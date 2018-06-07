عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس :

* أخبار اليوم:

- العنصر يحمل العثماني مسؤولية تعثر برامج التنمية الجهوية. بعد هدنة قصيرة عقب توقيع زعماء الأغلبية الحكومية لميثاق توحيد صفوفها وحل خلافاتها، عادت "سيوف" الصراع تشهر من جديد ما بين بعض أطرافها، حيث اختار الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، الموقع الإلكتروني الرسمي لحزبه لإطلاق النيران على رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، متهما إياه ب"احتجاز الاختصاصات التي منحها دستور 2011 والقانون التنظيمي 111.14 للجهات، فيما حمله مسؤولية تأخير عمليات تفعيل برامج التنمية الجهوية (2015 – 2021) التي مرت عليها 3 سنوات من البياض"، بحسب تعبير العنصر.

- أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغت 6,64 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 8,1 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة السابقة، أي بانخفاض نسبته 18,6 بالمائة. وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الشهرية حول المبادلات الخارجية لشهر أبريل 2018، أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع النفقات بـ (زائد 1,37 مليار درهم) مقرونة باستقرار المداخيل في 10,81 مليار درهم.

* الأحداث المغربية:

- مجلس النواب يصادق على حزمة قوانين لدعم الاستثمار. صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، بالإجماع على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمجال إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومدونة التجارة، والهادفة إلى تقليص آجال وكلفة إحداث المقاولات وتطوير وتشجيع وإنعاش الاستثمار المغربي والأجنبي. ويرى المتتبعون للشأن الاقتصادي أن مصادقة مجلس النواب على هذه النصوص القانونية تشكل طفرة نوعية في مجال الأعمال، وتوفير جاذبية أكبر للأنشطة التجارية بالمغرب، كما تؤشر على الاستقرار الذي ينعم به المغرب فيما يخص توفير بيئة مواتية للنشاط التجاري.

- مباريات التوظيف بالتعاقد نهاية السنة. أفادت مصادر مطلعة بأن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، وخلال لقائه الأخير بممثلي رابطة التعليم الخاص بالمغرب لمناقشة مطالب الرابطة، وعد بتنظيم مباريات توظيف الأساتذة بالتعاقد نهاية السنة الدراسية بدل وسطها، وذلك بسبب الإرباك الذي تحدثه بعمل مؤسسات التعليم الخاص بمغادرة عدد كبير من أطرها التربوية من هذه المؤسسات نحو المشاركة في هذه المباريات. كما وافق على الترخيص لمؤسسات التعليم الخاص بإدماج المسالك الدولية بجميع المستويات بالتعليم الثانوي الإعدادي انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة، بالإضافة إلى منح أطر مؤسسات التعليم الخاص الحق في الانخراط بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والاستفادة من خدماتها، وذلك بعد وضع إطار قانوني لهذا الحق.

* العلم:

- كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عدد المرشحين من نزلاء السجون الذين شاركوا في امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو للموسم الدراسي 2017-2018، بلغ ما مجموعه 768 مرشحا. وحسب بلاغ للمندوبية العامة، فقد بلغ العدد الإجمالي للمرشحين لامتحانات الباكالوريا من بين نزلاء المؤسسات السجنية 910 مرشحا بزيادة تقدر ب27 بالمئة مقارنة مع الموسم الماضي، مشيرا إلى أن النزلاء المترشحين لهذه الامتحانات يتوزعون، حسب المسالك الدراسية، بين 35 بالمئة بالنسبة لمسلك الآداب العصرية، و28 بالمئة بمسلك العلوم الإنسانية، و13 بالمئة بالنسبة لمسلك علوم الحياة والأرض، و24 بالمئة بالنسبة لباقي المسالك الأخرى.

- قالت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن إدارة النفايات المنزلية المنتجة بالمغرب، تبلغ حاليا 6,5 مليون طن، مشيرة إلى أنها عرفت تحسنا ملموسا من خلال نسبة جمعها، والتي وصلت إلى 85,2 في المئة. وأفادت المسؤولة الحكومية، خلال مائدة مستديرة حول "فرز وإعادة تدوير النفايات المنزلية والمماثلة"، بأنه "تمت تهيئة 47 مطرحا عشوائيا، كما تم إنشاء 25 مركزا للطمر والتثمين يستقبل حوالي 62,4 في المئة من مجموع النفايات المنتجة بالوسط الحضري".

