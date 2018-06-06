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الرئيسية | السلطة الرابعة | "البيجيدي" يطلب فرض رقابة على "دوزيم" بسبب "حملة المقاطعة"

"البيجيدي" يطلب فرض رقابة على "دوزيم" بسبب "حملة المقاطعة"

"البيجيدي" يطلب فرض رقابة على "دوزيم" بسبب "حملة المقاطعة"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:00

لا يزال الصراع محتدماً بين العدالة والتنمية والإعلام العمومي بسبب تداعيات حملة المقاطعة، إذ اتهمها الحزب الإسلامي بالوقوف وراء استمرار مقاطعة المغاربة لثلاث شركات رئيسية في مجال الماء والحليب ومشتقاته والوقود.

إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وجّه انتقادات غير مسبوقة إلى القنوات التلفزيونية، وقال إن "الإعلام العمومي الذي يؤدي الشعب فاتورته من خلال الضرائب ينزل إلى الشارع ليحرض المواطنين على المقاطعة"، مضيفاً: "نحن نصرف على إعلامنا وهو يزرع الفتنة بيننا".

القيادي في حزب "البيجيدي" طالب الحكومة بفرض سلطة رقابية على القنوات العمومية ومراقبة خط تحريرها، مورداً: "عندما يتعلق الأمر بمصلحة الوطن لا يمكن أن يكون الإعلام مستقلاً في اختياراته.. خصو يشد الصف ويعاون في استقرار البلاد وجذب الاستثمار"ّ، بتعبيره.

وخصص الأزمي حيزاً كبيراً من مداخلته باسم فريق "البيجيدي" خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ولحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، لمهاجمة القناة الثانية "دوزيم" قائلاً: "لا يمكن أن يخرب الإعلام العمومي الدرهم العمومي بهذه الطريقة".

وانتقد البرلماني ذاته المنتوج الإعلامي الذي تقدمه هذه القنوات خلال رمضان، وقال بلغة استهزائية: "تقدم لنا خدمات رديئة جداً في رمضان وحنا كنشربو زلافة ديال الحريرة وزايدينها بإشعال العافية في حملة المقاطعة".

مصدر من شركة صورياد "دوزيم" قال، في تصريح لهسبريس، إن "الحزب الذي يقود الحكومة يحاول تبرير فشله في التعاطي مع حملة المقاطعة"، مضيفاً: "كِيف مَا درْنا معَهُم وحْلَة!"، وزاد: "يتم اتهامنا بأننا لا ننقل أصوات الشارع ونقوم فقط بتغطية الأنشطة الرسمية، وعندما ننزل إلى الشارع يتهموننا بزرع الفتنة وتقديم الرداءة".

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد وجّه، منذ أيام، مراسلة إلى "دوزيم"، احتجاجاً على إحدى نشراتها الإخبارية حول موضوع مقاطعة بعض المنتجات؛ وهو ما تسبب في غضب قيادة "البيجيدي"، بعدما أظهرت العثماني هارباً من ميكروفون صحافي القناة؛ ما دفع به إلى التلميح بسحب الترخيص لها بالتصوير داخل مقر رئاسة الحكومة بالمشور السعيد، المخصص لوسائل الإعلام العمومية فقط.

