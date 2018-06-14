عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس :

* أخبار اليوم:

- بعد الخرجة المثيرة لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قبل شهر من الآن، والتي عبر فيها عن احتجاجه على تجميد مشاريع القوانين الخاصة بإصلاح منظومة النصوص الجنائية في المغرب، أفرجت الأمانة العامة للحكومة، أخيرا، عن تلك المشاريع. مجلس الحكومة الأخير خلال شهر رمضان، الذي برمجته حكومة العثماني يوم 14 يونيو، تضمن في صدارة نقط جدول أعماله المصادقة على كل من مشروعي تغيير وتتميم كل من مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية. الوثيقتان ينتظر أن تفتحا نقاشا كبيرا حول نقط حساسة، مثل الإجهاض وعقوبة الإعدام والاعتقال الاحتياطي ومكانة الحريات في السياسة الجنائية للمملكة.

- لجنة وزارية تحقق في "وفيات الرضع" بالسويسي. علمت (أخبار اليوم) أن مفتشية وزارة الصحة دخلت على خط "وفيات الرضع" بمستشفى الولادة، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي – ابن سينا. وأفادت مصادر موثوقة أن وفدا من مفتشية الوزارة، حل بداية الأسبوع الجاري بالمستشفى، للتحقيق في هذا الموضوع. وفريق "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب ينقل الموضوع إلى البرلمان، حيث طالب وزير الصحة بالإعلان عن الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها في هذا الخصوص.

* المساء:

- كشف تقرير لمندوبية السجون أن المغرب يواجه مشكلة الاكتظاظ في السجون، إذ تضاعف عدد السجناء وانتقل من 72 ألف سجين سنة 2013 إلى أكثر من 83 ألف سجين في متم دجنبر 2017، أي بمعدل زيادة تقدر بنحو 11 ألف سجين في غضون خمس سنوات. وأثر هذا الارتفاع على معدل الإيواء، حيث يخصص لكل سجين أقل من مترين، ويجري التحضير لمخطط للرفع من القدرة الإيوائية لفائدة السجناء، لتصل إلى 3 أمتار للسجين الواحد.

- حسم محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الجدل الذي أثير بخصوص خضوع النيابة العامة للمساءلة. وقال عبد النباوي، خلال تقديمه للتقرير السنوي حول تنفيذ السياسية الجنائية ونشاط النيابة العامة لسنة 2017، أن هذه الأخيرة تخضع للمساءلة الدستورية وعاقدة الحزم على احترام الدستور والبرلمان، الذي له أن يناقش التقرير المحال عليه من طرف رئاسة النيابة العامة، لكنه مطالب بمراعاة مبدأ فصل السلط وبالاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة عنه.

* الأحداث المغربية:

- تعود الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للاحتجاج مرة أخرى، يوم 20 يونيو الجاري، بعد المسيرات الليلية التي خاصتها قبل أسبوعين. ووعدت الكونفدرالية بخوض إضراب وطني احتجاجا على ما أسمته بـ"عدم التزام الحكومة بالحوار الاجتماعي". وعن أسباب ودواعي الإضراب، تقول الكونفدرالية إن "الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن فشل الحوار الاجتماعي"، في إشارة إلى المفاوضات الأخيرة، والتي لم تخرج بنتائج تذكر، بمناسبة فاتح ماي، كما كان مسطرا لها.

- جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في تدخل له أمام لجنة الـ24 التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك، التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية وحدة ترابية وليس "تصفية استعمار". وأضاف هلال أن مجلس الأمن لا يعتبرها قضية "تصفية استعمار"، بل نزاعا إقليميا يعالجه بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.

* العلم:

- فاز الملف المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2026، على حساب الملف المغربي وذلك خلال المؤتمر ال68 للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي أقيم أمس الأربعاء بموسكو. وجاء اختيار الملف المشترك لمونديال 2026، بعد حصوله على 134 صوتا، من أصل 203 مقابل 65 للملف المغربي. ومن ضمن 65 بلدا التي صوتت لصالح الملف المغربي، هناك 14 دولة عربية هي عمان والجزائر وتونس واليمن وقطر وفلسطين وليبيا والصومال والسودان وسوريا وموريتانيا ومصر وجيبوتي وجزر القمر.

- بعد عملية الإعفاء الأكبر من نوعها وإنهاء مهام ستة مسؤولين كبار دفعة واحدة، بشكل مفاجئ، من وزارة الصحة، دخل قضاة جطو على الخط بعد رصد اختلالات في عدد من الصفقات بالمراكز الاستشفائية الكبرى وبمديريات وزارة الصحة، خاصة مديرية الأدوية التي تمنح التراخيص للشركات قبل شراء أي دواء وترويجه في الصيدليات المغربية، وهو الأمر الذي حرك مفتشية وزارة الصحة قبل دخول قضاة جطو على الخط.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أعلن البنك الدولي عن موافقته على تقديم تمويل إضافي بقيمة 125 مليون دولار دعما لتبني المغرب تقنيات مبتكرة لإنتاج الطاقة الشمسية. وأوضحت المؤسسة المالية، في بيان، أن هذا التمويل الإضافي، الذي يساهم فيه صندوق التكنولوجيا النظيفة بحوالي 25 مليون دولار، يروم دعم إنشاء وتطوير محطتي نور- ميدلت 1 و2 بطاقة إجمالية تتراوح بين 600 و800 ميغاوات. وسيكون مجمع نور -ميدلت ثاني أكبر مجمع للطاقة الشمسية المركزة في المغرب يتم إنشاؤه في إطار مخطط نور للطاقة الشمسية.