* المساء:

- رغم إقرار قانون زجر الغش، والتلويح بالعقوبات الحبسية، وجدت مواضيع امتحانات البكالوريا في يومها الأول والثاني طريقها إلى خارج مراكز الامتحان دقائق فقط بعد توزيعها على التلاميذ، ليتم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي. وفشلت جميع الإجراءات التي حرصت الوزارة على اتخاذها للحيلولة دون تكرار التسريبات اللاحقة، مع تمكن عدد من المرشحين من إدخال الهواتف النقالة وعدد من الوسائل التكنولوجية إلى مراكز الامتحان.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن الطابع السري يرفع عن مواضيع امتحانات البكالوريا بمجرد فتح الأظرفة داخل قاعات الامتحان وتوزيع الاختبارات على المترشحات والمترشحين، وبالتالي لا يمكن الحديث عن وقوع تسريبات بعد انطلاق امتحانات البكالوريا. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، على إثر ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص "تسريب" موضوعي اللغة العربية والفيزياء للامتحان الوطني للبكالوريا صبيحة الثلاثاء، أن الأمر يتعلق، كما سبق للوزارة أن أشارت إلى ذلك في بيان صحفي سابق، بالنشر المبكر للمواضيع بعد انطلاق حصة الامتحان، وذلك عبر إقدام بعض المترشحين على التصوير الآني لمواضيع اللغة العربية وآدابها والفيزياء داخل قاعات إجراء الامتحان، مع تعمد وضعها مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

- اعتبرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، أن تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالبيئة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات رهين بإرساء بنية وفضاء للتفاعل للتنسيق والالتقائية بين كل المتدخلين الترابيين. وقالت الوافي، في كلمة لها خلال لقاء نظمته جهة الدار البيضاء سطات تخليدا لليوم العالمي للبيئة تحت شعار "من أجل بيئة جهوية مستدامة"، إنه في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات، تقوم كتابة الدولة بإعداد مخطط جهوي للحفاظ على البيئة ومحاربة التغير المناخي وفق مقاربة تشاركية، مبرزة مساهمة هذا القطاع في إنجاز عدد من المشاريع البيئية في إطار البرامج الوطنية التي تتم بلورتها بشراكة مع عدد من القطاعات الوزارية الأخرى بهذه الجهة.

* بيان اليوم:

- عمدت شركات المحروقات إلى الزيادة في الأسعار، التي تجاوزت ببعض المحطات سقف 10 دراهم. وتأتي هذه الزيادة في ظرفية حساسة للغاية يطبعها احتقان اجتماعي، لاسيما بعد الجدل الذي رافق تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار المحروقات بخصوص الربح غير المشروع لهذه الشركات. وفي هذا الصدد، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن مسألة تسقيف الأسعار هي "شرعنة لواقع مرفوض"، والذي يماثل المقايسة المطبقة في أواخر سنة 2015، قبل التحرير النهائي للمحروقات في نهاية 2016، مشيرا إلى أن التسقيف لن يغير شيئا في الواقع.

- أكد وزير الصحة، أناس الدكالي، أن المصحات الخاصة تخضع لمراقبة مراقبين تابعين للهيئات المدبرة للتأمين الصحي عن المرض، للتأكد من مدى مطابقة الخدمات المقدمة وصدقيتها وتطبيق الأسعار المرجعية. وأضاف الدكالي، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أنه ضمانا لاحترام النصوص القانونية تعمل وزارة الصحة على القيام بعمليات تفتيش حسب برنامج سنوي، تسهر عليها فرق مكونة من أطر محلفة من الوزارة، وممثل عن الهيئة الوطنية للأطباء وكذا ممثل عن المكتب البلدي الصحي وتهم مختلف ربوع المملكة.

