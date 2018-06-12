عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء :

* أخبار اليوم:

- القطاع البنكي يواصل ريادته في بورصة الدار البيضاء. عرف رقم المعاملات السنوي في بورصة الدار البيضاء ارتفاعا مشجعا سجل سنة 2017 مقارنة بعام 2016، إذ سجل الرقم ارتفاعا بنسبة 29 بالمئة. ففي متم دجنبر من السنة الماضية، تم تسجيل 120 مليون درهم كرقم معاملات سنوي، بعدما سجلت سنة 2016 رقم 93 مليون درهم، و78 مليونا سنة 2015، حسب تقرير صادر عن إدارة بورصة الدار البيضاء. ورسملة السوق بلغت سنة 2017 ما مجموعه 627 مليار درهم مواصلة نهجها التصاعدي المستمر منذ سنة 2016.

- تمكن المغرب سنة 2017 من استقطاب 2.7 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية المباشرة، بارتفاع بلغت نسبته 23 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية، حسب ما أفاد به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وأوضح تقرير حول "الاستثمارات عبر العالم" أن التنوع القوي للاستثمارات بالمغرب يقابله انخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في باقي بلدان شمال إفريقيا، حيث تراجعت بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 13 مليار دولار.

* المساء:

- على الرغم من تقديمه طلب الإعفاء من المسؤولية، يتجه لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لتمرير قرار تسقيف هوامش ربح شركات المحروقات قبل مغادرة الوزارة؛ وذلك بعدما أعطت الأغلبية الحكومية الضوء الأخضر للمصادقة على هذا المشروع، الذي سيحاصر تحرير الأسعار الذي تم تطبيقه في عهد الحكومة السابقة. وأكدت مصادر الجريدة أن المشروع الذي وضعه الداودي ينتظر أن تتم المصادقة عليه قريبا، بعدما قدمه الوزير قبل أيام لأعضاء الحكومة، علما أنه لازال يمارس مهامه باعتباره عضوا في الحكومة.

- دقت مصادر نقابية من داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، ناقوس الخطر إزاء "تدني الخدمات المقدمة بداخل المركز"، الذي يعيش حالة "غليان" بسبب الاحتجاجات شبه اليومية لبعض الموظفين والعاملين به وكذا بعض المرضى وعائلاتهم، احتجاجا على طبيعة ونوعية الخدمات المقدمة التي لا تستجيب لتطلعات المرضى، وهي تستدعي تدخلا عاجلا للوزارة والتحقيق بخصوصها. وطالبت المصادر ذاتها بإجراء فحص حول الانتقالات والتوظيفات التي لا تراقب من وزارة الصحة لوقف "سيل الاختلالات الحاصلة"، والتحقيق في "اختلالات مالية وتدبيرية أيضا"، والتي تستدعي تدخل المجلس الأعلى للحسابات على الخط.

* الأحداث المغربية:

- قرر أناس الدكالي، وزير الصحة، إعفاء ستة مسؤولين بوزارة الصحة، وفتح باب الترشيح لتعويضهم. ويتعلق الأمر بمنصب مدير معهد باستور، ومدير السكان بالوزارة، ومدير الأدوية والصيدلة، ومدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، ومدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة. كما شمل الإعفاء مدير الموارد البشرية، ومدير المركز الجامعي الاستشفائي محمد السادس بمراكش. وأكدت مصادر صحية أن هذه الإعفاءات تتعلق بالجدل الواسع الذي رافق إبرام صفقات "وهمية" واختلالات كانت محط مراقبة من التفتيشية العامة للوزارة.

