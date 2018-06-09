عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت :



* أخبار اليوم:

- أعلنت وزارة الصحة أنها قامت بتفعيل الخطة الوطنية لليقظة والوقاية من مرض إيبولا، وذلك بعد ظهور بوادر عودة مرض إيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الشهر المنصرم، حيث تم وضع خلية لتقييم المخاطر بصفة منتظمة وتتبع الحالة الوبائية عن كثب. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن احتمال دخول هذا المرض إلى المملكة يبقى ضئيلا في ضوء المعطيات الحالية، موضحة أنها قامت، بتعاون مع شركائها، باتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية التي تتجلى في تعزيز المراقبة الوبائية من خلال متابعة الوضع الوبائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتقييم المنتظم للمخاطر ومتابعة التوصيات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية، والمراقبة الطبية للرحلات الجوية القادمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية وتوزيع مطويات على المسافرين القادمين من هناك.

- الداودي استقال .. الداودي لم يستقل. رغم أنه قدم استقالته لرئيس الحكومة، إلا أن قضية لحسن الداودي لن تغلق بعد. فقد دفع الجدل حول مدى احترام الداودي للمسطرة الدستورية، الذي احتضنته أيضا قناة تلفزية، الأمانة العامة لحزبه للخروج مرة ثانية للتوضيح بأنها ناقشت الموضوع سياسيا بعيدا عن جوانبه الدستورية. ففي بلاغ لنائب الأمين العام، سليمان العمراني، نفى فيه مطلقا أن تكون الأمانة العامة للحزب قد تلقت في اجتماعها الاستثنائي يوم الثلاثاء الماضي "أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية" من قبل الوزير الداودي، وأكد أنه "لم يحضر للاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع".



* المساء:

- أعلن تقرير الوكالة القضائية للمملكة أن توزيع الملفات المفتوحة، بحسب طبيعة النزاعات، أن ملفات المنازعات الإدارية تمثل 59 في المئة من مجموع هذه القضايا (زائد 5 في المئة)، تليها المنازعات القضائية بنسبة 33 في المئة (ناقص 7 في المئة)، في حين مثلت القضايا المتعلقة بالمساطر الحبية 8 في المئة (زائد 3 في المئة). وأفاد التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2016، بأن الوكالة فتحت 17 ألفا و864 ملفا جديدا خلال 2016 يتعلق بالقضايا التي توصلت بها سواء عبر المحاكم أو عبر شركائها، أي بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة مع عام 2015، واسترجعت مبلغ 1,85 مليار درهم في إطار مسطرة استرداد صوائر الدولة ومسطرة استرجاع المبالغ المختلسة، وذلك بزيادة تقدر بـ74 في المئة مقارنة مع سنة 2015.

- كشفت مصادر "المساء" أن الرقم الأخضر، الذي وضعته وزارة العدل رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الرشوة، أوقع يوم الأربعاء، رقيبا أولا بالوقاية المدنية بآسفي متورطا بتلقي رشوة قيمتها 3 آلاف درهم. وأضافت المصادر ذاتها أن القضاة المسؤولين عن الرقم الأخضر تلقوا اتصالا من مواطن يبلغهم بتعرضه للابتزاز من طرف رقيب أول بالوقاية المدنية بآسفي، مقابل منحه رخصة للبناء، وهو ما جعلهم يتحركون في الموضوع. وقد أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي بوضع الرقيب تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد أن تم اعتقاله بممر محاذ للثكنة يتسلم رشوة من أحد المواطنين.

* الأحداث المغربية:



- الاستقلال ينتقد الحصيلة الحكومية ويعتبرها "فاشلة". انتقد نور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس فريق حزب "الميزان" بمجلس النواب، حصيلة الأغلبية الحكومية، واصفا إياها بكونها "فاشلة بجميع المقاييس". وأبرز مضيان، خلال لقاء نظمه فرع الحزب بسلا حول موضوع "حزب الاستقلال والمعارضة الاستقلالية الوطنية"، أن الحزب "لا يمارس المعارضة من أجل المعارضة"، بل "يقيم أداء الحكومة، يثمن الإيجابي، وينتقد السلبي ويقدم البدائل"، مضيفا أن المذكرة التي قدمها الحزب لتعديل قانون المالية مؤخرا، "لم تلق الاهتمام الذي تستحق من الأغلبية الحكومية".

- في ظل تنديد فئات عريضة من المغاربة بارتفاع الأسعار وضعف قدرتهم الشرائية، حرص الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على التأكيد على أن "حماية القدرة الشرائية للمغاربة وخصوصا الفئات الهشة والفقيرة والطبقة المتوسطة، هو هم الحكومة وأولوية ضمن اشتغالها". وأضاف الخلفي، الذي كان يتحدث ضمن لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن مجهود هذه الأخيرة في مجال متابعة الأسعار "متواصل وكان استثنائيا خلال رمضان الجاري".

