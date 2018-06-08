عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة :

* أخبار اليوم:

- كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليمني، أن القدرة التخزينية القصوى لشركات توزيع المحروقات لا تتجاوز مليون طن، أي ما يعادل 45 يوما فقط من الاستهلاك الوطني، معتبرا أن هناك تدنيا في المخزون الوطني رغم المقتضيات القانونية التي تلزم بأن يكون هناك مخزون صاف ل60 يوما ومخزون خام يغطي مدة شهر.

- لم تمر سوى أقل من 12 ساعة على مشاركة لحسن الداودي، الوزير المنتدب في الشؤون العامة والحكامة، في وقفة احتجاجية لعمال "سنطرال"، مساء الثلاثاء الماضي، وما خلفته من ردود فعل ضده وصلت حد المطالبة بعقد دورة المجلس الوطني، حتى سارع إلى تقديم استقالته من الحكومة. والأمانة العامة للعدالة والتنمية وافقت بالإجماع على قبول الاستقالة، بعدما اعتبرت مشاركته في وقفة احتجاجية "تصرفا غير مقبول".

* المساء:

- رمى المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب بكرة التجاوزات، التي عرفها صرف الأدوية البيطرية التي كانت سببا في تعفن الأضاحي خلال عيد الأضحى الماضي، في ملعب الأطباء البياطرة. ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أن الأدوية البيطرية، أضحت تقريبا غير متوفرة بالصيدليات، وذلك نتيجة لكون البياطرة باتوا يقدمون، وفي ترسيخ لمفارقة قانونية غير سليمة، على وصف وبيع الأدوية، الأمر الذي يضر بتنافسية الصيادلة الذين أصبحوا يحققون أرقاما ومعاملات مالية بخسة جدا بالنسبة لهذه الأدوية البيطرية. - تمكن المغرب سنة 2017 من استقطاب 7ر2 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية المباشرة، بارتفاع بلغت نسبته 23 في المئة مقارنة مع السنة الماضية حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (كنوسيد). وأوضح تقرير حول "الاستثمارات عبر العالم"، نشرته الـ(كنوسيد)، أن "التنوع القوي للاستثمارات بالمغرب يقابله انخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في باقي بلدان شمال إفريقيا، حيث تراجعت بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 13 مليار دولار".

* الأحداث المغربية:

- في خضم الجدل الدائر حول المحروقات، تقدم فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يطالب من خلاله بإحداث مؤشر خاص بالغازوال، لتخفيف ثقل هذا الأخير على تكلفة النقل، وتحيين تكلفة النقل المتفق عليها بين موفر النقل الناقل وطالب النقل. وجاء التقدم بهذا المقترح، بدافع مواجهة التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات بالأسواق الدولية، يقول مشروع القانون، الذي تقدم به عبد الإله حفظي رئيس فريق "الباطرونا" بمجلس المستشارين، مضيفا بأن هذه التقلبات تؤثر على تكلفة النقل والتي يمثل فيها الغازوال أزيد من 40 في المئة حسب الشاحنة.

- حافظ البنك الدولي على نفس توقعات النمو في المغرب من دون تغيير في نسبة 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، خلال السنة الجارية 2018. وقال البنك الدولي، في نشرة له متعلقة بآفاق الاقتصادات العالمية، إن المغرب باعتباره من الدول المستوردة للنفط تشهد نموا مدعوما بإصلاحات سياسية، وتحسن ثقة مؤسسات الأعمال والمستهلكين وقوة الاقتصاد العالمي، وكذا تحسن الطلب الخارجي.

* آخر ساعة:

- المغرب متقدم في جودة الطرق. تفوق المغرب على إيطاليا والنرويج وبلجيكا في أحدث تصنيف دولي، نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، حول جودة الطرق. وتصدرت الإمارات لائحة الترتيب التي شملت 137 دولة في العالم، متبوعة بسنغافورة التي احتلت المرتبة الثانية، ثم سويسرا في المركز الثالث، وهونغ كونغ في المركز الرابع، متبوعة بهولندا واليابان وفرنسا والبرتغال، فيما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز العاشر. وتقدم المغرب على بلدان كبرى، إذ احتل المرتبة 43 عالميا أمام اليونان، التي حلت في المركز 44، وإيطاليا في المركز 45، وبلجيكا في المركز 46، والنرويج في المرتبة 58.

