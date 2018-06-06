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كُتّاب وآراء
"البيجيدي" يطلب فرض رقابة على "دوزيم" بسبب "حملة المقاطعة"
لا يزال الصراع محتدماً بين العدالة والتنمية والإعلام العمومي بسبب تداعيات حملة المقاطعة، إذ اتهمها الحزب الإسلامي بالوقوف وراء استمرار مقاطعة المغاربة لثلاث شركات رئيسية في مجال الماء والحليب ومشتقاته والوقود.
إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وجّه انتقادات غير مسبوقة إلى القنوات التلفزيونية، وقال إن "الإعلام العمومي الذي يؤدي الشعب فاتورته من خلال الضرائب ينزل إلى الشارع ليحرض المواطنين على المقاطعة"، مضيفاً: "نحن نصرف على إعلامنا وهو يزرع الفتنة بيننا".
القيادي في حزب "البيجيدي" طالب الحكومة بفرض سلطة رقابية على القنوات العمومية ومراقبة خط تحريرها، مورداً: "عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن لا يمكن أن يكون الإعلام مستقلاً في اختياراته.. خصو يشد الصف ويعاون في استقرار البلاد وجذب الاستثمار"ّ، بتعبيره.
وخصص الأزمي حيزاً كبيراً من مداخلته باسم فريق "البيجيدي" خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ولحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، لمهاجمة القناة الثانية "دوزيم" قائلاً: "لا يمكن أن يخرب الإعلام العمومي الدرهم العمومي بهذه الطريقة".
وانتقد البرلماني ذاته المنتوج الإعلامي الذي تقدمه هذه القنوات خلال رمضان، وقال بلغة استهزائية: "تقدم لنا خدمات رديئة جداً في رمضان وحنا كنشربو زلافة ديال الحريرة وزايدينها بإشعال العافية في حملة المقاطعة".
مصدر من شركة صورياد "دوزيم" قال، في تصريح لهسبريس، إن "الحزب الذي يقود الحكومة يحاول تبرير فشله في التعاطي مع حملة المقاطعة"، مضيفاً: "كِيف مَا درْنا معَهُم وحْلَة!"، وزاد: "يتم اتهامنا بأننا لا ننقل أصوات الشارع ونقوم فقط بتغطية الأنشطة الرسمية، وعندما ننزل إلى الشارع يتهموننا بزرع الفتنة وتقديم الرداءة".
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد وجّه، منذ أيام، مراسلة إلى "دوزيم"، احتجاجاً على إحدى نشراتها الإخبارية حول موضوع مقاطعة بعض المنتجات؛ وهو ما تسبب في غضب قيادة "البيجيدي"، بعدما أظهرت العثماني هارباً من ميكروفون صحافي القناة؛ ما دفع به إلى التلميح بسحب الترخيص لها بالتصوير داخل مقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد، المخصص لوسائل الإعلام العمومية فقط.
وهدّد وزراء حزب العدالة والتنمية بمقاطعة الإعلام العمومي في أكثر من مناسبة، عبر رفض إعطاء التصريحات لطاقمها خلال تغطية الأنشطة الرسمية أو الحضور إلى البرامج أو النشرات الإخبارية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
شطحو ف موازين
تجار الدين
شكون مازال كايتفرج ف"دوزيم" وا راه وصلات لبنادم لعظم واش مازال ما بغيتوا توعاو بهاد القدية و وصلات لينا لعظم غنفاجروا معاكم فهاد لبلاد و لي بغات تكون تكون ، كضرب ف 7 مليون لشهر و بارك علينا صبروا
لان سفينة المغرب يقودها ربان خطير يوجه المقاطعة و سيوجهها اكثر ضد المصلحة العامة .
و حنا اللور اللور
قالیک مغرب الحریات
انا مشفت حتا حریۃ
ثم من يريد الاستثمار في المغرب لا يتابع الأخبار عبر قنوات الصرف الصحي لأن الأنترنت فضح كل شيء، واختم كلامي إيلا جاوك برامج دوزيم حامضين بحالنا طفي ديك التلفزة وشرب حريرتك ونوض تصلي التراويح.
على الحكومة هي الأولى اللي بانو نفسو قال إنها
اعطات لشركات المحروقات أرباحا كان الفقراء أولى بها ...
صعيب هادشي على الفهم .
لن يتم الرضوخ بسهولة للمطالب الاجتماعية المشروعة .
العملية تستوجب النفس الطويل وعدم الغباء.
ممكن الدولة تتصيد المقاطعة في كمين مدبر . مثلا خلق المقاطعة المضادة كمواقع محافظون وبعض المظاهرات الموجهة بالإضافة إلى تعبئة الإعلام الجديد التابع لدهاليز الداخلية .
اتفهم ان الوضعية جد حرجة في تاريخ المغرب وتحتاج إلى تدخل العقلاء النافذين في الدولة المركزية اما الحمقى فهم من اوصلوا المغرب إلى هذه السكتة الدماغية كحزب النذالة تجار الدين.
ليس هدا هو المطلوب بل المطلوب هو إلغاء الضريبة المفروضة على الشعب لصالحها.
واصلوا المقاطعة حتى الانتخابات المقبلة