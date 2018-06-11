عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاثنين :

* أخبار اليوم:

- طلبات المنح تنطلق اليوم. أعلنت وزارة التربية الوطنية انطلاق عملية تقديم طلبات الحصول على المنحة الجامعية، ابتداء من اليوم الاثنين. الوزارة تعمل، للسنة الثانية على التوالي، عبر نظام إلكتروني، من خلال موقع "منحتي.ما". والتلاميذ الذين اجتازوا امتحانات البكالوريا، والراغبون في الحصول على منحة لمتابعة الدراسة في إحدى الجامعات أو أحد معاهد التكوين المهني، يمكنهم تقديم الطلبات ابتداء من اليوم وإلى غاية متم يوليوز المقبل.

- أفادت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بأنه تم خلال العشرة أيام الثانية من شهر رمضان المبارك حجز وإتلاف 7 أطنان و42 كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. وأوضحت المديرية الجهوية، في بلاغ صحافي، أن الأمر يتعلق بـ3231 كلغ من اللحوم، و1880 كلغ من المنتجات البحرية، و379 كلغ من الحليب ومشتقاته، و265 كلغ من الدقيق والمعجنات، و154 كلغ من المستحضرات السكرية، و140 كلغ من منتجات الحلوى، و82 كلغ من الفواكه الجافة، و74 لترا من الزيوت النباتية، و69 كلغ من اللحوم البيضاء، و60 كلغ من المصبرات النباتية، و224 بيضة، و708 كلغ من المواد الغذائية المختلفة.

* المساء:

- ينتظر أن تجتمع يوم غد الثلاثاء، لجنة القطاعات الإنتاجية لمناقشة آثار حملة المقاطعة على سلسلة إنتاج مادة الحليب. وسيعرف اجتماع الثلاثاء تدخل أعضاء اللجنة في موضوع المقاطعة، من أجل مساءلة الحكومة حول الإجراءات التي ستتخذها لحماية الفلاحين من آثارها، في وقت أكدت فيه مصادر برلمانية أن التطورات التي يعرفها الملف ستطرح على وزير الفلاحة، خاصة بعد الأخبار التي راجت عن استعمال بعض الشركات للحليب المجفف بشكل واسع في خرق للقانون الذي يمنع ذلك.

- كشف عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن حزبه ليست لديه رغبة في الدفع بملتمس الرقابة ضد حكومة العثماني ولا في إسقاطها. وأكد وهبي أن "الحكومة والمعارضة تعيشان، على حد سواء، أزمة خطيرة"، محذرا من موجة تبخيس العمل السياسي، على اعتبار أن ضرب الفاعل السياسي هو استهداف للدولة وتهديد لاستقرارها.

* الأحداث المغربية:

- فشل اجتماع مجلس الحكومة في فتح أول نقاش في موضوع الخروج بتصور أولي حول تسقيف أسعار وأرباح المحروقات. وذكر مصدر من داخل التحالف الحكومي، أن السيناريوهات المطروحة لن تخفض سعر المحروقات في المحطات سوى ما بين 30 و50 سنتيما، مضيفا أن الفشل في إيجاد صيغة متفق عليها حول هذا الموضوع سيدفع إلى إحالة الملف مجددا على قادة التحالف الحكومي.

- أطلقت كل من كتابة الدولة المكلفة بالماء ووزارة الداخلية مؤخرا بالرباط، نظاما جديدا لليقظة الرصدية الذي يدخل ضمن تفعيل استراتيجية الأرصاد الجوية الهادفة إلى تحسين نظام الإنذار المتعلق بالظواهر الجوية والبحرية. وسيتيح هذا النظام حسب الوزارتين إمكانية اتخاذ قرارات استباقية لفائدة المواطنين وكذا كافة مستعملي المعلومة الرصدية، علاوة على المساهمة في الحد من الآثار السلبية للظواهر القصوى على الاقتصاد الوطني. كما وقع الطرفان بالمناسبة، على الاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع نموذجي لنظام مندمج للإنذار والمساعدة، يتمثل هدفه في الإنذار المسبق للسكان المعرضين لخطر الفيضان وحماية الأشخاص والممتلكات.

* آخر ساعة:

- أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا لهذه السنة، وفق ما كان محددا لذلك أي يوم الجمعة 22 يونيو الجاري. وأوضحت الوزارة، في بلاغ توضيحي أصدرته على إثر تداول بعض المواقع الإلكترونية لخبر تزعم فيه استباقها نشر نتائج امتحانات البكالوريا 2018، أن النتائج الرسمية لامتحانات البكالوريا لهذه السنة سيعلن عنها عبر البريد الإلكتروني المعد من طرف الوزارة لهذا الغرض والخاص بالمترشحات والمترشحين الممدرسين، وكذا عبر موقع "ترشيحات" بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، وبالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين عبر البوابة الرسمية للوزارة.

- أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الاحتياجات المتوقعة للخزينة برسم شهر يونيو 2018 تتراوح ما بين 8 و8,5 مليار درهم. وأوضح المصدر ذاته، في بلاغ، أن الأمر يتعلق باللجوء إلى سوق المناقصات في قيم الخزينة برسم شهر يونيو 2018 التي ستهم مبلغا يتراوح ما بين 8 و8,5 مليار درهم. وذكر البلاغ بأن الاحتياجات المتوقعة للخزينة برسم شهر ماي المنصرم تراوحت ما بين 6 و6,5 مليار درهم.

* العلم:

- قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إن الحكومة "لم تستثمر ما لديها من فرص ذهبية من أجل تسريع الإصلاحات الكبرى المرتبطة بالتعليم ودعم اللاتمركز ومشاكل المرفق العمومي"، مؤكدا أن البطء في القيام بالإصلاح هو إهدار لزمن الإصلاح. وأضاف بركة، خلال ترؤسه لقاء مفتوحا مع أعضاء الحزب نظمته مفتشية حزب الاستقلال بمكناس، أن "الطبقة المتوسطة فقدت خلال ست سنوات 20 في المئة من قدراتها الشرائية"، معتبرا أنه "لضمان بقاء الأسعار في مستوى معقول، لا بد من تعيين مجلس المنافسة الذي سيضمن منافسة حقيقية تبقي الأسعار في مستوى محدود".

- قالت مصادر عليمة إن نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، لم يعر أي اهتمام للمهنيين ولمطالبهم، موضحة أن أرباب مدارس تعليم السياقة، يعتصمون حاليا أمام مقر الوزارة بالرباط، منذ يوم الخميس الماضي. وأضافت المصادر ذاتها أن هذا الاعتصام المفتوح، دعا إليه الائتلاف الوطني لأرباب مدارس تعليم السياقة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، من أجل الوصول مع كاتب الدولة بوليف إلى توافقات يمكن الاستجابة من خلالها لمطالب المهنيين.

* بيان اليوم:

- أعلنت وزارة الصحة أنها قامت بتفعيل الخطة الوطنية لليقظة والوقاية من مرض إيبولا، وذلك منذ ظهور فاشية مرض إيبولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الشهر المنصرم، حيث تم وضع خلية لتقييم المخاطر بصفة منتظمة وتتبع الحالة الوبائية عن كثب. وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أن احتمال دخول هذا المرض إلى المملكة يبقى ضئيلا في ضوء المعطيات الحالية، موضحة أنها قامت، بتعاون مع شركائها، باتخاذ الإجراءات الاستباقية والوقائية التي تتجلى في تعزيز المراقبة الوبائية من خلال متابعة الوضع الوبائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتقييم المنتظم للمخاطر ومتابعة التوصيات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية، والمراقبة الطبية للرحلات الجوية القادمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية وتوزيع مطويات على المسافرين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

- أفادت وزارة الشغل والإدماج المهني، بأن الزيارتين الميدانيتين المنظمتين على التوالي من طرف الوزارة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والسفارة الإسبانية بالمغرب بتاريخ 10 و11 ماي 2018 وكذا الوزارة المكلفة بالجالية أواخر شهر ماي، أكدت أنه لم تثبت أية حالة تحرش جنسي على العاملات المغربيات الموسميات بمزارع إقليم هويلفا الاسباني، باستثناء حدث الشخص الذي يبلغ من العمر 47 سنة، والذي ما زال التحقيق القضائي الإسباني ساريا معه قبل اتخاذ أي قرار بشأن القضية. وأكدت الوزارة في بلاغ توضيحي حول تشغيل العاملات المغربيات الموسميات بمزارع إقليم هويلفا، أنها ستواصل والأطراف المعنية يقظتها من أجل التثبت والتحري في كل التصريحات المنسوبة لبعض العاملات، والتعامل المناسب مع نتائج أي تحقيق قضائي يفتح في الموضوع.