وهدّد وزراء حزب العدالة والتنمية بمقاطعة الإعلام العمومي في أكثر من مناسبة، عبر رفض إعطاء التصريحات لطاقمها خلال تغطية الأنشطة الرسمية أو الحضور إلى البرامج أو النشرات الإخبارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - الحضيض الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:14
قولو العالم زين، كلشي زين
شطحو ف موازين
تجار الدين
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128
2 - oussama الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:18
واش حنا أسي اليزمي كنرضعوا صباعنا ؟ ولا كيفاش كنبانو ليك !
شكون مازال كايتفرج ف"دوزيم" وا راه وصلات لبنادم لعظم واش مازال ما بغيتوا توعاو بهاد القدية و وصلات لينا لعظم غنفاجروا معاكم فهاد لبلاد و لي بغات تكون تكون ، كضرب ف 7 مليون لشهر و بارك علينا صبروا
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180
3 - أيمن الرباطي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:20
حزب العار و الذل إستغلتوا المغاربة لتصلوا إلى مناصبكم و كراسيكم .
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123
4 - عبدوو الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:20
البيجيدي خاص امشي فحالو ، راه خرج على البلاد
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118
5 - عبد الله الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:20
لاول مرة اتفق مع البجد منذ تأسيسه حتى الآن .
لان سفينة المغرب يقودها ربان خطير يوجه المقاطعة و سيوجهها اكثر ضد المصلحة العامة .
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-130
6 - Zig.italy الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:21
الحمد لله حدفتها من الجهاز سنين طويلة لانها اصبحت قناة متامرة خارجيا على الشعب لاحذات اكبر ضرر به وخاصة اخلاقيا . . .
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53
7 - abdo الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:21
الناس غادیین لقدام
و حنا اللور اللور
قالیک مغرب الحریات
انا مشفت حتا حریۃ
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68
8 - قتلسقط الحكومة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:22
من انت و من تكون.... نحن لا نعرفك انت و لا حزبك و لا حكومتك... مقاطعون الى ان تسقط الحكومة.
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89
9 - تمغربيت الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:23
madre mía madre mía .. كلشي عوج في هد البلاد مين الإعلام يعمل خدمتوا ميعحبش الحال ومين ينشر تكليخ اه ماشي مشكل إذن بغيتو الشعب يبقى مكلخ باش انتم تعملوا لبغيتو..
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54
10 - حمزة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:23
هذا الحزب خدم اجندة المخزن اكثر من المخزن نفسه الى اليوم لا يزال يوجه السهام للشعب ولا يتفهم المقاطعة ويحمل المسؤولية للقنوات.. يعني الشعب غير بحال شي دابة لي جا يجرها هذا الحزب لا يحترم الشعب و ارةدى ان افضل حل هو استقالة هذه الحكومة اللا شعبية واستبدالها بحكومة مصغرة من 15 وزيرا من التكنوقراط املا في تغيير الوضع والا فالامور مرشحة للتصعيد لما هو اكثر من المحكومة
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60
11 - سعيد من الريف الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:24
وزراء البيجيدي لا شغل لهم سوى قناة 2M، ويريدون أن يجعلوا من الإعلام بوقا لهم ولإنجازاتهم، وكل ما قامت به القناة الثانية أنها نقلت مقاطعة الشعب المنتوجات الثلاث، كما نقلت تقريرا عن أشخاص غير مقاطعين تحت سياسة الرأي والرأي الآخر.
ثم من يريد الاستثمار في المغرب لا يتابع الأخبار عبر قنوات الصرف الصحي لأن الأنترنت فضح كل شيء، واختم كلامي إيلا جاوك برامج دوزيم حامضين بحالنا طفي ديك التلفزة وشرب حريرتك ونوض تصلي التراويح.
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62
12 - حميد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:24
نحن لا نتق في حكومتنا ولا إعلامنا. الشعب مقاطع بيكوم و بلا بيكوم. مقاطعوووووون
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68
13 - facebook الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:24
الله يعز الفايس بوك مكنتسناوش من 2m تدافع على الشعب
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69
