات بالضيعات الفلاحية للاعتداءات، "فإننا سنواصل العمل على تنسيق الجهود مع الجانب الاسباني، مع تجنيد جميع الوسائل الضرورية للحد منها ومنعها، في حال ثبوتها".

* الاتحاد الاشتراكي:

- ثمن سفير جمهورية نيجيريا بالرباط، بابا غاربا، المنحى التصاعدي الذي تعرفه علاقات التعاون الثنائية، معربا عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومشيدا بالتزام جلالته في تقوية العلاقات بين البلدين. وأكد سفير نيجيريا، خلال استقباله من طرف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك لنيجيريا سنة 2016، شكلت منعطفا في تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في كافة المجالات.

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني خفت، حيث انتقلت من 4.3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016 إلى 3.7 في المئة سنة 2017. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2017، أنه بالنسبة لإجمالي الدخل الوطني المتاح فقد ارتفع بنسبة 4.7 في المائة عوض 3 في المئة سنة 2016، ليبلغ 1125 مليار درهم سنة 2017، مدفوعا بارتفاع بنسبة 4.9 في المئة في الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية سنة 2017 ونموا بنسبة 1 في المائة في صافي الدخول المتأتية من بقية العالم.

* رسالة الأمة :

- أشاد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بالمجهودات التي يقوم بها المكتب الوطني للمطارات من أجل الارتقاء بجودة الاستقبال وتحسين خدماته. وقال ساجد، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع "تجويد الخدمات المقدمة بمختلف مطارات المغرب"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن "المكتب الوطني للمطارات، بذل مجهودات جبارة خلال الشهور الأخيرة، لاستكمال وتطوير الطاقة الإستيعابية بعدد من مطارات المملكة"، مشيرا في هذا السياق إلى توسعة وتهيئة المحطات الجهوية بكل من مطار مراكش-المنارة، ومطار فاس-سايس، ومطار وجدة- أنجاد، وهي التوسعة التي ساهمت في ارتفاع أعداد مستعملي هذه المطارات بشكل لافت.

- نفى محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن يكون للقرار الذي اتخذته الحكومة في 15 يناير الماضي، بالانتقال من نظام سعر الصرف الثابت للدرهم إلى نظام الصرف المرن، "أي تأثيرات سواء على الأسعار أو المحروقات أو جيوب المواطنين". وجدد الوزير التأكيد على أن سعر صرف الدرهم ظل مستقرا داخل النطاق السابق لتدبدبه، والمحدد في 0,3 في المئة صعودا أو نزولا.

* لوماتان :

- ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، اجتماعا خصص لإشكالية الماء. وكان جلالة الملك قد أثار، خلال ترؤسه المجلس الوزاري لثاني أكتوبر 2017، الانتباه لمشكل خصاص الماء الصالح للشرب ولمياه الري وسقي المواشي، وأعطى جلالته توجيهاته السامية لرئيس الحكومة، لترؤس لجنة تنكب على دراسة هذا الموضوع قصد إيجاد الحلول الملائمة. ومنذ اعتلاء جلالته العرش، عزز جلالة الملك السياسة التي نهجها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني لتزويد المملكة ببنيات تحتية مائية من شأنها الاستجابة لحاجيات المواطنين. وهكذا فقد تم، خلال 18 سنة، تشييد ثلاثين سدا من مختلف الأحجام.

- أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، أمس الثلاثاء، بالإقامة الملكية بسلا، مأدبة إفطار، على شرف رئيس جمهورية الغابون، فخامة السيد علي بونغو أونديمبا، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، السيد موسى فاكي محمد، اللذين يجريان زيارة للمملكة.

* ليكونوميست :

- شركة "ستروك للصناعة" تبحث عن مخطط إنقاذ يخرج من الوضعية المادية الصعبة التي تتخبط فيها. ويندرج هذا المخطط في إطار نظام صعوبات المقاولة الذي نصت عليه مدونة التجارة المصادق عليها أخيرا. وستكون شركة "ستروك" أول مقاولة مدرجة بالبورصة تستفيد من هذا المخطط وثاني شركة تلجأ إلى مسطرة صعوبات المقاولة، بعد شركة التكرير "سامير" المدرجة أيضا بالبورصة. ومن المرتقب أن تصدر العدالة حكمها بشأن قضية الشركة يوم الخميس 7 يونيو.

