مصدر يرد على مراسلة ديكسون للأمم المتحدة

هسبريس من الرباط

رد مصدر قضائي على مراسلة المحامي البريطاني روندي ديكسون لمجموعة العمل التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المكلفة بالاعتقال التعسفي، بشأن ما اعتبره "اعتقالاً تعسفياً" لموكله الصحافي توفيق بوعشرين، مؤكداً أن لجوء دفاع المتهم إلى هذا الفعل ينم عن "جهل بالقانون، لأن الهيئة الأممية لا تتوفر نهائيا على صلاحية التدخل للإفراج عن متهم في قضية جنائية".

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه استغرب كيف لمحام ومستشار دولي لمتهم في قضية جنائية أن يتوجه برسالة إلى فريق أممي وهو يجهل أبسط المعلومات بل المعطيات البديهية المتعلقة بموكله، متسائلاً: "كيف لهذا المحامي أن يُدافع عن الوضع القانوني للمتهم توفيق بوعشرين وهو لا يعلم حتى تاريخ توقيفه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتاريخ إحالته على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؟".

الثابت من وثائق القضية، يُضيف المصدر القضائي، أن توقيف ناشر أخبار كان زوال يوم 23 فبراير 2018، وتحديدا يوم الجمعة، بيد أن الوثيقة المنسوبة للمحامي البريطاني تتحدث عن التوقيف يوم 18 فبراير، و"هو خطأ جسيم في مجال الاستشارة القانونية والمؤازرة القضائية، لأنه ينطوي على استهتار صارخ بمصالح المتهم وعدم التعاطي معها بالجدية المطلوبة".

وتابع المصدر ذاته: "تكفي مراجعة بسيطة لـ"رزمانة التواريخ" على شبكة الإنترنت ليتأكد المستشار الدولي أن يوم 18 فبراير صادف يوم الأحد، بينما توقيف المتهم بوعشرين كان يوم الجمعة 23 فبراير 2018، وتاريخ إحالته على العدالة كان في 26 من الشهر نفسه، بعد انصرام أجل الحراسة النظرية مع احتساب التمديد، وأن تاريخ الإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء كان يوم الخميس 8 ماي من السنة نفسها".

وفي موضوع طلب تدخل مجموعة العمل المكلفة بالاعتقال التعسفي "من أجل الإفراج الفوري عن بوعشرين والاعتراف بأن اعتقاله ووضعه في السجن من طرف السلطات المغربية إجراءات تعسفية"، أوضح المصدر ذاته أن الولاية الممنوحة لهذا الفريق تقتصر فقط على "التحقيق في حالات الحرمان من الحرية المفروض تعسفاً أو بأي طريقة أخرى تتنافى مع المعايير الدولية المبيَّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية"؛ كما تقتصر مهامها، يُضيف، على "توجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات وتوجيه نظرها إليها؛ والقيام ببعثات ميدانية بناءً على دعوة من الحكومة، لفهم الحالة السائدة في كل بلد فهماً أفضل؛ وإجراء مداولات بشأن مسائل ذات طابع عام من أجل مساعدة الدول على منع ممارسة الحرمان من الحرية تعسفاً والوقاية منها؛ فضلا عن تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان يعرض فيه أنشطته وما يتوصل إليه من نتائج واستنتاجات وتوصيات".

ويستطرد المصدر القضائي بأنه باستقراء صلاحيات الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي يلاحظ أنه "لا يتوفر نهائيا على صلاحية التدخل للإفراج عن متهم في قضية جنائية، ولا يمكنه أن يوقف إجراءات قضائية تم تحريكها بناءً على شكايات أطراف متضررة، وهو ما يجعل من تصريحات المحامي البريطاني مجرد مزايدات لغوية بعيدة عن آليات القانون الدولي".

وأردف المتحدث ذاته: "المملكة المغربية دأبت على التجاوب التلقائي مع المساطر والآليات الخاصة بالأمم المتحدة، وقد استقبلت بدعوة منها فريق العمل المكلف بالاحتجاز التعسفي في دجنبر 2013، كما استقبلت المقرر الأممي لمناهضة التعذيب الأرجنتيني خوان مانديز في مناسبتين متتاليتين، فضلا عن مقررين آخرين مكلفين بمجموعة من الحقوق الفئوية والأساسية".

