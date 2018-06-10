رصيف الصحافة: أمريكا تستلهم تجربة "محاربة التطرف" من المغرب

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور

نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة ببداية الأسبوع من "المساء" التي كتبت أن أمريكا تستلهم تجربة محاربة التطرف من المغرب، بحيث يجري خبراء أمريكيون في تدبير قطاع السجون سلسلة لقاءات مع مسؤولين مغاربة في سجون مختلفة، تضم معتقلين متطرفين، بهدف مقاربة التجربة المغربية والتعرف على خصوصيتها والسعي إلى تعميمها على العديد من البلدان باعتبارها تجربة رائدة استطاعت محاربة الفكر المتطرف داخل السجون، والحيلولة دون نقله إلى باقي السجناء، بل ودفع مدانين على ذمة قضايا إرهاب إلى إجراء مراجعات.

المنبر الورقي نفسه تطرق لتفكيك مافيا منظمة لتهريب البشر والتهجير السري من المغرب نحو إسبانيا، ضمنها خمسة مغاربة وامرأتان، بفضل تنسيق أمني بين فرق خاصة بالرباط والمملكة الإيبيرية. وأضافت الجريدة أن أفرادا من الشبكة يتكلفون بنقل المهاجرين من السواحل المغربية عبر قوارب مطاطية مزودة بمحركات قوية؛ فيما يعمل آخرون على تحديد مسالك العبور وتوفير الوسائل اللوجيستيكية لاستقبال المهاجرين السريين ونقلهم إلى أماكن آمنة بإسبانيا.

ووفق "المساء" كذلك، فإن أنس الدكالي، وزير الصحة، قام بنقل مدير مستشفى الحسني بالدار البيضاء إلى المحمدية، بعد الجدل الذي خلفته تصريحات المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، حول غياب العدد الكافي من آليات التعقيم بكل من مصلحة الولادة والمستعجلات بمستشفى الحسني.

أما "الأحداث المغربية" فأشارت إلى توقف العمل بميناء الصيد القديم لطنجة بشكل نهائي مباشرة بعد عيد الفطر، والانتقال بصفة رسمية إلى مباشرة العمل بالميناء الجديد بداية من يوم الأحد 10 يونيو الجاري، للشروع في إفراغ جميع المنتوجات السمكية لقوارب الصيد التقليدي ومراكب الصيد بالخيط بسوق السمك الجديد.

المنبر الورقي ذاته نشر أن قائدا وأعوان سلطة مثلوا أمام قاضي التحقيق ببرشيد، بهدف التحقيق معهم حول وفاة بائع جائل سنة 2014، قام قائد المقاطعة رفقتهم بحجز الميزان الذي يستعمله في بيع الفواكه، حيث سقط الضحية جثة هامدة بعد محاولته استرجاعه من يد عون سلطة.

وجاء في"الأحداث المغربية"، كذلك، أن وكيل الملك بابتدائية أسفي أمر بوضع عنصر من الوقاية المدنية بأسفي برتبة رقيب أول تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار مثوله أمام النيابة العامة، بتهمة تلقي رشوة، بعدما اتفق مع أحد الراغبين في رخصة البناء على تسليمه مبلغ 5000 درهم مقابل توقيعه على الرخصة، لتقف الأمور بينهما بعد مفاوضات على مبلغ 3000 درهم.

من جهتها، أشارت "أخبار اليوم" إلى توقيف ممرضة رئيسة بقسم الولادة داخل المركز الاستشفائي الجامعي بالعاصمة الرباط، بعد تسريب معطيات حول ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الرضع بسبب الإهمال. وقالت فاطمة الطالب، الممرضة الموقوفة، مستغربة إقحامها في هذا الموضوع، لـ"أخبار اليوم" إن مستشفى الولادة شهد منذ نشر التحقيق تغييرا جذريا حيث لم يعد أي رضيع في حاجة إلى حاضنات في قسم الإنعاش، بعدما كانوا يظلون أياما بقاعة الولادة في انتظار أماكن شاغرة.

وذكرت "أخبار اليوم"، كذلك، أن المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة أفادت بأنه جرى، خلال العشرة أيام الثانية من شهر رمضان، حجز وإتلاف 7 أطنان و42 كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

أما "العلم" فورد بها أن السلطات الفرنسية تعتقل المزيد من عناصر البوليساريو المتورطين في المتاجرة بملفات اللجوء، حيث جرى إيقاف 41 انفصاليا ضمن شبكة دولية تنشط على الحدود الإسبانية الفرنسية في مجال النصب والاحتيال والاستحواذ على المساعدات الموجهة إلى طالبي اللجوء. ووفق الخبر ذاته فإن التحقيقات الأمنية أشارت إلى وجود شبكة متعددة الأطراف في مدينة بوردو يقودها انفصاليون، تقوم بإدخال الصحراويين الذين يعيشون في إسبانيا بطرق غير قانونية، من أجل تلقي إعانات تصل إلى 380 يورو تمنحها فرنسا إلى طالبي اللجوء، مقابل دفعهم مبلغ 50 يورو لرحلة التنقل.