14 - مغربي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:25
أولا دوزيم كانت شركة خاصة و مستقلة حتا شراتها الدولة باش تحكم فيها. ننصحها تهرب لشي دولة أخرى. حشومة الدولة تتدخل فالصحافة.
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29
15 - بنخي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:25
ماكين لاعدالة ولا قنوات في هذا الساعة نتمنوا من الله جل وعلا أن يخرج السفينة إلى شط النجاة
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33
16 - yousseftanjawi الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:25
هذه حسابات هامشية لا تلهينا عن المقاطعة مقاطعون الى اجل غير معلوم سنطرال سيدي علي افريقيا + موازين لن نتنازل حتى رحيل لمرايقية والفاسدين والشفارة
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45
17 - ولد فاس الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:25
مافهمتش انا هاد سي ادريس الازمي كيفاش السيد عمدة ديال مدينة فاس و فنفس الوقت تلقاه شاد مناصب اخرى كيدير خدمة اخرى راه فاس كاتموت و السيد ماكاينش والا بغا اخدمها .... فين المحاسبة ؟
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15
18 - abd الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:26
انفضح الامر. بيجيدي ديكاج. لو كان كنتم كما في المعارضة سابقا لراينا العجب ولعشتنا فتنة مابعدها فنتة. يخخخخ منكم. كرهكم الشعب والله.
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11
19 - youssef الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:26
على من تضحكو اشمن 2m ولا تحريض وشكون اللي تايتفرج 2m على زين اللي فيها ماكاين غير سامحيني ونور والمسلسلات التركية ونقصو من الغلاء راه تقهرنا
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16
20 - مغربي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:27
يردون تكميم الافواه 2m تنقل مايجري في الشارع من احداث لقد تم فضحكم
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7
21 - مقاطع الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:27
أحسن حاجة ديرها دوزيم هي مين تجي فترة الانتخابات توقف ضد هاد الحزب و تحاربو اعلاميا باش ماينجحش.
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7
22 - عبدو في عهد السياسة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:29
البيجيدي خرج عليه بنكيران زرع داخله السوسة و فيروس الفتنة و اصبح ضد الشعب بعدما تسلق سلالم السلطة على حسابه
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5
23 - حسن البيضاوي الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:29
لماد لم تطلبوا محاسبة المفسدين والمخربين وأعداء الدين عاقوا بكم
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8
24 - مواطن الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:31
اذا كان فعلا من يستحق الرقابة وربما اكثر منها هو حزب الندالة و...
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10
25 - bogris nadori الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:31
مضيفاً: "نحن نصرف على إعلامنا وهو يزرع الفتنة بيننا. ' غريب هدا الكلام ولمادا لم تقولوا نفس الكلام عن ابناء جرادة الدي يطالب بحقه في الكرامة والعيش وهو يؤدي الضرائب خصوصا انتم جزء من الحكومة أن كانت هناك حكومة
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8
26 - حليمة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:31
هادو تلفو وجعرو والله بغاو إرميو الجشع على غيرهم واش صعيبة باش يفهم باللي حنا ماشارييش حيت منقدوش نشريو الحليب كيجينا غااااالي و سيدهم أخنوش كتفضل تكبوه ولا ترخص الثمنيشربوه المساكين والله باز ليكم بتصريحاتكم كتزيدو غير ااطين بلة حتى السياسة مكتعرفوهاش الا كان هدا هو الاسلام ديالكم انا كافرة به أما الاسلام الحقيقي بزااااف عليكم
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13
27 - ملاحظ الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:31
عباقرة العدالة والتنمية يعتقدون أن القناة الثانية هي من أوحت لهذا الشعب بالمقاطعة وهي من ورطت الداودي في الوقفة المليونية الحاشدة أمس أمام البرلمان. عندما إلتف حبل الفضيحة على عنق الحزب صرتم تتهمون هذا وذاك وتعلقون خيباتكم على مشجب القناة الثانية بسبب إديولوجيتكم المتخلفة.
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7
