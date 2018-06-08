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الرئيسية | السلطة الرابعة | الإفراج عن مصرحة ونجلي المحامي زيان .. وهذه تفاصيل التحقيق

الإفراج عن مصرحة ونجلي المحامي زيان .. وهذه تفاصيل التحقيق

الإفراج عن مصرحة ونجلي المحامي زيان .. وهذه تفاصيل التحقيق
هسبريس- عبد الإله شبل
الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:00

بعد ساعات من الخضوع للحراسة النظرية، تم الإفراج عن المصرحة "أ.هـ" ونجلي النقيب السابق محمد زيان، اللذين اعتقلا بعد العثور على "أ.هـ" داخل "كوفر" سيارة بمنزل زيان بالرباط، إثر صدور تعليمات من قبل القضاء بإحضارها بالقوة العمومية.

وقد أفرج، قبيل آذان مغرب اليوم الجمعة، عن المصرحة "أ.هـ" ونجلي النقيب، بعد خضوعهم للحراسة النظرية، على أن يتم تقديمهم جميعا غدا السبت في حالة سراح أمام النيابة العامة المختصة.

وشهد الملف، الذي يتابع فيه المحامي توفيق بوعشرين، المتابع بتهم أبرزها الاتجار في البشر، وفق ما علمته جريدة هسبريس الإلكترونية، الاستماع، زوال اليوم الجمعة، إلى مصرحة تشتغل بأحد المواقع التابعة لمؤسسة "أخبار اليوم"، التي يديرها توفيق بوعشرين.

وحسب مصادر الجريدة، فإن الاستماع إلى المصرحة من لدن عناصر الضابطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بالرباط، جاء إثر العثور داخل "كوفر" سيارتها على المصرحة "أ.هـ" بمنزل يعود إلى النقيب السابق محمد زيان، بعدما رفضت المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادتها في الموضوع.

كما تم الاستماع، وفق مصادرنا، إلى محمد زيان، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، حيث تمت مساءلته حول أسباب وجود المصرحة المذكورة داخل منزله، وكذا حيثيات إخفائها عن القضاء.

وفي الوقت الذي تؤكد مصادر مقربة من وزير حقوق الإنسان الأسبق أنه لم يكن موجودا بالرباط حين حضور عناصر الضابطة القضائية إلى منزله، إلا أنه تمت مواجهته بما أدلى به ابناه الموضوعان رهن تدابير الحراسة النظرية.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن نجلي زيان، المعروف بخرجاته المثيرة، أكدا خلال الاستماع إليهما أنهما نفذا تعليمات والدهما، وأنهما ليسا وراء عملية إخفاء المصرحة "أ.هـ".

وعلى المنوال نفسه، سارت زوجة زيان التي أكدت، خلال الاستماع إليها، أنها لا تعرف الفتيات اللواتي يتم إحضارهن من طرف زوجها، مضيفة أنها تنفذ تعليماته ولا تخالفها.

كما تم أيضا، حسب مصادر الجريدة، الاستماع إلى "و.م" المشتكية في ملف توفيق بوعشرين، التي تمت مواجهتها بالمصرحة "أ.هـ" بسبب محادثات جمعت بينهما عبر تطبيق "الواتساب"، حيث أقرت هذه الأخيرة بتعرضها للتحرش، قبل أن تطلب من المشتكية "و.م" تغيير أقوالها لفائدة المشتكى به.

وكشفت "أ.هـ"، خلال التحقيق معها حول سبب اختفائها، أنها كانت تتلقى اتصالات من النقيب محمد زيان بالبقاء في منزله تزامنا مع كل جلسة لمحاكمة توفيق بوعشرين.

وأضافت، حسب ما تسرب من معطيات، أن زيان طلب منها ذلك مباشرة بعد صدور أمر من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإحضارها بالقوة العمومية، مشيرة إلى أنها لم تكن تغادر منزله إلا بعد انتهاء الجلسة.

وكان قد تم، مساء أمس الخميس، وضع نجلي النقيب زيان رهن الحراسة النظرية، بناء على تهمة إهانة مقررات قضائية، وإخفاء المصرحة "أ.هـ" داخل "كوفر" سيارة.

