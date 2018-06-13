عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الاربعاء :

* أخبار اليوم:

- مقترح لاسترجاع أرباح المحروقات. يشتغل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على مقترح يمكن من استرجاع الأرباح غير المشروعة، التي حققتها شركات المحروقات على حساب المواطنين بعد إلغاء دعم المحروقات نهاية سنة 2015. وكشف مصدر من الفريق أن المقترح مازال غير واضح، لكن هناك عدة خيارات لاسترجاع الأرباح الأخيرة التي حققتها الشركات، والتي وصلت إلى 17 مليار درهم، حسب تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات. وكان عمر بلافريج، برلماني فيدرالية اليسار، قد دعا إلى استرجاع الأرباح "غير الأخلاقية" من خلال إجراءات ضريبية.

- هذه خطة بوليف لمنع التلاعب في أسعار تذاكر السفر بمناسبة عيد الفطر. وأكد كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، على الموقع الالكتروني لحزبه، أن أسعار تذاكر السفر من وإلى مختلف المناطق محددة بمقتضى القانون، ويتوجب على شركات النقل تعليقها على شبابيك شركات النقل بمختلف المحطات الطرقية، حتى يطلع عليها المسافرون، وأن هذه الشركات لا حق لها ولغيرها بأن تفرض مبالغ أخرى غير تلك المعلنة. ودعا السيد بوليف المسافرين إلى ضرورة تمسكهم بسعر التذكرة المعلن في شبابيك المحطات الطرقية، واللجوء إلى مفتش المحطة في حال رصد أي زيادة في أسعار التذاكر.

* المساء:

- دخل قضاة جطو على الخط بعد رصد اختلالات في عدد من الصفقات بالمراكز الاستشفائية الكبرى وبمديريات بوزارة الصحة، وخاصة مديرية الأدوية التي تمنح تراخيص للشركات قبل شراء أي دواء أو ترويجه. وأشارت تقارير وضعت على طاولة وزارة الصحة، إلى صفقات مشبوهة، وإنجاز أشغال لا تتطابق مع دفتر التحملات في مختلف المستشفيات، وتضرر الشغيلة الصحية على المستوى المهني والإداري والمعنوي، إضافة إلى فشل تدبير مراكز معينة، وفتح تحقيق حول ملف الاستفادة من التكوين خارج المغرب لانعدام شفافيتها.

- طالب تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي التابع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بإجلاء الحقيقة حول ما تتعرض له العاملات المغربيات بالديار الإسبانية، كما طالب أيضا بالوقوف إلى جانبهن دفاعا عن حقوقهن وفي مواجهة ما يتعرضن له من "استغلال وهدر للكرامة". ودعا التنظيم النقابي، في بيان، الوزارات الوصية لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الفئة من المواطنات، معربا عن تضامنه المطلق مع العاملات المغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا وإدانته لما يتعرضن له من "استغلال وتحرش واعتداءات".

* الأحداث المغربية:

- طالبت وزارة الشغل والادماج المهني بإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول تعرض العاملات الفلاحيات للتحرش في مزارع "الهويلفا" بإسبانيا. وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنه لم يسبق للوزارة أن نفت تعرض العاملات المعنيات للتحرش "بل إنها تكلمت عن حالة واحدة سبق لبعض المنابر الاعلامية الوطنية أن تحدثت عنها نقلا عن موقع ألماني حيث تأكد للوزارة بعد الفحص والتثبت أنها لا يمكن أن تكون في ذلك الوقت من العاملات الزراعيات بحكم شرط السن".

- صادقت هيئة المفوضين بالاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، على تبادل الرسائل الذي يدمج الصحراء المغربية في الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأوضح مصدر أوروبي ببروكسيل أن الأمر يتعلق بخطوة هامة منذ انطلاق المفاوضات من أجل ملاءمة الاتفاق الفلاحي مع قرار محكمة العدل الأوروبية، مؤكدا على أن المنتوجات القادمة من جهة الصحراء سيتم إدماجها في الاتفاق بدون أية عراقيل.

* آخر ساعة:

- الممرضون وتقنيو الصحة بالمغرب يحملون وزارة الصحة تعطل مصالح المرضى. حملت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، مسؤولية تعطل مصالح المواطنين التي تسببت فيها الإضرابات المتكررة التي نظموها مؤخرا، لوزراة الصحة، حيث تمسكت الحركة بنهجها النضالي، من أجل انتزاع الحقوق المشروعة والمطالب المعلن عنها مسبقا. وأكدت الحركة أن وزارة الصحة تصر على نهج سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب الممرضين، مكرسة بذلك استخفافها بمصالح وصحة والمواطنين.