* رسالة الأمة :

- قالت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، إن برنامج الماء الذي تم تسطيره تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من شأنه أن يباشر بحل مشكل التزود بالماء الصالح للشرب، خصوصا في المناطق القروية والجبلية، التي تعرف بمحدودية الموارد المائية. وأوضحت أفيلال، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط وخصص لإشكالية الماء، أن هذا البرنامج يحتوي على شق آني ومستعجل يهم حل مشكل الماء الصالح للشرب على مستوى المناطق القروية والجبلية، وشق آخر على المدى المتوسط من شأنه أن يعجل من وتيرة الاستثمار في البنيات التحتية المائية.

- حذر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من تداعيات مقاطعة الحليب على آلاف الفلاحين، بعد قرار شركة "سنطرال دانون" تقليص كميات الحليب الخام التي تقتنيها من التعاونيات الفلاحية بنسبة 30 في المئة، بسبب تأثرها بحملة المقاطعة. وقال أخنوش، خلال الاجتماع، الذي عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، "حذاري من المساس بتوازن سلسة إنتاج الحليب، والتي تؤمن الدخل لأزيد من 200 ألف أسرة".

* لوماتان :

- أطلق صندوق التجهيز الجماعي طلب عروض مفتوح من أجل تقديم خدمات للجماعات ذات الموارد المالية المحدودة بجهات درعة تافيلالت، والداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، ومراكش – آسفي، وسوس ماسة. وتهم هذه الخدمات، التي تندرج في إطار المبادرات الجديدة للدعم المالي والتقني للصندوق، تمويل مشاريع ذات أبعاد اجتماعية بانعكاسات مباشرة على تحسين ظروف عيش المواطنين.

- مؤشر جديد على المقاومة. لم يتأثر المغرب سنة 2017 بالانخفاض العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ففي الوقت الذي انخفضت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 23 بالمئة إلى 1.431 مليار دولار، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المملكة بنسبة 23 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل إلى 2.7 مليار. وهذا ما خلص إليه التقرير حول الاستثمار العالمي برسم 2018، والذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في 6 يونيو الجاري. ووفقا لهذه الوثيقة، فإن المغرب حقق أداء جيدا في إفريقيا، حيث سجلت القارة جمعاء انخفاضا على مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 21 بالمئة مقارنة مع سنة 2016، لتصل إلى 42 مليار دولار.

* أوجوردوي لوماروك:

- شكلت مختلف أوجه التعاون المثمر بين المملكة والاتحاد الإفريقي محور المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فاكي، الذي نوه بالانخراط الكامل للمغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومساهمته الوازنة في مختلف المشاريع والبرامج الحيوية التي يباشرها الاتحاد. وأشاد موسى فاكي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، بمساهمة المملكة الوازنة، على الخصوص، في إرساء منطقة التبادل الحر القارية أو البروتوكول المتعلق بحرية تنقل الأشخاص أو الاتفاقيات المتعلقة بالنقل الجوي القاري، علاوة على مساهمتها الهامة في تمويل صندوق الأمن الإفريقي.

- في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربطهما، قرر (بريد المغرب) والبريد السعودي إطلاق خدمة بريدية جديدة لفائدة الحجاج والمعتمرين المغاربة بالديار المقدسة ستمكنهم من إرسال أمتعتهم إلى المغرب، وذلك تفعيلا لمذكرة التعاون الثنائي التي تربطه بالبريد السعودي. وستمكن هذه الخدمة البريدية الجديدة الحجاج والمعتمرين المغاربة من إرسال أمتعتهم ومقتنياتهم عبر الطرود البريدية إلى المغرب بأثمنة جد مناسبة، وبالتالي لن يتحملوا أثناء سفرهم النفقات والتكاليف المترتبة عنها.

* ليكونوميست :

- تدبير المياه: سباق ضد الساعة. أكدت الحكومة أن المظاهرات التي انتشرت السنة الماضية حول صعوبة التزود بالمياه لن تتكرر. ولهذا الغرض، تم وضع مخطط يمتد على النصف الثاني من السنة الجارية ويهم مناطق التي تعاني من قلة المياه، علاوة على إطلاق مشاريع هيكلية على مدى 7 سنوات. الهدف هو تعزيز الري وتزود الساكنة بالماء الصالح للشرب. ولهذه الغاية، سيتم بناء 35 سدا خاصة في المناطق الأكثر تضررا . ويوجد حاليا 14 سدا قيد الإنشاء.

