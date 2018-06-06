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الرئيسية | السلطة الرابعة | مصرحة في ملف بوعشرين متخفية بصندوق سيارة

مصرحة في ملف بوعشرين متخفية بصندوق سيارة

مصرحة في ملف بوعشرين متخفية بصندوق سيارة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:18

كشفت مصادر متطابقة، أن الأبحاث والتحريات التي تجريها الشرطة القضائية بالرباط بغرض تنفيذ الأوامر القضائية الخاصة بإحضار المصرحات في ملف بوعشرين، أسفرت عن العثور على المصرحة (آ.ه) متخفية في الصندوق الخلفي لسيارة كانت مركونة في منزل نجل المحامي محمد زيان الكائن بالرباط.

المصادر ذاتها، أضافت أن فرقة للشرطة القضائية تتقدمها عميدة شرطة ممتازة حلت زوال اليوم الأربعاء بمنزل نجل زيان، وحددت مكان المصرحة (آ.ه) بالصندوق الخلفي لسيارة مصرحة أخرى وهي (ح.ب)، وأنها تدرس حاليا إجراءات التنفيذ والإحضار بالتنسيق مع النيابة العامة بالرباط.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت مقررات تقضي بتكليف الضابطة القضائية بإحضار المصرحات اللواتي رفضن الحضور بالطريق العادي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - aziz580 الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:30
والله احسن مسلسل جاء به رمضان وقائع وتمتيل متير في انتظار الحلقة الاخيرة عجيب امرك يابلدي كل ما كنكبر في العمر واشوف العجب العجاب لك الله يا بوعشرين
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119
2 - الملف مطبوخ ومفبرك الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:32
ملف بوعشرين مطبوخ ولا داع لتلهيتنا بمثل هده المفاجأت ...المصرحات من حقهن ان لا يحضرن للمحكمة لقد ادلوا بتصريحاتهن ...والمخزن يناور من أجل تشويه صورتهن لا أقل ولا أكثر
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39
3 - غزلان الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:33
ههههههههه قضية بوعشرين ومفاجآتها العجيبة : كاني اتفرج في فيلم هندي
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53
4 - Seddam الأربعاء 06 يونيو 2018 - 19:35
هذا فيلم و ليست محاكمة،قضية بوعشرين قضية معقدة جدا و إن تتبعت خيوطها تصاب بالجنون و هناك عشرات الأسئلة التي يصعب الإجابة عنها.
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