- قام وزير المعادن والمقالع والطاقة لبوركينا فاسو، بشير إسماعيل وادراغو، بزيارة للمغرب بهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون مع المملكة. وتأتي هذه الزيارة، عقب التوقيع مؤخرا على اتفاق للتعاون في مجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا بين وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية البوركينابي، هارونا كابوري. ويحدد هذا الاتفاق إطار التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا وبصفة خاصة ما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات والتجارب والمعرفة في هذه المجالات.

* بيان اليوم:

- دعا حزب التقدم والاشتراكية، إلى اتخاذ المبادرات الكفيلة بالتفاعل الإيجابي والمسؤول مع التعبيرات السياسية والاجتماعية النابعة من الشعب. وأكد الحزب، خلال الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي، على ضرورة جعل الحوار الاجتماعي في سلم الأولويات للتوصل إلى نتائج ملموسة تنعكس على مستوى عيش الشغيلة. كما دعا إلى اتخاذ مبادرات كفيلة بمباشرة الإصلاحات الأساسية والشروع في بلورة نموذج تنموي اقتصادي واجتماعي وتعزيز دولة القانون في المجال الاقتصادي.

- توقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بالرباط، أن يتجاوز محصول الحبوب خلال الموسم الحالي 100 مليون قنطار. وأكد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول موضوع "الموسم الفلاحي الحالي"، أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاث يتوزع على 48,1 مليون قنطار من القمح اللين، و22,8 مليون قنطار من القمح الصلب، و27,3 مليون قنطار من الشعير.

* رسالة الأمة :

- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، وجود تطابق كبير بين الرؤية التي بلورها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار السياسة الافريقية وبين الرؤية التي بلورتها بلدان مجموعة 5 الساحل. وأوضح الوزير، في لقاء صحفي في أعقاب المباحثات التي أجراها مع الأمين الدائم لمجموعة 5 الساحل، مامان سامبو سيديكو، أن هناك تقاطعات بين رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورؤية مجموعة 5 على مستوى عدد كبير من النقاط من أجل التصدي للتحديات التي تواجه بلدان منطقة الساحل ولاسيما في مجال الحكامة السياسية والتحديات البيئية والديمغرافية والتأخر الاقتصادي وكذا العوائق الاجتماعية.

- جاء المغرب خارج قائمة أسوأ عشر دول في مؤشر احترام حقوق العمال، حسب تقرير الاتحاد الدولي للنقابات خلال السنة الجارية، والذي وضعه في مراتب متوسطة عالميا مقارنة بأوضاع دول المنطقة العربية والإفريقية، ليصنف في نفس الوضع مع 26 دولة ضمنها إسبانيا وأستراليا وفنزويلا ومقدونيا. ووضع التقرير المغرب ضمن خانة الدول رقم "3" ضمن 139 دولة عبر العالم، والتي تم تصنيفها من 1 إلى 5 حسب المؤشر المذكور

* لوماتان:

- المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ينكب على إعادة التفكير في النهوض بالمؤهلات المعدنية والهيدروكاربورات لدى المستثمرين. وفي هذا الصدد، يقوم المكتب بصياغة استراتيجية جديدة لتعزيز الاستثمارات في هذين القطاعين بهدف تحسين الجاذبية لدى الشركات المغربية والأجنبية. وأطلق المكتب طلب عروض في هذا الإطار.

- أشرف محمد سعد الدين السميج عن الحجابة الملكية، يوم الثلاثاء، بمكناس على تسليم هبات ملكية على نحو 836 شخصا من المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة. فبملحقة عمالة مكناس، سلم السيد السميج هبات ملكية على شرفاء وأشخاص مصابين بأمراض مزمنة وآخرين ذوي احتياجات خاصة، وكذا أسر معوزة وأيتام بالمدينة. وتروم هذه الالتفاتة الملكية تقديم المساعدة للمرضى وللأسر المعوزة بالمنطقة.

* ليكونوميست :

- الشركات ذات المسؤولية المحدودة مدعوة بحلول 30 يونيو الجاري إلى عقد الجمع العام العادي للشركاء. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء يظل إلزاميا، فإنه نادرا ما يتم احترامه، خاصة بالنسبة للمقاولات العائلية. ويعود عدم عقد الجمع العام بالأساس إلى الملفات التي تحقق فيها العدالة. وبالنسبة لبعض الشركات، فإن هذا الإجراء يعتبر أمرا نظاميا بالنظر إلى القرارات التي تترتب عنه، من قبيل استدعاء الشركاء، والمصادقة على المحاضر.

