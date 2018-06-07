تنظيم ندوة حول محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تنظم "لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين"، السبت القادم بنادي هيئة المحامين بحي المحيط بالرباط، ندوة عملية تحمل عنوان "محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين..السياق، الشروط والآفاق".

وأورد بلاغ صادر عن اللجنة ذاتها أن الندوة ستعرف مساهمة كل من النقيب عبد الرحمن بنعمرو، والإعلامية فاطمة الإفريقي، والأستاذ محمد رضى، والمفكر عبد الله حمودي، إضافة إلى ممثل النيابة العامة الذي لم يتأكد حضوره بعد.

وستشكل الندوة، وفق البلاغ ذاته، "فرصة للتداول بين المؤطرين والحضور وكافة الأطراف المعنية حول قضية محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، والاطلاع على مختلف وجهات النظر بخصوصها".