* العلم:



- اجتمع مؤخرا بالرباط، زعماء الأغلبية في بيت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وقد تم خلال هذا الاجتماع الحسم في قرار تسقيف أسعار المحروقات على المستوى الوطني. ويتنظر أن يمتد قرار التسقيف لستة أشهر كفترة تجريبية، قبل إدخال تعديلات على القوانين ذات الصلة، وذلك في محاكاة للتجربة البلجيكية في هذا الصدد. بيد أن مهنيي محطات الوقود يرفضون الرجوع إلى بنية الأسعار القديمة التي يرون أنها لا تساير ارتفاع مستوى المعيشة في البلاد خلال عشرين سنة الأخيرة، وتهددهم بالإفلاس.

- توقع البنك الدولي، في تقرير جديد، ألا يتجاوز معدل النمو في المغرب نسبة 3 في المئة، خلال السنة الجارية 2018. وقال البنك الدولي، في إصدار يونيو 2018 حول آفاق الاقتصادات العالمية، إن النمو بالمغرب خلال سنة 2017 سجل 4 في المئة. وجاء في توقعات البنك أن معدل النمو في المغرب سيستمر متباطئا في السنوات المقبلة بـ3,5 في المئة سنة 2019، و3 في المئة في 2020.

* بيان اليوم:



- أفضت عمليات مراقبة جودة المواد الغذائية التي قامت بها اللجن المختلطة للمراقبة، التي يرأسها الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى حجز وإتلاف حوالي 115 طنا من المواد الغذائية خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان. وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، صدر عقب انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة، أن هذه المواد تتضمن 31 طنا من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و18 طنا من التمور والفواكه الجافة، و19 طنا من اللحوم والأسماك، و13 طنا من المشروبات والعصائر، و7 أطنان من الحلويات المعدة للاستهلاك، و25,5 طنا من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (قطاني ومواد غذائية معدة للاستهلاك وزيوت وعسل ومربى وغيرها).

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس الخميس بالرباط، أن الحكومة واعية بإشكالية أسعار المحروقات، وأن التقدم نحو إيجاد حلول عملية مسألة مطلوبة وملحة. وأبرز الخلفي، في معرض رده على سؤال بشأن معالجة إشكالية ارتفاع أسعار المحرقات، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن "القطاع الحكومي الوصي وصل إلى مرحلة متقدمة والآن النقاش مازال قيد الدرس". وأضاف أن رئيس الحكومة يتابع الموضوع بحيث عقد أمس اجتماعات في الموضوع من أجل التوصل إلى صيغة تمكن من معالجة هذه الإشكالية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أشرف صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، أول أمس الخميس بطنجة، على تدشين ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين، وهما المشروعان الرائدان المندرجان في إطار البرنامج المندمج لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة -المدينة، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 6,2 مليار درهم. وسيتيح ميناء الصيد البحري الجديد بطنجة، الذي كلف إنجازه غلافا ماليا بقيمة 1.189 مليون درهم، إطارا ملائما لاشتغال مهنيي الصيد البحري، كما سيمكن من تطوير القطاع بالجهة، بالإضافة إلى المساهمة في إنعاش الاستثمارات وخلق مناصب شغل إضافية.

- في ندوة "القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، أية إصلاحات"، التي نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس الواب وهيئة المحامين بالرباط .. الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يؤكد أن نضال حزبه من أجل بناء ديمقراطية حقة لم ينفصل عن النضال من أجل إقرار عدالة مستقلة ونزيهة. ونقيب هيئة المحامين بالرباط، محمد بركو، يتساءل عن مدى استجابة مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية لمستلزمات الملاءمة ودستور 2011، وكذا الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية؟. أما وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، فأكد على ضرورة تحمل الجميع لمسؤوليته في تخليق العدالة في البلاد.

* رسالة الأمة :



- أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الخميس، بالحي الجديد بطنجة، على تدشين مركز لطب الإدمان، الذي يعد الثاني من نوعه الذي تنجزه مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى عاصمة البوغاز. ويجسد هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه استثمارات بقيمة 5 ملايين درهم، العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها الشباب، وحرص جلالته على حمايتهم من كل انحراف أو خطر مجتمعي، وخلق المناخ الملائم لتحفيزهم على مشاركة أكثر فعالية في الحياة المجتمعية.

- تقدم المغرب في التصنيف الشهري للمؤشر العالمي لسرعة الانترنت، وبات يحتل المرتبة الثانية على مستوى شمال إفريقيا والمرتبة 72 عالميا من أصل 125 دولة من حيث أقوى شبكات الجيلين الثالث والرابع للإنترنت، متقدما بذلك درجتين مقارنة مع تصنيف الشهر الماضي. وكشف تقرير موقع "سييد تست"، الذي يعتبر مرجعا في معيار تدفق الانترنت وسرعتها في العالم، عن تراجع المغرب بدرجتين في المؤشر الخاص بسرعة الانترنت ذات النطاق العريض، وأصبح يحتل المرتبة الثامنة عربيا، و98 عالميا بين 135 دولة شملها التصنيف.