- مهنيو تعليم السياقة يكذبون بوليف ويتهمونه بتشريد 1400 مدرب. لم يتأخر رد مهنيي تعليم السياقة على اتهامهم من قبل نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، بـ"نهج أساليب أخرى غير الحوار"، إذ أكدوا أنهم لم يتلقوا دعوة رسمية، بل فقط مكالمات هاتفية ليلية اعتبروها "إهانة لهيئات لها وضعها المعنوي والاعتباري بين المهنيين"، مذكرين بأن قرارات الوزير أدت إلى تشريد ما يزيد عن 1400 مدرب بسبب الامتحان "الإقصائي" الذي فرضه عليهم في وقت سابق.

* العلم:

- أفادت إحصائيات لوزارة العدل بأنه تم تسجيل 100 ألف و247 حالة حكم تطليق بالمملكة خلال سنة 2017، تصدرت فيها الدارالبيضاء القائمة بعدد 11 ألفا و928 حالة، مشكلة نسبة 11 في المئة، فيما سجلت الرباط 2028 حالة، مكتفية بنسبة 2 في المئة من مجموع الحالات. ودفعت هذه الأرقام المختصين وهيئات من المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر، ومضاعفة المجهودات في مواجهة ظاهرة تعصف بآلاف الأسر سنويا.

- عرفت الحركة الجوية بمطار الحسن الأول بالعيون ارتفاعا بنسبة 14.96 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية. وحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد الركاب الذين عبروا هذا المطار خلال الفترة المذكورة 72 ألفا و605 مسافرا، مقابل 63 ألفا و155 مسافرا خلال نفس الفترة من سنة 2017.

* بيان اليوم:

- تنظم وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء، اليوم الجمعة بالرباط، يوما إخباريا وتواصليا حول النظام الجديد لليقظة الرصدية. وذكر بلاغ مشترك لوزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء أن اللقاء يندرج في إطار تفعيل استراتيجية الأرصاد الجوية الوطنية، الهادفة إلى التحسين المستمر لنظام الإنذار المتعلق بالظواهر الجوية والبحرية. وتتوخى هذه التظاهرة، التي يحتضنها مركز الندوات التابع لوزارة الداخلية، تقديم النظام الجديد لليقظة الرصدية لوسائل الاعلام ولكافة مستعملي المعلومة الرصدية والنشرات الانذارية المتعلقة بالظواهر الجوية والبحرية القصوى كالأمطار الغزيرة والرياح القوية والتساقطات الثلجية وموجات الحر أو البرد والأمواج العاتية.

- أفاد التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2016 بأن الوكالة فتحت 17 ألفا و864 ملفا جديدا خلال 2016 يتعلق بالقضايا التي توصلت بها سواء عبر المحاكم أو عبر شركائها، أي بزيادة قدرها 26 في المئة مقارنة مع عام 2015. وأشار تقرير الوكالة القضائية للمملكة إلى أن توزيع الملفات المفتوحة، بحسب طبيعة النزاعات، تظهر أن ملفات المنازعات الإدارية تمثل 59 في المئة من مجموع هذه القضايا (زائد 5 في المئة)، تليها المنازعات القضائية بنسبة 33 في المئة (ناقص 7 في المئة)، في حين مثلت القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية 8 في المئة (زائد 3 في المئة).

* الاتحاد الاشتراكي:

- بحث الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، مع نظيره السعودي سليمان بن عبد الله الحمدان، تعزيز التعاون في مجال تحديث الإدارة العمومية وتدبير الموارد البشرية. وقال بنعبد القادر، الذي يقوم بزيارة للسعودية للاطلاع على تجربة المملكة في مجالات الإصلاح الإداري، والتحول الرقمي، وتدبير الموارد البشرية، إن اللقاء شكل مناسبة للجانبين للتعبير عن عزمهما على تجديد ومواصلة العمل باتفاقية التعاون التي تجمع بين الوزارتين في البلدين، والتي ستنتهي في شهر أكتوبر القادم.

- أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي على ضرورة الالتزام بالمقاربة الشاملة والشمولية للإصلاح الحقيقي لمنظومة التعليم العالي، كما تم النص عليه في البلاغين المشتركين ليوم 13 أكتوبر 2017 ويوم 28 مارس 2018 بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وأجرأته في إطار جامعة عمومية موحدة المعايير ومتعددة الاختصاصات، واحترام الاستقلالية البيداغوجية والعلمية للجامعات بدء من اقتراحات الأساتذة في الاجتماعات الفعلية للشعب، وبناء على أرضية الديمقراطية والفعالية والحكامة الجيدة.

* رسالة الأمة :

- تصدر المغرب منطقة شمال إفريقيا وحصل على المرتبة الرابعة عربيا في مؤشر السلام العالمي لسنة 2018، الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام بلندن بشراكة مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث، وبالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني بأستراليا. وصنفت النسخة الثانية عشرة من المؤشر المغرب في المرتبة 71 عالميا من أصل 163 دولة، مسجلا بذلك تقدما بأربع درجات، مقارنة مع تصنيف السنة الماضية، وأدرج ضمن قائمة الدول التي تتمتع بدرجة عالية من السلم، والتي بلغ مجموعها 64 دولة عبر العالم.

- تواصل، يوم الأربعاء، تسيير الجسر الجوي الذي أقامته المملكة المغربية، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لنقل المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني، بعد أن حطت خمس طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية، بمطار "قاعدة شرق القاهرة الجوية"، محملة بشحنات من المساعدات الانسانية التي سيتم نقلها برا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي. وتشمل هذه العملية الانسانية إقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية بقطاع غزة، وتقديم كمية من الأدوية الضرورية والأغطية والمواد الغذائية لفائدة ساكنة القطاع.

* لوماتان :

- أشرف صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الخميس بطنجة، على تدشين ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين، وهما المشروعان الرائدان المندرجان في إطار البرنامج المندمج لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة -المدينة، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 6,2 مليار درهم. ويجسد إنجاز هذين المشروعين، من الجيل الجديد، حرص جلالة الملك على تعزيز موقع مدينة طنجة كوجهة مفضلة لسياحة الرحلات البحرية والترفيه على الصعيد الدولي عموما، وبحوض البحر الأبيض المتوسط على الخصوص، وعزم جلالته على العمل من أجل تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصيد، عبر تمكينهم في الموقع ذاته من تجهيزات عصرية تستجيب لاحتياجاتهم.

- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أمس الخميس، بالحي الجديد بطنجة، على تدشين مركز لطب الإدمان، الذي يعد الثاني من نوعه الذي تنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى عاصمة البوغاز. ويجسد هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه استثمارات بقيمة 5 ملايين درهم ، العناية السامية التي مافتئ جلالة الملك يحيط بها الشباب، وحرص جلالته على حمايتهم من كل انحراف أو خطر مجتمعي، وخلق المناخ الملائم لتحفيزهم على مشاركة أكثر فعالية في الحياة المجتمعية.

* ليكونوميست :

- ستروك للصناعة: تواجه هذه الشركة وضعية حرجة بالنظر إلى أنها تطالب بمخطط للإنقاذ. وفي هذا الصدد، اعتبر دركي البورصة أنه لم يحن بع الوقت للتدخل مادامت الإجراءات غير مؤكدة.

- أثير الجدل حول حكامة الاتحاد الوطني للسياحة في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في الدار البيضاء من قبل الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بجهة الدار البيضاء - سطات. وأكد رئيس الجمعية، عثمان الشريف العلمي، في نهاية ولايته، أن المهنة تشهد في تطور متواصل بمنظمته، وأن هناك إرادة من كافة الأطراف لإيجاد حل متوازن.

* أوجودوي لوماروك:

- 11 ألف و85 موظفا سيحالون على التقاعد في 2019. فحسب أرقام للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، فإن عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد سيبلغ ذروته في 2026. ووفقا لنفس التوقعات، فإن 17 ألفا و191 موظفا سيحالون على التقاعد خلال هذا التاريخ، أي بنسبة 3,8 في المئة من موظفي الدولة. بالمقابل، فإن هذا الرقم سينخفض تدريجيا بحلول سنة 2034 (10 آلاف و588 إحالة على التقاعد).