- مهنيون يطالبون حكومة العثماني بفتح نقاش حقيقي بشأن الوضع المقلق لقطاع الحبوب. دق مهنيون بجهة الدار البيضاء سطات ناقوس الخطر بخصوص طبيعة الصعوبات والإكراهات التي تقف في وجه منتجي الحبوب بالجهة لتسويق منتوجهم المحلي بالثمن المناسب، مطالبين الحكومة بفتح نقاش حقيقي مع الفلاحين بخصوص الوضع المقلق لقطاع الحبوب باعتباره مجالا استراتيجيا مرتبطا بالأمن الغذائي الوطني.

* العلم:

- أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على أن الحليب والمنتوجات المشتقة منه تخضع للمراقبة بشكل منتظم. وشدد المكتب، في بلاغ، على أنه خلافا لما نشرته بعض وسائل الإعلام من معلومات تشير إلى "غياب مراقبة منتوجات الحليب ومشتقاته التي يتم تسويقها في المغرب"، فإن الحليب والمنتوجات الحليبية المصنعة على الصعيد الوطني تخضع لمراقبة صارمة على طول سلسلة الإنتاج من تربية الماشية وحتى نقاط البيع.

- أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي استعدادها لتسوية مختلف الملفات التي وقع الاتفاق حولها مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية والدرجة (د) والدرجة الاستثنائية. وأوضح المصدر أن الوزارة أكدت أيضا استعدادها للعمل على إيجاد آليات لاستقرار الموارد البشرية بكليات الطب والصيدلة بما يضمن الحد الأدنى من التأطير بهذه المؤسسات الحيوية؛ وكذا مواصلة الحوار بين الوزارة والنقابة لتسوية النقط الواردة في الملف المطلبي الوطني.

* بيان اليوم:

- أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مجموعة العمران حققت نتائج مهمة طيلة العشر سنوات الماضية، حيث بلغت مجمل الاستثمارات على طول هذه المدة حوالي 72 مليار درهم، كما أنجزت 465 ألف وحدة سكنية، فضلا عن مساهمتها الهامة في إنجاز البرامج الاجتماعية، كمدن بدون صفيح، وترميم المباني الآيلة للسقوط، ومحاربة السكن غير اللائق، والارتقاء بالمستوى العمراني للتجمعات السكنية.

- علق مهنيو تعليم السياقة بالمغرب، أول أمس الاثنين، اعتصامهم المفتوح أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالنقل، نظرا للظروف الخاصة لشهر رمضان، حيث يتجشم المهنيون عناء التنقل من بعيد لتجسيد الحضور في الاعتصام، علاوة على مناسبة عيد الفطر، فضلا عن تقديم ضمانات شبه مباشرة من طرف الوزارة الوصية على القطاع. وقال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب مدارس تعليم السياقة بالمغرب، دحمان بوبراد .. "علقنا الإضراب بعد توصلنا برسائل تطمئننا بأن الحوار سيفتح مع الوزير مباشرة بعد عيد الفطر".

* الاتحاد الاشتراكي:

- بمصادقته يوم الإثنين على مقترحي قرار حول ملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي المغرب – الاتحاد الأوروبي، من شأنهما إدماج، بشكل صريح، الصحراء المغربية، يكون الاتحاد قد أكد التزامه الذي لا رجعة فيه بتعزيز شراكته المتميزة مع المملكة. وصادقت هيئة المفوضين على مقترحي القرار على أن يتم اعتمادهما على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي، ثم البرلمان الأوروبي قبل نهاية هذه السنة. ويروم المقترحان توسيع مزايا التعريفات على المنتوجات المنحدرة من الأقاليم الجنوبية، وكذا تعزيز القاعدة التشريعية للاتفاقين عقب قرار محكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2016.

- أبرز البيان المشترك الذي صدر في أعقاب زيارة العمل والصداقة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية نيجيريا، محمدو بوهاري، للمغرب يومي 10 و 11 يونيو، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس بوهاري أكدا، باعتبارهما قائدين لبلدين إفريقيين هامين، إرادتهما في خلق نموذج للتعاون جنوب- جنوب. وأضاف البيان أن صاحب الجلالة والرئيس النيجيري أعربا خلال هذه الزيارة، الأولى من نوعها لرئيس لهذا البلد للمملكة، عن ارتياحهما "للتطور الملموس" المنجز في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وأبرزا التزامهما بمواصلة تفعيل مشروع أنبوب الغاز الإقليمي، الذي من شأنه تشجيع الاندماج والتنمية ببلدان منطقة غرب إفريقيا.