دفوعات المحامي الأجنبي في شكل وجوهر قضية بوعشرين شكلت موضوع تعقيب قانوني حاد من قبل المصدر القضائي، إذ رفض المزاعم التي تحدثت عن عدم وجود "حكم قضائي بالاعتقال"، وكذا الادعاءات بشأن "عدم الركون إلى مؤسسة قاضي التحقيق والعرض المباشر على غرفة الجنايات".

فالقول بانعدام حكم قضائي يقضي باعتقال بوعشرين، يشرح المصدر القضائي، هو "إما جهل بالقانون من طرف المحامي البريطاني أو جهل بالمصطلحات القانونية من طرف من تولى ترجمة العريضة من الإنجليزية إلى العربية"، مورداً أن الاعتقال المتخذ في حقه "هو إجراء قضائي اتخذته النيابة العامة المختصة، وليس عقوبة ضبطية أصلية تحتاج إلى حكم المحكمة حسب المادة 18 من القانون الجنائي المغربي. كما أن النيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية، بحسب الدستور المغربي والتنظيم القضائي للمملكة، وبالتالي فإن قراراتها تكتسب بحكم القانون الطابع القضائي".

ولفت المصدر إلى أن النيابة العامة اختارت إحالة المتهم على هيئة المحكمة مباشرة، "لأنها اقتنعت بأن القضية جاهزة للإحالة بما توفر لديها من وسائل إثبات وقرائن اعتبرتها دامغة"، مضيفاً: و"هي بذلك لم تكن تخرق أي مقتضى قانوني، على اعتبار أن المشرع يعطيها السلطة التقديرية في الركون إلى التحقيق الإعدادي من عدمه في غير الحالات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية"، ومضى مفصلاً: "ولئن كانت الأفعال المنسوبة للمتهم غير معددة حصرا في المادة أعلاه، وغير مشمولة بالعقوبات المقررة فيها، فإن النيابة العامة بالدار البيضاء كانت سليمة في قراراتها، بينما كانت مزاعم المحامي البريطاني معيبة ومشوبة بجهل المساطر الوطنية المغربية".

من جهة ثانية دحض المصدر القضائي أيضاً مزاعم المحامي ديكسون بأن "توقيف بوعشرين في 18 فبراير (وهو التاريخ الخاطئ) كان قبل يومين من افتتاحيته التي هاجم فيها رئيس الحكومة ووزير الفلاحة، وأن الاعتقال كان بسبب ممارسة عمله الصحافي، وأن القضية عرفت إكراه الضحايا على الإدلاء بشهادات ضد المتهم وفبركة الأدلة في مواجهته"، وزاد: "توقيف بوعشرين كان في 23 فبراير 2013، بعد توصل النيابة العامة بالدار البيضاء بشكايات حول ارتكابه لجرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي، وهي شكايات مسجلة في سجلات المحكمة وفي وثائق القضية وواضح تاريخها وأسماء أصحابها بالضبط، ولا علاقة للتوقيف بأي افتتاحية أو مقال رأي".

"المتهم نشر قبل ذلك العديد من المقالات في حق مسؤولين عموميين وسياسيين، بل وفي حق رئيس الحكومة ووزير الفلاحة نفسيهما، ولم يتم تحريك المتابعة القضائية التلقائية من طرف النيابة العامة إلا بعد أن توصلت بشكايات الاغتصاب وهتك العرض والاتجار بالبشر"، يُورد المصدر.

وختم المصدر قراءته القانونية في البلاغ الثالث للمحامي البريطاني بالرد على مسألة اعتقال بوعشرين بسبب عمله الصحافي، موردا: "المتهم اعتقل فعلا بسبب جرائم ارتكبت في مقر عمله، وضحاياه كانوا من المستخدمات في عمله، ومسرح الجريمة كان هو المكتب الذي يأوي نشاطه المهني، لكن هذا لا يعني أن الاعتقال…".