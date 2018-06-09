عرض لأبرز عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية ..

* لافي إيكو:

- انتهى المطاف بالقدرة الشرائية، التي تباطأت في البداية، بالانخفاض خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من أن معدل التضخم بالمغرب يعد من بين الأضعف في العالم. وارتفع معدل التضخم في المتوسط بنسبة 1,5 في المئة خلال فترة امتدت لـ20 سنة. ولعل من بين الأسباب التي عجلت بتراجع القدرة الشرائية للمغاربة هو انخفاض مداخيل الأسر التي لم تواكب ارتفاع الأسعار. - الوضعية لا تتقدم ببورصة الدار البيضاء. فالبورصة تعيش حالة من الجمود بعد القرار الذي اتخذته الأبناك بالرفع من قيمة تعويضات الودائع لأجل وسندات الصندوق. وفي هذا السياق، أدت ندرة المعاملات إلى نقص السيولة بالسوق. من جهته، يشهد أداء السوق شبه استقرار بسبب جمود أسعار القيم المدرجة بالبورصة.

* تيل كيل:

- نزار بركة : "نحن في أزمة، أزمة اجتماعية واقتصادية". وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال، في مقابلة مع الأسبوعية، أن "النمو يتراجع إلى نسبة 3 في المئة سنويا، الأمر الذي لا يسمح بالاستجابة لانتظارات الساكنة ويرخي بظلاله على التشغيل". وأضاف بركة قائلا "نعيش اليوم أيضا، أزمة ثقة إزاء المؤسسات المنتخبة وقدرة الحكومة على مواجهة مختلف التوترات". - أفادت مصادر متطابقة بأن المحطة الجوية لمطار الدار البيضاء، في حلتها الجديدة، ستفتتح أبوابها "متم يونيو، أو بداية يوليوز على أبعد تقدير". ومن المرتقب أن تساهم أشغال توسعة المطار، التي لا تتعدى طاقته الاستيعابية 7 ملايين مسافر، إلى الرفع من هذه الطاقة لتصل إلى 14 مليون مسافر، الشيء الذي سيمكن من تقديم خدمات أفضل للمسافرين مستقبلا.

* لوتون:

- يبدو أن أجواء من الانتعاش بدأت تدب من جديد إلى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأكثر أهمية في مجال الاستهلاك، لاسيما قطاع التجهيزات المنزلية. فقد أظهر هذا القطاع خلال الفصل الأول من سنة 2018 أداء جيدا، حيث ارتفع بنسبة 7,6 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، حسب المجموعة الألمانية للبحث حول الاستهلاك وهو مكتب استشاري متخصص في دراسات السوق.

- قادت العوامل المناخية الجيدة خلال هذه السنة إلى تسجيل محصول جيد من الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي، حيث تشير التوقعات الأولية إلى تسجيل محصول استثنائي من الحبوب قدره 98,2 مليون قنطار، بزيادة نسبتها 3 في المئة مقارنة مع الموسم المنصرم. هذا ما أدلى به وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد وأكده مؤخرا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

* لوكانار ليبيري:

- لماذ هناك نوع من النفور تجاه الإدارة المغربية ؟ عندما نستعرض مؤاخدات المرتفقين والأحكام الصادرة عن السلطة السياسية، يستشف منها صورة سلبية عن الإدارة، وأن محاسنها لا تكفي للتغطية عن هذه الصورة. ذلك أن علاقة الإدارة مع المواطنين والمقاولات والسياسيين تعيش على وقع أزمات متعددة. فبالنسبة للمرتفقين ثلاثة أسباب وراء هذه العلاقة يجملونها في "تعقيد" المساطر و"عدم الاهتمام" و"الاعتباطية".

* شالانج :

- الفرضيات المعتمدة على مستوى مشروع قانون المالية 2018 خلال إعداده وإيداعه لدى غرفتي البرلمان كشفت أنها متجاوزة بالنظر إلى الظرفيتين الداخلية والخارجية. فقد تم إعداد واعتماد قانون المالية في سياق سياسي يفرض إعادة توزيع الموارد المالية للاستجابة للمطالب الاجتماعية بالعديد من الجهات. وهكذا، فقد دفع المستوى المتدني للقدرة الشرائية للكثير من الأسر بالنظر إلى المستويات المرتفعة للأسعار، وضرورة إقرار الثقة بين المواطن المستهلك والمقاولة، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي، بعض الفاعلين السياسيين إلى اقتراح مراجعة القانون المالي.

- بالنسبة لمؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، فإن فلاحة "إفريقية" تعني اعتماد ممارسات فلاحية خاصة بإفريقيا. وهو الأمر الذي يتطلب نهج مقاربة ملائمة. وفي هذا الإطار، أطلقت المؤسسة قافلتها الفلاحية. فبعد قافلتين سنة 2017 بكل من الطوغو ومدغشقر، ثم ببوركينافاسو في ماي الماضي، انطلقت قافلة جديدة في الفاتح يونيو من العاصمة أديس أبابا. والهدف استكمال خريطة تخصيب التربة بمنطقة نموذجية بالبلاد قبل أكتوبر 2018. وستمكن هذه المقاربة من معرفة خصوصيات التربة لتحديد نوع الأسمدة الملائمة.

* ماروك إيبدو:

- لسنا في حاجة لاستطلاعات للرأي لمعرفة أن الوضع السياسي الحالي سيستمر لأسابيع وأشهر أخرى، حيث يتعين التوصل إلى حلول لتجاوز المأزق الراهن. وتنكب الحكومة الحالية على البحث عن حل للأزمة دون أن تتوصل إلى أي مبادرة قادرة على تهدئة المقاطعين. وزعماء الأغلبية شددوا، خلال اجتماع لهم في 29 ماي المنصرم، على أهمية معالجة ظاهرة المقاطعة، مؤكدين التزامهم بضرورة الأخذ بعين الاعتبار مطالب المواطنين، دون اتخاذ أي قرارات ملموسة.

- ذكرت دراسة حديثة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، أن استغلال الفرص المتاحة بين المغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من شأنه أن يعود بالنفع على الطرفين. وبحسب هذه الدراسة، التي تحمل عنوان "التبادلات التجارية بين المغرب وسيدياو.. فرص حسب البلد وحسب المنتج"، فإنه يمكن أن تشكل العديد من المنتوجات رافعة لزيادة حصة المغرب في سوق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وتشير الدراسة، التي أجريت بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى أن المغرب يمكن أن يشكل، من جانبه، سوقا واعدة لعدد من المنتجات القادمة من بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

* لانوفيل تريبون:

- أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأنه من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي، خارج الفلاحة، تسارعا نسبيا مدعوما بتحسن قطاع التجارة والخدمات والأنشطة الثانوية المعدة للتصدير. وعلى الرغم من ذلك، فلا تترجم هذه التوقعات الإيجابية المناخ الاقتصادي ولا تحسن من ثقة الفاعلين.

- جملة من المؤشرات تكشف اليوم أن المغرب والمملكة المتحدة تحدوهما رغبة مشتركة للدفع بالمبادلات الاقتصادية، من خلال إرساء صيغ عملية لهذا التعاون لاسيما بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي. وشدد وزير الاستثمار البريطاني، غراهام ستيوارت، في إطار زيارة العمل التي قام بها للمغرب، على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية الثنائية التي "تبقى دون المستوى الذي يتطلع له الطرفان".