- هل يتوفر المغرب على أرضية للحماية الاجتماعية للمواطنين؟ وهل هناك تماسك بين مكوناتها المختلفة؟. فقد أكد المجلس الاقتصادي والاجمتاعي والبيئي، في تقرير سيصدره خلال الأيام المقبلة، أن الحماية الاجتماعية تهيمن عليها العديد من الأنظمة والمخططات دون تحقيق تكامل في ما بينها، تمول أساسا من عائدات الشغل وموجهة إلى جزء من مستخدمي القطاع الخاص، والموظفين والأعوان والعاملين بالجماعات المحلية. بينما يتم استبعاد باقي السكان النشيطين.

* لوبينيون :

- أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه جرى يوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية مع التعاونيات الفلاحية بالمغرب والاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية بالمغرب والفدرالية الوطنية للمطاحن، وذلك بشأن تمويل خاص للتعاونيات الفلاحية واتحادهما من أجل تنفيذ عملية جمع المحصول الوطني للقمح الطري برسم الموسم الفلاحي 2018-2017. وتروم هذه الاتفاقية إرساء خطوط تمويلية مختصة من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، تهدف إلى تغطية تكاليف الشراء والتخزين للتعاونيات المشاركة في جمع المحصول الوطني من القمح الطري برسم نفس الموسم.

- تواصل، أمس الأربعاء، تسيير الجسر الجوي الذي أقامته المملكة المغربية، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لنقل المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني، بعد أن حطت خمس طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية، بمطار "قاعدة شرق القاهرة الجوية"، محملة بشحنات من المساعدات الانسانية التي سيتم نقلها برا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.

* البيان :

- أعلن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، عن تسخير جميع الوسائل مستقبلا لوضع نظام خاص لمواكبة العاملات الموسميات المغربيات فور وصولهن لإسبانيا، يكون من شأنه تتبع أوضاعهن وتيسير اندماجهن في الوسطين الاجتماعي والمهني ويضمن لهن الحماية والدعم اللازم في حالة تعرضهن لممارسات غير صحيحة.

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن ظروف إجراء امتحانات البكالوريا تتطور سنة بعد أخرى، من أجل تمكين التلاميذ والتلميذات من إجرائها في أجواء جيدة، ولتوفير عدد من الاحتياطات لضمان نزاهة وشفافية الامتحان، ولاسيما تقليص ظاهرة الغش. وقال العثماني، في تصريح للصحافة، خلال زيارة تفقدية قام بها لمركز الامتحان (ثانوية الشريف الإدريسي التأهيلية)، إن هذه الزيارة تتوخى الوقوف في الميدان على ظروف إجراء امتحانات الباكالوريا بهذه المؤسسة، التي تضم عددا مهما من التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما قسم كامل يضم تلاميذ من الصم والبكم يحتاجون لمواكبة وظروف خاصة لإجراء الامتحان.

* ليبيراسيون :

- ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الحكومة في موضوع العاملات الموسميات المغربيات اللاتي يشتغلن في طروف صعبة بالاستغلاليات الفلاحية جنوب إسبانيا. وهكذا، أكدت النائبة الاشتراكية ابتسام مراس، أن هذه النساء هن ضحايا للاستغلال الجنسي الذي تحدثت عنه الصحافة وأكدته تقارير لمنظمات غير حكومية، مضيفة أن السلطات الإسبانية فتحت تحقيقا حول هذه القضية.

- انتخب المغرب يوم الثلاثاء، نائبا لرئيس الاتحاد العالمي للتعاضد في شخص عبد المولى عبد المومني، خلال الاجتماع التأسيسي لهذه المنظمة الذي انعقد بجنيف. ونظم حفل بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة تم خلاله إطلاق الاتحاد العالمي للتعاضد، بمبادرة مشتركة بين منظمة هيئات التعاضد في الأمريكيتين والاتحاد الإفريقي للتعاضد الذي يترأسه عبد المومني. وانتخب الأرجنتين رئيس منظمة هيئات التعاضد في الأمريكيتين على رأس الاتحاد العالمي للتعاضد، الذي اتخذ من مدينة جنيف عاصمة له.