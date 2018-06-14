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الرئيسية | السلطة الرابعة | الأعرج خارج اجتماع "إعلام شرعية اليمن" بجدة

الأعرج خارج اجتماع "إعلام شرعية اليمن" بجدة

الأعرج خارج اجتماع "إعلام شرعية اليمن" بجدة
هسبريس من الرباط
الخميس 14 يونيو 2018 - 20:10

أفاد بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، اليوم الخميس، أن وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج لن يشارك في أشغال اجتماع وزراء إعلام دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وذكر المصدر أن غياب الوزير المغربي عن الموعد نفسه، الذي سيتم عقده في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 23 يونيو الجاري، يأتي "لارتباطات متعلقة بالأجندة".

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