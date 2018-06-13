"دار البريهي" تبث 22 مباراة من المونديال

هسبريس من الرباط

أعلنت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حصولها على حقوق نقل 22 مباراة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018".

وقالت المؤسسة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، إنها "توصلت بالطرق المشروعة الى اتفاق مع مجموعة Bein الإعلامية، بصفته المالك الحصري لحقوق البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أكدت "الدعم التام للجهود الرامية لمحاربة البث التلفزي المقرصن، والبث دون ترخيص،حماية لحقوق المؤلف واحتراما للقوانين المؤطرة له"، بينما لم تكشف عن قيمة الصفقة في بلاغها.