كما تم، قبل ذلك، وضع المصرحة "أ.هـ" رهن الحراسة النظرية ليلة الأربعاء، بعد إحضارها بالقوة العمومية للمثول أمام المحكمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - ahmed الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:15
علا سلامتك ياأستاد غير وجد راسك للمرة الثانية مغديش ينساوها ليك لابد ميدروا ليك مثل المهداوي صاحب الدبابة .
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7
2 - Bienvenue الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:18
واش هادا مسلسل مكسيكي اولا تركي
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13
3 - abdel الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:19
الذي يتابع فيه المحامي توفيق بوعشرين ؟؟؟؟؟ الصحافي !!!!!!!!!!!!
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-1
4 - المحاماة الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:20
اين هو شرف مهنة المحاماة الذي يتكلم عنه هذا الشخص. اقحم قضية عمل في حياته الشخصية و اقحم نجليه .. لسان طويل و ذراع قصير.
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-2
5 - هشام الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:21
والله مابقينا فاهمين شيحاجة الي فهم افهمني
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8
6 - tornadogut الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:26
ربما اطول محاكمة تسجل في تاريخ المغرب الحديث حيتياتها غير معروفة لنا نحن شعب المذاويخ ربما هناك اناس يعيشون معنا ليسو من كوكب الارض هاولاد الفشوش اللهم احشرنا مع الدراوش.
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3
7 - madawakh الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:27
واش هذا الزمان الناس عزيز عليها الفضايح ( العثور على "أ.هـ" داخل "كوفر" سيارة بمنزل زيان بالرباط)
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3
8 - الجنتلمان الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:29
يجب على المؤرخين ان يتطرقوا الى هذه القضية في كتبهم وابحاثهم لكي تبقى مثالا للقضاء الفاسد والتهم الغامضة والغرابة عبر التاريخ
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-4
9 - ايت السجعي الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:37
يا سادة يا كرام واجب المحامي ان يدافع عن موكله من خلال النصوص القانونية وهو يقوم بعمله داخل المؤسسات القضائية لأنه جزء مهم من اضلع القضاء وهو بالتالي يساعد في كشف الحقيقة و يناضل ضد خرق القانون.
الحاصيل:الله يهدي ما خلق.
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-3
10 - یوسف عندو بنات الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:37
بغینا نفھموا علاش ھاد السیدہ ماتحضر بشکل عادی تدلی الشھادہ دیالھا بدون تخابیا و دی حتی راجلھا باش یعرف الحقیقہ فین ھو العیب فی دلک
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4
11 - مصطفى الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:38
واين الحكومة من هذه المسرحية؟ هذه القضية ستصل إلى جنيف و ستشوه صورة المغرب ذاخليا وخارجيا.
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12 - حسن التادلي الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:38
من الضروري محاسبة زيان على عنترياته ....و قد يكون فهم نفسه بعد اعتقال ابنيه.....
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13 - ben الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:38
وان الفلم الهندي لم يكتمل الان اصبح الفلم شيق واصبحنا لم نعرف قصة من هو البطل وزعيم العصابة محامون ينسحبون ومحامون يخطفون ويربكون سير العدالة ونقابات المحامون بكل جهات المغرب تجتهد في قضية المتهم والضحايا كل واحدة تلغي بتصريح ومن تنكر وسيطول الفلم وبعض المحامون لم يعدون يترافعون عن قضية البطل
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2
14 - هشام كولميمة الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:40
هههههه...ماذا يعني قول الزوجة بأنها تنفد أوامر زوجها؟أعتقد أن المحامي زيان دخل مرحلة عمرية لا يعرف ما يفعله،ربما أصيب بالزهايمر أو أنه يلعب أدوارا معينة....شكرا على التفاعل.
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15 - wood الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:49
اسهل شيء عند المخزن هي الاتهامات الفضفاضة و التي على الاغلب لا تستند على اي اساس قانوني . فالمخزن لا يحاكم فقط المواطنين على الافعال بل ايضا على النيات . فيبدو ان قانون ( كل ما من شأنه ) يعود مرة أخرى و بقوة . فالمصرحة هي قبل كل شيء حرة و ليست في حالة فرار و لم يصدر في حقها أمر بالإعتقال بل فقط هناك أمر بالإحضار . فالمخزن ملزم بإحضارها و لو وجدها على فراش الموت او حتى ميتة . فواضح ان كل الخطاب الزائف حول ما يسمى الدستور الجديد و حقوق الانسان ليست سوى شعارات فارغة و تسويق الوهم للمغاربة !! اما المحامي زيان فظاهريا يبدو كأنه يدافع بشراسة عن بوعشرين لكنه في نفس الوقت يسيء لقضيته . فمآل محاكمة بوعشرين تم حسمه مسبقا من الجهات التي طبخت هذا الملف لكن الامور انفضحت و انكشفت و اصبحوا انفسهم في وضع لا يحسدون عليه و تعرضت الصورة الحقوقية و القضائية للمغرب لأضرار بالغة كدولة التعسف و طبخ الملفات بٱمتياز و ضرب عرض الحائط لابسط معايير القانون و المحاكمة العادلة !!!
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16 - Mann الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:51
ما هذا المستوى يا رباه !! محامي يخفي متهم أو شهود !!
نحن شعب بعيدين بقرون عن معرفة دولة الحق و القانون
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17 - moha الجمعة 08 يونيو 2018 - 23:53
بوعشرين يؤدي ضريبة اقواله وانتقاداته للوبيات المفسدة والغريب ان الكثير من المغاربة لم يفهموا الفلم المحبوك ضد بوعشرين حتى المحامين ثم الضغط عليهم بالتهديد والترغيب للتخلي عن القضية اما المشتكيات فالسجن لكل من لم تدلي بما يريون والمشكل ان هذه المسرحية البغيضة من طرف المفسدين جائت في وقت يعيش فيه المغرب تشنجا كبيرا وكانهم يصبون الزيت على النار
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