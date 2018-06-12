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الرئيسية | السلطة الرابعة | الهيني: حميد المهداوي يتساءل عن أسباب سجنه

الهيني: حميد المهداوي يتساءل عن أسباب سجنه

الهيني: حميد المهداوي يتساءل عن أسباب سجنه
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 08:25

قال محمد الهيني، محامي الصحافي حميد المهداوي، إن موكله بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة و"بابتسامة كبيرة لم تفارق محياه طول المخابرة التي جمعتني به اليوم بسجن عكاشة، ويتلقى معاملة طيبة وحسنة داخل السجن"، بتعبيره.

وأضاف الهيني في تصريح لهسبريس: "طلب مني إبلاغ السلام إلى كل أصدقائه وزملائه ومحبيه، وتمنى لو تحدث وصافح الجميع، كله حنين للتواصل مع جمهوره عن طريق المباشر، ومازحته بالقول سنطلب أن تدرج في قانون السجون المقبل أن يستمر كل مهني في ممارسة مهنته داخل السجن، والتواصل مع الرأي العام، فيكفي السجن عقوبة، فلماذا نقطع حتى التواصل الخارجي للسجناء بجميع الوسائل الإلكترونية المتاحة".

وأكد المحامي أنه تناقش مع موكله في موضوع المرافعة، مشددا على أن المهداوي وهيئة دفاعه مؤمنون ببراءته وبحسن نيته؛ "لأنه لم يتعمد عدم التبليغ، لأن ما سمعه من ترهات وخيال لا يصدقه العقل ويندرج ضمن أقوال المجانين والحمقى بل ويجرم المشرع التبليغ عنه أصلا"، على حد قول الهيني.

وشدد المحامي نفسه على أن المهداوي "طيلة المكالمات مع الشخص المشبوه المدعو البوعزاتي أكد انتصاره لأمن الوطن وسلامته وغيرته الوطنية على وحدة الوطن وثوابته، ليخلص في الأخير بتساؤل حارق: لماذا أنا في السجن، إذن؟".

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