- آثار معرض "أوطو إكسبو" تتواصل في ماي الماضي. فحسب أرقام لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب، فإن مبيعات السيارات الجديدة بلغت 15 ألفا و570 وحدة خلال الشهر المنصرم، بارتفاع نسبته 11,78 في المئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي. وتم بيع ما مجموعه 76 ألفا و220 وحدة مقابل 69 ألف و116 وحدة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع 10,28 في المئة.

* لوبينيون :

- أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، في عرض قدمه خلال اجتماع مع مناضلي الحزب بالرباط، أن الطبقة الوسطى تقلصت بنسبة 15 بالمئة، وما فتئت تتراجع منذ سنة 2012. وأبرز أن حزب الميزان له وزن وقوة سواء داخل الحكومة أو المعارضة.

- النيابة العامة : نقص كبير في الموارد. فقد طالبت النيابة العامة، من أجل ضمان استقلاليتها إزاء السلطة التنفيذية، 100 منصب مالي إضافي واستقلالية مالية كبيرة. ويلح أعضاء النيابة العامة على زيادة الموارد واستقلالية مالية أكبر إزاء وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

* البيان :

- في الوقت الذي يحذر فيه أرباب العمل والفاعلون من الصعوبات التي تواجه المقاولة، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الإفلاس هو جزء من الدورة الاقتصادية العادية. وأبرز محمد بوسعيد، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن إحداث مقاولات جديدة يغطي على حالات الإفلاس. وقال الوزير "إذا أغلقت 5690 مقاولة أبوابها خلال سنة 2017، فقد تم إحداث 41 ألفا و251 مقاولة أخرى خلال السنة ذاتها ".

- نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الادعاءات التي نشرها الموقع الاخباري "اليوم 24"، والتي زعم فيها أن "عناصر أمنية اقتحمت المنزل الذي كانت متواجدة فيه رئيسة تحرير الموقع، وأقدمت على قطع التيار الكهربائي والماء قبل أن تنفذ عملية الاقتحام". وجاء في بلاغ للمديرية العامة، أنه تنويرا للرأي العام الوطني، وتصويبا لهذه "الادعاءات غير الدقيقة"، فإن المديرية العامة توضح أن فرقة للشرطة القضائية بالرباط، تضم من بين عناصرها ثلاث شرطيات تترأسهم عميدة شرطة ممتازة، انتقلت زوال يوم الاثنين إلى شقة بحي أكدال، بغرض تنفيذ أوامر قضائية تقضي باستخدام القوة العمومية لإحضار سيدات للمثول أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وذكر البلاغ أنه رغم إفصاح عناصر فرقة الشرطة القضائية عن صفاتهم الوظيفية وطبيعة الأمر القضائي المنتدبين لتنفيذه، لم يتم فتح باب الشقة رغم النداءات المتكررة، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح الباب الخارجي بواسطة تقني متخصص دون كسر أو قطع للتيار الكهربائي أو لإمدادات الماء.

* ليبيراسيون :

- واصل، مساء يوم الإثنين، الجسر الجوي الذي أقامته المملكة المغربية، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لنقل المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني، بعد أن حطت طائرتان تابعتان للقوات المسلحة الملكية، بمطار قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملتان بشحنات من المساعدات الانسانية التي سيتم نقلها برا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي. وأشرف على عملية وصول واستقبال هذه المساعدات، بقاعدة شرق القاهرة الجوية، سفير صاحب الجلالة بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية السيد أحمد التازي، وأعضاء السفارة المغربية. وكانت طائرتان عسكريتان مغربيتان، محملتان بالشحنة الأولى من المساعدة الانسانية المغربية قد حطتا صباح اليوم نفسه بالمطار ذاته.

- أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغت 6,64 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 8,1 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة السابقة، أي بانخفاض نسبته 18,6 بالمئة. وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الشهرية حول المبادلات الخارجية لشهر أبريل 2018، أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع النفقات بـ (زائد 1,37 مليار درهم) مقرونة باستقرار المداخيل في 10,81 مليار درهم. وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجل ارتفاعا بنسبة 12,9 بالمئة، لتصل إلى 20,99 مليار درهم برسم الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 18,5 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة السابقة.