28 - Houssain الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:32
المقاطعون مستغنون على الاعلام العمومي وعلى الحكومة. الله اجعل البركة ففايسبوك اويوتيوب او واتساب.
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9
29 - marocain الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:32
الشعب المغربي يطالب الملك محمد السادس باسقاط هذه الحكومة المستهزئة بالشعب المغربي . قدرتو ديرو كلشي و ماقديتوش تحميو القدرة الشرائية للمواطن الى بقا فيكم الحال تنازلو على المعاشات ديولكم و ضغطو على الشركات تخفض الاثمنة و كلشي غايتقاد انشاء الله ، شكرا هسبريس
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8
30 - البيجدي فقد مصداقيته الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:32
لم يعد أحد ينصت للبيجدي وما يقوله ..هذا الحزب انتهي ومات ...وإكرام الميت دفنه ...المقاطعة هي اكبر جواب قدمه الشعب لحزب العدالة والتنمية يقول فيه لهذا الحزب : لقد خنتم ثقة الشعب فيكم وخنتم الأمانة وفضلتم ان تيمموا وجوهكم شطر المخزن .....الأدلة على ذلك ما تفتئ تظهر يوما بعد اليوم : البارحة فقط خرج الداودي يتظاهر مع عمال الحليب ، صدقوني مبتدئ في السياسة لا يمكن ان يقوم بهذا الخطأ الفادح ..تحتج ضد من أسي الدودي ؟ ضد الشعب هل هذا يعقل ؟ ما هذا الغباء والبلادة السياسية التي أصيب بها الحزب ؟ المقاطعون هم عدد كبير من أفراد الشعب ...هل تحتج ضد هؤلاء الذين وضعوك في منصبك الحالي ؟ ...البيجدي انتهي ..الكارثة أن هذا الحزب يتوفر على قيادات حباها الله سبحانه وتعالي بقدر عال من البلادة والغباء السياسي ...وهده هي مشكلة المغرب حاليا ...بدلا أن يكون هذا الحزب وسيلة في الانتقال الديمقراطي الحقيقي في البلاد أخلف وعده مع التاريخ والشعب وزكي الانقلاب على الإرادة الشعبية وقبل أن يكون أداة في يد الاستبداد والفساد ...وبالتالي فحزب العدالة والتنيمة أصبح جزء من المشكلة وليس جزء من الحل ..إلى مزبلة التاريخ
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31 - simo الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:33
حتى اعلامكم سنقاطعه لأنه لا يشرفنا كشعب.
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9
32 - Reda الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:33
دابا عاد بانتلكوم 2m تزرع الفتنة بيناتكم.منين كتزرع الفساد و تحطيم القيم الاخلاقية ماكتبانش.
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8
33 - احمد الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:34
كلهم من طينة واحدة لا الحكومة ولا الاعلام العمومي كل واحد منهم يضرب على مصلحته , وهل نحن في حاجة ل 2M حتى تستمر المقاطعة هذيك الحسابات ممكن يسوونها بيناتهم دون ان يقحموا الشعب فيها المقاطعة هي قرار شعبي
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10
34 - الزاكوري الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:34
أيها الاسلاميون أين هي شعاراتكم وكلامكم المعسول وتكونوا بجانب الطبقة الكادحة اشبعتوا وأصبحتم تبيضون ذهبا ولم تعودوا بجانب الدين صوتوا عليكم وتغير حالكم من الدراجة النارية الى السيارة الجديدة الانتخابات اتية وستحاسبون دار لقمان لن تبقى على حالها.
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9
35 - Ziryab الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:35
العدالة أصبح تحت المقصلة بين المخزن و رجال الأعمال الذين يتهمونه بالوقوف وراء المقاطعة خصوصا بعد تصفية بن كيران و تركته. مما جعل العثماني و إخوانه يحاولون بكل الطرق غسل الذمة و ذلك بخرجات تحت الطلب بشكل غريب. . و بين الشعب الذي انتخبه و ينتظر منه أن يدافع على مصالحه أمام تغول رجال الأعمال الذين هم في نفس الوقت حلفاء له في الحكومة. فبين الضميرالمهني و البراغماتية الوصولية ربما سيكتب الحزب شهادة إفلاسه أو على الأقل إفلاس عدد من إعضاءه
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4
36 - كريمة الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:35
الشعب لا يثق في ايواق المخزن مهما حاولتم اقناعنا ان لديكم اعلام للصحافة حرة ولا قضاء مستقل ولا حكومة مستقلة الله اجعل البركة في الفايس بوك والمقاطعة
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6
37 - ما نعرف الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:37
قبل ما تبدلو الموضوع. .. خاص فرض الرقابة