- نتائج عدة دراسات حول رقمنة البنوك المغربية تتفق على نقطة واحدة، تؤكد أنه لا يزال هناك عمل كثير على مستوى معرفة العملاء. ووفقا ل(تروسترد أدفايسرز)، فإن 60 بالمئة من الأطر يعتبرون أن مقاولاتهم لا تعرف بما يكفي عملاءها وسلوكاتهم وانتظاراتهم. ونتيجة لذلك، فإن العرض الرقمي للبنوك يظل تقليديا في الوقت الحالي.

* أوجوردوي لوماروك:

- تم يوم الاثنين إبرام اتفاقية شراكة وتعاون طويلة الأمد بين القطب المالي للدار البيضاء و المركز المالي لفرانكفورت الالمانية المعروف تحت اسم (فرانكفورت ماين فينانس)، تروم بالأساس رفع التحديات الآنية التي يواجهها القطاع المالي. وأفاد بلاغ للقطب المالي للدار البيضاء بأن هذا الاتفاق يندرج في إطار مذكرة تفاهم موقعة بين المدير العام لفرانكفورت ماين فاينانس السيد هوبرتوس ڤات و السيد سعيد الإبراهيمي رئيس المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء ، أثناء مشاركته في الدورة 24 لمؤتمر مونتريال.

- يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة. وذكر بلاغ للمجلس، أمس الأربعاء، أن الجلسة تخصص لمناقشة موضوعي "اتفاقيات التبادل الحر وأثرها على الميزان التجاري وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة"، و"السياسة العامة المتعلقة بتنمية اللغات والتعبيرات الثقافية الوطنية".

* لوبينيون :

- تكريس تاريخي لتمثيلية منتخبي الصحراء المغربية بالأمم المتحدة. دشنت قضية الصحراء المغربية صفحة تاريخية يوم الاثنين في مقر الامم المتحدة في نيويورك، فلأول مرة في تاريخ لجنة الـ24 التابعة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة شارك منتخبان من الاقاليم الجنوبية وتناولا الكلمة بصفتهما منتخبين من منطقة الصحراء المغربية. وتعد هذه المشاركة التي حظيت بموافقة جميع أعضاء اللجنة، بالتوافق، بمثابة اعتراف من الأمم المتحدة بالطابع الديمقراطي للانتخابات الجهوية لـ4 شتنبر 2015، وتكريسا لشرعية المنتخبين في الاقاليم الجنوبية، لتمثيل سكان هذه المنطقة.

- قال مامان سامبو سيديكو، الأمين الدائم لمجموعة 5 الساحل، يوم الثلاثاء بالرباط، إن المغرب وبلدان مجموعة 5 الساحل يعملان لتوحيد جهودهما من أجل تأمين منطقة الساحل وجلب الازدهار الاقتصادي. وأوضح مامبو سيديكو في لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية وبلدان مجموعة 5 الساحل يعملان من أجل وضع إطار محدد لجهودهما قصد ضمان أمن منطقة الساحل وتشجيع الازدهار الاقتصادي في منطقة تزخر بمؤهلات هائلة.

* ليبيراسيون :

- كما دأبت عليه الدبلوماسية الإسبانية، سيكون المغرب أول بلد يزوره الرئيس الجديد للحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، منذ انتخابه في 2 يونيو. ووفقا لعدة مصادر إسبانية، فإن مدريد تنسق مع الرباط لتحديد الموعد المناسب للاجتماع بين بيدرو سانشيز، ونظيره المغربي، سعد الدين العثماني.

- دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة التي تتعرض لها العاملات الموسميات المغربيات في الاستغلاليات الفلاحية جنوب إسبانيا. وقد تم تقديم هذا الطلب خلال الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي لهذه المنظمة غير الحكومية، بعد المؤتمر العاشر الذي عقد مؤخرا. كما دعت المنظمة السلطات المغربية إلى مراجعة دفتر التحملات المتعلق بهذا النوع من العمل.

*البيان :

- أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أن الوزارة منكبة على تدقيق وتطوير التركيبة المتعلقة بمنتوج السكن المخصص للشباب والأسر حديثة التكوين حتى يتكامل مع غيره من المنتوجات السكنية الموجودة ويتم إنضاج الشروط الموضوعية للإقبال عليه من قبل مهنيي القطاع. وأضاف السيد الفاسي الفهري، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن البرنامج السنوي للحكومة السابقة تضمن محورا يتعلق بإنعاش سكن مخصص للشباب والأسر حديثة التكوين، حيث تمت بلورة منتوج سكني لهذه الفئات، غير أن الشروط الكفيلة بتفعيله لم تكتمل حينئذ.

- أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن استخدام مسحوق الحليب أو مستحضرات مسحوق الحليب في جميع أنواع الأطعمة "لا يمثل أي خطر صحي". وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أنه يتم بانتظام، استيراد مسحوق الحليب ومستحضرات الحليب للمغرب من قبل الفاعلين في الصناعات الغذائية الفلاحية ويتم استخدامها في تصنيع المشتقات المختلفة (منتجات الحليب والشوكولاته والبسكويت والحلويات والجبن الدائب، إلخ...).