* الاتحاد الاشتراكي:

- وصلت، ليلة الجمعة-السبت إلى قطاع غزة، قافلة المساعدات الانسانية المغربية الموجهة للشعب الفلسطيني. وتم نقل مجموع هذه المساعدات على متن 12 شاحنة ثقيلة، انطلاقا من مطار "قاعدة شرق القاهرة الجوية" بمصر عبر ممر رفح الحدودي البري، إلى جانب عدد من الحافلات التي أقلت البعثة الطبية والتمريضية التابعة للقوات المسلحة الملكية، والتي ستتولى الإشراف وتسيير المستشفى الطبي والجراحي الميداني الذي سيقام بغزة. وأشرف على تنسيق عملية نقل ووصول هذه المساعدات الانسانية، سفير جلالة الملك بالقاهرة والمندوب الدائم للمملكة بالجامعة العربية، أحمد التازي، وأعضاء السفارة المغربية.

- أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بأن البحرية الملكية تمكنت من إنقاذ ما مجموعه 472 مهاجرا سريا، ليلة الجمعة- السبت بالواجهتين المتوسطية والأطلسية. وذكر البلاغ أن "البحرية الملكية قدمت المساعدة بالواجهتين المتوسطية والأطلسية، ليلة 08 يونيو 2018، لعدد من القوارب التي كانت تواجه صعوبات، مما مكن من إنقاذ 472 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم 28 امرأة و27 قاصرا وثلاثة رضع". وأضاف ذات المصدر أن "مجموع المهاجرين وآليات الإبحار المستعملة أعيدوا سالمين إلى الميناء".

* رسالة الأمة :

- استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الجمعة، وفدا عن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ضم رئيس النقابة رفقة ممثلين عن عدد من الأقاليم. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الوفد النقابي عرض على رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، عددا من مطالب النقابة، ومن خلالها مطالب قطاع التجارة الداخلية والصناعة التقليدية.

- تم بتونس العاصمة التوقيع على اتفاق توأمة بين المعهد العالي للقضاء بالمغرب والمعهد الأعلى للقضاء بتونس يهدف على الخصوص إلى تبادل الخطط الدراسية والمحتوى العلمي للمواد والبرامج التدريبية وتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية. ويرمي هذا الاتفاق إلى تطوير سبل التعاون بين المعهدين وذلك عن طريق تبادل الوفود القضائية وتبادل برامج التكوين وكذا تبادل التجارب في ما يتعلق بإعداد هذه البرامج وتقييمها سواء تعلق الأمر بالتكوين الأساسي أو التكوين المستمر.

* لوماتان:

- أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الأحد، بالديوان الملكي بالرباط مباحثات على انفراد مع رئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، فخامة السيد محمدو بوهاري.

- ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ورئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، فخامة السيد محمدو بوهاري، أمس الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب.

- أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أمس الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مأدبة إفطار رسمية على شرف رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، فخامة السيد محمدو بوهاري، والوفد المرافق له.

* ليكونوميست :

- رئيس جامعة الحسن الثاني، يدافع عن إلغاء مجانية التعليم. فقد عدد رئيس الجامعة، إدريس المنصوري مختلف الآثار الناجمة عن اكتظاظ الكليات ذات الولوج المفتوح. ويوصي الاستاذ المنصوري في هذا الإطار، بوضع نظام للانتقاء عند دخول الجامعة والرفع من عروض الإجازات المهنية. ويتماهى موقف المنصوري مع موقف وزير التربية الوطنية الحالي الذي دافع عن الفكرة نفسها عندما كان على رأس جامعة محمد الخامس بالرباط.

- اكتشافات الغاز بمنطقة تندرارة تؤكد تموقع المغرب مستقبلا كمنتج للغاز الطبيعي بالمنطقة. فبعد تأكيد هذه الاكتشافات، تقدمت شركة "ساوند إنرجي" البريطانية بطلب لوزارة الطاقة والمعادن من أجل تنمية حقول الغاز المحتملة. وتملك"ساوند إنرجي" حقوق اكتشاف في عدد من مناطق المغرب، أهمها في منطقة سيد المختار بشيشاوة. وتتقاسم "ساوند إنرجي المغرب" حقوق التنقيب عن النفط والغاز واستغلاله مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن ومع مجموعة "شلومبرغ" الأمريكية وصندوق الاستثمار الوطني في الغاز والنفط.

* أوجودوي لوماروك:

- أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن فاتورة الكهرباء لا تتضمن أية رسوم جديدة كدعم لتنظيم كأس العالم 2026. وأوضح بلاغ للمكتب، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص احتساب رسوم جديدة في فاتورة الكهرباء يدفعها الزبون كدعم لتنظيم كأس العالم 2026 "إشاعة لا أساس لها من الصحة"، حيث يمكن لزبناء المكتب أن يتحققوا بأنفسهم من ان فواتيرهم لا تتضمن أية رسوم تتعلق بهذا الموضوع. وذكر المكتب في هذا السياق بأن أي إجراء لتغيير أو مراجعة الفاتورة يخضع لمساطر وضوابط قانونية ويتم عبر إخبار رسمي للرأي العام.