* رسالة الأمة :

- ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مساء الاثنين بمسجد حسان بالرباط، حفلا دينيا كبيرا إحياء لليلة القدر المباركة. وبعد صلاتي العشاء والتراويح، رتل المقرئ الطفل محمد أغلايش (12 سنة من مدينة المضيق)، الفائز بالرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم تقدم للسلام على جلالة الملك وتسلم الجائزة من يدي جلالته. كما سلم جلالة الملك، بالمناسبة، جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية بفروعها الثلاثة، وجائزة محمد السادس للأذان والتهليل، التي أحدثت بتعليمات سامية من جلالته، وذلك بفرعيها.

- سجلت الودادية الحسنية للقضاة بارتياح العدد غير المسبوق للقضاة الذين تمت ترقيتهم بـ"استحقاق وجدارة" بمختلف ربوع المملكة وعبرت عن تطلعها إلى مزيد من النتائج والأرقام الايجابية في المستقبل وضمان مكتسبات أكبر على المستوى المادي والاجتماعي كمدخل أساسي لتعزيز الاستقلال وتحصين الشأن القضائي. وأكدت الودادية، في بلاغ لها، بمناسبة إعلان نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشرها بالموقع الالكتروني للمجلس، أن هذه المقاربة تؤسس لقيم الأسرة القضائية المتآزرة المتضامنة التي تراعى فيها ظروف الزملاء الأقدم وتطبق فيها معايير تكافؤ الفرص بكل شفافية ووضوح.

* لوماتان:

- أكد العقيد أحمد بونعيم الطبيب الرئيسي للمستشفى الميداني الطبي والجراحي، الذي تقيمه القوات المسلحة الملكية في قطاع غزة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه الوحدة الطبية والتمريضية جاهزة لاستقبال المرضى والمصابين وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الطبية والاستشفائية في مختلف التخصصات. وصرح العقيد بونعيم، قبيل إطلاق خدمات المستشفى، أن "هذه الوحدة الطبية جاهزة بكل أطقمها ومرافقها ومعداتها وتجهيزاتها لاستقبال المرضى في مختلف التخصصات وفي أحسن الظروف وإيلائهم العناية الطبية الصحية اللازمة".

- جاء يوم الحسم في الترشيح المغربي لاستضافة كأس العالم 2026، أمام الثلاثي المتكون من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ومن المقرر الإعلان رسميا عن البلد أو البلدان التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2026 اليوم الأربعاء بموسكو. وقد أجرت اللجنة المكلفة بالترشيح المغربي صباح أمس الثلاثاء بموسكو آخر تحركاتها في معركة تنظيم الكأس العالمية، حيث قدمت ملفها لنحو 54 من الاتحادات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

* ليكونوميست :

- بعد قرار تسقيف أسعار المحروقات، يبدو تنزيل إصلاح دعم غاز البوتان والسكر صعبا للغاية. ووعدت الحكومة برفع الدعم عن غاز البوتان متم 2019، أو بداية 2020 على أبعد تقدير. وفي انتظار دخول عملية التحرير حيز التنفيذ، فإن تكاليف دعم الغاز والسكر بلغت 4,1 مليار درهم متم ماي المنصرم. وتمثل الفاتورة الإجمالية أزيد من نصف الميزانية قليلا المرتقبة في قانون المالية.

- أفادت الجمعية لمهنية لبائعي الإسمنت بأن مبيعات الإسمنت تراجعت بحوالي 5 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية. وهكذا بلغت قيمة المبيعات متم ماي ما مجموعه 5,76 مليون طن مقابل 6,04 مليون طن، سنة قبل ذلك. وحسب الجهات، جاءت جهة الدار البيضاء سطات في المقدمة (1,24 مليون طن، وهو ما يمثل انكماشا بنسبة 6,7 في المئة)، متبوعة بمراكش التي عرفت من جانبها تعافيا في مبيعات الإسمنت بنسبة 8,4 في المئة (808.561 طن).