- "البام" يدعو إلى تشكيل هيئة موحدة للمعارضة. فقد دعا حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى توحيد الهيئات السياسية الموجودة في المعارضة، عبر إحداث إطار منظم ومهيكل، مع تمكين المعارضة من الاختيار من بين أعضائها ناطقا رسميا باسمها. وينص مقترح قانون تنظيمي يتعلق بمكانة وحقوق المعارضة البرلمانية وكيفية ممارستها في العمل البرلماني والحياة السياسية، أودعه الحزب مؤخرا بمكتب مجلس النواب، على إحداث هيئة موحدة للمعارضة في مستهل كل ولاية تشريعية وعلى أبعد تقدير 10 أيام بعد التنصيب البرلماني للحكومة، وخلال 10 أيام بعد تجديد هياكل مجلسي البرلمان عند منتصف الولاية التشريعية.

* العلم:

- قال نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن "المكان الطبيعي لحزب الاستقلال في هذه الفترة هو الاصطفاف إلى جانب الشعب الذي ضاق ذرعا من الإخفاقات والإجراءات العشوائية لحكومة العثماني، وخاصة القطاعات الأساسية". وأشار مضيان، في لقاء مفتوح نظمته المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بسلا، حول "حزب الاستقلال والمعارضة الاستقلالية الوطنية"، إلى أن الحزب يعتبر المعارضة الوطنية مجالا للنقد البناء مع تقديم بدائل للمشاكل المطروحة، إيمانا منه بأن مصلحة البلاد والاستماع لنبض الشارع فوق أي اعتبار أو حسابات ضيقة.

- نظمت التنسيقية الجهوية للأساتذة المتعاقدين بجهة الشرق وقفة احتجاجية، زوال الأحد الماضي، أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم للجهة الشرقية. ويصف الأساتذة المتعاقدون أنفسهم بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. ومن المطالب التي رفعت في الوقفة أمام الأكاديمية، إلغاء التعاقد وإدماج الأساتذة فورا في الوظيفة العمومية والمساواة بين الأساتذة الرسميين والمتعاقدين.

* الاتحاد الاشتراكي:

- تم التوقيع بالرباط على اتفاقية قرض بمبلغ 200 مليون أورو (ما يناهز 2,2 مليار درهم)، من طرف البنك الافريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية المدمجة والمستدامة لسلاسل القيمة الفلاحية. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقية ترأسها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بحضور ليلى مقدم فرح، الممثلة المقيمة لمكتب البنك الافريقي للتنمية بالمغرب، ونزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة.

- أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بانخفاض الدرهم بنسبة 0,41 في المئة مقابل الأورو، وارتفاعه بـ0,68 في المئة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ماي و6 يونيو 2018. وأبرز البنك المركزي أنه خلال هذه الفترة بلغ صافي الاحتياطات الدولية 229 مليار درهم، حيث ظلت على حالها تقريبا من أسبوع لآخر، مشيرا إلى أنه خلال نفس الفترة لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات.

* بيان اليوم:

- أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بأن البحرية الملكية تمكنت من إنقاذ ما مجموعه 472 مهاجرا سريا، ليلة الجمعة- السبت بالواجهتين المتوسطية والأطلسية. وذكر البلاغ أن "البحرية الملكية قدمت المساعدة بالواجهتين المتوسطية والأطلسية، ليلة 08 يونيو 2018، لعدد من القوارب التي كانت تواجه صعوبات، مما مكن من إنقاذ 472 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم 28 امرأة و27 قاصرا وثلاثة رضع". وأضاف ذات المصدر أن "مجموع المهاجرين وآليات الإبحار المستعملة أعيدوا سالمين إلى الميناء".

- أكثر من 4 ملايير درهم لشركات المحروقات والسكر. كشف تقرير صندوق المقاصة لشهر ماي المتعلق بأنشطة أبريل، أن قيمة ما توصلت به الشركات الفاعلة في قطاعي المحروقات والسكر في ما يتعلق بدعم هاتين المادتين بلغ 4 ملايير و145 مليون درهم. وتوزعت المبالغ المالية التي أداها صندوق المقاصة لفائدة الشركات بين 3 ملايير و6 ملايين درهم بالنسبة لغاز البوتان، ثم مليار و139 مليون درهم بالنسبة للسكر.