على الحكومة هي الأولى اللي بانو نفسو قال إنها

اعطات لشركات المحروقات أرباحا كان الفقراء أولى بها ...
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8
38 - molahed الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:37
هذه الحكومة ارجعتنا لايام قد خلت مند زمن تربد فرض الرقابة علي الخط التحريري للقناة الثانية لو مدحتهم لرايتهم يطالبون بدعمها بالملايير ولكن لمانزلت للشارع لا خد اراء المواطنين صار قناة يجب مراقبتها وقال انهم يدعموها وهي تشعل العافية علبهم هذه الحكومة ضييقة الصدر لا تحب من بنتقدها حتب وان كان النقد بناءولكن تحب التصفيق
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6
39 - س.س الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:37
الإعلام العمومي خصو يشد الصف ويعاون في استقرار البلاد وجذب الاستثمار. بعبارة أخري أن يصبح بوقا لحكومة العدالة والتنمية..
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5
40 - واحد من الناس الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:37
بعد المقاطعة الشعبية الناجحة ، الدولة والحكومة والباطرونا والبرلمان والنقابات في صدمة عميقة لا يعرفون ما يحدث هل الشعب لديه الوعي السياسي اللازم لإسترجاع حقوقه وثرواته الضائعة، ام ان الأمر هو البزولة الكبيرة للوطن من الصعب تفهم فطم مسؤولين عن مليارات كانت تدخل جيوبهم بسهولة المتواطئ من حكومة ومؤسسات .
صعيب هادشي على الفهم .
لن يتم الرضوخ بسهولة للمطالب الاجتماعية المشروعة .
العملية تستوجب النفس الطويل وعدم الغباء.
ممكن الدولة تتصيد المقاطعة في كمين مدبر . مثلا خلق المقاطعة المضادة كمواقع محافظون وبعض المظاهرات الموجهة بالإضافة إلى تعبئة الإعلام الجديد التابع لدهاليز الداخلية .
اتفهم ان الوضعية جد حرجة في تاريخ المغرب وتحتاج إلى تدخل العقلاء النافذين في الدولة المركزية اما الحمقى فهم من اوصلوا المغرب إلى هذه السكتة الدماغية كحزب النذالة تجار الدين.
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4
41 - محمد بن عبدالله الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:38
عنذما يجتمع المال والسلطة والاعلام يصبح الوطن مريض. اصبحنا الهواء الذي نستنشقه ملوث بالنفاق. الله يحفظ هذا الوطن.
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42 - wald fes الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:39
اش تيخربق اجاب الاعلام هضر مع مول الفا يسبوك
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6
43 - ضريبة الهاكا الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:41
عندما كنتم تسلخون في الأساتذة كانت تطلب معكم وتطبلون معها. الان ها انتم تطالبون بفرض الرقابة عليها.
ليس هدا هو المطلوب بل المطلوب هو إلغاء الضريبة المفروضة على الشعب لصالحها.
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8
44 - ولد حميدو الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:41
خطة المقاطعة لنسيان الزيادة في أجور المستخدمين و التعويضات العائلية
واصلوا المقاطعة حتى الانتخابات المقبلة
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6
45 - med الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:43
نجن المغاربة نستحقوا اكثر من هذا لاننا لم نحسن الاختيار.
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46 - Ibrahime الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:43
يا ربي دير شي تاويل هادشي بزاااف
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4
47 - أم فدوى الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:43
و شكوووون كيتفرج أصﻻ فدوزيم ...
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7
48 - شفيق الأربعاء 06 يونيو 2018 - 13:45
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين
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7
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