* أوجودوي لوماروك:

- يتوفر المغرب على 7414 طبيبا اختصاصيا فقط، و3818 طبيبا عاما، و456 طبيب أسنان، و160 صيدلي في القطاع العام، مما يرفع عدد مهنيي قطاع الصحة إلى 11 ألفا و848، وفقا لوزارة الصحة التي نشرت الخريطة الصحية، التي تقدم نظرة عامة على تقديم عرض العلاجات برسم 2018. وحسب التوزيع الجغرافي، فإن هؤلاء المهنيين يتركزون بشكل رئيسي في الدار البيضاء (3000)، تليها فاس - مكناس (1.851)، ثم الرباط - سلا - القنيطرة (1.682)، فمراكش-آسفي (1.640).

- أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ستعمل الوزارة على مراجعة وتحيين الإطار القانوني والتنظيمي الذي ينظم التعليم المدرسي الخاص من خلال عدة تدابير، بما في ذلك وضع دفاتر تحملات تحدد وتنظم منح تحفيزات وفقا لطبيعة الاستثمار، والمنطقة الجغرافية، والبرامج التعليمية. وأوضح أنه سيتم أيضا الأخذ بعين الاعتبار الرسوم المدرسية التي تفرضها المؤسسات، التي تستفيد من هذه التدابير التحفيزية، مشيرا إلى أن الهدف يتثمل في إقرار رسوم تتناسب مع إمكانيات أكبر عدد من الأسر والشرائح الاجتماعية.

* لوبينيون :

- اليوم، عشية انطلاق منافسات كأس العالم 2018 التي تستعد روسيا لاحتضانه، سيحسم مؤتمر (الفيفا) في البلد الذي سينظم الكأس العالمية سنة 2026، والأمر يتعلق بالمغرب، والثلاثي المتألف من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

- دق بعض مهنيي قطاع السياحة ناقوس الخطر بشأن التراث المعماري لمدننا التاريخية، في إشارة إلى الإهمال والإختلالات التي تعاني منها بعض المعالم التاريخية والمتاحف في هذه المدن. وحاول فاعلون جمعويون لفت انتباه السلطات المحلية ووزارة الثقافة لهذه المشكلة، من خلال اقتراح بدائل ذكية، حتى لا يفقد التراث التاريخي لمدننا بريقه ومكانته، وحتى يظل، على غرار البلدان السياحية الأخرى، وسيلة للإشعاع الثقافي ورافعة للإقلاع الاقتصادي.

* البيان :

- أكد مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، يوم الثلاثاء بموسكو، أن المغرب قام بحملة ترشيحه لتنظيم الحدث الكروي العالمي ب "جدية ومهنية عالية". وأضاف العلمي أنه قبل 24 ساعة من التصويت النهائي لاختيار البلد المستضيف لنهائيات كأس العالم 2026 أجرى الوفد المكلف بالترويج للملف المغربي لاستضافة هذه التظاهرة العالمية لقاءات بالعاصمة الروسية مع أعضاء من الاتحادات الكروية الأسيوية والإفريقية والأوروبية، واستفاد بالتالي من حضور أزيد من 200 اتحاد وطني كروي مصوت بمؤتمر الفيفا للقاء أكبر عدد ممكن منهم.

- قال وزير العدل محمد أوجار، إن 5 محاكم ابتدائية جديدة ستشرع في تقديم خدماتها للمواطنين مع متم سنة 2018. وأبرز أوجار، أن الأمر يتعلق بمحاكم تيفلت ومشرع بلقصيري والدريوش وسوق السبت أولاد النمة وتاركيست، مشيرا إلى أن بنايات هذه المحاكم ستخضع لأشغال التهيئة وسيتم تجهيزها بكل وسائل العمل اللوجستيكية والتقنية اللازمة لينطلق العمل بها خلال شهر شتنبر المقبل.

* ليبيراسيون :

- أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، على أهمية اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على التوازنات المالية والتحكم في نفقات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لضمان استدامة موارده. وسجل بوسعيد، أن المداخيل الصافية للصندوق لم تبلغ سوى 1.78 مليار درهم إلى نهاية شهر دجنبر الماضي مقابل نفقات تتجاوز 2.67 مليار درهم برسم هذه السنة، أي رصيد سنوي سالب يناهز 1 مليار ردهم.

- يقوم وزير المعادن والمقالع والطاقة لبوركينا فاسو بشير إسماعيل وادراغو بزيارة للمغرب بهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون مع المملكة. وتأتي هذه الزيارة عقب التوقيع مؤخرا على اتفاق للتعاون في مجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا بين وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز الرباح، ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية البوركينابي السيد هارونا كابوري. ويحدد هذا الاتفاق إطار التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا وبصفة خاصة ما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات والتجارب والمعرفة في هذه المجالات.