* لوماتان :

- ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أمس الجمعة بالقصر الملكي بمدينة الرباط، الدرس السابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. وألقى الدرس بين يدي صاحب الجلالة، الأستاذ يوسف كيزويت، أستاذ بجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع : "تدبر آيات الله بين الخلق والحق".

- نظام الحماية الاجتماعية ليس في أفضل حالاته. فقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه بخصوص "الحماية الاجتماعية: تقييم وحصيلة وتعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية في المغرب". وفي هذا الصدد، أعد المجلس 50 توصية لتطوير نظام يعرف عدة مشاكل.

* لوبينيون:



- من سخرية القدر، ما تكبده اليوم أعداء الوحدة الترابية وحفنة من النواب الأوروبيين المؤيدين لهم، والمشكوك في نزاهتهم. فقد تحول لقاء روجت له ملصقات ومنشورات، وزعت خفية، على أنه "ندوة برلمانية كبرى" مؤيدة للبوليساريو، إلى كابوس يؤرق بال منظميه. ففي قاعة جمع فيها البوليساريو متدربين وطلبة وبعض المؤيدين لهم القدامى جاؤوا للعب دور "الكومبارس" للإيهام بأن هناك حشد من الحضور، تفاجأ منظمو هذا اللقاء، الذي احتضنه مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، وهم يرون ممثل القسم الأوروبي للعمل الخارجي يسير عكس أطروحاتهم الزائفة، من خلال إعلائه للقانون والواقعية والحس السليم، لدرجة أنهم ندموا على دعوته. ففي معرض جوابه على الادعاءات حول الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكد فانسون بيكي، رئيس قسم بلدان المغرب العربي أن محكمة العدل الأوروبية لم تؤيد البوليساريو في أي وقت من الأوقات.

- صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على نصي مشروعي مرسومين يهم الأول تطبيق قانون يتعلق بتسنيد الأصول، والثاني النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.398 بتغيير المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، قدمه وزير الاقتصاد والمالية.

* ليبيراسيون:

- أكد ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال ندوة بمجلس النواب حول مشروع إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية، أن "هذا المشروع لم يحسم في بعض الإشكالات"، مشيرا في هذا السياق، إلى مفهوم المال العام الذي تضاربت بشأنه القرارات. وفي هذا الإطار، قال لشكر، إن "ما هو معروض في هذا المشروع يهم الجرائم المالية التي هي بطبيعة الحال جرائم المتنفذين في السلطة والاقتصاد، مما يوجب شجاعة وجرأة ومقاربات جديدة للحد من هذه الجرائم والاستناد إلى المكافحة الإجرائية بدل الموضوعية فقط وإعمال المقاربة المالية بدل المقاربة الزجرية فقط، بهدف إرجاع الأموال المنهوبة، كما يتعين تفعيل المصادرة طبقا لاتفاقية مكافحة الفساد".

- جلب المغرب خلال سنة 2017 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.7 مليار دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا ملموسا بنسبة 23 بالمئة مقارنة مع السنة الفارطة، وفقا لتقرير لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية. وأشار التقرير أنه في الوقت الذي تم فيه تسجيل تنوع قوي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، تم تسجيل تراجع في هذا النوع من الاستثمارت بباقي بلدان شمال إفريقيا، حيث تقلصت بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 13 مليار دولار. وتواصل المملكة استقطاب استثمارات في القطاع المالي، لاسيما في مجال التكنولوجيات المرتبطة بصناعة السيارات.



* البيان:

- أكد وزير العدل، محمد أوجار، بتونس العاصمة، أن المغرب وتونس يحدوهما "نفس الطموح لتدعيم استقلال القضاء وتجويد الخدمة القضائية وجعل العدل يرتقي إلى أسمى المراتب". وأبرز السيد أوجار، في أعقاب جلسة عمل مع نظيره التونسي السيد غازي الجريبي حضرها مسؤولون سامون في قطاع العدل والقضاء بالبلدين وسفيرة المغرب في تونس، لطيفة أخرباش، أن "مجالات الإصلاح تتقاطع بين المغرب وتونس، ومن بينها استقلالية النيابة العامة واستقلالية السلطة القضائية، وإصلاح الإدارة القضائية ورقمنة المحاكم وتطوير التشريعات الجديدة وتقوية وبناء المؤسسات الدستورية الجديدة".

- صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية. والمشروع يهدف إلى تحسين آجال ومعالجة الطلبات بشكل مواز من طرف مختلف المتدخلين في عملية إحداث المقاولات ولتعزيز عملية التتبع والشفافية. وتسهيلا لعملية إحداث المقاولات، منح مشروع هذا القانون إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المنصة الإلكترونية، إما عن طريق المهنيين (موثق، محام خبير، محاسب معتمد..) أو من خلال القيام بالإجراءات من المعنيين أنفسهم أو بواسطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة.