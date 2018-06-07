24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2505:1312:3116:1119:4121:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. التزام الصف .. عادة روسية تجذب الموندياليّين (5.00)

  2. الدرك يفكك عصابة متخصصة في سرقة المنازل (5.00)

  3. التاريخ المحاصر ـ 21 ـ .. مشاريع سياسية لبناء الدولة المستقلة (5.00)

  4. الإثراء الغير المشروع .. حق أريد به باطل (5.00)

  5. "أولاد بن عريف" يرفضون استعادة "مقدم معزول" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | تنظيم ندوة حول محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين

تنظيم ندوة حول محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين

تنظيم ندوة حول محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين
هسبريس من الرباط
الخميس 07 يونيو 2018 - 00:42

من المرتقب أن تنظم "لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين"، السبت القادم بنادي هيئة المحامين بحي المحيط بالرباط، ندوة عملية تحمل عنوان "محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين..السياق، الشروط والآفاق".

وأورد بلاغ صادر عن اللجنة ذاتها أن الندوة ستعرف مساهمة كل من النقيب عبد الرحمن بنعمرو، والإعلامية فاطمة الإفريقي، والأستاذ محمد رضى، والمفكر عبد الله حمودي، إضافة إلى ممثل النيابة العامة الذي لم يتأكد حضوره بعد.

وستشكل الندوة، وفق البلاغ ذاته، "فرصة للتداول بين المؤطرين والحضور وكافة الأطراف المعنية حول قضية محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، والاطلاع على مختلف وجهات النظر بخصوصها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.