- شكل موضوع تمويل المقاولات الناشئة المبتكرة بالمغرب محور لقاء مناقشة احتضنته الدار البيضاء، خصص للتداول بشأن الآليات والحلول الممكن توفيرها بما يتلاءم واحتياجات هذا الصنف من المقاولات. وتوخى هذا اللقاء، الذي نظمه مجمع (تكنوبارك) في موضوع "آليات تمويل المقاولات المبتكرة بالمغرب"، خلق تفاعلبين مختلف مكونات مجتمع الابتكار، وتبادل الأفكار حول البرامج الجديدة والمبادرات والبحث في تقنيات التمويل المناسب لاحتياجات المقاولات الناشئة.

* لوبينيون :

- مأسسة الحوار الاجتماعي، إحدى أهم مطالب النقابات. وهو وعد جديد لم تف به الحكومة بسبب الوضعية الارتجالية التي يعيشها الحوار الاجتماعي. وخير دليل على ذلك، الاجتماعات غير المكتملة التي يدعى إليها الفرقاء الاجتماعيون، والخلاف بين الحكومة والنقابات على مواضيع تخض الإضراب والزيادة في الرواتب وقاون النقابات وإصلاح التقاعد.

- أعلن (بريد المغرب) عن إطلاق خدمة بريدية جديدة لفائدة الحجاج والمعتمرين المغاربة بالديار المقدسة ستمكنهم من إرسال أمتعتهم إلى المغرب، وذلك تفعيلا لمذكرة التعاون الثنائي التي تربطه بالبريد السعودي. وستمكن هذه الخدمة البريدية الجديدة، التي تندرج في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط (بريد المغرب) بالبريد السعودي، الحجاج والمعتمرين المغاربة من إرسال أمتعتهم ومقتنياتهم عبر الطرود البريدية إلى المغرب بأثمنة جد مناسبة، وبالتالي لن يتحملوا أثناء سفرهم النفقات والتكاليف المترتبة عنها. وسيقوم (بريد المغرب) عبر مكاتبه البريدية، بتوفير قسائم الطرود المخصصة لهذه الخدمة للحجاج والمعتمرين والذين سيكون بإمكانهم شراؤها بالعملة المغربية.

* البيان :

- دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الدوري، إلى إذكاء نفس ديمقراطي جديد في الدينامية السوسيو اقتصادية لبلادنا. وأكد على ضرورة تأمين الحماية الكاملة للعمال والعاملات الزراعيين ضد كل أشكال الاستغلال المادي والمعنوي والجنسي أو غيره. كما شدد على أهمية والإنصات إلى مطالب المواطنين والتجاوب مع المشروع منها خاصة على صعيد حماية القدرة الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.

- دعت النائبة فاطمة الزهراء برصات من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة إلى العمل على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في شهر رمضان. وفي مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول المضاربات بشأن السلع الاستهلاكية في رمضان، قالت النائبة البرلمانية إن المشكل يتعلق أيضا بجودة المنتجات، والاحتكار والمضاربات، ودور الوسطاء، مشيرة إلى راتفاع أسعار السمك خلال شهر الصيام.

* ليبيراسيون :

- عقد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب مؤخرا، اجتماعا خصص لمناقشة وضعية قطاع الحليب على ضوء حملة المقاطعة. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أن سلسلة الحليب تخلق ما بين 400 و450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وأبرز الوزير، في عرض له بالمناسبة، أن سلسلة الحليب تعد مصدر عيش 1,4 مليون شخص، وأن 95 في المائة من مربي الأبقار يتوفرون على أقل من 10 أبقار، مشيرا إلى أن أزيد من 200 ألف مربي الأبقار الحلوب منخرطون في سلسلة إنتاج هذه المادة.

- أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، يوم الثلاثاء، عملية توظيف مالي لفائض الخزينة لمبلغ يقدر بـ 2,6 مليار درهم. وأوضحت المديرية، في بلاغ، أن هذه العملية تهم توظيفا لمدة يوم واحد بسعر فائدة متوسط يقدر بنسبة 2,52 في المائة.