- تم التوقيع بالرباط على اتفاقية قرض بمبلغ 200 مليون أورو (ما يناهز 2,2 مليار درهم)، من طرف البنك الافريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية المدمجة والمستدامة لسلاسل القيمة الفلاحية. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقية ترأسها السيد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بحضور السيدة ليلى مقدم فرح، الممثلة المقيمة لمكتب البنك الافريقي للتنمية بالمغرب، والسيدة نزهة الوافي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.

* لوبينيون :

- أسند ممثلو 41 بلدا عضوا (إضافة إلى المفوضية الأوروبية) بالمرصد الأوروبي للسمعي البصري، مؤخرا بمقر مجلس أوروبا، الهيئة الوصية على المرصد، الرئاسة السنوية برسم 2020 إلى ممثل المغرب، جمال الدين الناجي، المدير العام للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هاكا). واختار المندوبون ال40 المجتمعون في إطار الدورة التاسعة والخمسين للجنة التنفيذية، تحت رئاسة فرنسا، المملكة المغربية لخلافة إيطاليا في الرئاسة السنوية، والتي ستؤمنها إلى غاية سنة 2019، بعد الرئاسة السنوية الحالية 2018 التي تتولاها فرنسا.

- إشكالية الماء. إذا كانت هناك معركة عميقة ضد الأخطار الطبيعية وآثارها السلبية على الإجهاد المائي، وما يترتب عنها من هشاشة بجميع أنواعها، والتي تسببت في نقص مياه الشرب وآثارها على السكان، وكذا على مياه الخاصة بالري وكذا لشرب قطعان الماشية، فإن المبادرة التي اتخذها مؤخرا صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال اجتماع خصص لإشكالية الماء تؤكد أن الأمر يتعلق بمعركة كبرى وحاسمة. والدليل أنه على مدى ال18 سنة الماضية، فقد تم إحداث أكثر من 30 من المنشآت الهيدروليكية ذات قدرات مختلفة، التي عززت المنجزات الكبرى التي حققتها الإستراتيجية الناجعة التي تم نهجها بفضل الرؤية الثاقبة للملك الراحل صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.

* البيان :

- حل المغرب في المرتبة 29 من بين 34 بلدا شملهم مؤشر الاستدامة الغذائية لسنة 2017. وصنف المغرب في مراتب متأخرة بمجموع 53,9 نقطة ضمن هذا المؤشر الذي أعدته وحدة الاقتصاد الذكي بشراكة مع مؤسسة "باريلا" للغذاء والتغذية. وجاء المغرب في سلم الترتيب في المرتبة الـ29 من مجموع 34 بلدا اعتمادا على معايير تدبيرها لاستدامتها للنظام الغذائي، واستدامة الفلاحة، والهدر الغذائي. وفي هذا الإطار، وضع المغرب مخطط عمل بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (فاو)، بهدف التقليص إلى النصف من معدل الهدر الغذائي في أفق 2024.

- قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية دعم 21 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ 5 ملايين و860 ألف درهم بعدما درست 21 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم ورافعوا حولها أمامها. وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن اللجنة، التي عقدت دورتها الأولى بمقر المركز بالرباط يومي 7 و8 يونيو الجاري، قررت دعم الدورة 24 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، الذي تنظمه مؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط بالمدينة بمبلغ مليون و700 ألف درهم.

* ليبيراسيون :

- بذل المغرب بين سنوات 2009 و2016، مجهودات كبيرة مكنت البلد من تحسين موقعه على مستوى بعض مؤشرات الحكامة العمومية والخاصة. وسجلت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في دراسة تحت عنوان "الحكامة والجودة المؤسساتية وآثارها على التنمية الاقتصادية: أي دروس للمغرب"، أن موقع المغرب تحسن على مستوى المتغيرات المرتبطة بأهمية الإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية، وأيضا على مستوى شفافية السياسة الاقتصادية.

- أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بانخفاض الدرهم بنسبة 0,41 في المائة مقابل الأورو، وارتفاعه بـ0,68 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ماي و6 يونيو 2018. وأبرز البنك المركزي أنه خلال هذه الفترة بلغ صافي الاحتياطات الدولية 229 مليار درهم، حيث ظلت على حالها تقريبا من أسبوع لآخر، مشيرا إلى أنه خلال نفس الفترة لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات. وبخصوص تدخلاته في السوق النقدي، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 56 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و3 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، موضحا أن مجموع تدخلاته بلغ 59 مليار درهم.