* رسالة الأمة :

- ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ورئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية، فخامة السيد محمدو بوهاري، يوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مراسم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي، واحدة منها مرتبطة بالمشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب. وتنسجم هذه الاتفاقات، التي تم توقيعها والرامية إلى تعزيز الإطار القانوني للتعاون القائم بين البلدين، تمام الانسجام مع الرؤية الملكية من أجل شراكة جنوب -جنوب فاعلة وتضامنية.

- طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، رئيس الحكومة المغربية بإعمال وتنفيذ توصية المنظمة العالمية للصحة لـ10 يناير 2007 بخصوص إنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب والأفاعي واللقاحات بمعهد باستور المغرب وتوقيف التلاعب في صفقات الأمصال واللقاحات والأدوية. وأكد بلاغ للشبكة أنه بسبب سموم العقارب والأفاعي توفي مواطنان، حيث سجل وفاة رضيعة تبلغ أربعين يوما من عمرها بقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي السلامة لقلعة السراغنة بسبب لسعة عقرب، كما توفي طالب جامعي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير متأثرا بلدغة أفعى بإقليم طانطان بسبب غياب الأمصال.

* لوماتان:

- ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مساء أمس الاثنين بمسجد حسان بالرباط، حفلا دينيا كبيرا إحياء لليلة القدر المباركة.

- ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الدرس الثامن من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. وألقى الدرس، بين يدي أمير المؤمنين، الأستاذ حسن عزوزي، رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم مولاي يعقوب، متناولا بالدرس والتحليل موضوع: "التعاون بين المملكة المغربية والبلدان الإفريقية في مجال الحماية من فكر التطرف والإرهاب".

* ليكونوميست :

- صادق مجلس النواب مؤخرا على مجموعة من مشاريع القوانين، سيكون لها تأثير مباشر على تصنيف ريادة الأعمال في المغرب. ويتعلق المشروعان الأول والثاني بوضع منصة لإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها وإنجاز التقييدات اللاحقة المتعلقة بها بالسجل التجاري. فيما يهم المشروع توطين المقاولات. إلا أنه بالنسبة للفاعلين، فإن الأمر يتعلق برقمنة المسطرة، أكثر من إصلاح يتعلق بإحداث المقاولات.

- لم يعد يحق للمغرب أن يهمل نفاياته. فمن المرتقب أن يبلغ حجم النفايات 12 مليون طن في 2020. أما حاليا، فتقدر بـ8 ملايين طن منها 6,5 ملايين طن مصدرها الأسر (85,2 في المئة). وتتوزع النسبة المتبقية بين النفايات الصناعية والطبية. وإلى يومنا هذا، 90 في المئة من النفايات لا تخضع للتثمين ولا للمعالجة، الأمر الذي يساهم في تدهور البيئة وانتشار الأمراض.

* أوجودوي لوماروك:

- نصر دبلوماسي جديد في الأفق. فقد تم اتخاذ خطوة هامة في مستقبل العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد المصادقة بالإجماع في هيئة المفوضين على قرار لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن توقيع اتفاق فلاحي في شكل تبادل الرسائل بين الطرفين. وستتم إحالة هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه للتو، على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي قبل الموعد النهائي للتصويت من أجل المصادقة على الاتفاق. ويؤكد القرار الجديد أن جميع المنتجات المغربية، بما في ذلك المنحدرة من الصحراء، تستفيد من تفضيلات تجارية في إطار اتفاق الشراكة المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

- تعليق إضراب الصيادلة الذي كان مقررا في 27 يونيو الجاري. وأعلنت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، في بلاغ لها، عن تعليق هذا الإضراب الوطني. وقد تم اتخاذ هذا القرار عقب اجتماع عقد في 7 يونيو الجاري بين أعضاء الفيدرالية الوطنية والكاتب العام لوزارة الصحة، هشام نجمي.

