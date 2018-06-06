مصرحة في ملف بوعشرين متخفية بصندوق سيارة

هسبريس من الرباط

كشفت مصادر متطابقة، أن الأبحاث والتحريات التي تجريها الشرطة القضائية بالرباط بغرض تنفيذ الأوامر القضائية الخاصة بإحضار المصرحات في ملف بوعشرين، أسفرت عن العثور على المصرحة (آ.ه) متخفية في الصندوق الخلفي لسيارة كانت مركونة في منزل نجل المحامي محمد زيان الكائن بالرباط.

المصادر ذاتها، أضافت أن فرقة للشرطة القضائية تتقدمها عميدة شرطة ممتازة حلت زوال اليوم الأربعاء بمنزل نجل زيان، وحددت مكان المصرحة (آ.ه) بالصندوق الخلفي لسيارة مصرحة أخرى وهي (ح.ب)، وأنها تدرس حاليا إجراءات التنفيذ والإحضار بالتنسيق مع النيابة العامة بالرباط.

وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت مقررات تقضي بتكليف الضابطة القضائية بإحضار المصرحات اللواتي رفضن الحضور بالطريق العادي.