* لوبينيون :

- تمكن المغرب ونيجيريا خلال السنوات الأخيرة من إرساء دينامية جديدة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون القائمة بينهما، وذلك عبر شراكة متميزة تخدم مصالحهما الاستراتيجية والاندماج الإقليمي والقاري. وتروم هذه الدينامية، التي تعد نتاجا للدبلوماسية المبتكرة والفعالة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتجاه البلدان الإفريقية، توطيد الروابط بين هذين البلدين الوازنين على مستوى القارة، واللذين سيتيح عملهما المشترك والمنسق وضع إفريقيا على الطريق الصحيح الذي اختارته قصد الاستجابة لتطلعات أبنائها على النحو الأمثل.

- أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأنه سيتم إطلاق الخدمة الإلكترونية "منحتي" الخاصة بطلبات منحتي التعليم العالي ومتابعة الدراسة بسلكي "تقني" و"تقني متخصص" بمؤسسات التكوين المهني برسم السنة الجامعية والتكوينية 2018-2019 ، ابتداء من أمس الاثنين وإلى غاية 31 يوليوز المقبل، عبر البوابة الإلكترونية www.minhaty.ma. وأوضحت الوزارة في بلاغ، أنه يتوجب على المترشحات والمترشحين لنيل شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية 2017-2018 المعنيين، إيداع طلبات الاستفادة من المنحة بعد النقر على خدمة "إيداع الطلب" وتعبئة كافة المعلومات المطلوبة، بشكل دقيق وصحيح.

* البيان :

- بعد مصادقة الفيفا على ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، يوم الأحد بموسكو، تصاعدت حدة المنافسة قبيل يومين فقط على التصويت المرتقب الأربعاء 13 يونيو خلال المؤتمر 68 للفيفا. وفي هذا الإطار، يجوز التساؤل عن مسطرة التصويت التي سيتم اتباعها يوم الحسم لاختيار البلد المضيف. ففي 10 يونيو الماضي، قضت الهيئة العليا بأن نمط التصويت سيعرف بعض التغييرات أبرزها التصويت الإلكتروني الآني.

- أبرز وزير العدل محمد أوجار الدور الذي تضطلع به المؤسسة الملكية في المغرب كمؤسسة قوية ضامنة للحقوق والحريات، مشددا على حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إيلاء قضايا حقوق الإنسان أهمية استثنائية بلغت أوجها مع هيئة الإنصاف والمصالحة كتجربة مميزة وفريدة في العالم. وأوضح أوجار، في تصريح صحفي، على هامش سلسلة لقاءات عقدها مع مسؤولين تونسيين، أنه استعرض بهذه المناسبة، معالم التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والحريات وخاصة منذ تربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.

* ليبيراسيون :

- أطلق الفرع الإفريقي للمكتب الشريف للفوسفاط، مؤخرا بغانا، برنامجه "أغري-بوستر"، وهو حزمة منتوجات وخدمات تروم تحسين مردودية الفلاحين. وأوضح المكتب الشريف للفوسفاط/غانا، أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير مردوديات الفلاحين، بدءا من التزويد بالأسمدة إلى غاية الربط بالسوق، بما في ذلك المصنعون والمستهلكون. وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج يهدف أيضا إلى تعزيز العلاقات التجارية، وجعل الفلاحين الغانيين يستفيدون من تكوينات حول الممارسات الفلاحية الفضلى.

- ساهم المغرب، ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط، من 21 إلى 25 مايو 2018 في بورلويس، في إنجاز تقييم للنظام الإحصائي الوطني لجزيرة موريس. وذكر بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط أن مساهمة المغرب تندرج في إطار أنشطة البرنامج الإفريقي للإحصاء، التابع لبرنامج الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا والممول من طرف الاتحاد الأوروبي. وأضاف البلاغ أن استعراض النظام الإحصائي الوطني لجزيرة موريس يعتبر الأول من سلسلة استعراضات الأقران بالقارة الإفريقية المقرر إنجازها في الفترة 2018-2019 في إطار البرنامج الإحصائي الإفريقي، مشيرا إلى أنه يتم إعداد هذه الاستعراضات من طرف قسم الإحصاء للاتحاد الإفريقي ويشرف عليها المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.